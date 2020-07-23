Анонім повідомив про замінування автомобіля Audi на Оболоні в Києві: на місці працюють вибухотехніки. ВIДЕО (оновлено)

У Києві на Оболоні замінували автомобіль марки Audi. Про це повідомив анонім.

Про це інформує dtp.kiev.ua, передає Цензор.НЕТ.

"На Оболоні в Києві, біля ТЦ "Метрополіс", стоїть автомобіль Audi, який, за повідомленням аноніма, заміновано. На місці працюють поліція і вибухотехніки. Територія оточена", - йдеться в повідомленні.

Пізніше 24 каналу повідомили в поліції, що вибухівку і підозрілі предмети біля ТЦ "Метрополіс" не знайшли.

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