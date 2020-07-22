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"Я входив в ОЗУ, яке захопило владу в 2014 році", - екснардеп Жванія. ВIДЕО

Колишній народний депутат Давид Жванія заявив, що готовий свідчити органам слідства про злочинну діяльність експрезидента Петра Порошенка і його оточення.

Відео відповідної заяви Жванії опубліковано в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

"В країні відбувається повзучий реванш - рейтинг Зеленського падає і до влади знову рветься Порошенко і його оточення ... Це злочинне угруповання, яке від самого початку брало участь у Майдані лише заради захоплення влади й особистого збагачення. Я також входив в ОЗУ, яке захопило владу в 14 році на хвилі народних протестів. Ми фінансували Майдан, ми підігрівали протестні настрої в ЗМІ, зірвали мирні ініціативи влади, вели сепаратні переговори з депутатами Партії регіонів, вели переговори з іноземними посольствами. В ОЗУ входили Мартиненко, Порошенко, Турчинов, Кличко. Кожен з яких долучив своє угруповання. Турчинов, наприклад, привів Пашинського і Парубія, - заявив Жванія. - Безпосередньо я і Клімкін брали участь у передачі 5 мільйонів євро через посольство України в Німеччині для одного високопоставленого в той час єврочиновника з метою забезпечення підтримки Порошенка як кандидата на пост президента України з боку ЄС. Обставини цього готовий надати слідчим органам".

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За словами екснардепа, Порошенко став президентом у результаті консенсусу олігархів і взяв на себе певні зобов'язання перед ними: "Боротьба з олігархами звелася за Порошенка до боротьби з Коломойським, який не брав участі в угоді. Решта отримали свої корупційні квоти. Посада мера для Кличка була частиною цієї угоди". Як заявив Жванія, за час перебування при владі Порошенко корупційним шляхом отримав близько 3 мільярдів 400 мільйонів доларів.

"Я подавав позов в ОАСК на заборону виїзду з країни колишнім керівникам. Я не відкликав цей позов, як стверджується у фільмі НАБУ. Хоча на мене чинив сильний тиск Порошенко і його оточення, а також Турчинов. Вони тоді дійсно дуже боялися розплати і планували втечу з країни. Все ще сподіваюся на те, що у президента Зеленського вистачить політичної волі довести до кінця справи Порошенка і його оточення", - зазначив екснардеп.

Жванія вважає, що Порошенко може спробувати балотуватися в мери Києва: "До Майдану це була його мрія. Він принизливо випрошував у Януковича право балотуватися в мери Києва, був готовий дати хабар за це. Янукович не дозволив і Порошенко не посмів не послухатися".

У партії Петра Порошенка відреагували на заяви Давида Жванії про те, що нібито п'ятий президент і його команда захопили владу в 2014 році, купивши підтримку в Євросоюзі і пообіцявши олігархам вигоди.

""Українці здавна кажуть, брехнею увесь світ обійдеш, а назад не повернешся. Це про заяву Жванії - суцільний фейк. Але з ним таке вже не вперше. Жванія настільки часто змінював політичну позицію, що цілком логічно виглядає завершення його кар’єри на службі у Кремля", - йдеться в коментарі пресслужби "Європейської Солідарності" для УП.

"Останні роки Давид Важаєвич рідко буває в Києві, але він частий гість у Росії. І не лише для того, щоб взяти участь у телешоу пропагандиста Соловйова. Не читайте все з листочка, пане Жванія. Бо надто схоже на Деркача виходить", - резюмували в політсилі.

Автор: 

Жванія Давид (75) Порошенко Петро (15190)


