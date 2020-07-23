УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10927 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
10 959 77

Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко. ВIДЕО

Вакцина коштуватиме в межах $20, близько 500 гривень за одну дозу. Однак вакцина потребує дворазового введення.

Про це повідомив в інтерв'ю "Українському Радіо" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Уже ми орієнтовно знаємо, скільки може коштувати вакцина. Перша, хто озвучив, - це компанія з Китаю, яка вже на третій клінічній стадії і перша серед розробників у списку ВООЗ. Вона каже, що вакцина коштуватиме в межах $20, близько 500 гривень за одну дозу. Однак вакцина потребуватиме дворазового введення", - розповів Ляшко.

Водночас головний санлікар не може сказати, коли точно вакцина з'явиться, оскільки ще проводяться клінічні дослідження, інструкції немає, препарат не зареєстрований.

"Але ми вже знаємо, що орієнтовно десь 1 тис. гривень потрібна буде для того, щоб захистити людину в Україні і не тільки в Україні", - додав Ляшко.

"Я б сказав, що нам потрібно 100% вакцинувати все населення України. Але ми розуміємо, що будуть обмеження, оскільки завжди є протипоказання до вакцинації ... ймовірно, будуть вікові обмеження", - пояснив головний санлікар.

Спочатку, за його словами, будуть вакцинувати лікарів, співробітників силових структур, літніх людей та людей з хронічними захворюваннями.

