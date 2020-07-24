Спроби переслідувань ОАСК і суддею Вовком Порошенка та його соратників мають усі ознаки спецоперації Кремля, - адвокат Головань. ВIДЕО

В Окружному адміністративному суді Києва створено злочинну організацію, і це вже встановлено Національним антикорупційним бюро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" розповів адвокат п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка Ігор Головань.

"З самого початку, з травня місяця минулого року, для нас було очевидно і зрозуміло, що це не якась там персональна операція якогось персонажа на прізвище Портнов. Ми завжди казали, що це спланована акція, яка, очевидно, спрямована на просування інтересів країни-агресора. І зараз просто потихеньку все це відкривається, відкривається і відкривається. І коли ми побачили опубліковані Національним антикорупційним бюро чергові записи, але я звертаю увагу, що влада дуже активно коментує і реагує на одні речі, і абсолютно ніяк не коментує і не реагує на подібні речі… А ми вже бачимо, що, як і минулі опубліковані записи, намагаються якось замести віничком під килимочок і приховати, сміття з хати не виносити", - нагадав він.

"Але з того, що було опубліковано, ми бачимо чітку синхронізацію. Якщо ми говоримо про, наприклад, історію з призначенням членів Вищої ради правосуддя, ми бачимо, як одночасно працюють, відповідно до записів, судді Окружного адміністративного суду і координовано з тих же приводів і в тому ж напрямку, а спрямовано це на встановлення контролю над Вищою радою правосуддя, діє відповідно пан Портнов з його заявами. І відповідно до цього рік ДБР розслідує, допитуючи десятки, а в деяких випадках навіть сотні людей, витрачаючи колосальні мільйони державних коштів платників податків. І все це не вдалося не тому, що вони не хотіли, а тому, що, по-перше, Петро Порошенко нічого незаконного не скоїв. По-друге, ми все ж таки якось намагалися захистити право і правду", - наголосив Головань.

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"І тепер ми бачимо, як все це відкрилося, і як НАБУ вже поставило крапки над "і" і назвало це, що має місце створення злочинної організації, про що ми теж з самого початку казали, що це скоординована діяльність великого угруповання, яке керується і координується державою-агресором", - впевнений адвокат п'ятого президента.

Нагадаємо, на думку журналіста Юрія Бутусова, президент Володимир Зеленський хоче взяти під контроль ОАСК, тому генпрокурор Ірина Венедіктова "зливає" справу судді Павла Вовка.

Нагадаємо, Павло Вовк знову очолив ОАСК 21 січня цього року.