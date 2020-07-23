Хайп на терорі. Хто і для чого використовує луцького терориста. ВIДЕО

Хто залякує Україну терором і як слабкістю президента Володимира Зеленського користується Росія? Про це - сьогодні в "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Російська медійна колона і, на жаль, не тільки вона, несамовито хайпують на терорі. Луцького терориста обговорюють як героя-революціонера і навіть включають у прямий ефір! А разом із тим втовкмачують аудиторії тезу про те, що "держава - слабка, Зеленський - боягуз, тому треба миритися з Росією", тобто сідати за стіл переговорів із російськими маріонетками з ОРДЛО.

Що не так із висвітленням теракту в Луцьку? Як медведчуківські медіа примудрилися возвеличити неадекватного чоловіка до революціонера?

Як російська пропаганда завдяки подіям у Луцьку із новою силою почала розкручувати тему переговорів із терористами з ОРДЛО? І чому слабкість Зеленського перед луцьким терористом може обернутися катастрофою для всієї країни?

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.