Також читайте: З 1 серпня адаптивний карантин працюватиме по-іншому: Карантин послаблять, якщо протягом трьох днів захворюваність знижуватиметься, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Китай (4680) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Ціна оксфордської вакцини - 2,5 євро або 80 грн, але там відкатів не дають, пєчалька.
показати весь коментар
23.07.2020 12:46
+16
Ну шо, теперь осталось прибить свой процент, влупить закон об обязательной вакцинации и можно считать, что жизнь удалась (и у детей, и у внуков).
показати весь коментар
23.07.2020 12:46
+14
1. зелёное кодло ввогнало Украину в кризис (минс 20 лярдов сборов) еще когда про короновирус никто и не слыхал! (доллар держался благодаря опытному руководству, которое работало со времён Пороха и стабилизировавшее банковскую систему)
2. короновирус не получил большого распространения на территории Украины (при чём здесь заслуги зелемойского? каким он к этому боком?) по причинам, возможно, слабого туризма, отсутствия огромного кол-ва кафе, западной привычки проводить семьями вечера в ресторанах и так далее, но зеленскими выделенны колосальные средства на "борьбу с ним" - 200 млрд гривень! недавно прошмыгаль отчитался, что всё растратил!!!!! АКУЕТЬ!
3. введённый дурантин сократил экономику на 10%!!!! у людей просто нет денег (потребительские способности украинцев сократились - на эту тему дофига статей, только полный зебанатик их невидит) чтобы скупать баксы и обрушивать гривну
4.сейчас острая фаза войны, как была при Порохе? нет... зелемойский просто отводит войска сдавая территорию... сейчас падают сотни банков, которые вымывают валюту из экономики? нет, Гонтарева со всеми уже разобралась... тем не менее, дурантин снимает професионального главу НБУ и назначает какого-то управляемого алкаша... и имеем результат - бакс 28,2!!! еще недавно 26,4!! и возможно в ближайшее время 30!
30, нет острой фазы войны! банки не падают! люди сидят без работы 4 месяц и экономика уже сократилась на 10% - это результат "выдающейся" деятельности зелёной сопли
показати весь коментар
23.07.2020 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як завжди якесь китайське фуфло.
показати весь коментар
23.07.2020 12:45 Відповісти
уже бабло делять
будут втюхивать фейковую вакцину
показати весь коментар
23.07.2020 12:48 Відповісти
Цікаво, а ідіотизм ,це протипоказання для вакцінаціі??))
показати весь коментар
23.07.2020 12:54 Відповісти
Хочеш відмовитись від вакцинації?
показати весь коментар
23.07.2020 13:10 Відповісти
А коли буде готова українська вакцина? ой, а що її не розробляють?
показати весь коментар
23.07.2020 13:28 Відповісти
а ета вакцина имеет сертификат EC как минимум ?
или ето вода в баночке за 50 баксов ?
показати весь коментар
23.07.2020 13:30 Відповісти
Вода - не так страшно. Но дорого.
показати весь коментар
23.07.2020 13:39 Відповісти
Ціна оксфордської вакцини - 2,5 євро або 80 грн, але там відкатів не дають, пєчалька.
показати весь коментар
23.07.2020 12:46 Відповісти
покупать вакцину без откатов? - они даже не понимают как это делать...
показати весь коментар
23.07.2020 13:22 Відповісти
Чему удивляться?! Ходила в поликлинику.Это же как надо ненавидеть людей, чтобы холл перед кабинетом аллерголога заставить цветами...
показати весь коментар
23.07.2020 19:44 Відповісти
Ну шо, теперь осталось прибить свой процент, влупить закон об обязательной вакцинации и можно считать, что жизнь удалась (и у детей, и у внуков).
показати весь коментар
23.07.2020 12:46 Відповісти
А в этой цене свой процент уже прибит многократно, ибо не озвучивали бы цену.
показати весь коментар
23.07.2020 15:27 Відповісти
А возможно, то, что у нас сейчас президент Зеленский--это наше везение.
А представьте на минуту, что СЕЙЧАС президент Украины Порох, или, не дай Боже--Юля?
Как мы помним Порох стал президентом в непростой, кризисной ситуации.
Не будем тыкать пальцами, но тогда мы получили трёхкратный обвал валюты, банкопад (сто банков, вроде, перестало существовать), поднятие цен и т.д и т.п.
Но ведь и сейчас кризис.
Коронавирусный.
Мировой.
Итак. Представим, что у руля Петя или Юля.
Вполне возможно, доллар бы сейчас стоил 50 гривен (кризис, скажите спасибо, что не 100), дикий скачок цен естессно, падение ещё десятка неугодных банков, реальный жёсткий режим ЧС по всей стране (может, кстати, и надо было бы )) ), и очереди в аптеках за "чудодейственным Тамифлю-Питефлю".
Однако по факту доллар стабилен, цены в магазинах тоже, банки не разоряются, медицинская ситуация контролируемая и, не знаю каким чудом, не дошла до страшных вариантов Италии, Испании и Штатов.
В силу неопытности или, надеюсь, честности Зеленский не использовал тот шанс, которым Петя или Юля попользовались бы по полной программе.
показати весь коментар
23.07.2020 12:48 Відповісти
...какое вумное Само сочинило, или скопипастило?
показати весь коментар
23.07.2020 12:51 Відповісти
Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4407
показати весь коментар
23.07.2020 14:26 Відповісти
Все пэдроботы там живут
показати весь коментар
23.07.2020 14:36 Відповісти
тут твой зебил-приятель призналось, что на цензоре одни "порохоботы" или геи..
а так как ты явно не порохобот - то второе и так очевидно
показати весь коментар
23.07.2020 16:12 Відповісти
Поспорил бы на 1000$ что ВСУ не зачищало бы Донбасс! Если был бы Порошенко сейчас.

