Пенсіонер стріляв у поліцейських із пневматичного пістолета, його можуть посадити на 2 роки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

60-річний житель Одеської області почав стріляти зі свого будинку. Коли на виклик прибули поліцейські, він спочатку пригрозив їм зброєю, а потім відкрив по них вогонь.

Про це повідомляє Арцизький відділ поліції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцію викликав голова сільради, коли почув, що з будинку 60-річного місцевого жителя долинають постріли.

"Побачивши правоохоронців, чоловік через вікно продемонстрував їм пістолет і запевнив, що вистрілить, якщо ті наблизяться. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії і здати зброю, чоловік не відреагував і почав стріляти", - сказано в повідомленні.

Пенсіонера роззброїли. У нього вилучили пневматичний пістолет.





Дії чоловіка кваліфікували як опір представникові влади, і йому загрожує до 2 років ув'язнення.

"В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, зокрема судово-психіатричну, яка визначить осудність чоловіка", - додали в поліції.

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