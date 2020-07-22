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Шмигаль про контракт Держприкордонслужби з французькою компанією ОСЕА: "П'ять катерів будуть виготовлені на потужностях українського суднобудівного підприємства". ВIДЕО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про контракт між Держприкордонслужбою та французькою компанією

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єра в Фейсбук.

"Наш уряд одразу визначив промисловість як один із ключових елементів економічного прориву в найближчі роки. Для того, щоб управління стратегічними галузями промисловості не було хаотичним ми ще з березня планували створили відповідне міністерство. 
Сьогодні цей процес було завершено й Україна отримала нове міністерство стратегічних галузей промисловості. Очільник відомства Олег Уруський має сформувати нові підходи управління і нове бачення.

Робота в цьому напрямку не обмежується лише новим міністерством. Сьогодні в Миколаєві ми презентували масштабний проєкт щодо посилення системи морської охорони", - написав Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив, що Державна прикордонна служба підписала контракт із французькою компанією OCEA щодо будівництва нових патрульних катерів. П’ять із них будуть виготовлені на потужностях саме українського суднобудівного підприємства. А це десятки мільйонів євро на підтримку нашої економіки та національного виробника", - зазначив глава уряду

"У підсумку ми отримаємо не лише завантаження підприємства, яке дає роботу фактично сотням родин, але й досвід та технології у виготовленні кораблів такого формату", - додав Шмигаль.

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Автор: 

Аваков Арсен (2190) Держприкордонслужба ДПСУ (6116) Миколаїв (1814) суднобудування (149) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+2
Копеечка Арсенчику капнет! Веселей будут шоу))))
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22.07.2020 19:42
+2
Где там паспортная табличка с надписью "пограничный"... скоростной катер может иметь самое различное назначение, вплоть до плавсредства для увесилительной прогулки...
Будьте уверены, Рюкзаков своей выгоды не упустит. И сделано это будет под маркой патриотизма. Как в Харькове, когда Полторак положил кацапов мордой в грязь, а победу приписал себе бравый владелец кегичевских гпзовых скважин... защитил, таки, свои статки, спаситель Харькова
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22.07.2020 20:12
+2
"В итоге мы получим не только загрузку предприятия, которое дает работу фактически сотням семей, но и опыт и технологии в изготовлении кораблей такого формата", - добавил Шмыгаль. Этот человек заявляет о городе корабелов, которые строили авианесущие корабли, крейсеры, БДК, МДК...будьте вы трижды пламенно востребованы! Да, и пламеный привет как нынешней так и сладко-предыдущей власти!
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22.07.2020 21:19
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Копеечка Арсенчику капнет! Веселей будут шоу))))
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22.07.2020 19:42 Відповісти
Да Аваков подсадил Украину на французские заказы. Откаты ему идут не маленькие. Интересно, что это ни от кого не скрывают. Борьбу с коррупцией будем вести с помощью патрульных катеров. При Порошенко он вертолеты французские также протащил...
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22.07.2020 20:45 Відповісти
меня смущает только одно - "Нибулон" никогда не строил военные корабли. И еще - где именно будет происходить оснащение оружием? вопрос не праздный. раньше дооснащение происходило в севастополе на военном заводе. наличие вооружения на территории это многократное увеличение мер безопасности и просто огромные деньги. я сужу по тому как все было организовано в порту "Ольвия" (николаевцы поймут про что я, он же "спецпорт Октябрьск"). так там просто перевалка военных грузов была.
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22.07.2020 19:48 Відповісти
Придётся попроситься в Севастополь.
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22.07.2020 19:51 Відповісти
Нюю, "Нибулон" на " Великій набережні"??))
Будували в Миколаїві..
Вже там майже все розграбували....))
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22.07.2020 19:56 Відповісти
Какое вооружение на лёгких пограничных катерах? Максимум пара пулемётов.
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22.07.2020 20:00 Відповісти
Где там паспортная табличка с надписью "пограничный"... скоростной катер может иметь самое различное назначение, вплоть до плавсредства для увесилительной прогулки...
Будьте уверены, Рюкзаков своей выгоды не упустит. И сделано это будет под маркой патриотизма. Как в Харькове, когда Полторак положил кацапов мордой в грязь, а победу приписал себе бравый владелец кегичевских гпзовых скважин... защитил, таки, свои статки, спаситель Харькова
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22.07.2020 20:12 Відповісти
по правде сказать погранцы это относительно военные корабли . ну какое там будет вооружение . пулемет . пара автоматов у досмотровой команды . такое вооружение и Нибулон освоит
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22.07.2020 20:03 Відповісти
Украина столько предприятий имеет и может для всего мира столько всего делать, только открывать рынки нужно и контракты нужно делать! И на доставке можно еще много денег зарабатывать!
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22.07.2020 19:51 Відповісти
Да! Нужно наоборот открывать рынки, снимать барьеры- наше местоположение, наши люди, наши природные богатства- дадут мощнейший прорыв.
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22.07.2020 19:54 Відповісти
И на доставке можно еще много денег зарабатывать!

