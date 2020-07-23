Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко. ВIДЕО

Вакцина коштуватиме в межах $20, близько 500 гривень за одну дозу. Однак вакцина потребує дворазового введення.

Про це повідомив в інтерв'ю "Українському Радіо" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Уже ми орієнтовно знаємо, скільки може коштувати вакцина. Перша, хто озвучив, - це компанія з Китаю, яка вже на третій клінічній стадії і перша серед розробників у списку ВООЗ. Вона каже, що вакцина коштуватиме в межах $20, близько 500 гривень за одну дозу. Однак вакцина потребуватиме дворазового введення", - розповів Ляшко.

Водночас головний санлікар не може сказати, коли точно вакцина з'явиться, оскільки ще проводяться клінічні дослідження, інструкції немає, препарат не зареєстрований.

"Але ми вже знаємо, що орієнтовно десь 1 тис. гривень потрібна буде для того, щоб захистити людину в Україні і не тільки в Україні", - додав Ляшко.

"Я б сказав, що нам потрібно 100% вакцинувати все населення України. Але ми розуміємо, що будуть обмеження, оскільки завжди є протипоказання до вакцинації ... ймовірно, будуть вікові обмеження", - пояснив головний санлікар.

Спочатку, за його словами, будуть вакцинувати лікарів, співробітників силових структур, літніх людей та людей з хронічними захворюваннями.

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