Только в ваших фантазиях.
А при коронавирусе я так понял с Порошенко была бы супер стабильная экономика.
Хватит писать бред.
Зеленский - клоун согласен.
А Порошенко вор и барыга. И всегда им будет.
показати весь коментар
23.07.2020 19:56 Відповісти
ты дура тётя! и останешься ей навсегда!
доказательств воровства и барыжничества нет - но ты, как последняя тупая дубина, продолжаешь талдычить фейки
показати весь коментар
23.07.2020 20:45 Відповісти
Зеленський прийняв Україну з сохою, а лишить з атомною бомбою.
показати весь коментар
23.07.2020 12:52 Відповісти
взорвавшейся.
показати весь коментар
23.07.2020 12:55 Відповісти
...no comment...
Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6170
показати весь коментар
23.07.2020 12:56 Відповісти
Или наоборот
показати весь коментар
23.07.2020 13:48 Відповісти
Юлю сравнял с Петей, про тебя уже все ясно - недалекий тролль.
показати весь коментар
23.07.2020 12:52 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2020 12:53 Відповісти
була би Доктор Смерть Супрун Міністром ...
Чи при Пєті чи при Юлі...Не вони її посадили в крісло.. тому гарантовано для населення вакцина би була американська, 50 млн доз...Але не відразу.. а десь роки за два..
і 1 лярд доларів за неї було би записано в держборг,а населенню вона була би безкоштовно..
показати весь коментар
23.07.2020 13:12 Відповісти
була б інідйська вакцина типу АКДС яку в нормальних країнах не використовують.. Ми вже це все пройшли нащо цю пургу писати
показати весь коментар
23.07.2020 13:49 Відповісти
если Супрун - зебилы называют смертью, то кто тогда вислюк и Ко - сократившие финансирование медицины в 2020 году на 20-66%, распродавшие маски и медпрепараты на тысячи тон и разграбившие фонд борьбы с коронавирусом в свои карманы?
Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3860
показати весь коментар
23.07.2020 14:29 Відповісти
1. зелёное кодло ввогнало Украину в кризис (минс 20 лярдов сборов) еще когда про короновирус никто и не слыхал! (доллар держался благодаря опытному руководству, которое работало со времён Пороха и стабилизировавшее банковскую систему)
2. короновирус не получил большого распространения на территории Украины (при чём здесь заслуги зелемойского? каким он к этому боком?) по причинам, возможно, слабого туризма, отсутствия огромного кол-ва кафе, западной привычки проводить семьями вечера в ресторанах и так далее, но зеленскими выделенны колосальные средства на "борьбу с ним" - 200 млрд гривень! недавно прошмыгаль отчитался, что всё растратил!!!!! АКУЕТЬ!
3. введённый дурантин сократил экономику на 10%!!!! у людей просто нет денег (потребительские способности украинцев сократились - на эту тему дофига статей, только полный зебанатик их невидит) чтобы скупать баксы и обрушивать гривну
4.сейчас острая фаза войны, как была при Порохе? нет... зелемойский просто отводит войска сдавая территорию... сейчас падают сотни банков, которые вымывают валюту из экономики? нет, Гонтарева со всеми уже разобралась... тем не менее, дурантин снимает професионального главу НБУ и назначает какого-то управляемого алкаша... и имеем результат - бакс 28,2!!! еще недавно 26,4!! и возможно в ближайшее время 30!
30, нет острой фазы войны! банки не падают! люди сидят без работы 4 месяц и экономика уже сократилась на 10% - это результат "выдающейся" деятельности зелёной сопли
показати весь коментар
23.07.2020 13:12 Відповісти
Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5880
показати весь коментар
23.07.2020 14:32 Відповісти
И шоколаднички отправили в спам).Питруня для них,как покойник-про него или ничего,или хорошее
показати весь коментар
23.07.2020 13:36 Відповісти
Противно читать клевету изо дня в день.
показати весь коментар
23.07.2020 13:49 Відповісти
дурнику, курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40... За кілька місяців він скупив 5.5 млрд.долларів, при ЗВР = 4 млрд.долл. Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.
Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на твої улюблені товари - цигарки та горилка..Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8401
показати весь коментар
23.07.2020 14:19 Відповісти
Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8479
показати весь коментар
23.07.2020 14:22 Відповісти
у одного из моих "друзей" по фейсбуку был (может и есть) кореш, попёр по безвизу в Испанию, нашел там работу и строчил в фейсбук говнопосты, какой плохой Порох...
до чего мразотный у нас народ - просто слов нет!
надеюсь, эту чмошную гниду выперли из-за карантина назад на Родину... и теперь эта зележопая гнида торчит тут без работы
показати весь коментар
23.07.2020 20:53 Відповісти
пытаешься успокоить свою совесть за выбор Зе-президента? И с каждым днем все труднее это сделать? Повторяй мантру чаще.
показати весь коментар
23.07.2020 14:23 Відповісти
" разработанная в Китая"
показати весь коментар
23.07.2020 12:48 Відповісти
Щоб не захворіти, треба кожний день ширятися?
показати весь коментар
23.07.2020 12:50 Відповісти
...а зебилятня уже делит еще не полученное бабло ...фумлянах, что за мудачье
показати весь коментар
23.07.2020 12:53 Відповісти
Можно забыть про вакцину: Три разных групп учёных в Германии, Южной Корее и Великобритании заявили, что даже у переболевших COVID19 - через 3-4 месяца не обнаруживают антитела.(с)
показати весь коментар
23.07.2020 12:53 Відповісти
повідомляли -треба 1.5 року..
потрібно ще рік...

вакцина буде...але це віддалена перспектива..

тАКЕ ВРАЖІННЯ,ЩО ЛЯШКО,СТЕПАНОВ -"АБИ ПРОКУКУРІКАТИ"..щО ЩОСЬ РОБИТЬСЯ...
показати весь коментар
23.07.2020 13:07 Відповісти
ссылку на английском дайте, с источником.
показати весь коментар
23.07.2020 13:21 Відповісти
что тебе еще дать КовИдиот !? ищи...
показати весь коментар
23.07.2020 13:55 Відповісти
Разработанная в Китае, ориентировочно будет стоить около 1 тыс. грн
Разработанная в США, ориентировочно будет стоить около 3 тыс.$
И прививаться нужно перед каждым сезоном, 2 раза в год.
показати весь коментар
23.07.2020 12:53 Відповісти
А кто не захочет прививаться, китайским фуфло, да ещё и за свой счёт?
показати весь коментар
23.07.2020 12:54 Відповісти
КИТАЙСЬКА хоч на когось подіє.. але ще будуть випущені вітчизняні (виробництва "Богатирьова і Со.")
показати весь коментар
23.07.2020 13:08 Відповісти
Хочу, шоб на тебе подіяла.
показати весь коментар
23.07.2020 13:14 Відповісти
Придумать вирус, а потом вакцину от него, "первыми".
показати весь коментар
23.07.2020 12:58 Відповісти
Афера століття. Хтось на цьому гарно заробить.
показати весь коментар
23.07.2020 13:01 Відповісти
російскі тести (від котрих відмовилась навіть Білорусь)..
Китайські "вакцини"... теж "задешево"...Британія оголосила про закупівлю ЩЕ не СТВОРЕНОЇ ВАКЦИНИ в кількості 100 млн доз,але там навіть ціна невідома...

Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1196
показати весь коментар
23.07.2020 13:05 Відповісти
В США назвали стоимость первой вакцины от коронавируса

Американское правительство заплатит 1,95 миллиарда долларов за 100 миллионов доз вакцины против коронавируса COVID-19 фармацевтической компании Pfizer и немецкой биотехнологической фирме BioNTech SE. Американцы будут получать ее бесплатно.
показати весь коментар
23.07.2020 13:07 Відповісти
осталось токо бизнесняню под вакцину на мендельштрассе надыбать...и заживём счастливо..
показати весь коментар
23.07.2020 13:13 Відповісти
ідіот ляшко вже рахує прибуток від продаж.
показати весь коментар
23.07.2020 13:14 Відповісти
Ага зараз! Дві. Від цього насмарку бабусі легкою срачкою відбуваються, а вони нам "вакцину" з Китаю за 1000 хочуть втюхати.
показати весь коментар
23.07.2020 13:22 Відповісти
Хочу побачити чергу з істеричок за кітайською вакциною.
показати весь коментар
23.07.2020 13:22 Відповісти
Вакцины нет, но откаты уже посчитаны)))))

С китайцами в этом плане легко, они сговорчивы и гибки в вопросах коррупции.
показати весь коментар
23.07.2020 13:23 Відповісти
Если бы узкоглазые меньше собак и летучих мышей жрали, не пришлось бы почти каждый год вакцины придумывать от вирусов
показати весь коментар
23.07.2020 13:24 Відповісти
Видали, что Dron написал?
Вот такое в голове у 73% нашого мудрого наріда.
показати весь коментар
23.07.2020 13:30 Відповісти
если у китайцев стоит 1000грн , крадуцкий из нее 3000 грн сделает как минимум !!!!!
показати весь коментар
23.07.2020 13:36 Відповісти
Если у нас она будет стоить 1000, значит, у китайцев она по 5 юаней.
показати весь коментар
23.07.2020 13:43 Відповісти
И еще вопрос: сами китайцы собираются одномоментно вакцинировать свое население?
показати весь коментар
23.07.2020 13:50 Відповісти
Китайці як і індуси нічого нормального зробити не можуть, макимум що продадуть нам експерементальну вакцину щоб пройшла випробовування на європейському типу людей..
А взагалі якщо реально розібратись то люди які перехворіли втрачають імунітет через пів року через мутацію вірусу
В чому суть тієї вакцини??? Це така сама фуло вакцина як і від грипу..
показати весь коментар
23.07.2020 13:54 Відповісти
а не пошли бі они в жопу ? сначала заразили пол планеты а теперь им еще бабло за викцину ?
показати весь коментар
23.07.2020 14:48 Відповісти
Какой перспективный клондайк для "слуг народа". Озолотятся.
показати весь коментар
23.07.2020 15:01 Відповісти
Была "Юлькина тысяча", а теперь будет "Зелина тысяча"...
показати весь коментар
23.07.2020 15:31 Відповісти
Мене дивують ідіоти які скулять про "банкопад" типу 100 банків "знищили" при "Баризі-Порошенко." Але ніхто з цих умніків незнає,що в багатійшій Німеччині всього 3-5 банків на всю ***** країну!!! А чомк так? Тому,що в Німеччині в кожного багатія НЕМАЄ СВОГО БАНКУ,через який він відмиває гроші,та веде корупційні схеми з коштами!
показати весь коментар
23.07.2020 17:25 Відповісти
Банки Германии.

