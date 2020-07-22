"Я входив в ОЗУ, яке захопило владу в 2014 році", - екснардеп Жванія. ВIДЕО

Колишній народний депутат Давид Жванія заявив, що готовий свідчити органам слідства про злочинну діяльність експрезидента Петра Порошенка і його оточення.

Відео відповідної заяви Жванії опубліковано в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

"В країні відбувається повзучий реванш - рейтинг Зеленського падає і до влади знову рветься Порошенко і його оточення ... Це злочинне угруповання, яке від самого початку брало участь у Майдані лише заради захоплення влади й особистого збагачення. Я також входив в ОЗУ, яке захопило владу в 14 році на хвилі народних протестів. Ми фінансували Майдан, ми підігрівали протестні настрої в ЗМІ, зірвали мирні ініціативи влади, вели сепаратні переговори з депутатами Партії регіонів, вели переговори з іноземними посольствами. В ОЗУ входили Мартиненко, Порошенко, Турчинов, Кличко. Кожен з яких долучив своє угруповання. Турчинов, наприклад, привів Пашинського і Парубія, - заявив Жванія. - Безпосередньо я і Клімкін брали участь у передачі 5 мільйонів євро через посольство України в Німеччині для одного високопоставленого в той час єврочиновника з метою забезпечення підтримки Порошенка як кандидата на пост президента України з боку ЄС. Обставини цього готовий надати слідчим органам".

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За словами екснардепа, Порошенко став президентом у результаті консенсусу олігархів і взяв на себе певні зобов'язання перед ними: "Боротьба з олігархами звелася за Порошенка до боротьби з Коломойським, який не брав участі в угоді. Решта отримали свої корупційні квоти. Посада мера для Кличка була частиною цієї угоди". Як заявив Жванія, за час перебування при владі Порошенко корупційним шляхом отримав близько 3 мільярдів 400 мільйонів доларів.

"Я подавав позов в ОАСК на заборону виїзду з країни колишнім керівникам. Я не відкликав цей позов, як стверджується у фільмі НАБУ. Хоча на мене чинив сильний тиск Порошенко і його оточення, а також Турчинов. Вони тоді дійсно дуже боялися розплати і планували втечу з країни. Все ще сподіваюся на те, що у президента Зеленського вистачить політичної волі довести до кінця справи Порошенка і його оточення", - зазначив екснардеп.

Жванія вважає, що Порошенко може спробувати балотуватися в мери Києва: "До Майдану це була його мрія. Він принизливо випрошував у Януковича право балотуватися в мери Києва, був готовий дати хабар за це. Янукович не дозволив і Порошенко не посмів не послухатися".

У партії Петра Порошенка відреагували на заяви Давида Жванії про те, що нібито п'ятий президент і його команда захопили владу в 2014 році, купивши підтримку в Євросоюзі і пообіцявши олігархам вигоди.

""Українці здавна кажуть, брехнею увесь світ обійдеш, а назад не повернешся. Це про заяву Жванії - суцільний фейк. Але з ним таке вже не вперше. Жванія настільки часто змінював політичну позицію, що цілком логічно виглядає завершення його кар’єри на службі у Кремля", - йдеться в коментарі пресслужби "Європейської Солідарності" для УП.

"Останні роки Давид Важаєвич рідко буває в Києві, але він частий гість у Росії. І не лише для того, щоб взяти участь у телешоу пропагандиста Соловйова. Не читайте все з листочка, пане Жванія. Бо надто схоже на Деркача виходить", - резюмували в політсилі.