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Спроби переслідувань ОАСК і суддею Вовком Порошенка та його соратників мають усі ознаки спецоперації Кремля, - адвокат Головань. ВIДЕО

В Окружному адміністративному суді Києва створено злочинну організацію, і це вже встановлено Національним антикорупційним бюро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" розповів адвокат п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка Ігор Головань.

"З самого початку, з травня місяця минулого року, для нас було очевидно і зрозуміло, що це не якась там персональна операція якогось персонажа на прізвище Портнов. Ми завжди казали, що це спланована акція, яка, очевидно, спрямована на просування інтересів країни-агресора. І зараз просто потихеньку все це відкривається, відкривається і відкривається. І коли ми побачили опубліковані Національним антикорупційним бюро чергові записи, але я звертаю увагу, що влада дуже активно коментує і реагує на одні речі, і абсолютно ніяк не коментує і не реагує на подібні речі… А ми вже бачимо, що, як і минулі опубліковані записи, намагаються якось замести віничком під килимочок і приховати, сміття з хати не виносити", - нагадав він.

"Але з того, що було опубліковано, ми бачимо чітку синхронізацію. Якщо ми говоримо про, наприклад, історію з призначенням членів Вищої ради правосуддя, ми бачимо, як одночасно працюють, відповідно до записів, судді Окружного адміністративного суду і координовано з тих же приводів і в тому ж напрямку, а спрямовано це на встановлення контролю над Вищою радою правосуддя, діє відповідно пан Портнов з його заявами. І відповідно до цього рік ДБР розслідує, допитуючи десятки, а в деяких випадках навіть сотні людей, витрачаючи колосальні мільйони державних коштів платників податків. І все це не вдалося не тому, що вони не хотіли, а тому, що, по-перше, Петро Порошенко нічого незаконного не скоїв. По-друге, ми все ж таки якось намагалися захистити право і правду", - наголосив Головань.

Також читайте: Вища рада правосуддя стала на бік Окружного адмінсуду

"І тепер ми бачимо, як все це відкрилося, і як НАБУ вже поставило крапки над "і" і назвало це, що має місце створення злочинної організації, про що ми теж з самого початку казали, що це скоординована діяльність великого угруповання, яке керується і координується державою-агресором", - впевнений адвокат п'ятого президента.

Нагадаємо, на думку журналіста Юрія Бутусова, президент Володимир Зеленський хоче взяти під контроль ОАСК, тому генпрокурор Ірина Венедіктова "зливає" справу судді Павла Вовка.

Нагадаємо, Павло Вовк знову очолив ОАСК 21 січня цього року.

Автор: 

