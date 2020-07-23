Загиблого на Донбасі морського піхотинця Артема Козія поховали на Миколаївщині. ВIДЕО
23 липня, в місті Южноукраїнськ Миколаївської області відбулася церемонія прощання з загиблим українським воїном Артемом Євгеновичем Козієм.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.Миколаїв.
Артем Козій, 2001 року народження, матрос, військовослужбовець 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти, який помер 21 липня, близько 17.00 в мобільному госпіталі Маріуполя від важких осколкових поранень, яких зазнав уранці того ж дня в районі села Павлопіль Волноваського району Донецької області під час обстрілу наших позицій з АГС. Лікарі 7 годин боролися за життя військовослужбовця, проте поранення не залишили йому шансів.
Артем Козій народився 21.09.2001 року в Южноукраїнську. У 2020 році закінчив Миколаївський будівельний коледж. Влітку цього року вступив на військову службу за контрактом.
У нього залишилися батьки.
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