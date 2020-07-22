Шмигаль про контракт Держприкордонслужби з французькою компанією ОСЕА: "П'ять катерів будуть виготовлені на потужностях українського суднобудівного підприємства". ВIДЕО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про контракт між Держприкордонслужбою та французькою компанією

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра в Фейсбук.

"Наш уряд одразу визначив промисловість як один із ключових елементів економічного прориву в найближчі роки. Для того, щоб управління стратегічними галузями промисловості не було хаотичним ми ще з березня планували створили відповідне міністерство.

Сьогодні цей процес було завершено й Україна отримала нове міністерство стратегічних галузей промисловості. Очільник відомства Олег Уруський має сформувати нові підходи управління і нове бачення.



Робота в цьому напрямку не обмежується лише новим міністерством. Сьогодні в Миколаєві ми презентували масштабний проєкт щодо посилення системи морської охорони", - написав Шмигаль.



Прем’єр-міністр повідомив, що Державна прикордонна служба підписала контракт із французькою компанією OCEA щодо будівництва нових патрульних катерів. П’ять із них будуть виготовлені на потужностях саме українського суднобудівного підприємства. А це десятки мільйонів євро на підтримку нашої економіки та національного виробника", - зазначив глава уряду



"У підсумку ми отримаємо не лише завантаження підприємства, яке дає роботу фактично сотням родин, але й досвід та технології у виготовленні кораблів такого формату", - додав Шмигаль.

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