Російські найманці не пускають місію ОБСЄ через КПВВ на Донбасі, - штаб ООС. ВIДЕО
Російські найманці продовжують блокувати проїзд представників місії ОБСЄ через контрольні пункти в'їзду-виїзду. Вони пояснюють це карантинними обмеженнями.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, перетинаючи лінію розмежування з боку підконтрольної уряду України території, вони щоразу отримують відмову від представників російсько-окупаційних військ в проїзді на тимчасово окуповану територію", - сказано в повідомленні.
Згідно з повідомленням штабу ООС, російські найманці мотивують відмову у в'їзді проведенням карантинних заходів.
Як повідомлялося, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
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ЗАПАМНИТЕ УЖЕ!НЕ БУДЕТ ПЕРЕМИРИЙ И ТД.ПОКА КУЙЛО СИДИТ В КРЕМЛЕ!
КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
НУЖНО ВООРУЖАТБСЯ ДО ЗУБОВ!И ДАВАТЬ ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ОБСТРЕЛ!И ТОГДА БУДЕТ ПЕРЕМИРИЕ.
никогда такого не было...и вот опять ? ))))
а можно отех вчерашних жизнерадостных подписантов попросить разобраться в этой херне ?
Россия продолжает завозить на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы. РФ завезла на оккупированный Донбасс минометы и 1,5 тысячи тонн горючего, - разведка
Об этом https://www.mil.gov.ua/news/2020/07/24/shhodenne-zvedennya-pressluzhbi-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/ сообщил пресс-секретарь ВСУ Дмитрий Гуцуляк.
Следующий раз предложат брать разрешение в МИД РФ.
Международная комиссия по расследованию конфликта на Кавказе в августе 2008 г. передала России, Грузии, ЕС, ОБСЕ и ООН трехтомный доклад с результатами своей работы. Виновником войны названа Грузия, атаковавшая Цхинвали
"Какой бы доклад ни выпустила эта комиссия, непреложным фактом остается то, что территория Грузии оккупирована Россией, а не наоборот. Россия избавляется от международного присутствия на этой территории, а не Грузия", - сказал дипломат
Глава миссии, швейцарский дипломат Хайди Тальявини ( 2008 г)
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина выполняет свою часть Минских договоренностей, и весь мир это видит. Другая сторона также должна продемонстрировать готовность их выполнять.Источник: https://censor.net/n3209863
В Кремле ответили на требования Зеленского расшифровать минские соглашения.
Минские соглашения содержательны и включают в себя исчерпывающие формулировки, документ не нуждается в расшифровке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковИсточник: https://censor.net/n3209963
В докладе международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года сделан вывод, что начала боевые действия Грузия, однако этому во многом способствовали вызывающие действия России
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!