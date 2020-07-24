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Російські найманці не пускають місію ОБСЄ через КПВВ на Донбасі, - штаб ООС. ВIДЕО

Російські найманці продовжують блокувати проїзд представників місії ОБСЄ через контрольні пункти в'їзду-виїзду. Вони пояснюють це карантинними обмеженнями.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, перетинаючи лінію розмежування з боку підконтрольної уряду України території, вони щоразу отримують відмову від представників російсько-окупаційних військ в проїзді на тимчасово окуповану територію", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням штабу ООС, російські найманці мотивують відмову у в'їзді проведенням карантинних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія протягом тижня завезла на окупований Донбас понад два десятки 120-мм мінометів і майже 1,5 тис. тонн пального, - розвідка

Як повідомлялося, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Російські найманці не пускають місію ОБСЄ через КПВВ на Донбасі, - штаб ООС 01

Автор: 

ОБСЄ (3510) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+15
и вы договариваетесь с ними о прекращении огня?!
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24.07.2020 15:27
+11
А з 27го диряві стануть біленькі та пухнасті........
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24.07.2020 15:28
+7
ну что как там 'перемирие' с кацапо-фашистами?вот так и будет!только с нашей стороны!


ЗАПАМНИТЕ УЖЕ!НЕ БУДЕТ ПЕРЕМИРИЙ И ТД.ПОКА КУЙЛО СИДИТ В КРЕМЛЕ!
КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
НУЖНО ВООРУЖАТБСЯ ДО ЗУБОВ!И ДАВАТЬ ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ОБСТРЕЛ!И ТОГДА БУДЕТ ПЕРЕМИРИЕ.
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24.07.2020 15:28
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и вы договариваетесь с ними о прекращении огня?!
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24.07.2020 15:27 Відповісти
Их это устраивает . Главное - покой для старушки Европы .
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24.07.2020 15:29 Відповісти
Так вроде бы это Украину не должно устраивать в связи с последней расшифровкой пунктов Минска
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24.07.2020 15:34 Відповісти
Это проблемы миссии . Европа Украину не слышит .
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24.07.2020 15:27 Відповісти
А вы сами себя то хоть слышите? Выборы 2019 года это показали.
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24.07.2020 15:43 Відповісти
А вот не надо гнать на нашего вождя . Мы сами разберёмся . У вас своих ватных жополизов хватает .
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24.07.2020 15:47 Відповісти
А з 27го диряві стануть біленькі та пухнасті........
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24.07.2020 15:28 Відповісти
Ага, после 27 го., все зачехлятся и нас защитит ОБСЕ, и кто то в это верит? Ах да, наш гарант...
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24.07.2020 15:50 Відповісти
ну что как там 'перемирие' с кацапо-фашистами?вот так и будет!только с нашей стороны!


ЗАПАМНИТЕ УЖЕ!НЕ БУДЕТ ПЕРЕМИРИЙ И ТД.ПОКА КУЙЛО СИДИТ В КРЕМЛЕ!
КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
НУЖНО ВООРУЖАТБСЯ ДО ЗУБОВ!И ДАВАТЬ ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ОБСТРЕЛ!И ТОГДА БУДЕТ ПЕРЕМИРИЕ.
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24.07.2020 15:28 Відповісти
в общем-то новость ни о чём. это, так называемое ОБСЕ, нужно вообще упразднить, они умеют только путаться под ногами и подставлять.
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24.07.2020 15:28 Відповісти
Надо еще подсчитать сколько там процентов россиян в общем составе миссионеров.
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24.07.2020 15:30 Відповісти
Тальявини. Будь она проклята, поганка подлая!
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24.07.2020 15:47 Відповісти
надо им в глаза посмотреть - пропустят обязательно. ведь ОБСЕ должна контролировать "полное и всеобъемлющее перемирие" которое анонсировал бедосик и сивоха с понедельника.
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24.07.2020 15:28 Відповісти
Да, но если это в тот глаз, что Зеля у п уйла рассматривал, то лучше бы боевики сначала подмылись. Европейцы из ОБСЕ брезгливые.
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24.07.2020 15:33 Відповісти
да они пуйлу облизуют он даже подмыться не успевает, и что то не брезгуют.
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24.07.2020 16:29 Відповісти
Может им стоит обратиться с жалобой к "пехотинцу Путина"
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24.07.2020 18:04 Відповісти
Зеля просто отведет войска и обсешники автоматически оказываются на территории лугандона. Дело в шляпе.
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24.07.2020 15:30 Відповісти
Скоро суббота, на свадьбу опаздывают.
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24.07.2020 15:31 Відповісти
А шо, Канистра снова замуж выходит?
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24.07.2020 15:35 Відповісти
в принципе, они уже нарушили условия и "перемирия", и "разведения" - можно забыть все договоры с орками. но нет, наш "величайший" еще амнистию им должен объявить и денег отсыпать.
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24.07.2020 15:35 Відповісти
Этанашилюди. Ихждутдома.Мирностоялнаблокпосту. Поэтому можно и отсыпать. Пенсиями.Регресами. Товарами. Услугами.Трассами.
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24.07.2020 15:43 Відповісти
не может быть !
никогда такого не было...и вот опять ? ))))
а можно отех вчерашних жизнерадостных подписантов попросить разобраться в этой херне ?
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24.07.2020 15:38 Відповісти
Шесть лет война . Плешивого ватного дебила будем терпеть , пока ленин не подвинется ?
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24.07.2020 15:39 Відповісти
Как заправлять прокатное авто.

