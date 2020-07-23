УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10860 відвідувачів онлайн
Новини Відео
6 627 34

Анонім повідомив про замінування автомобіля Audi на Оболоні в Києві: на місці працюють вибухотехніки. ВIДЕО (оновлено)

У Києві на Оболоні замінували автомобіль марки Audi. Про це повідомив анонім.

Про це інформує dtp.kiev.ua, передає Цензор.НЕТ.

"На Оболоні в Києві, біля ТЦ "Метрополіс", стоїть автомобіль Audi, який, за повідомленням аноніма, заміновано. На місці працюють поліція і вибухотехніки. Територія оточена", - йдеться в повідомленні.

Пізніше 24 каналу повідомили в поліції, що вибухівку і підозрілі предмети біля ТЦ "Метрополіс" не знайшли.

Також дивіться: Патрульні тимчасово обмежили рух по вулиці Кіото в Києві: знайдено підозрілий пакет. ФОТО

Автор: 

Київ (19633) мінування (1218)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
А ось і третя серія!
показати весь коментар
23.07.2020 12:15
+11
А Бубочка с кем говорить будет??? С машиной???
показати весь коментар
23.07.2020 12:17
+11
Скоро Аваков выедет на место и лично разминирует автомобиль, который заминирован атомной бомбой. Аваков станет героев и толпы ходячих желудков потребуют сделать его пожизненным главой МВД. Ура товарищи!!!!!
показати весь коментар
23.07.2020 12:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ось і третя серія!
показати весь коментар
23.07.2020 12:15 Відповісти
Що ЗеБРа приховує, від чого відволікають увагу? Стільки раз вони вже обісралися, що я навіть не знаю, чого вони бояться більше.
показати весь коментар
23.07.2020 12:23 Відповісти
Що приховують? Капітуляцію в Мінську. З 27 липня "пєрєстанут стрєлять", а наших військових будуть ще й саджати за вогонь у відповідь.
показати весь коментар
23.07.2020 12:39 Відповісти
Знову нашим прийдеться працювати ножичками по кацапським горлам. Живцем волочити тих тварюк на нашу сторону уже не буде смислу - Зебр однаково відпустить ((
показати весь коментар
23.07.2020 12:45 Відповісти
А Бубочка с кем говорить будет??? С машиной???
показати весь коментар
23.07.2020 12:17 Відповісти
з вихлопною трубою
показати весь коментар
23.07.2020 12:18 Відповісти
что там зеля просит посомтреть на етот раз ?
показати весь коментар
23.07.2020 12:50 Відповісти
с бимбой
показати весь коментар
23.07.2020 12:18 Відповісти
скорость ****...ющая! арсен борисович так і надірватися можна
показати весь коментар
23.07.2020 12:18 Відповісти
Скоро Аваков выедет на место и лично разминирует автомобиль, который заминирован атомной бомбой. Аваков станет героев и толпы ходячих желудков потребуют сделать его пожизненным главой МВД. Ура товарищи!!!!!
показати весь коментар
23.07.2020 12:19 Відповісти
За такі дзвінки повинно бути довічне ув"язнення, незалежно хибне воно чи ні.
показати весь коментар
23.07.2020 12:19 Відповісти
Зе-слуги хочет принять диктаторский закон дающий мусорам неограниченные полномочия - вот мусора и стараются.
показати весь коментар
23.07.2020 12:19 Відповісти
не гоните так быстро терракты, свинья устала.
показати весь коментар
23.07.2020 12:19 Відповісти
Внимание!.. я взял в заложники кактус и требую выслать мне 3 л текилы, десять шт. лаймов, 2 палки колбасы сыровяленной, пампушки с чесноком, и ящик персиков..
Анонім повідомив про замінування автомобіля Audi на Оболоні в Києві: на місці працюють вибухотехніки - Цензор.НЕТ 7081
показати весь коментар
23.07.2020 12:20 Відповісти
та шоб ты вдавывся от удовольствия что все твои требования выполнены, и покажут по телику фильм Чингачгук Большой Змей!
показати весь коментар
23.07.2020 12:23 Відповісти
да кстати!.. хорошо что напомнил!
требую, что бы все посмотрели фильм "Хвост виляет собакой", и что б Зеленский признался на видео что трахает Мендель.. или наоборот..
показати весь коментар
23.07.2020 12:25 Відповісти
Это будет фильм 41+, и его вряд ли покажут.
показати весь коментар
23.07.2020 12:46 Відповісти
і копченого ЗеБру тобі на вечерю )) Інакше ЗЕлений кактус буде пофарбовано і Чорно-Білий колір
показати весь коментар
23.07.2020 12:26 Відповісти
А сигары ? Как миниум Кубинские.
показати весь коментар
23.07.2020 12:30 Відповісти
я не курю уже лет десять.. все кто хочет попасть в веселые заложники, звоните 222-333-22-33.. выпивка и закуска гарантируется..
показати весь коментар
23.07.2020 12:33 Відповісти
Лажа. Люди, не ведитесь. Я звонил. Не кто трубку кроме оператора не берёт.
показати весь коментар
23.07.2020 17:04 Відповісти
Прогнози мрачніє,походу будуть дєлать поліцейської государство,перед виборами,ну и гайки лохтурату закрутять...А там глядіш-і с руцькім міром встрєтімся...
показати весь коментар
23.07.2020 12:20 Відповісти
Это все плохо. Повылазит сейчас всякая мразь, которая видит что у власти НеЛохи сидят. Ничего хорошего в этом нет...
показати весь коментар
23.07.2020 12:20 Відповісти
Житомир готуйсь, до вас їде Вава сцикло катастрофічне!
показати весь коментар
23.07.2020 12:21 Відповісти
Кто в курсе происходящего за последние дни, может кому то яйки зажали или собираются а мы проморгали?
показати весь коментар
23.07.2020 12:21 Відповісти
Пішла брехня по селу)))
показати весь коментар
23.07.2020 12:21 Відповісти
Чего и стоило ожидать. И пошло-поехало. Давай ЗЕ доставай свое пианино будешь танцевать и ролики записывать. Что ли себе тоже парочку гранат прикупить
показати весь коментар
23.07.2020 12:23 Відповісти
Аваков хаос решил посеять?сделать полицейское государство,это почерк местный не кацапский те так не работают,и слава богу, это свои гниды хотят запугать народ,если бы кацапы ркшились было бы как в россии трупы в метро взрывы троллейбусов, каширское шоссе взрывы домов,рязанскмй сахар нордост,беслан
показати весь коментар
23.07.2020 12:24 Відповісти
Альо, кінчайте цей цирк, всі і так зрозуміли, що до чого.
показати весь коментар
23.07.2020 12:36 Відповісти
Онаним сообщил? Ну, тогда, дрочите менты свои морковки.
показати весь коментар
23.07.2020 12:38 Відповісти
Аваков і Антоніна, прокоментуйте щось маскальською на камеру, бо на стільки тупі що навіть державної за який рік не можете вивчити. Через це не маєте права обіймати ці посади! Студенти з Африки (!) за рік вивчають українську, а вам тупарилим "тяжело".
показати весь коментар
23.07.2020 12:52 Відповісти
Їм тоді перед своїми хазяями доведеться виправдовуватись чи не переметнулися вони часом на український бік
показати весь коментар
24.07.2020 09:31 Відповісти
Следующим должно стать метро. А чё? Надо ж избирателей как-то "сплачивать".
показати весь коментар
23.07.2020 13:27 Відповісти
 
 