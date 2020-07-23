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Хайп на терорі. Хто і для чого використовує луцького терориста. ВIДЕО

Хто залякує Україну терором і як слабкістю президента Володимира Зеленського користується Росія? Про це - сьогодні в "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Російська медійна колона і, на жаль, не тільки вона, несамовито хайпують на терорі. Луцького терориста обговорюють як героя-революціонера і навіть включають у прямий ефір! А разом із тим втовкмачують аудиторії тезу про те, що "держава - слабка, Зеленський - боягуз, тому треба миритися з Росією", тобто сідати за стіл переговорів із російськими маріонетками з ОРДЛО.

Що не так із висвітленням теракту в Луцьку? Як медведчуківські медіа примудрилися возвеличити неадекватного чоловіка до революціонера?

Як російська пропаганда завдяки подіям у Луцьку із новою силою почала розкручувати тему переговорів із терористами з ОРДЛО? І чому слабкість Зеленського перед луцьким терористом може обернутися катастрофою для всієї країни?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.

Автор: 

Луцьк (419) Полтава (562) теракт (1023) Буткевич Богдан (438) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+41
Творческая группа и главный режиссер-заказчик.

Хайп на терроре. Кто и для чего использует луцкого террориста - Цензор.НЕТ 8355
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23.07.2020 15:01
+28
Хайп на терроре. Кто и для чего использует луцкого террориста - Цензор.НЕТ 715
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23.07.2020 15:03
+21
Зе-Бубочка и Аваков первыми начали хайпить и пиариться на этом "террористе".
Скажу больше: именно ОНИ его и ВЫДУМАЛИ исключительно для хайпа и пиара.
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23.07.2020 15:02
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Творческая группа и главный режиссер-заказчик.

Хайп на терроре. Кто и для чего использует луцкого террориста - Цензор.НЕТ 8355
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23.07.2020 15:01 Відповісти
Хайп на терорі. Хто і для чого використовує луцького терориста - Цензор.НЕТ 2534
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23.07.2020 21:14 Відповісти
дайте угадаю.. скоро Зеля снимет видосик где скажет, что будет находить и мочить териков даже в сортире)))
надо ж как то стремительно падающий рейтинг поднимать
жаль только что идёт по стопам путина, сам ничего другого не может придумать больше
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23.07.2020 15:02 Відповісти
Та упаси Бог по тем стопам! Там жилые дома взрывали, не говоря о Беслане и "Норд-Осте".
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23.07.2020 15:47 Відповісти
У 🤢🤡мозгов изначально не водилось , в говняном квартале 95 ,чужие тупые шутки повторял , как попугай
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24.07.2020 01:24 Відповісти
Зе-Бубочка и Аваков первыми начали хайпить и пиариться на этом "террористе".
Скажу больше: именно ОНИ его и ВЫДУМАЛИ исключительно для хайпа и пиара.
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23.07.2020 15:02 Відповісти
Хайп на терроре. Кто и для чего использует луцкого террориста - Цензор.НЕТ 715
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23.07.2020 15:03 Відповісти
Стою на асфальте, Считаю минуты... То-ли спецназ заблудился? То-ли я шось напутал?
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23.07.2020 15:08 Відповісти
В армию пойти зассал 4 раза, а с террористом вступить в контакт - сразу согласился!
Может, не в ту армию его звали?
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23.07.2020 15:09 Відповісти
Так с "террористом" по телефону "контачил".А армия,она реальная,там стреляют с "той стороны" не петардами.Страшно,да и мама Римма не разрешила
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23.07.2020 15:22 Відповісти
👏👏👏💯%
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24.07.2020 01:26 Відповісти
Самое смешное,сто это действительно так:его выдумали!!!Об этом можно судить из всего этого цирка,что нам показали!!!
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23.07.2020 15:09 Відповісти
Государство - слабое, Зеленский - трус, поэтому надо мириться с Россией.

Первое верно, второе совершенно верно, а третье- не корректное высказывание. Мириться/не мириться можно было бы обсуждать, если бы Украина ссорилась с РФ, но Украина не ссорилась. Она лишь вынужденна защищаться от рос. агрессивных действий.
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23.07.2020 15:11 Відповісти
Сами обосрались теперь ищут кто на этом может хайпануть. ГЕНИАЛЬНО
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23.07.2020 15:18 Відповісти
Так кто может сказать, это террорист, или клоун, что он хотел, какие требования, и к кому, впечатление, он просто хотел, чтобы зе с ним перекинулся на пару слов, и он готов за это тянуть срок, единственный результат вижу, дивиденды и рейтинг себе поднял авакорюкзак, или я что то пропустил?
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23.07.2020 15:22 Відповісти
Вы не один с подобными вопросами. Уж много смутных сомнений, однако.
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23.07.2020 15:49 Відповісти
Таки напад РФ буде, все розкачують ситуацію, однак чомусь одними ненормальними психами, а ще потрібно перевірити лікарів в психушках, як тих хто готовить кадри для ФСБ. Чомусь всі терористи тут психічно хворі. Мабуть працюють за кодовим словом із Лубянки.
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23.07.2020 16:56 Відповісти
..Про що мова взагалі , який до біса мир з кацапами . !? Та не потрібен їм той мир .. Миряться держава з державою , але ж на думку підоРашки , Україна не є державою ,, х.йло це сам повторював неодноразово . .!! По їхньому - Україна це збунтувавша частина паРаші ,, для них ми - сєпари . На їх думку держава -Україна підлягає скасуванню , а українці підлягають примусовій русифікації ( возврату назад в лоно імпєріі ) ,, патріотична частина взагалі підлягає повному знищенню , включно з грудними немовлятами . Вони це озвучують відкрито і не цураючись .. Мир з кацапськими ********** - це пастка... Альо , зедебіли ,, прийдіть до тями нарешті .!! .
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23.07.2020 20:09 Відповісти
мармеладная партия и ея боты хайпуют на терракте с кремлёвскими в унисон.
не совпадение.
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23.07.2020 20:36 Відповісти
С самолайом Вас
Хайп на терорі. Хто і для чого використовує луцького терориста - Цензор.НЕТ 191
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24.07.2020 01:12 Відповісти
заставка прикольная. два дебила и одна лахудра ))
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24.07.2020 00:05 Відповісти
В Украине терористы - ЗЕ и Аваков.

Они придумали, они реализовали сценарий, они и попиарились вовсю от ловких супергероев-ментов до спасителя Мира.

Медведчуки, Шарии и кацапы - это уже выхлоп.
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24.07.2020 01:15 Відповісти
Этот теракт идентичен теракту "Янукович и яйцо"
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24.07.2020 13:46 Відповісти
Этот теракт идентичен теракту "Янукович и яйцо"
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24.07.2020 13:47 Відповісти
 
 