Кілери розстріляли бізнесмена Ігоря Плекана на очах у його 7-річного сина на Київщині, - ЗМІ. ВIДЕО (оновлено)
Столичного бізнесмена, віцепрезидента боксерського клубу Ігоря Плекана розстріляли на очах у семирічного сина в Бориспільському районі Київської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у випуску "Надзвичайних новин" на ICTV 23 липня.
Зазначається, що 44-річний підприємець їхав у село Артемівка, коли неподалік залізничного переїзду невідомі вискочили із кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів.
"У Плекана влучило близько чотирьох куль, при цьому він зумів з'їхати з дороги і зателефонувати дружині. Вижити йому не вдалося. Хлопчик залишився неушкодженим, нападники наказали йому бігти", - інформують журналісти.
По допомогу звернулася дружина бізнесмена, якій місце подій вказав син.
Дружина бізнесмена Наталя розповіла, що "погрози від невідомих надходили регулярно", проте чоловік не надавав їм значення.
Пізніше в Головному управлінні Національної поліції в Київській області повідомили, що поблизу села Артемівка в Бориспільському районі невідомий здійснив прицільні постріли з пістолета в автомобіль Тoyota Сamry, за кермом якого перебував 44-річний мешканець міста Києва.
Від вогнепальних поранень чоловік помер. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.
Також у поліції повідомили, що в салоні перебував син загиблого. Хлопчик не постраждав.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Оперативно-розшукові заходи тривають.
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В ГО "Основа майбутнього" (наступниця "С14") заявили, що вбитий - організатор замаху на їхнього активіста Сергія Мазура.
"Шкода, що тепер не дізнаємося, хто був замовником замаху на координатора "С14″. Організатор замовк назавжди.
Карма для ідіотів, які відпрацювали десяток російських замовлень, теракти, псування пам'ятників, замахи", - ідеться в дописі в телеграм-каналі "ОМ".
"Питання інше. Чому це наскрізь кримінальне гниле створіння, відоме десятками злочинів, два роки гуляло на волі?.." - додали в організації.
"Інший активіст, Сергій Бондар, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1661582404011162&id=100004782548103 зазначив також, що "на замовлення росіян угрупування Ігора Плекана організовувало злочини, замахи та диверсії по всій Україні". Серед найвідоміших злочинів, крім підриву квартири Мазура, - https://novynarnia.com/2017/08/25/zamah-na-rodichiv-geroya-********-chibinyeyeva-teshha-vazhka-ale-stabilna-v-poperednika-bagato-ulamkiv/ замах у День Незалежності 2017 року на родину Героя України Валерія Чибінєєва у Києві, їм також кинули гранату під ноги біля Кабміну.
Слідство знало про його роль у цих справах. Слідство тривалий час стежило за цією мраззю аж до моменту його загибелі, але з тих чи інших причин не наважувались його саджати. Слідство знало і про те, що Плекан не пересувається без автомату Калашникова (АКСУ) мирними містами. Зараз у зв'язку з «терактами» Аваков влаштовує показуху. Натомість до дійсних терористів питань не виникає роками." ©
после оглашения результатов выборов-2019 появилось..
Зродились ми великої години
З пожеж війни і полум'я вогнів.
Плекав нас біль за долю України,
Зростив в нас гнів і лють на ворогів.
Ми йдемо в бій переможним ходом,
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав нікому ще свободи,
Хто борець - той здобуває світ.
Не хочемо ні слави, ні заплати.
Заплатою нам радість боротьби!
Солодше нам у бою умирати,
Ніж в путах жити, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди:
Не сміє брат на брата йти у бій!
Під синьо-жовтим прапором свободи
З'єднаєм весь великий нарід свій.
Велику суть - для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе!
Вітчизні будь ти вірний без упину,
Нам Україна вище понад все!
Веде нас в бій Героїв наших слава,
Для нас закон - найвищий то наказ:
Соборна українськая держава -
Міцна й одна від Сяну по Кавказ!
(Ну,типу,як Наріка ?) Чи пан редактор не хоче більше судитись ?
Малого, бесспорно, жаль. Такое пережил в своём нежном возрасте.... Слава Богу, что не пострадал....
Жила-была девушка - Робин Гуд. У богатых брала, бедным давала...