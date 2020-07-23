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Пенсіонер стріляв у поліцейських із пневматичного пістолета, його можуть посадити на 2 роки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

60-річний житель Одеської області почав стріляти зі свого будинку. Коли на виклик прибули поліцейські, він спочатку пригрозив їм зброєю, а потім відкрив по них вогонь.

Про це повідомляє  Арцизький відділ поліції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцію викликав голова сільради, коли почув, що з будинку 60-річного місцевого жителя долинають постріли.

"Побачивши правоохоронців, чоловік через вікно продемонстрував їм пістолет і запевнив, що вистрілить, якщо ті наблизяться. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії і здати зброю, чоловік не відреагував і почав стріляти", - сказано в повідомленні.

Пенсіонера роззброїли. У нього вилучили пневматичний пістолет.


Дії чоловіка кваліфікували як опір представникові влади, і йому загрожує до 2 років ув'язнення.

"В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз, зокрема судово-психіатричну, яка визначить осудність чоловіка", - додали в поліції.

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Пенсіонер стріляв у поліцейських із пневматичного пістолета, його можуть посадити на 2 роки 01

Пенсіонер стріляв у поліцейських із пневматичного пістолета, його можуть посадити на 2 роки 02

Автор: 

Одеська область (3277) Нацполіція (15261) стрілянина (1793)


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Топ коментарі
+19
Скорее всего пневматика.
Но БТР с группой захвата уже выехал, а Аваков на французском вертолете вылетает из Киева!!!
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23.07.2020 21:07
+17
Терміново потрібен дзвінок Блазня!
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23.07.2020 21:02
+10
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https://twitter.com/myrotvorets_ ℳγr оhttps://twitter.com/myrotvorets_ tvorets.center https://twitter.com/myrotvorets_ @myrotvorets_ https://twitter.com/myrotvorets_/status/1286347748795654146 56 мин

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕРАКТИ В УКРАЇНІ ВЗЯЛА НА СЕБЕ ПАРТІЯ МЕДВЕДЧУКА Вони обіцяють надалі займатися бандитизмом та організовувати терористичні акти по всій країні і висунули свої умови до діючої влади.

Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 7357
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23.07.2020 21:06
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Флобер? Ну, доблесть полиции на лицо....
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23.07.2020 21:01 Відповісти
Скорее всего пневматика.
Но БТР с группой захвата уже выехал, а Аваков на французском вертолете вылетает из Киева!!!
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23.07.2020 21:07 Відповісти
Пусть в Прованс залетит дозаправится, а то на местном керосине может заглохнуть на лету.
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23.07.2020 21:21 Відповісти
Вот к чему приводят слова о том что кто то уворачивается от пуль, Дед решил проверить.
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23.07.2020 21:02 Відповісти
Терміново потрібен дзвінок Блазня!
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23.07.2020 21:02 Відповісти
Дедушка старый, ему все равно...
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23.07.2020 21:02 Відповісти
"- дедушка, дедушка, а почему полицейские убегают от нас зигзагами?" ))
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23.07.2020 21:05 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!!! Віка та здоров"я!! Та цьому діду треба дати іменний кулемет ,десь калібра 12,7 мм. , тоді менти не те що хату , село будут десятою дорогою обходити !!)))
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23.07.2020 21:07 Відповісти
Дедушка в поле
нашёл пистолет
больше в селе
сепаров нет
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23.07.2020 22:31 Відповісти
Ужос сколько террористов развелось!
ISIS, HAMAS, TALIBAN просто застыли в немом молчании, смотря на Украину!
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23.07.2020 21:03 Відповісти
Нет.Основной террорист-московия и *****.Все другие-почти нубы.
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23.07.2020 21:06 Відповісти
Московія, це світовий розплідник тероризма !! )))
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23.07.2020 21:09 Відповісти
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https://twitter.com/myrotvorets_
https://twitter.com/myrotvorets_ ℳγr оhttps://twitter.com/myrotvorets_ tvorets.center https://twitter.com/myrotvorets_ @myrotvorets_ https://twitter.com/myrotvorets_/status/1286347748795654146 56 мин

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕРАКТИ В УКРАЇНІ ВЗЯЛА НА СЕБЕ ПАРТІЯ МЕДВЕДЧУКА Вони обіцяють надалі займатися бандитизмом та організовувати терористичні акти по всій країні і висунули свої умови до діючої влади.

Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 7357
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23.07.2020 21:06 Відповісти
Полиции нужно доверять, слушать и выполнять приказы, - Малюська.
https://censor.net/video_news/3209027/politsii_nujno_doveryat_slushat_i_vypolnyat_prikazy_malyuska_video

Ыыыы..))
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23.07.2020 21:04 Відповісти
"Менти ,не люди"- Аваков !!!)))
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23.07.2020 21:10 Відповісти
Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 2910
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23.07.2020 21:18 Відповісти
дядько обдовбався чи зелений змій взяв керування на себе?
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23.07.2020 21:05 Відповісти
Швидше за все, його життя задовбало !!))
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23.07.2020 21:11 Відповісти
Может пенсию с добавкой получил?
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23.07.2020 22:32 Відповісти
елибы не отстреливался ,точно деда изнасиловали
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23.07.2020 21:53 Відповісти
Тобто для затримання пенсіонерів з пневматикою пенсіонери утримують штат мусорні котра гвалтує і вбиває населення країни?
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23.07.2020 21:05 Відповісти
"Пенсионера разоружили. У него изъяли пневматический пистолет."
первый раз вижу револьвер-пневмат
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23.07.2020 21:06 Відповісти
Да в общем револьверы пневматические есть, но это револьвер под 4 мм патрон Флобера.
Просто журналисты не особо вникают в курс дела.
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23.07.2020 21:10 Відповісти
Та да,как можно услышать выстрелы з пневмата?
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23.07.2020 21:46 Відповісти
4 160,10 грнhttps://zakupka.com/p/761991407-pnevmaticheskiy-revolver-trooper-4-5-stal-hrom-plast-pod-derevo-pnevmaticheskoe-oruzhie-revolver-trooper/?i=glRQD7xj7VPQ3GSzysg-kZKfc1HrNsucfVw_raPpJHcy6J-1************-yX1nM-XdYjkaiYB5VMk8-ommALD8KTdka4u-25l1opC8Z3VW7QFVih_PPOS86iNOt3CZV1vhV3Aw0FzZqTu2h_a7MO6eu3Ul9nYqGqtCaR6STgz2gBfAfH5sUbxrNb2b09DDkrGES43DnIlDEsUYOCjFQ== Пневматический револьвер Trooper 4.5", сталь хром пласт/под дерево. Пневматическое оруж

https://zakupka.com/k/pnevmaticheskiy-revolver/ револьвери пневматичні
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23.07.2020 21:12 Відповісти
во блин. реально не встречал... прикольно. интересно как там организована система запирания канала ствола чтобы газ между барабаном и корпусом не сифонил?
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23.07.2020 21:14 Відповісти
при натисканні триггера, барабан наїжджає на казенну частину ствола
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23.07.2020 21:17 Відповісти
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23.07.2020 21:17 Відповісти
чого не знаю - того не знаю. не спец. це краще на "разрушительное ранчо" дивитися.
тут саме цікаве - кожна наступна серія про "аваков та терористи"
1. терорист та зе
2. терорист з гранатою
3. терорист, що сам мітить свої фальшиві купюри
4. сбу. що поставляє зброю терористам у харкові
5. терорист, озброєний палкою
і остання:
6. пенсіонер-терорист

який сценарій буде далі?
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23.07.2020 21:20 Відповісти
Чувак, сходи закодуйся «від Порошенка».
Ти вже ним мариш.
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23.07.2020 21:45 Відповісти
Параноїдальна шизофренія невиліковна хвороба!!!Галоперидолчику трошки ,то можливо попустить !!!))
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23.07.2020 21:52 Відповісти
А без Пєті ніяк, можливо годі валити все на попередників , а час почати виконувати власні обов"язки !!))
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23.07.2020 21:49 Відповісти
дякую , інформативно .
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23.07.2020 21:20 Відповісти
«Описание
Продавец ....предлагает купить Пневматический револьвер Trooper 4. 5", сталь хром пласт/под дерево. Пневматическое оружие, револьвер Trooper

Револьвер Trooper 4. 5"
Револьверы Trooper под 4мм патрон Флобера производится Турецкой компанией "TROOPER".
Предназначается Trooper для спортивно-тренировочной стрельбы с использованием 4мм патрона Флобера, снаряжённым свинцовым шариком 0,5г и пиротехническим зарядом.»
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23.07.2020 21:22 Відповісти
ще раз повторюю - я не спец. ані в звичайній зброї, а ні в пневматичній. набрав - купити пневматичний револьвер. та побачив їх купу за ціною до 5000 грн. для песа - реально назбирати грошенят та за пів-року купити. а чи він капсюлями стріляє. чи шариками, чи гумовими кульками - того я не знаю, та й не важливо це.

головне, що серіал продовжується та аваков знов переміг страного терориста-пенсіонера
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23.07.2020 21:28 Відповісти
вже втомилася клава писати моє захоплення серіалом.

для песа - для пеНса
страного терориста-пенсіонера - страШного терориста-пенсіонера
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23.07.2020 21:29 Відповісти
Тепер пенсіонер, а насправді переодіта в діда Сивоха з 95 кварталу, забезпечений олігархом Аваковим на все життя і вже особистим Богданом, конфіскованим в оборонному таксопарку, заснованому морпєхами, прямує на власну віллу в Іспанії.
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23.07.2020 21:56 Відповісти
ну у вас і сценарій. обережно, бо аваков може його у вас поцупити та видати за свій
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23.07.2020 22:03 Відповісти
набери купить пневматический пистолет Rozetka- сколько угодно.
Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 9175
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23.07.2020 21:15 Відповісти
а может это был такой себе "ворошиловский стрелок" по новому )
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23.07.2020 21:07 Відповісти
Арсенчик нагнетает. Хочет стать спасителем Украины от "террористов" и "идиотов. ". Бубочке стоит задуматься, а не окажется ли он сам козлом отпущения в ручках своего самого потужного министра
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23.07.2020 21:11 Відповісти
А дід-то як роль зіграв! Геній. Жаль, що на службі в Авакяна... Такі потрібні в помадочно-намазочному цеху кондитероборонпрому...
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23.07.2020 21:52 Відповісти
от жеж... і вас перейняли цукерки від рошен?
першу серію аваков прописав для себе та зелі. другу - теж (чути було, що полтавський терорист поїхав домовлятися з зе, але чи доїхав до києва - щось не чути).всі інші серії - аваков сам-один герой-переможець. а до чого тут порох? ну вимушений він був віддати пост керівника мвд клану авакова кілька років назад. але де порох зараз у сценаріях авакова? він все ще захищається від зеліних карманних судів. ба, навіть у сценаріях з "плівками байдена" ніяк не задіяний зараз.

