Шмигаль про контракт Держприкордонслужби з французькою компанією ОСЕА: "П'ять катерів будуть виготовлені на потужностях українського суднобудівного підприємства". ВIДЕО
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про контракт між Держприкордонслужбою та французькою компанією
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра в Фейсбук.
"Наш уряд одразу визначив промисловість як один із ключових елементів економічного прориву в найближчі роки. Для того, щоб управління стратегічними галузями промисловості не було хаотичним ми ще з березня планували створили відповідне міністерство.
Сьогодні цей процес було завершено й Україна отримала нове міністерство стратегічних галузей промисловості. Очільник відомства Олег Уруський має сформувати нові підходи управління і нове бачення.
Робота в цьому напрямку не обмежується лише новим міністерством. Сьогодні в Миколаєві ми презентували масштабний проєкт щодо посилення системи морської охорони", - написав Шмигаль.
Прем’єр-міністр повідомив, що Державна прикордонна служба підписала контракт із французькою компанією OCEA щодо будівництва нових патрульних катерів. П’ять із них будуть виготовлені на потужностях саме українського суднобудівного підприємства. А це десятки мільйонів євро на підтримку нашої економіки та національного виробника", - зазначив глава уряду
"У підсумку ми отримаємо не лише завантаження підприємства, яке дає роботу фактично сотням родин, але й досвід та технології у виготовленні кораблів такого формату", - додав Шмигаль.
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Будували в Миколаїві..
Вже там майже все розграбували....))
Будьте уверены, Рюкзаков своей выгоды не упустит. И сделано это будет под маркой патриотизма. Как в Харькове, когда Полторак положил кацапов мордой в грязь, а победу приписал себе бравый владелец кегичевских гпзовых скважин... защитил, таки, свои статки, спаситель Харькова
Как по мне- главное украсть - меньше кормить и больше доить!
За одно продолжение карантина правительство надо отправить в отставку, как " врагов украинского народа"...
Врагами нельзя называть людей, которые путём введения карантина пытались спасти нацию от мора. Сейчас же время выиграно, есть уже наработанные схемы эффективного лечения, процент смертности уже не катастрофический- кроме того, мир на грани изобретения вакцины. Все правильно было сделано, другого выхода просто не было.
даже МАУ не покупает АНы
в чем же проблема?
))
Служив в 70-80 там..
Знаю..))
какое предприятие?Нибулон собрался строить,это известное предприятие?
До распада СССР. За 28 лет простоя - любое производство будет уничтожено просто в ноль. А теперь, да. Даже катер построить - непросто.