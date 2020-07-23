Пенсіонер стріляв у поліцейських із пневматичного пістолета, його можуть посадити на 2 роки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
60-річний житель Одеської області почав стріляти зі свого будинку. Коли на виклик прибули поліцейські, він спочатку пригрозив їм зброєю, а потім відкрив по них вогонь.
Про це повідомляє Арцизький відділ поліції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.
Поліцію викликав голова сільради, коли почув, що з будинку 60-річного місцевого жителя долинають постріли.
"Побачивши правоохоронців, чоловік через вікно продемонстрував їм пістолет і запевнив, що вистрілить, якщо ті наблизяться. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії і здати зброю, чоловік не відреагував і почав стріляти", - сказано в повідомленні.
Пенсіонера роззброїли. У нього вилучили пневматичний пістолет.
Дії чоловіка кваліфікували як опір представникові влади, і йому загрожує до 2 років ув'язнення.
"В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, зокрема судово-психіатричну, яка визначить осудність чоловіка", - додали в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но БТР с группой захвата уже выехал, а Аваков на французском вертолете вылетает из Киева!!!
нашёл пистолет
больше в селе
сепаров нет
ISIS, HAMAS, TALIBAN просто застыли в немом молчании, смотря на Украину!
https://twitter.com/myrotvorets_
https://twitter.com/myrotvorets_
https://twitter.com/myrotvorets_ ℳγr оhttps://twitter.com/myrotvorets_ tvorets.center https://twitter.com/myrotvorets_ @myrotvorets_ https://twitter.com/myrotvorets_/status/1286347748795654146 56 мин
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕРАКТИ В УКРАЇНІ ВЗЯЛА НА СЕБЕ ПАРТІЯ МЕДВЕДЧУКА Вони обіцяють надалі займатися бандитизмом та організовувати терористичні акти по всій країні і висунули свої умови до діючої влади.
https://censor.net/video_news/3209027/politsii_nujno_doveryat_slushat_i_vypolnyat_prikazy_malyuska_video
Ыыыы..))
первый раз вижу револьвер-пневмат
Просто журналисты не особо вникают в курс дела.
https://zakupka.com/k/pnevmaticheskiy-revolver/ револьвери пневматичні
тут саме цікаве - кожна наступна серія про "аваков та терористи"
1. терорист та зе
2. терорист з гранатою
3. терорист, що сам мітить свої фальшиві купюри
4. сбу. що поставляє зброю терористам у харкові
5. терорист, озброєний палкою
і остання:
6. пенсіонер-терорист
який сценарій буде далі?
Ти вже ним мариш.
Продавец ....предлагает купить Пневматический револьвер Trooper 4. 5", сталь хром пласт/под дерево. Пневматическое оружие, револьвер Trooper
Револьвер Trooper 4. 5"
Револьверы Trooper под 4мм патрон Флобера производится Турецкой компанией "TROOPER".
Предназначается Trooper для спортивно-тренировочной стрельбы с использованием 4мм патрона Флобера, снаряжённым свинцовым шариком 0,5г и пиротехническим зарядом.»
головне, що серіал продовжується та аваков знов переміг страного терориста-пенсіонера
для песа - для пеНса
страного терориста-пенсіонера - страШного терориста-пенсіонера
першу серію аваков прописав для себе та зелі. другу - теж (чути було, що полтавський терорист поїхав домовлятися з зе, але чи доїхав до києва - щось не чути).всі інші серії - аваков сам-один герой-переможець. а до чого тут порох? ну вимушений він був віддати пост керівника мвд клану авакова кілька років назад. але де порох зараз у сценаріях авакова? він все ще захищається від зеліних карманних судів. ба, навіть у сценаріях з "плівками байдена" ніяк не задіяний зараз.
не те, щоб я був у захваті від призначення порохом авакова, але ж його вже кілька разів полишав саме зе на місці. хоча перед інаугурацією з піною на пиці вимагав відставки авакова.
а тут револьвер під пістон флобера, так відразу - безапеляціонно : «пневмат»
Револьвер Meydan Stalker S 4 мм 4.5" Цена 2400 грн.
А вони оно, які шустрі...
Полицейские, безосновательно пытались вторгнуться на территорию этого домовладения, не имея ордера.
Их послали на ..уй.
Это и есть преступление?
Дрыснул и менты даже на вертолетах хрен догнали.
- Кому бабушка, а кому теща. Ану подай еще пару патронов сьінок.»
пысы за суржик,ибо ЗЕБ В ЛОБ...
Пневматика признается оружием только в случае неправомерного применения и нанесённого вреда, продается везде и не требует разрешения на покупку. Или я чего-то не знаю.