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Топ коментарі
+163
ХТО ЗНАЄ НОВІ МАТЮКИ ПРОШУ ПОДІЛИТИСЯ, БО СТАРІ НЕ ВІДОБРАЖАЮТЬ СУТЬ ТОГО, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В КРАЇНІ.
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22.07.2020 20:42
+121
Схоже у жванії шизофренія, хоча може просто айкосів з зеленим організмом накурився
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22.07.2020 20:46
+92
Ахахахахахаххахаххахахахах))) Вы представляете, насколько у бабломойских плохо идут дела и насколько они боятся Порошенко, если они на полном серьезе выкатывают ЭТО???
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22.07.2020 20:48
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"Если он не испугается народного возмущения" - это актуально больше для твоего обнулившегося ботокс-карлика в Мацабаде.
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23.07.2020 17:36 Відповісти
Петя никого не посадил и эти не посадят. Эти наверняка только требуют договорняк с Петей по Приватбанку.
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23.07.2020 15:19 Відповісти
Там несколько иной договорняк, чем обсуждается открыто. Там не возврат банка, который уже дискредитирован и неинтересен, там Коломойский хочет в обмен на банк получить 5 млрд долларами из казны.
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23.07.2020 16:57 Відповісти
Нет,ты редкий дЕбил...
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23.07.2020 15:46 Відповісти
Порошенко, после публикации "плёнок" и подобных откровений от непосредственного соучастника преступлений, могут поддерживать только откровенные полезные идиоты или за долю малую (циничные подонки, которые выбрали между своим шкурным интересом и страной- первое).
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23.07.2020 14:38 Відповісти
Дима ну давай тогда сразу ВЫКЛАДЫВАЙ, кого надо поддерживать если не Петю? Твоего ботоксного-карлика обнулёныша вместе с кадыркой с прочими ротенбергами-вексельбергами-фридманами-дерипасками-михельсонами-шефлерами-гиркиндами-абрамовичами в вашем ПАЦАКостане через здешних боек-рабиновичей-шуфричей-допкиных-червоненок-медведчуков?))))
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23.07.2020 17:45 Відповісти
Этих всех можешь сам поддерживать. Я не против. Они не мои.
У меня нет кандидата. Но точно нельзя голосовать за олигархов и их шестёрок т.к. на страну им наплевать, у них шкурный интерес на первом и на десятом месте включительно, поэтому у них всегда будут договорняки между собой. Петя сам олигарх(точно нет), Зе шестёрка Бени(тоже мимо).
И все должны придти к этой очевидной истине, но для этого нужно перестать смотреть зомбоящик, который обязательно принадлежит одному из олигархов, который и пропихивает во власть с помощью своего тв или самого себя, или свою шестёрку. А для народа это не важно(результат всегда будет плохой) чья фамилия номинально будет у власти и какими лозунгами они будут забивать умы украинцев. Они всегда будут "бороться" меж собой(создавать видимость борьбы) за "правду", только это вся игра.
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23.07.2020 18:04 Відповісти
ничтожество
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23.07.2020 15:12 Відповісти
Це кремлівське брехло було при владі за Партії Регіонів до 2013 року, навіть орден від Януковича отримало. Було відсторонене від влади Порохом з 2014 року.
До речі, воно так само в 2008 році на Ющенка брехало.
Отже, якщо Жуванію підключили то виходить що у Кремля вже й підключити нема кого.
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23.07.2020 15:34 Відповісти
Я не кровожерливий і хочу лише одного - щоб цих жваній , саакашпіллі та каломмойськіх відправили на їхні істаріческіє родіни . Вони там і хрюкнути побояться .
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23.07.2020 15:41 Відповісти
а саакашвілю за що?
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23.07.2020 17:47 Відповісти
Поїдьте в Грузію , або запитайте людей , які дійсно живуть в Грузії - вони Вам пояснять , які "реформи" воно проводило там . Тільки обережно , бо подумають , що Ви його фанат і почнуть бити . А то байкам всі вірите . Та воно в Україні показало , що чмо рідкісне .
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23.07.2020 19:10 Відповісти
Новый виток разборок олигархов, которые все нагадили Украине.
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23.07.2020 15:46 Відповісти
Казбек запугал?
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23.07.2020 15:55 Відповісти
Париж опять в 0гне !! - - - https://uploads.disquscdn.com/images/ff66ce1cdd4a1174833423f5c47e698674dbac096e42a63625828dec8b0138bc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3334f25457f8e84f2c6d14c3a4e0dd57a162a66795b7b73f791725debe1bb9eb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4602beddc5917e2e3b0a80f886a7cdaf6f47d634be6b54080b03d4efc5452e4c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c5b10f10738cd885e2741afc0a2f3f74820d96be7924bdcc52151fe07242bc9f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bc9bd525165577d1c0c1f6e565521beb13e7bff4dd12007927e20a7f4bbb8954.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/679adcdc49d94c1cced76ff34bce185626061b5c7ae00f454ad4c578af099ac6.jpg рф- террорист !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ююю......\
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23.07.2020 15:59 Відповісти
Ще одна гнида з помийки вилізла.