адвокат (939) Порошенко Петро (15190) Вовк Павло (300) Головань Ігор (116) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+41
так уся зелена влада є посіпаками лаптєстана
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24.07.2020 10:56
+23
Ясен пень-зебилоиды поют по лубянским методичкам.
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24.07.2020 10:59
+20
все проще. рыги мстят а кремляди просто координируют
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24.07.2020 10:59
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Треба законодавчо закріпити "Попытки преследований ОАСК и судьей Вовком Порошенко и его соратников имеют все признаки спецоперации Кремля" і тому
переслідування заборонено
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24.07.2020 11:21 Відповісти
Спроби переслідувань ОАСК і суддею Вовком Порошенка та його соратників мають усі ознаки спецоперації Кремля, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3129
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24.07.2020 11:22 Відповісти
Для того ж крембль і посадовив блазня на табуретку.
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24.07.2020 11:27 Відповісти
Точно подмечено ,имеют, и не только Порошенко ,а весь Украинский народ😠😠😠
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24.07.2020 11:29 Відповісти
Спроби переслідувань ОАСК і суддею Вовком Порошенка та його соратників мають усі ознаки спецоперації Кремля, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3836
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24.07.2020 11:31 Відповісти
А у нас говорят: Ты шо шЫколада обхавался?
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24.07.2020 11:53 Відповісти
https://censor.net/user/89226, и что интересно - почти никто из вас не признается, что - идио... голосовал за Зелемойского, а что шоколада обхавался - никто не стесняется признаться.
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24.07.2020 13:17 Відповісти
Я голосовал за Зеленского. А вообще тут мало таких, это шЫколадная помойка!
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24.07.2020 13:28 Відповісти
Зеб, куда делись сотни лайков под постами зерады после 21 апреля 2019 года и посты "порохоботов" невозможно было до этого вытянуть из спама?
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24.07.2020 13:31 Відповісти
а тепер зебобіки також спамлять, але вже не всі, лише невелика частина з них. Ну, з такою частиною ми справдяємось...
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24.07.2020 14:25 Відповісти
доволен своим выбором зеленой плесени 69 квартала из кривого? один из 73% зебилов.
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24.07.2020 13:32 Відповісти
Да доволен! Зеленский мало-помалу, вас шыколадных пидаров, выдавит! И объект вашего почитания, даст Бог, уничтожит!
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25.07.2020 10:49 Відповісти
Так нехшастать на ЦН,тварь
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24.07.2020 15:12 Відповісти
Промежбулочный, сиди и молча трескай то, что по цвету напоминает шЫколад!
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25.07.2020 10:50 Відповісти
Ответите твари паскудные за все свои преступления ,обязательно
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25.07.2020 13:15 Відповісти
Мы обязательно посмотрим КТО будет отвечать и за ЧТО?
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25.07.2020 15:43 Відповісти
А я не понял, это он про какого Вовка, который Пепу судит или про того который всё решает? ..... думаю среди Вовков должен быть и хороший и полезный..
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24.07.2020 11:41 Відповісти
Чий Крим?
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24.07.2020 11:46 Відповісти
Hello!!!
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24.07.2020 12:17 Відповісти
окружний суд - мафіозне кодло, загроза нацбезпеці. Вуха кремля стирчать однозначно
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24.07.2020 11:54 Відповісти
особисто для адептів секти порохоботів!!!відкривайте інет і дивіться 1998 рік ваш пастор барига - поросенко став членом СДПУ(о)(мертвечук) і був в політбюро .У 2000 році війшов до Партії регіонів став співголовою утвореної партії.питання то хто є проєт і спецоперація кремля панове адепти?????????чи заміст місків соя????зараз одів вишиванку!!!)))
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24.07.2020 12:07 Відповісти
Новенькая *старенькая*рашкотварь ,сама себе лайкает
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24.07.2020 15:15 Відповісти
Он як: де Петя, там і феесбе.
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24.07.2020 12:08 Відповісти
Судячи з коментарів зеботів - це таки правда...
Спроби переслідувань ОАСК і суддею Вовком Порошенка та його соратників мають усі ознаки спецоперації Кремля, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3907
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24.07.2020 12:13 Відповісти
А где все эти грозные прегрозные, ура патриоты - Билецкие, Яроши, Парасюки, Тягнибоки...! С "женами" и без, с резервными батальонами, факелами и пр...?
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24.07.2020 12:32 Відповісти
В путина бабки кончились.
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24.07.2020 15:35 Відповісти
Дякуючи зе-біосмасі,яка проголосувала папріколу,у нас тепер куди не плюнь- скрізь злочинні угрупування.
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24.07.2020 12:51 Відповісти
Если бы Кремля не было, его нужно бы было придумать...
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24.07.2020 12:58 Відповісти
https://censor.net/user/441517, и как ты до этого додумался!? А я уж подумал, что это не Кремлём была назначена верхзушка власти при убийце-Януковичи и не она подготовила всё к вторжению паРаши...
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24.07.2020 13:22 Відповісти
Чей Крым ,рашкотварь, и кто развязал войну на Донбассе? Давай придумывай,подонок конченный...
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24.07.2020 15:19 Відповісти
суддівська п...здота в Кийові на 99% сформована портянкой. Це гімно понавезли з даунбащини, як бомжів, та ретельно відібрани рьігамі і перевірені на вшьівость.
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24.07.2020 13:17 Відповісти
Ох и боятся кремляди Пороха, все портки мокрые и воняет на пол-планеты.
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24.07.2020 15:37 Відповісти
Та в нього ж чоколад з шиї лізе...
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25.07.2020 02:05 Відповісти
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