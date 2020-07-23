Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко. ВIДЕО
Вакцина коштуватиме в межах $20, близько 500 гривень за одну дозу. Однак вакцина потребує дворазового введення.
Про це повідомив в інтерв'ю "Українському Радіо" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Уже ми орієнтовно знаємо, скільки може коштувати вакцина. Перша, хто озвучив, - це компанія з Китаю, яка вже на третій клінічній стадії і перша серед розробників у списку ВООЗ. Вона каже, що вакцина коштуватиме в межах $20, близько 500 гривень за одну дозу. Однак вакцина потребуватиме дворазового введення", - розповів Ляшко.
Водночас головний санлікар не може сказати, коли точно вакцина з'явиться, оскільки ще проводяться клінічні дослідження, інструкції немає, препарат не зареєстрований.
"Але ми вже знаємо, що орієнтовно десь 1 тис. гривень потрібна буде для того, щоб захистити людину в Україні і не тільки в Україні", - додав Ляшко.
"Я б сказав, що нам потрібно 100% вакцинувати все населення України. Але ми розуміємо, що будуть обмеження, оскільки завжди є протипоказання до вакцинації ... ймовірно, будуть вікові обмеження", - пояснив головний санлікар.
Спочатку, за його словами, будуть вакцинувати лікарів, співробітників силових структур, літніх людей та людей з хронічними захворюваннями.
Будь ласка, зачекайте...
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будут втюхивать фейковую вакцину
или ето вода в баночке за 50 баксов ?
А представьте на минуту, что СЕЙЧАС президент Украины Порох, или, не дай Боже--Юля?
Как мы помним Порох стал президентом в непростой, кризисной ситуации.
Не будем тыкать пальцами, но тогда мы получили трёхкратный обвал валюты, банкопад (сто банков, вроде, перестало существовать), поднятие цен и т.д и т.п.
Но ведь и сейчас кризис.
Коронавирусный.
Мировой.
Итак. Представим, что у руля Петя или Юля.
Вполне возможно, доллар бы сейчас стоил 50 гривен (кризис, скажите спасибо, что не 100), дикий скачок цен естессно, падение ещё десятка неугодных банков, реальный жёсткий режим ЧС по всей стране (может, кстати, и надо было бы )) ), и очереди в аптеках за "чудодейственным Тамифлю-Питефлю".
Однако по факту доллар стабилен, цены в магазинах тоже, банки не разоряются, медицинская ситуация контролируемая и, не знаю каким чудом, не дошла до страшных вариантов Италии, Испании и Штатов.
В силу неопытности или, надеюсь, честности Зеленский не использовал тот шанс, которым Петя или Юля попользовались бы по полной программе.
а так как ты явно не порохобот - то второе и так очевидно
Только в ваших фантазиях.
А при коронавирусе я так понял с Порошенко была бы супер стабильная экономика.
Хватит писать бред.
Зеленский - клоун согласен.
А Порошенко вор и барыга. И всегда им будет.
доказательств воровства и барыжничества нет - но ты, как последняя тупая дубина, продолжаешь талдычить фейки
Чи при Пєті чи при Юлі...Не вони її посадили в крісло.. тому гарантовано для населення вакцина би була американська, 50 млн доз...Але не відразу.. а десь роки за два..
і 1 лярд доларів за неї було би записано в держборг,а населенню вона була би безкоштовно..
2. короновирус не получил большого распространения на территории Украины (при чём здесь заслуги зелемойского? каким он к этому боком?) по причинам, возможно, слабого туризма, отсутствия огромного кол-ва кафе, западной привычки проводить семьями вечера в ресторанах и так далее, но зеленскими выделенны колосальные средства на "борьбу с ним" - 200 млрд гривень! недавно прошмыгаль отчитался, что всё растратил!!!!! АКУЕТЬ!
3. введённый дурантин сократил экономику на 10%!!!! у людей просто нет денег (потребительские способности украинцев сократились - на эту тему дофига статей, только полный зебанатик их невидит) чтобы скупать баксы и обрушивать гривну
4.сейчас острая фаза войны, как была при Порохе? нет... зелемойский просто отводит войска сдавая территорию... сейчас падают сотни банков, которые вымывают валюту из экономики? нет, Гонтарева со всеми уже разобралась... тем не менее, дурантин снимает професионального главу НБУ и назначает какого-то управляемого алкаша... и имеем результат - бакс 28,2!!! еще недавно 26,4!! и возможно в ближайшее время 30!
30, нет острой фазы войны! банки не падают! люди сидят без работы 4 месяц и экономика уже сократилась на 10% - это результат "выдающейся" деятельности зелёной сопли
Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на твої улюблені товари - цигарки та горилка..
до чего мразотный у нас народ - просто слов нет!
надеюсь, эту чмошную гниду выперли из-за карантина назад на Родину... и теперь эта зележопая гнида торчит тут без работы
потрібно ще рік...
вакцина буде...але це віддалена перспектива..
тАКЕ ВРАЖІННЯ,ЩО ЛЯШКО,СТЕПАНОВ -"АБИ ПРОКУКУРІКАТИ"..щО ЩОСЬ РОБИТЬСЯ...
Разработанная в США, ориентировочно будет стоить около 3 тыс.$
И прививаться нужно перед каждым сезоном, 2 раза в год.
Китайські "вакцини"... теж "задешево"...Британія оголосила про закупівлю ЩЕ не СТВОРЕНОЇ ВАКЦИНИ в кількості 100 млн доз,але там навіть ціна невідома...
Американское правительство заплатит 1,95 миллиарда долларов за 100 миллионов доз вакцины против коронавируса COVID-19 фармацевтической компании Pfizer и немецкой биотехнологической фирме BioNTech SE. Американцы будут получать ее бесплатно.
С китайцами в этом плане легко, они сговорчивы и гибки в вопросах коррупции.
Вот такое в голове у 73% нашого мудрого наріда.
А взагалі якщо реально розібратись то люди які перехворіли втрачають імунітет через пів року через мутацію вірусу
В чому суть тієї вакцини??? Це така сама фуло вакцина як і від грипу..
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