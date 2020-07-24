Кілери розстріляли бізнесмена Ігоря Плекана на очах у його 7-річного сина на Київщині, - ЗМІ. ВIДЕО (оновлено)

Столичного бізнесмена, віцепрезидента боксерського клубу Ігоря Плекана розстріляли на очах у семирічного сина в Бориспільському районі Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у випуску "Надзвичайних новин" на ICTV 23 липня.

Зазначається, що 44-річний підприємець їхав у село Артемівка, коли неподалік залізничного переїзду невідомі вискочили із кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів.

"У Плекана влучило близько чотирьох куль, при цьому він зумів з'їхати з дороги і зателефонувати дружині. Вижити йому не вдалося. Хлопчик залишився неушкодженим, нападники наказали йому бігти", - інформують журналісти.

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По допомогу звернулася дружина бізнесмена, якій місце подій вказав син.

Дружина бізнесмена Наталя розповіла, що "погрози від невідомих надходили регулярно", проте чоловік не надавав їм значення.

Пізніше в Головному управлінні Національної поліції в Київській області повідомили, що поблизу села Артемівка в Бориспільському районі невідомий здійснив прицільні постріли з пістолета в автомобіль Тoyota Сamry, за кермом якого перебував 44-річний мешканець міста Києва.

Від вогнепальних поранень чоловік помер. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Також у поліції повідомили, що в салоні перебував син загиблого. Хлопчик не постраждав.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Оперативно-розшукові заходи тривають.