Россия продолжает завозить на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы. РФ завезла на оккупированный Донбасс минометы и 1,5 тысячи тонн горючего, - разведка
Об этом https://www.mil.gov.ua/news/2020/07/24/shhodenne-zvedennya-pressluzhbi-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/ сообщил пресс-секретарь ВСУ Дмитрий Гуцуляк.
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24.07.2020 15:43 Відповісти
Я так понимаю, счета на оплату они в Министерство Обороны Украины сразу отправляют. Как и за поставку газа и электричества в ОРДЛО.
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24.07.2020 15:46 Відповісти
Просто добавь воду
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24.07.2020 17:05 Відповісти
До ОБСЕ так и не дошло, с кем они имеют дело.

Следующий раз предложат брать разрешение в МИД РФ.
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24.07.2020 15:48 Відповісти
Им как раз все дошло, все как в кремле прописали, это нашей ЗЕвласти никак не дойдет.
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24.07.2020 15:52 Відповісти
Международная независимая комиссии по расследованию августовской войны на Кавказе опубликовала в среду результаты своей работы. Глава миссии, швейцарский дипломат Хайди Тальявини в полдень по среднеевропейскому времени в Брюсселе передала трехтомный документ общим объемом в 1120 страниц представителям России, Грузии, ЕС, ОБСЕ и ООН

Международная комиссия по расследованию конфликта на Кавказе в августе 2008 г. передала России, Грузии, ЕС, ОБСЕ и ООН трехтомный доклад с результатами своей работы. Виновником войны названа Грузия, атаковавшая Цхинвали

"Какой бы доклад ни выпустила эта комиссия, непреложным фактом остается то, что территория Грузии оккупирована Россией, а не наоборот. Россия избавляется от международного присутствия на этой территории, а не Грузия", - сказал дипломат

Глава миссии, швейцарский дипломат Хайди Тальявини ( 2008 г)

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина выполняет свою часть Минских договоренностей, и весь мир это видит. Другая сторона также должна продемонстрировать готовность их выполнять.Источник: https://censor.net/n3209863

В Кремле ответили на требования Зеленского расшифровать минские соглашения.
Минские соглашения содержательны и включают в себя исчерпывающие формулировки, документ не нуждается в расшифровке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковИсточник: https://censor.net/n3209963
В докладе международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года сделан вывод, что начала боевые действия Грузия, однако этому во многом способствовали вызывающие действия России
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24.07.2020 17:26 Відповісти
Пускай на них в суд подадут,это поможет,может в молдавский,чтоб уж точно.
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24.07.2020 15:51 Відповісти
Тавищо? А мєньдеєль-штамп не народила ще?
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24.07.2020 15:54 Відповісти
"Шановне ОБСЄ мало б не сидіти постійно у ресторані в готелі "Мир", від ранку до ночі пиво і віскі"жиганить" , а їхати на територію ЛНР . Я їх постійно бачу в готелі, де вони живуть. Хтось до нас прийде в адміністрацію, повезеш на обід, і всі вони там сидять. Я вже кажу офіціантам: "Це англійський клуб, чи що?" / Крокодил /.
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24.07.2020 15:54 Відповісти
Відключити їм воду,газ,електро струм,Каzластану swift.
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24.07.2020 16:01 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.07.2020 16:08 Відповісти
КАК такое может быть, если миссия ОЬСЕ на 80% состоит из рос-наемников!? Своих не признали!?
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24.07.2020 16:21 Відповісти
они сами просили не пускать, в ЛуганДоне на них бешеные бабки, которых за пенсией не пускают, начнут вешаться ещё покусают, а оно им надо!?
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24.07.2020 16:45 Відповісти
У резолюції 34-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН № 140 від 14.12.1979 підкреслюється, що використання найманців - це «загроза міжнародному миру і безпеки і, подібно до вбивства, піратству, геноциду, є всюди злочином проти людства». Відповідно до цього Найманці не користуються заступництвом норм права збройних конфліктів; вони не можуть мати статусу комбатантів або військовополонених, на них не поширюється право притулку. Найманці. підлягають кримінальній відповідальності за національними законами тієї держави, на тер. якого вони скоювали злочини. Використання найманців тягне за собою міжнародну - правову відповідальність держави, в інтересах якого вони діють, а також і тих держав, які не перешкоджають вербування і відправки їх громадян в якості найманців. У 1989 в рамках ООН прийнята Конвенція про заборону вербування, використання, фінансування і навчання найманців. Вона відносить до категорії найманців не тільки осіб, які безпосередньо беруть участь у збройних. конфліктах, а й осіб, завербованих для участі в заздалегідь запланованих актах насильства, спрямованих на повалення урядів до будь-якої держави, підрив її конституційного ладу, порушення територіальної цілісності і недоторканності. Злочинними і такими, що підлягають покаранню оголошені дії осіб, які здійснюють вербування, використання, фінансування і навчання найманців, а також спроби вчинення зазначених дій і співучасть у їх вчиненні. Якщо там найманці то виходить що ОБСЄ робить злочин коли контролює дії міжнародних злочинців і якшається з ними, згідно резолюції ООН.
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24.07.2020 16:37 Відповісти
 
 