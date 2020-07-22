"Нардеп Дубінський у присутності Зеленського на праймеріз СН розповів, як перед виборами "мочив" рейтинг Кличка на "1+1". ВIДЕО

Нардеп Дубінський домовився із Зеленським "мочити" Кличка кримінальними справами на виборах, а також зізнався, що вів мінусову кампанію щодо київського мера на "1+1" восени минулого року.

Про це написала блогерка Олена Монова на своїй сторінці Фейсбук із посиланням на відео з каналу DubinskyPro, передає Цензор.НЕТ.

На опублікованому відео під час свого виступу на праймеріз партії "Слуга народу" кандидатів у мери Києва у присутності президента України Зеленського, спікера Верховної Ради Разумкова, голови Офісу президента Єрмака і прем'єр-міністра Шмигаля, Дубінський заявляє, що він обговорював із президентом використання силового ресурсу на київських виборах проти Кличка.

"Поки ви зараз бачите опитування, де у нього 40%, а у нас - 7%, це просто тому, що ми не почали наступати. І як тільки ми почнемо і будемо робити це однією командою, ви побачите, як він попливе. А якщо ще будуть підніматися ці кримінальні справи, про які ми з Володимиром Олександровичем (Зеленським. - Ред.) говорили, я думаю, що він навіть не доживе до виборів", - сказав Дубінський.

Нардеп нагадав історію вересня минулого року, заявивши, президенту і спікеру Верховної Ради, які сидять у залі, що особисто вів дискредитувальну інформаційну кампанію проти Кличка на одному з найбільш рейтингових телеканалів.

"При тому ж самому рейтингу в 40%, який був у нього тоді. Шляхом просто серйозної інформаційної кампанії ми знизили його за два місяці до 20%. Я цим займався на "1+1", ми чітко бачили ці рейтинги", - підкреслив Дубінський.

На кінець червня діючий мер столиці Віталій Кличко має підтримку 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився з вибором. Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року в Києві методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.