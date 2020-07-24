Навчання "Сі Бриз-2020": Відбулися бойові стрільби з вертольота по морській цілі. ВIДЕО

В рамках багатонаціональних навчань "Сі Бриз-2020" пройшли бойові стрільби з вертольота морської авіаційної бригади Мі-8МСБ-В.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Під час виконання спільних дій авіації і тактичних груп корабельно-катерного складу, вперше було відпрацьовано елемент практичних стрільб із вертольота по морській цілі.

Як зазначив начальник штабу керівництва навчань "Сі Бриз-2020" Костянтин Плахотнюк: "Цей елемент було виконано успішно, ціль уражено".

Дивіться також: Активна фаза навчань Sea Breeze-2020 на Чорному морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж