"Я входив в ОЗУ, яке захопило владу в 2014 році", - екснардеп Жванія. ВIДЕО
Колишній народний депутат Давид Жванія заявив, що готовий свідчити органам слідства про злочинну діяльність експрезидента Петра Порошенка і його оточення.
Відео відповідної заяви Жванії опубліковано в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
"В країні відбувається повзучий реванш - рейтинг Зеленського падає і до влади знову рветься Порошенко і його оточення ... Це злочинне угруповання, яке від самого початку брало участь у Майдані лише заради захоплення влади й особистого збагачення. Я також входив в ОЗУ, яке захопило владу в 14 році на хвилі народних протестів. Ми фінансували Майдан, ми підігрівали протестні настрої в ЗМІ, зірвали мирні ініціативи влади, вели сепаратні переговори з депутатами Партії регіонів, вели переговори з іноземними посольствами. В ОЗУ входили Мартиненко, Порошенко, Турчинов, Кличко. Кожен з яких долучив своє угруповання. Турчинов, наприклад, привів Пашинського і Парубія, - заявив Жванія. - Безпосередньо я і Клімкін брали участь у передачі 5 мільйонів євро через посольство України в Німеччині для одного високопоставленого в той час єврочиновника з метою забезпечення підтримки Порошенка як кандидата на пост президента України з боку ЄС. Обставини цього готовий надати слідчим органам".
За словами екснардепа, Порошенко став президентом у результаті консенсусу олігархів і взяв на себе певні зобов'язання перед ними: "Боротьба з олігархами звелася за Порошенка до боротьби з Коломойським, який не брав участі в угоді. Решта отримали свої корупційні квоти. Посада мера для Кличка була частиною цієї угоди". Як заявив Жванія, за час перебування при владі Порошенко корупційним шляхом отримав близько 3 мільярдів 400 мільйонів доларів.
"Я подавав позов в ОАСК на заборону виїзду з країни колишнім керівникам. Я не відкликав цей позов, як стверджується у фільмі НАБУ. Хоча на мене чинив сильний тиск Порошенко і його оточення, а також Турчинов. Вони тоді дійсно дуже боялися розплати і планували втечу з країни. Все ще сподіваюся на те, що у президента Зеленського вистачить політичної волі довести до кінця справи Порошенка і його оточення", - зазначив екснардеп.
Жванія вважає, що Порошенко може спробувати балотуватися в мери Києва: "До Майдану це була його мрія. Він принизливо випрошував у Януковича право балотуватися в мери Києва, був готовий дати хабар за це. Янукович не дозволив і Порошенко не посмів не послухатися".
У партії Петра Порошенка відреагували на заяви Давида Жванії про те, що нібито п'ятий президент і його команда захопили владу в 2014 році, купивши підтримку в Євросоюзі і пообіцявши олігархам вигоди.
""Українці здавна кажуть, брехнею увесь світ обійдеш, а назад не повернешся. Це про заяву Жванії - суцільний фейк. Але з ним таке вже не вперше. Жванія настільки часто змінював політичну позицію, що цілком логічно виглядає завершення його кар’єри на службі у Кремля", - йдеться в коментарі пресслужби "Європейської Солідарності" для УП.
"Останні роки Давид Важаєвич рідко буває в Києві, але він частий гість у Росії. І не лише для того, щоб взяти участь у телешоу пропагандиста Соловйова. Не читайте все з листочка, пане Жванія. Бо надто схоже на Деркача виходить", - резюмували в політсилі.
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У меня нет кандидата. Но точно нельзя голосовать за олигархов и их шестёрок т.к. на страну им наплевать, у них шкурный интерес на первом и на десятом месте включительно, поэтому у них всегда будут договорняки между собой. Петя сам олигарх(точно нет), Зе шестёрка Бени(тоже мимо).
И все должны придти к этой очевидной истине, но для этого нужно перестать смотреть зомбоящик, который обязательно принадлежит одному из олигархов, который и пропихивает во власть с помощью своего тв или самого себя, или свою шестёрку. А для народа это не важно(результат всегда будет плохой) чья фамилия номинально будет у власти и какими лозунгами они будут забивать умы украинцев. Они всегда будут "бороться" меж собой(создавать видимость борьбы) за "правду", только это вся игра.
До речі, воно так само в 2008 році на Ющенка брехало.
Отже, якщо Жуванію підключили то виходить що у Кремля вже й підключити нема кого.
ююю......\
Ничего более оригинального не смогли придумать?
И если Порошенко будет продолжать изображать из себя спасителя нации, то получит еще не одно разоблачение. В частности - пленки с венским сговором, когда получал "ярлык" на княженье в Вене у Фирташа.
А не сидит ПАП только по одной простой причине: Зе и По из олигархической системы. Только Зе - это обслуживающий персонал.
Пы.Сы. Было бы странно, если б Климкин подтвердил факт взятки. А сколько высших госчиновников из разных стран сидят? Подозреваю, что Климкин не умеет пользоваться интернетом.
Это клоун,которому в государстве делать больше нечего,подаёт в суд на блогеров(ещё и женщин) как "потерпевший"......