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23.07.2020 16:11 Відповісти
і не тільки Україну, і не тільки зараз а аж з 1917 року.
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23.07.2020 17:50 Відповісти
Вони паразитують і в Україні, і в Россії, *********** нас, щоб не підняли голови, не відкрили очі і не побачили, хто є причиною нашого занепаду.
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23.07.2020 18:46 Відповісти
Шо ж ты *******, Жвания?
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23.07.2020 16:35 Відповісти
Жвания проголодался, смачненько кушать захотел -- вот и напомнил о своё существовании новой антиукраинской власти. Всё ооочень просто!
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23.07.2020 17:53 Відповісти
Все высказанные факты подлежат скрупулёзной проверке, а на время проверки ВСЕ члены партии регионов должны посидеть в изоляции от общества. Политкарантин на параше.
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23.07.2020 18:13 Відповісти
Все высказанные факты подлежат скрупулёзной проверке, а на время проверки ВСЕ члены партии регионов должны посидеть в изоляции от общества. Политкарантин на параше.
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23.07.2020 18:14 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!"
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23.07.2020 18:14 Відповісти
Все высказанные факты подлежат скрупулёзной проверке, а на время проверки ВСЕ члены партии регионов должны посидеть в изоляции от общества. Политкарантин на параше.
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23.07.2020 18:15 Відповісти
Все высказанные факты подлежат скрупулёзной проверке, а на время проверки ВСЕ члены партии регионов должны посидеть в изоляции от общества. Политкарантин на параше.
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23.07.2020 18:16 Відповісти
Как они уже за_бали эти аваковы, жвании, масоны всех мастей. Да когда же в Украине начнётся Майдан очищения от мразей?
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23.07.2020 20:01 Відповісти
толку от майданов -О...им ненадо давать выезжать из страны,а то потом они вернутся и подымутся снова,как сейчас.
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23.07.2020 21:30 Відповісти
Не знаю. Лето же, не октябрь!! А так бомбит кругом...
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23.07.2020 20:04 Відповісти
Прямо через посольство взятку передавали?
Ничего более оригинального не смогли придумать?
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23.07.2020 21:06 Відповісти
гибридная война не совсем получается,"консервы"протухли,в дело пошли деньги...и снова полезла всякая мразь.а по простому-идет потихоньку слив и реванш белоголубых "друзей"путена...
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23.07.2020 21:26 Відповісти
Цю мерзоту,яку було викрито ще до нападу Росії на Україну, треба неодмінно притягти до Трибуналу у свій час. Зараз,є відомості,відсиджується в підмосков'ї. Тому і пише ці гнусні фейки на відео звіжти. Тварь,за все відповість: і за Грузію,і за Україну,падаль!
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23.07.2020 22:22 Відповісти
Онищенко врет, Деркач пленки подделал, Жвания врет... Товарищи порохоботы, чего же ваш сывочолый гетьман-крыголам не подает в суд? Да по одной простой причине. Тогда будет сделана экспертиза пленок и будет доказано, что они настоящие. И как бы Жвании не зажимал фаберже Коломойский, Давид не станет себе наговаривать уголовную статью. Если Кол заставил Жванию выступить, значит, есть доказательства. Когда ВВС напечатало слух про то, что Порошенко дал взятку за встречу с Трампом, ваш Кондитер моментально подал в суд. И выиграл. А сейчас - молчит, проказник этакий. А когда Путин протролил Шоколадного, что тот получал дивиденды с Липецкой фабрики во время войны, Петя Мальдивский засунул язык в задницу. Потому что у Пуйла есть банковские документы, подтверждающие выплату. А когда Кадыров в прошлом году написал в соцсетях, что Порох заверял его в любви и дружбе к России при передаче арестованных в мае 2014 года журналистов Лайфньюс, почему Порох не опроверг его слова? Да потому что - таки да, заверял.

И если Порошенко будет продолжать изображать из себя спасителя нации, то получит еще не одно разоблачение. В частности - пленки с венским сговором, когда получал "ярлык" на княженье в Вене у Фирташа.

А не сидит ПАП только по одной простой причине: Зе и По из олигархической системы. Только Зе - это обслуживающий персонал.

Пы.Сы. Было бы странно, если б Климкин подтвердил факт взятки. А сколько высших госчиновников из разных стран сидят? Подозреваю, что Климкин не умеет пользоваться интернетом.
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24.07.2020 05:21 Відповісти
Если "слон",идя своей дорогой,будет отмахиваться от каждой "Моськи",облаивающей визгливо его,он никогда "не донсёт свою ношу" (не сделает то,для чего его выбрал народ!),и сам превратится в "Моську"
Это клоун,которому в государстве делать больше нечего,подаёт в суд на блогеров(ещё и женщин) как "потерпевший"......
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30.07.2020 00:44 Відповісти
Думаю домовляться Зрадник порошенко із Блазнем зєлєньськім і цей колообіг лайна в політиці продовжиться нажаль.
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25.07.2020 11:47 Відповісти
Попробуйте подумать головой.... Если получится!
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30.07.2020 00:45 Відповісти
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