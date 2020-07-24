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Кадиров запровадив санкції проти Помпео і наказав заблокувати його рахунки в чеченських банках: "За інформацією СБУ, він замовив Флойда, щоб Трамп не виграв вибори". ВIДЕО

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що скасовує своє запрошення приїхати до Чечні держсекретареві США Майку Помпео і запровадив проти нього все санкції, які може запровадити Чечня проти американського чиновника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кадиров розповів під час одного із засідань представників чеченської влади, що причиною запровадження санкцій стала інформація від "спецслужб СБУ України" про причетність Помпео до вбивства афроамериканця американця Джорджа Флойда. Кадиров стверджує, що Помпео був замовником цього вбивства. Серед інших санкцій Кадиров назвав і блокування рахунків Помпео в чеченських банках.

"Скасовую своє запрошення та оголошую включити всі санкції, які у нас є в республіці. Аж до того, що заблокувати його рахунки", - сказав Кадиров

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Автор: 

Кадиров Рамзан (528) санкції (12064) США (23326) Чечня (284) Помпео Майк (337)


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Топ коментарі
+75
всё.. попал Помпео - по полной! как он теперь - без счетов-то в ка-дырских банках?
ни домика купить под Грозным, ни кадилака или мерса - угнанного в европе - у чеченских торгашей))
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24.07.2020 13:53
+68
Во каДЫРКА клоун.Заблокировал счета Помпео в чеченских банках.В трехлитровых небось.
Обнять и плакать.Тупой ******.
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24.07.2020 13:51
+49
"...причиной введения санкций стала информация от "спецслужб СБУ Украины" о причастности Помпео к убийству афроамериканца американца Джорджа Флойда. Кадыров утврждает, что Помпео был заказчиком этого убийства."

красиво шмарклю и баканова поимели))
понятно что туфта ради посорить Украину и Штаты, но сам факт - " информация от "спецслужб СБУ Украины" - показывает роль шмаркли - в виде подстилки для ка-дырки.
особенно после требования ка-дырки... Уж не тогда ли была передана "информаия", во время извинений шмаркли?))
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24.07.2020 13:56
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песочница. младшая группа
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25.07.2020 00:49 Відповісти
Троллит Америку. Мне интересно другое, почему против него раньше не вводили санкции. Надеялись переманить на свою сторону?
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25.07.2020 00:51 Відповісти
Кадиров запровадив санкції проти Помпео і наказав заблокувати його рахунки в чеченських банках: "За інформацією СБУ, він замовив Флойда, щоб Трамп не виграв вибори" - Цензор.НЕТ 9517
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25.07.2020 03:40 Відповісти
Блєф закінченного гопника...мафіозі воно і є мафіозі:заслужив ненависть і презирство свого народу.
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25.07.2020 07:31 Відповісти
Янукович в Ростов а Зеленському і Баканову-Грозний?Оце гумор уБога.
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25.07.2020 08:14 Відповісти
Кадиров запровадив санкції проти Помпео і наказав заблокувати його рахунки в чеченських банках: "За інформацією СБУ, він замовив Флойда, щоб Трамп не виграв вибори" - Цензор.НЕТ 2070
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25.07.2020 08:32 Відповісти
Северная Корея ,по сравнении с этим, развитая страна.
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25.07.2020 09:19 Відповісти
Так. В той час, як окремо взяті рідкісні Маски розвивають прогрес, світ перетворюється в основній масі на дебілів. Дебіли потім обирають ще більших дебілів главами держав. Що приводить до вигодовування і виховування ще більших дебілів в основній масі. Деградуєм по повній програмі.
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25.07.2020 10:48 Відповісти
После кадыровского высера по Зеленскому, пукин ему хенерала дал,а после Помпео даст генералиссимуса.
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25.07.2020 10:50 Відповісти
Кадиров запровадив санкції проти Помпео і наказав заблокувати його рахунки в чеченських банках: "За інформацією СБУ, він замовив Флойда, щоб Трамп не виграв вибори" - Цензор.НЕТ 7158
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25.07.2020 11:48 Відповісти
здурел.
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25.07.2020 11:59 Відповісти
Какая смешная бибизянка
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25.07.2020 12:44 Відповісти
этот ййопырь овец пытается играть в игру своего ***** ..... скоро мы увидим много ходов этого очка.
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25.07.2020 13:07 Відповісти
Они, - кадыров и презедент Украины где то в одной космической туманности обитают.
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25.07.2020 13:25 Відповісти
"Адские санкции" от кадырова (пардон *****)
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25.07.2020 13:29 Відповісти
походу 95-й квартал заразен..)
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25.07.2020 15:16 Відповісти
Что такое ДОН? Постянно везед вставляет
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25.07.2020 16:40 Відповісти
ТА! ТЫ! ШО! А Помпео еще тот шустрила оказывается, бабосы в чеченских банках ныкал! Вот и дошустрил....ВСЁ! Гол как сокол.
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25.07.2020 18:33 Відповісти
Я думал, только у нас у власти клоун.
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26.07.2020 00:47 Відповісти
Помпео в розпачі, пустили його по-вітру...
Кадиров запровадив санкції проти Помпео і наказав заблокувати його рахунки в чеченських банках: "За інформацією СБУ, він замовив Флойда, щоб Трамп не виграв вибори" - Цензор.НЕТ 1976
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26.07.2020 03:11 Відповісти
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