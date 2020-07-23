Анонім повідомив про замінування автомобіля Audi на Оболоні в Києві: на місці працюють вибухотехніки. ВIДЕО (оновлено)
У Києві на Оболоні замінували автомобіль марки Audi. Про це повідомив анонім.
Про це інформує dtp.kiev.ua, передає Цензор.НЕТ.
"На Оболоні в Києві, біля ТЦ "Метрополіс", стоїть автомобіль Audi, який, за повідомленням аноніма, заміновано. На місці працюють поліція і вибухотехніки. Територія оточена", - йдеться в повідомленні.
Пізніше 24 каналу повідомили в поліції, що вибухівку і підозрілі предмети біля ТЦ "Метрополіс" не знайшли.
Топ коментарі
+14 саша паламарчук
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+11 dd13
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+11 Дмитрий И #443974
показати весь коментар23.07.2020 12:19 Посилання
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требую, что бы все посмотрели фильм "Хвост виляет собакой", и что б Зеленский признался на видео что трахает Мендель.. или наоборот..