не те, щоб я був у захваті від призначення порохом авакова, але ж його вже кілька разів полишав саме зе на місці. хоча перед інаугурацією з піною на пиці вимагав відставки авакова.
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23.07.2020 22:01 Відповісти
Та немає в Україні зєліних судів. Вони всі давно чеколядно-реформовані.
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23.07.2020 22:10 Відповісти
Ну Флобер это всё таки не совсем пневматика ,при желании и умении его можно усилить .
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23.07.2020 21:11 Відповісти
Если это пневматика, то я Трамп!
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23.07.2020 21:11 Відповісти
та взагалі...то фото 100% ТТ , а пишуть «прєдмєт похожий на образєц стрелкового оружия»,
а тут револьвер під пістон флобера, так відразу - безапеляціонно : «пневмат»
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23.07.2020 21:15 Відповісти
Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 8599

Револьвер Meydan Stalker S 4 мм 4.5" Цена 2400 грн.
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23.07.2020 21:19 Відповісти
Патріот хотів фронту передати, та мусора пов'язали і будуть тепер по кремлівськи знущатися.
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23.07.2020 21:50 Відповісти
А нам розказують, що не доживають до 60-ти.
А вони оно, які шустрі...
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23.07.2020 21:12 Відповісти
БТР уже выехал.. ждите!
Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 9453
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23.07.2020 21:12 Відповісти
Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 9382
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23.07.2020 21:19 Відповісти
Геббельс втирає щасливі старечі сльози.
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23.07.2020 21:44 Відповісти
Т.е. судя по всему, мужик развлекался на территории своего домовладения, стреляя из "флобера", который по определению не является оружием.
Полицейские, безосновательно пытались вторгнуться на территорию этого домовладения, не имея ордера.
Их послали на ..уй.
Это и есть преступление?
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23.07.2020 21:13 Відповісти
Цю милу історію він буде розповідати в колонії кілька років, щоразу додаючи нових подробиць.
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23.07.2020 21:48 Відповісти
Все возможно.
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23.07.2020 21:54 Відповісти
Понять и простить.
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23.07.2020 21:19 Відповісти
Ворошиловский стрелок.
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23.07.2020 21:23 Відповісти
Полтавский террорист еще, видимо, не на пенсии.
Дрыснул и менты даже на вертолетах хрен догнали.
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23.07.2020 21:26 Відповісти
Лять,ну стрерял дед себе в хате...нет надо было придолбаться
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23.07.2020 21:28 Відповісти
«-Папа! Папа!, А почему бабушка от нас зигзагами бежит !?
- Кому бабушка, а кому теща. Ану подай еще пару патронов сьінок.»
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23.07.2020 21:42 Відповісти
Ви луччє скажіть що там наш полтавський Рємба,га?Знайшли його паліціянти,чи ще в лісі?
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23.07.2020 21:37 Відповісти
Його переховують від переслідувань в бісквітно-паточному цеху одного з оборонних підприємств.
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23.07.2020 21:46 Відповісти
Вiн проти того,шо "Выживщий",сценарий тогоже длинного хохмача 95-го,где он?,чё завуалирован и не в команде,ясен перець ... -речник преза..
пысы за суржик,ибо ЗЕБ В ЛОБ...
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23.07.2020 22:00 Відповісти
Ты кого стариком назвал желторотик
Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 9333
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23.07.2020 21:44 Відповісти
и шо просил от вазелина?
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23.07.2020 21:50 Відповісти
Опять полиция пенсионера заламывает.
Пневматика признается оружием только в случае неправомерного применения и нанесённого вреда, продается везде и не требует разрешения на покупку. Или я чего-то не знаю.
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23.07.2020 21:52 Відповісти
мусора хотели поживиться и встретили вооружённый отпор ?
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24.07.2020 10:02 Відповісти
А деякі недалекі хочуть ввести вільний обіг вогнепальної зброї. При цьому вони ніколи не замислювалися, що хтось може навіть без причини, заради розваги стріляти по по ним, чи їх родинах.
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24.07.2020 12:03 Відповісти
Для зброї потрібна довідка від психіатра і нарколога. Принаймні, так є в інших країнах.
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25.07.2020 16:55 Відповісти
Це не зброя! Це іграшка. Продається без дозволу і без паспорта. Цей "флобер" завдасть більше шкоди як холодна зброя.
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25.07.2020 16:54 Відповісти
 
 