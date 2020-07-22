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"Нардеп Дубінський у присутності Зеленського на праймеріз СН розповів, як перед виборами "мочив" рейтинг Кличка на "1+1". ВIДЕО

Нардеп Дубінський домовився із Зеленським "мочити" Кличка кримінальними справами на виборах, а також зізнався, що вів мінусову кампанію щодо київського мера на "1+1" восени минулого року.

Про це написала блогерка Олена Монова на своїй сторінці Фейсбук із посиланням на відео з каналу DubinskyPro, передає Цензор.НЕТ.

На опублікованому відео під час свого виступу на праймеріз партії "Слуга народу" кандидатів у мери Києва у присутності президента України Зеленського, спікера Верховної Ради Разумкова, голови Офісу президента Єрмака і прем'єр-міністра Шмигаля, Дубінський заявляє, що він обговорював із президентом використання силового ресурсу на київських виборах проти Кличка.

"Поки ви зараз бачите опитування, де у нього 40%, а у нас - 7%, це просто тому, що ми не почали наступати. І як тільки ми почнемо і будемо робити це однією командою, ви побачите, як він попливе. А якщо ще будуть підніматися ці кримінальні справи, про які ми з Володимиром Олександровичем (Зеленським. - Ред.) говорили, я думаю, що він навіть не доживе до виборів", - сказав Дубінський.

Нардеп нагадав історію вересня минулого року, заявивши, президенту і спікеру Верховної Ради, які сидять у залі, що особисто вів дискредитувальну інформаційну кампанію проти Кличка на одному з найбільш рейтингових телеканалів.

"При тому ж самому рейтингу в 40%, який був у нього тоді. Шляхом просто серйозної інформаційної кампанії ми знизили його за два місяці до 20%. Я цим займався на "1+1", ми чітко бачили ці рейтинги", - підкреслив Дубінський.

На кінець червня діючий мер столиці Віталій Кличко має підтримку 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився з вибором. Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року в Києві методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Автор: 

вибори (6717) Кличко Віталій (3525) мер (510) праймеріз (29) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+67
Лучше Кличко чем малороссы от Зебила
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22.07.2020 16:02
+39
ЗЕленые обезьяны таки дождутся Майдана.
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22.07.2020 16:03
+29
баба юля это за счастье уже будет..
быдло за Бойко пойдет..
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22.07.2020 16:05
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Варто було чекати на щось інше?
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22.07.2020 21:42 Відповісти
Аби народ був розумніший, то нічого б дубинський не зміг зробити. Проблема з українському народі, теле-довірливістъ якого, мабуть, перша в світі. От зелені і використали її і продовжують робити це, бо бачать, що працює Мораль і зелені - слова-антоніми.
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22.07.2020 18:47 Відповісти
"Нардеп Дубінський у присутності Зеленського на праймеріз СН розповів, як перед виборами "мочив" рейтинг Кличка на "1+1" - Цензор.НЕТ 8856

...
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22.07.2020 18:55 Відповісти
Открыто ложит на зелохторат, красавчик
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22.07.2020 19:35 Відповісти
Какие редкостные уроды. Кличко, спасай Киев.
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22.07.2020 19:39 Відповісти
Начебто казали що Кличко зі слугами вже.
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22.07.2020 20:42 Відповісти
пипец каким надо быть тупым дебилом, чтобы за этого урода голосовать.
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22.07.2020 20:52 Відповісти
Не нравится Кличко, то мы с удовольствием примем в мэры к нам в Луцк, а вы там выбирайте лучших.
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22.07.2020 23:20 Відповісти
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