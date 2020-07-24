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Кілери розстріляли бізнесмена Ігоря Плекана на очах у його 7-річного сина на Київщині, - ЗМІ. ВIДЕО (оновлено)

Столичного бізнесмена, віцепрезидента боксерського клубу Ігоря Плекана розстріляли на очах у семирічного сина в Бориспільському районі Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у випуску "Надзвичайних новин" на ICTV 23 липня.

Зазначається, що 44-річний підприємець їхав у село Артемівка, коли неподалік залізничного переїзду невідомі вискочили із кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів.

"У Плекана влучило близько чотирьох куль, при цьому він зумів з'їхати з дороги і зателефонувати дружині. Вижити йому не вдалося. Хлопчик залишився неушкодженим, нападники наказали йому бігти", - інформують журналісти.

Також дивіться: Кілера злочинного угруповання, підозрюваного у вбивстві чоловіка, затримано в Яремчі, - МВС. ФОТО

По допомогу звернулася дружина бізнесмена, якій місце подій вказав син.

Дружина бізнесмена Наталя розповіла, що "погрози від невідомих надходили регулярно", проте чоловік не надавав їм значення.

Пізніше в Головному управлінні Національної поліції в Київській області повідомили, що поблизу села Артемівка в Бориспільському районі невідомий здійснив прицільні постріли з пістолета в автомобіль Тoyota Сamry, за кермом якого перебував 44-річний мешканець міста Києва.

Від вогнепальних поранень чоловік помер. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Також у поліції повідомили, що в салоні перебував син загиблого. Хлопчик не постраждав.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Оперативно-розшукові заходи тривають.

Автор: 

бізнес (2007) кілер (45) вбивство (3109)


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Топ коментарі
+53
Мутна історія там.Ось що пишуть
https://zn.ua/UKRAINE/pod-kievom-rasstreljali-biznesmena-na-hlazakh-u-eho-syna.html В «С14» называют Игоря Плекана организатором покушения на Сергея Мазура.

Авторы сюжета сообщили, что полиция обещает «громкие задержания фигурантов» дела об убийстве.
В ОО «Основа будущего», основанной членами организации «С14», называют Игоря Плекана организатором покушения на координатора «С14» Сергея Мазура, передает https://novynarnia.com/2020/07/24/plekan/ «Новинарня» .
Сам Мазур ранее заявлял, что у Плекана якобы было собственное «киллерское бюро», а также бизнесмен занимался «крышеванием» нелегальных игральных автоматов и «наливаек». По словам Мазура, Плекан известен в уголовных кругах под прозвищем «Пуля».(с)
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24.07.2020 07:54
+48
Не хочу даремно наговорювати на людину, але саме така перша думка і промайнула при словах боксер-бізнесмен.
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24.07.2020 07:52
+31
а який у нього бізнес? Бандитизм?
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24.07.2020 07:48
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к/ф Вендетта по корсикански.
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24.07.2020 11:11 Відповісти
А может, будет сызмальства знать, что не стоит заниматься тем, чем занимался его отец, чтобы не кончить вот так же.
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24.07.2020 18:45 Відповісти
Есть ситуации, когда умение драться боксерам не помогает.
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24.07.2020 08:58 Відповісти
Президент боксерского клуба-бизнесмен? Знаем мы таких бизнесменов-спортсменов. Что то мне подсказывает что у етого *бизнесмена* у самого рыльце в крови
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24.07.2020 09:01 Відповісти
Возврат 90-х?
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24.07.2020 09:04 Відповісти
броник не мог купить и ппш и стечкина вот и поплотился за скупердяйство
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24.07.2020 09:07 Відповісти
Даже по фото видно что бандитская рожа. Киллеры молодцы, чисто сработали и люди не пострадали и ребенка не тронули. Ето вам не спецслужбы и не КГБ которые убивают цель вместе с его семьей.
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24.07.2020 09:10 Відповісти
Чогось не чую гнівних завивань - що в нас влада злочинність розвела.
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24.07.2020 09:11 Відповісти
Вбитий настільки колоритний персонаж, що його смерть може трактуватись як благо, а процес ліквідації як добра справа.
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24.07.2020 09:51 Відповісти
Прогнозируемая кончина бандюгана. "Координатор националистической организации "С14" Сергей Мазур считает организаторами покушения на себя криминальных авторитетов из черкасской банды "Торпеды" Александра Прудивуса и Игоря Плекана." https://ukranews.com/news/632254-koordinator-s14-mazur-schitaet-organizatorami-pokusheniya-na-sebya-ugolovnyh-avtoritetov-plekana-i
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24.07.2020 09:51 Відповісти
А то це з торпед! Той х*й з ним. Бог не фраєр. Просто буває з запізненням реагує з покаранням, бо занад то вже багато виродків наплодилося на Землі.
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24.07.2020 10:22 Відповісти
Під Борисполем розстріляли кримінального авторитета Плекана, якого звинувачували в замаху на активіста Мазура.
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24.07.2020 10:06 Відповісти
Верните Петра, мля! Кілери розстріляли бізнесмена Ігоря Плекана на очах у його 7-річного сина на Київщині - Цензор.НЕТ 2339
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24.07.2020 10:08 Відповісти
Куда?
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24.07.2020 10:17 Відповісти
Скоро його вернуть так на років 15.. У місця де його бятя ще мав сидіти
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24.07.2020 14:45 Відповісти
ты,главное,верь..
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24.07.2020 16:24 Відповісти
Сказали бы просто .разборка крыминалитета
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24.07.2020 10:08 Відповісти
Когда соевые ушлепки завоют, что это - постановка?
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24.07.2020 10:16 Відповісти
Нет, зЕленый ушлепок, это тупорылые ЗЕбилы пилежом занимаются
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24.07.2020 12:04 Відповісти
Кілери розстріляли бізнесмена Ігоря Плекана на очах у його 7-річного сина на Київщині, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1411
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24.07.2020 12:35 Відповісти
в попу себе вставь, зебиленок.
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24.07.2020 12:39 Відповісти
Делишься опытом? Мне он неинтересен.
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24.07.2020 12:44 Відповісти
Мабуть правильно буде сказати так - "бізнесмени" розстріляли "бізнесмена" через "бізнес" яким вони займалися...
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24.07.2020 10:17 Відповісти
"Бизнесмены" расстреляли "бизнесмена" ООО "Торпеда" из "степлера". Какой "бизнесмен" такой и "степлер"
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24.07.2020 10:28 Відповісти
Готовились. Стало быть ,была причина,заказчик и исполнители. Может докопаются ,может замнут...Гадать бесполезно.
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24.07.2020 10:41 Відповісти
на одного бандюка стало меньше. туда ему и дорога. чем больше таких "бизнесменов" перебьют, тем лучше для страны. ))))
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24.07.2020 11:02 Відповісти
100%
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24.07.2020 11:11 Відповісти
На Київщині розстріляли кримінального діяча Плекана, якого звинувачували в замаху на активіста С14 Мазура

