Кадиров запровадив санкції проти Помпео і наказав заблокувати його рахунки в чеченських банках: "За інформацією СБУ, він замовив Флойда, щоб Трамп не виграв вибори". ВIДЕО

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що скасовує своє запрошення приїхати до Чечні держсекретареві США Майку Помпео і запровадив проти нього все санкції, які може запровадити Чечня проти американського чиновника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кадиров розповів під час одного із засідань представників чеченської влади, що причиною запровадження санкцій стала інформація від "спецслужб СБУ України" про причетність Помпео до вбивства афроамериканця американця Джорджа Флойда. Кадиров стверджує, що Помпео був замовником цього вбивства. Серед інших санкцій Кадиров назвав і блокування рахунків Помпео в чеченських банках.

"Скасовую своє запрошення та оголошую включити всі санкції, які у нас є в республіці. Аж до того, що заблокувати його рахунки", - сказав Кадиров

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