Центральные банки
Deutsche Бундесбанк , Франкфурт
Европейский центральный банк , Франкфурт
BayernLB , Мюнхен
Bremer Bank , Бремен
Comdirect , Квикборн
Commerzbank , Франкфурт
Consorsbank , Нюрнберг
ДАБ BNP Paribas , Мюнхен
DekaBank Deutsche Girozentrale , Франкфурт
Deutsche Bank , Frankfurt
Deutsche Pfandbriefbank , Unterschleißheim (рядом с Мюнхеном )
DZ Bank , Frankfurt
GLS банк , Бохум
HSH Nordbank , Гамбург / Киль (двойное сиденье)
KfW , Frankfurt
Landesbank Баден-Вюртемберг , Штутгарт
Landesbank Berlin Holding , Берлин
Landesbank Hessen-Thüringen , Франкфурт
Landwirtschaftliche Rentenbank
N26 , Берлин
Nord / LB , Ганновер
NRW.Bank , Дюссельдорф
Portigon Финансовые услуги , Дюссельдорф
solarisBank , Берлин
Wirecard Bank
Кооперативные банки
см: Volksbanken и Raiffeisenbanken
Шпаркассен
см: сберкассы
Инвестиционные банки
Baader Bank AG
Varengold Bank
ЕС банки
Allied Irish Banks , Франкфурт
Anglo Irish Bank , Frankfurt
Banco Santander , Менхенглабды
Barclays Bank , Гамбург
BNP Paribas , Франкфурт
Креди Лионе , Франкфурт
DEV банк , Франкфурт
Хандельсбанкен , Гамбург
ING Group , Франкфурт
Lloyds Banking Group , Берлин
Нордеа , Франкфурт
Королевский банк Шотландии , Франкфурт
SEB AG , Франкфурт
Сосьете Женераль , Франкфурт
Ганзейский Банк , Гамбург
Targobank , Дюссельдорф
Triodos Bank , Frankfurt
UniCredit Bank AG , Мюнхен
Швейцарские и зарубежные банки
Банк коммуникаций , Франкфурт
Банк Сепы , Франкфурт
Ситибанк Privatkunden, Дюссельдорф (с декабря 2008 года часть французского Креди Mutuel банка)
Citigroup Global Markets Deutschland (Corporate Bank), Франкфурт
Credit Suisse
Goldman Sachs , Франкфурт
АйСиАйСиАй Банк , Франкфурт
JP Morgan , Франкфурт
Лазар , Франкфурт
Merrill Lynch , Франкфурт
Mitsubishi UFJ , Франкфурт
Mizuho Bank , Frankfurt
Морган Стэнли
Национальный банк Пакистана , Франкфурт
Государственный банк Индии , Франкфурт
Sumitomo Mitsui Financial Group , Франкфурт
UBS AG , Франкфурт
Небольшие частные банки
Банкхаус CL Зелигер , Wolfenbüttel
Банкхаус Лампа , Франкфурт
Internationales Bankenhaus Bodensee , Friedrichshafen
Merck & Co Финк , Мюнхен
Банкхаус Löbbecke & Co , Франкфурт
Доннер и Reuschel , Гамбург
Hauck & Ауфхаузер , Франкфурт
Berenberg Bank , Гамбург
Bierbaum & Co , Франкфурт
Degussa Bank , Frankfurt
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
ИКБ Deutsche Industriebank , Франкфурт
Merkur Банк , Мюнхен
Metzler Bank , Frankfurt
Rothschild Investment Bank , Frankfurt
Südwestbank AG , Штуттгарт
Von Linden Bank , Frankfurt
Специальные операции банков
Baader Wertpapierhandelsbank
BMW Bank , Мюнхен
Deutsche Apotheker- унд Ärztebank , Дюссельдорф
Deutsche Bank Wertpapier Service , Франкфурт
DVB Bank , Frankfurt
Edekabank , Гамбург
GEFA Bank , Вупперталь
Invest Kreditbank , Франкфурт
LHB Хандельсбанк
Mercedes-Benz Bank , Штутгарт
Norisbank , Бонн
ReiseBank AG , Frankfurt (100% DZ Bank )
Siemens Bank GmbH , Мюнхен , 100% Siemens Financial Services
Umweltbank , Нюрнберг
ВЭМ Aktienbank AG , Мюнхен
Volkswagen Bank , Брауншвейг
показати весь коментар
23.07.2020 17:50 Відповісти
Шах и мат...))
показати весь коментар
23.07.2020 19:24 Відповісти
Я правильно понял: Китай создал вирус\биологическое оружие, распространил его по миру и теперь за деньги будет продавать лекарство от него? И не получит исков от других государств?
показати весь коментар
23.07.2020 19:23 Відповісти
Китай Зе бест!, сначала придумал болезнь, а потом всех за 50 бакинских вылечил!!!)))
показати весь коментар
23.07.2020 20:04 Відповісти
Компания из Китая БЕЗ сертификации ЕС и США это китайское гавно вводить опасно и тупо.
показати весь коментар
24.07.2020 08:01 Відповісти
тупой, неграмотный козел
показати весь коментар
24.07.2020 09:31 Відповісти
Да вы придурки китайские обязаны компенсации всем странам оплачивать а не продавать еще вакцинну.
показати весь коментар
08.10.2020 18:46 Відповісти
 
 