В ГО "Основа майбутнього" (наступниця "С14") заявили, що вбитий - організатор замаху на їхнього активіста Сергія Мазура.

"Шкода, що тепер не дізнаємося, хто був замовником замаху на координатора "С14″. Організатор замовк назавжди.

Карма для ідіотів, які відпрацювали десяток російських замовлень, теракти, псування пам'ятників, замахи", - ідеться в дописі в телеграм-каналі "ОМ".

"Питання інше. Чому це наскрізь кримінальне гниле створіння, відоме десятками злочинів, два роки гуляло на волі?.." - додали в організації.
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24.07.2020 11:20 Відповісти
З https://novynarnia.com/2020/07/24/plekan/ Новинарні :
"Інший активіст, Сергій Бондар, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1661582404011162&id=100004782548103 зазначив також, що "на замовлення росіян угрупування Ігора Плекана організовувало злочини, замахи та диверсії по всій Україні". Серед найвідоміших злочинів, крім підриву квартири Мазура, - https://novynarnia.com/2017/08/25/zamah-na-rodichiv-geroya-********-chibinyeyeva-teshha-vazhka-ale-stabilna-v-poperednika-bagato-ulamkiv/ замах у День Незалежності 2017 року на родину Героя України Валерія Чибінєєва у Києві, їм також кинули гранату під ноги біля Кабміну.
Слідство знало про його роль у цих справах. Слідство тривалий час стежило за цією мраззю аж до моменту його загибелі, але з тих чи інших причин не наважувались його саджати. Слідство знало і про те, що Плекан не пересувається без автомату Калашникова (АКСУ) мирними містами. Зараз у зв'язку з «терактами» Аваков влаштовує показуху. Натомість до дійсних терористів питань не виникає роками." ©
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24.07.2020 14:57 Відповісти
Так розумію, що націоналісти завалили бандюка, ну що ж, коли влада не бореться зі злочинцями, з нею бореться нарід. Далі буде.
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24.07.2020 11:45 Відповісти
Юный националист, в украинском языке нет слова "нарiд".
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24.07.2020 15:14 Відповісти
есть..
после оглашения результатов выборов-2019 появилось..
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24.07.2020 16:26 Відповісти
Мені 51 рік, хлопчик, щодо слова "нарід" - вчися краще, не дякуй. Орфографія (словоформи) нарід - іменник, чоловічий рід, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B4 НАРІД - тлумачення, орфографія, правопис
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24.07.2020 18:21 Відповісти
С дуба рухнул?

