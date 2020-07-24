Російські найманці не пускають місію ОБСЄ через КПВВ на Донбасі, - штаб ООС. ВIДЕО

Російські найманці продовжують блокувати проїзд представників місії ОБСЄ через контрольні пункти в'їзду-виїзду. Вони пояснюють це карантинними обмеженнями.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, перетинаючи лінію розмежування з боку підконтрольної уряду України території, вони щоразу отримують відмову від представників російсько-окупаційних військ в проїзді на тимчасово окуповану територію", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням штабу ООС, російські найманці мотивують відмову у в'їзді проведенням карантинних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія протягом тижня завезла на окупований Донбас понад два десятки 120-мм мінометів і майже 1,5 тис. тонн пального, - розвідка

Як повідомлялося, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.