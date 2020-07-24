Навчання "Сі Бриз-2020": Відбулися бойові стрільби з вертольота по морській цілі. ВIДЕО
В рамках багатонаціональних навчань "Сі Бриз-2020" пройшли бойові стрільби з вертольота морської авіаційної бригади Мі-8МСБ-В.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Під час виконання спільних дій авіації і тактичних груп корабельно-катерного складу, вперше було відпрацьовано елемент практичних стрільб із вертольота по морській цілі.
Як зазначив начальник штабу керівництва навчань "Сі Бриз-2020" Костянтин Плахотнюк: "Цей елемент було виконано успішно, ціль уражено".
Топ коментарі
+5 Anastasia Sergeeva
показати весь коментар24.07.2020 21:38 Посилання
+2 Эдуард Силенко
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+1 Николай Марченко #416326
показати весь коментар24.07.2020 22:01 Посилання
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Это как понимать? Бригада морской авиации - и впервые стреляла по мишеням? Они там что, только на тренажёрах играют? Сегодня вот отработали стрельбы, а если бы вчера воевать пришлось??? Ну аще...
де то тут нас *********...
Ну а если серьезно - то обстрел одной старой вертухой макета - ну никак не тянет на громкое - Морские учения "Си Бриз-2020". Це, панове - ганьба! Такие масштабы - уместны для пограничной операции. Обстрел каких нибудь кацапо-браконьеров, но не для ВМС.