Зродились ми великої години
З пожеж війни і полум'я вогнів.
Плекав нас біль за долю України,
Зростив в нас гнів і лють на ворогів.

Ми йдемо в бій переможним ходом,
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав нікому ще свободи,
Хто борець - той здобуває світ.

Не хочемо ні слави, ні заплати.
Заплатою нам радість боротьби!
Солодше нам у бою умирати,
Ніж в путах жити, мов німі раби.

Доволі нам руїни і незгоди:
Не сміє брат на брата йти у бій!
Під синьо-жовтим прапором свободи
З'єднаєм весь великий нарід свій.

Велику суть - для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе!
Вітчизні будь ти вірний без упину,
Нам Україна вище понад все!

Веде нас в бій Героїв наших слава,
Для нас закон - найвищий то наказ:
Соборна українськая держава -
Міцна й одна від Сяну по Кавказ!
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24.07.2020 18:41 Відповісти
Хенде хох, мля!
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24.07.2020 20:38 Відповісти
Если это действительно так- аминь.
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24.07.2020 15:52 Відповісти
якби то було так, але, на жаль, нового Бандери в нас не видно. А ти, скоріш за все, троль кацапсинський, який прагнеш Майдан3, щоб путлєр захопив декілька нових областей.
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24.07.2020 17:59 Відповісти
Привет засранец
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24.07.2020 18:41 Відповісти
Не Верю, надо только немного подождать.
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24.07.2020 11:53 Відповісти
Бідна дитина, коли батько бандит...може загинути разом з батьком у будь який момент і ніякі іграшки та смартфони вже не будуть потрібні...
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24.07.2020 12:51 Відповісти
А можна називати підприємця-бізнесмена Плекана,кримінальним авторитетом "Пуля" ?
(Ну,типу,як Наріка ?) Чи пан редактор не хоче більше судитись ?
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24.07.2020 13:45 Відповісти
Может, не рвать баяны раньше времени? Вдруг это обыкновенная инсценировка...
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24.07.2020 15:01 Відповісти
А почему Цензор не хочет нам рассказать, НА СКОЛЬКО "неоднозначным" был погибший? Может, пора процитировать активистов (что Цензор очень любит делать) относительно этого чёрта лысого? Или будем сопли пускать по убитому, лишь бы подтвердить опус Пастера о "катастрофе и хаосе", что "творится сейчас"? Ну, давай, Юра, вывали инфу о его биографии, "подвигах", бизнесе и т.д. А то как-то нечестно получаецца.
Малого, бесспорно, жаль. Такое пережил в своём нежном возрасте.... Слава Богу, что не пострадал....
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24.07.2020 15:49 Відповісти
Издержки профессии и криминального бизнеса . У них вообще жизнь как у картошки : Либо осенью уберут , либо весной посадят.
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24.07.2020 17:04 Відповісти
хотілося б вірити, що вбивство ідейне, але, скоріш за все, бандитські разбірки та переділ справ. Хоч москалі нас "бандерівцями" називають, справщніх бандерівців серед українців нема (
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24.07.2020 17:57 Відповісти
Неужели украинцы начали просыпаться и наводить порядок и выметать предателей. Украинским Робин Гудам
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24.07.2020 17:59 Відповісти
А тот, изначальный, английский Робин Гуд, разве был мокрушником?
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24.07.2020 21:41 Відповісти
На самом деле всё было так:
Жила-была девушка - Робин Гуд. У богатых брала, бедным давала...
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25.07.2020 03:07 Відповісти
Ну наконец-то хорошая новость.
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24.07.2020 18:40 Відповісти
Мразь подохла. Горє то какоє!
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24.07.2020 20:43 Відповісти
Почему сразу киллеры? Черно-красные дъяволята звучит лучше - внушает веру хоть в какую-то справедливость...
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24.07.2020 20:58 Відповісти
одним украинским буржуем стало меньше ... я почему то думаю что эта новость не сильно расстроит украинских граждан ..особенно тех кто вынужден работать на таких бизнесменов за минималку .
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24.07.2020 22:58 Відповісти
блатне життя гарне та не довге.
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25.07.2020 00:37 Відповісти
Бизнесмен? Глава ОПГ может?
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25.07.2020 01:50 Відповісти
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