Как по мне- главное украсть - меньше кормить и больше доить!
За одно продолжение карантина правительство надо отправить в отставку, как " врагов украинского народа"...
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22.07.2020 19:58 Відповісти
Вы не As, а Ass.
Врагами нельзя называть людей, которые путём введения карантина пытались спасти нацию от мора. Сейчас же время выиграно, есть уже наработанные схемы эффективного лечения, процент смертности уже не катастрофический- кроме того, мир на грани изобретения вакцины. Все правильно было сделано, другого выхода просто не было.
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22.07.2020 20:18 Відповісти
в этом и проблема, спрос рождает предложение, а не наоборот
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22.07.2020 20:22 Відповісти
Вам бы в премьеры. Вот бы мы озолотились.
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22.07.2020 20:30 Відповісти
Русня строит на наших заводах ""Мистрали"", мы на своих - катера собираем. Точнее собираемся собирать, если французы не передумают. Зе-экономика.
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22.07.2020 19:51 Відповісти
Не понял... поясни??? Мистрали забрали египтяне. Кацапам французы их не отдали. Знаешь чего больше? Просвети...
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22.07.2020 20:16 Відповісти
Ну была же статья тут в понедельник вроде - ***** два вертолётоносца в Керчи заложил.
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22.07.2020 20:22 Відповісти
дай пару десятков миллиардов и в Украине построят все что хочешь, хоть Мистрали, хоть ракетные крейсеры
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22.07.2020 20:23 Відповісти
А чего ж корейцам дают, а нам нет?
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22.07.2020 20:28 Відповісти
загадка, да? и Боингу дают и Аэрбасу, а АНу не дают ))
даже МАУ не покупает АНы
в чем же проблема?
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23.07.2020 13:15 Відповісти
Я недавно была в Николаеве. Люди очень хорошие , приветливые, замечательные кафешки с хорошим сервисом , но дороги- это полная ж. Просто необходимо загрузить работой некогда самое известное судостроительное предприятие в Украине. Если сделаете хотя бы это, то это будет просто супер. Ну а с местными властями Николаевчанам нужно что-то делать. В Херсоне , например, дороги намного лучше. А в Николаеве , похоже , со времён совка ничего не ремонтировали.
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22.07.2020 19:52 Відповісти
Там розграбували та порізали дофіга..
))
Служив в 70-80 там..
Знаю..))
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22.07.2020 20:00 Відповісти
Таня, дороги - это владение Укравтодора. У местных властей только внутридворовые подъездные проезды. Самое известное судостроительное предприятие - давно всё порезано и вывезено, как металлолом в Турцию. Насчёт приветливых людей, как николаевец думаю имею право поставить диагноз большинству - быдло редкостное, с трепетом ждут ввз с танками.
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22.07.2020 21:16 Відповісти
Ну не може бути що б більшисть була бидлом... Щось дуже різко
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22.07.2020 22:22 Відповісти
ты о чём?!
какое предприятие?Нибулон собрался строить,это известное предприятие?
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22.07.2020 19:55 Відповісти
Известное...в очень узких кругах..😃
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22.07.2020 20:14 Відповісти
Они единственные, кто ещё строит что-то крупное водоплавующее.
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22.07.2020 20:23 Відповісти
давайте вы не будете мне рассказывать за николаевские заводы
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22.07.2020 22:26 Відповісти
Зеленое стадо собралось яхты себе за бюджетный кошт построить...яхты это специализация этого ниболона..
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22.07.2020 20:16 Відповісти
Вадатурский корабли начал строить...!? Это покруче 95-го квартала будет. . ЧСЗ, 61-й развалили, а агрохолдинг занялся судостроением.
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22.07.2020 20:21 Відповісти
ну не даром выкупили стенку на ЧСЗ
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22.07.2020 22:28 Відповісти
"В итоге мы получим не только загрузку предприятия, которое дает работу фактически сотням семей, но и опыт и технологии в изготовлении кораблей такого формата", - добавил Шмыгаль. Этот человек заявляет о городе корабелов, которые строили авианесущие корабли, крейсеры, БДК, МДК...будьте вы трижды пламенно востребованы! Да, и пламеный привет как нынешней так и сладко-предыдущей власти!
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22.07.2020 21:19 Відповісти
городе корабелов, которые строили авианесущие корабли, крейсеры, БДК, МДК...

До распада СССР. За 28 лет простоя - любое производство будет уничтожено просто в ноль. А теперь, да. Даже катер построить - непросто.
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22.07.2020 21:35 Відповісти
Россия вместе с Францией строила Мистрали ещё интереснее: Россия делала половину корабля, и тащила во Францию на буксире. Там делали вторую половину, и сваривали их вместе.
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22.07.2020 21:31 Відповісти
Чего не придумаешь ради получения отката.
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23.07.2020 12:11 Відповісти
"Нибулон" там "Кайру-150" вроде бы собирался строить - заказывайте у Вадатурского, если "61" завод не может строить .. Абромявичусу привет..))
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22.07.2020 22:34 Відповісти
Че Зе не будет как По давать заказы на подконтрольные заводы и уничтожать конкурентов? Как то не по советски. А Зе откосил от службы советским оккупантам в отличии от По.
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22.07.2020 23:14 Відповісти
Вот брезгливая ****! Заказ на 20 катеров, цена вопроса по старому курсу 4.39 млрд грн. Французское правительство даёт кредит на строительство, аванс 15% платит украинский народ сейчас по подписанию контракта. Вадатурский на Лимане в Николаеве получил заказ на ЧАСТИЧНОЕ строительство ПЯТИ катеров - то есть, он сотворит только пустые корпуса из алюминия (то есть, не полнокомплектные катера) и дальше эти корпуса отправят во Францию на достройку и испытания! То есть, вся добавленная стоимость остаётся во Франции как и деньги этого кредита. Остальные 15 штук будут где? О них ни слова / значит, будут куплены у французов. Какие же все-таки лжецы и проходимцы у власти - готовы выжечь эту землю и народ до тла ради наживы.
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23.07.2020 12:09 Відповісти
 
 