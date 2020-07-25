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Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції. ВIДЕО

Бронемашина БРДМ-2 затонула під час форсування Керченської протоки в рамках проведеної окупантами акції "Дорога мужності. Керченський десант" на честь Керченсько-Ельтігенського десанту 1943 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як заявили організатори, після проходження відрізка приблизно 5 км автомобіль БРДМ-2, який рухався першим у колоні, вийшов на відрізок з сильною течією і дужим боковим вітром.

МНС РФ вдалося евакуювати екіпаж БРДМ у кількості п'яти осіб.  За 10 хвилин після евакуації броньовик потонув. На вимогу рятувальників інші бронеавтомобілі завершили форсування протоки і розвернулися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму зник 3-річний син політв'язня Сулейманова

Керченська протока (360) Крим (14184)


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Топ коментарі
+65
Оккупанты утопили БРДМ-2 в Керченском проливе во время проведения "патриотической" акции - Цензор.НЕТ 1018
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25.07.2020 15:30
+61
На Великом и Могучем это называется : "Довыё...ылись"
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25.07.2020 15:30
+57
Оккупанты утопили БРДМ-2 в Керченском проливе во время проведения "патриотической" акции - Цензор.НЕТ 5943
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25.07.2020 15:35
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у чему это ты ?
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25.07.2020 16:17 Відповісти
К тому, что БРДМ им не жалко...копейки...даже с экипажем..
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25.07.2020 16:19 Відповісти
Он спрашивает-в чем это ты?!
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25.07.2020 16:54 Відповісти
БРДМ московитам, может и не жалко, а выглядеть недоумками точно неохота.
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25.07.2020 16:58 Відповісти
не по чину ворует?
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25.07.2020 18:20 Відповісти
Выставить счет ********** за засорение нашего водоёма!
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25.07.2020 16:17 Відповісти
БРДМ - охоту на укров закончил. ..жаль только что без экипажа и только один бдрм.....
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25.07.2020 16:18 Відповісти
Михаил Лентьев предложил молодежь РАБссии лишить избирательных прав,это почти Украина,подытожил Хряк Миша
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25.07.2020 16:21 Відповісти
Право голосовать на выборах надо давать лет в 25.
Когда детство в джоппе отыграет и пропадёт желание голосовать "по приколу".
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25.07.2020 16:53 Відповісти
Взагалі-то, правильно. В 25 років завершується формування префронтальної кори мозку, відповідальної за аналітичне мислення.
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25.07.2020 20:30 Відповісти
Ой, есть немало случаев, когда оно и не начиналость...
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26.07.2020 00:13 Відповісти
Вспомнился анекдот.
У евреев даже детство в жопе играет на скрипочке...
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26.07.2020 00:12 Відповісти
Почти по классику.
Пять мудрецов в одном тазу
пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее старый таз,
длинней бы был и мой рассказ.
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25.07.2020 16:22 Відповісти
"Она просто утонула". (с.)
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25.07.2020 16:23 Відповісти
Любят кацапы всё топить
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25.07.2020 16:25 Відповісти
Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції - Цензор.НЕТ 4458 интересно какого из Путлеров порвут?
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25.07.2020 16:29 Відповісти
Любого. А потом докажи, что ты тот самый путин
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25.07.2020 16:34 Відповісти
Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції - Цензор.НЕТ 2237
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26.07.2020 19:28 Відповісти
Аби ще вони ЮБК затопили разом з Керчею?
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25.07.2020 16:33 Відповісти
Ремейк на тему "ОНА УТОНУЛА"
Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції - Цензор.НЕТ 3193
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25.07.2020 16:33 Відповісти
Завтра её братишку можно будет посмотреть на рейде Кронштадта.
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25.07.2020 17:37 Відповісти
Та Китай швидко підімне ГІБРИДНО.
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25.07.2020 16:36 Відповісти
Мне очень понравилось ! Так держать !!!Житель днр
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25.07.2020 16:44 Відповісти
Не существует никакого днр. Вы житель Украины, той ее части, которая находится под временной роSSийской оккупацией.
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25.07.2020 19:24 Відповісти
Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції - Цензор.НЕТ 4818
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25.07.2020 17:05 Відповісти
Ипанутым нет покоя.
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25.07.2020 17:11 Відповісти
врут , что говно не тонет , еще как тонет
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25.07.2020 17:13 Відповісти
Все хорошо...жаль одного...что ни одного винторогого скота не утонуло...
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25.07.2020 17:25 Відповісти
Можете повторить!
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25.07.2020 17:30 Відповісти
он утонул потому, что тяжелее воды.
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25.07.2020 17:48 Відповісти
очередной Лошарик, но уже по-керченски!
А шо это там за крендели в труселях под парусами шныряли?! То новая марская пыхота от Ботокса такая? Так надо было пару парусов и к этому БДСМу-2 привязать!
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25.07.2020 18:13 Відповісти
а как там чувак на водных лыжах очутился?акватория должна быть закрытой вроде бы.
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25.07.2020 18:37 Відповісти
У того чувака, певно, "глибоководні" погони. Тобто пана офіцера з "контори глибокого буріння".
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25.07.2020 22:37 Відповісти
ненуашо...не сгорел броневичок- и слава Богу...
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25.07.2020 18:37 Відповісти
Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції - Цензор.НЕТ 3877
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25.07.2020 18:41 Відповісти


Бандера став героєм для більшої частини українського суспільства і в Росії є також дуже багато людей які вважають Бандеру героем.
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25.07.2020 18:50 Відповісти
Кривизна земли помешала !
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25.07.2020 18:52 Відповісти
Скоты загадили Крым и море, своими не имеющим аналогов ржавыми корытами.
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25.07.2020 18:57 Відповісти
Это затопление металлолома - показатель, какие кацапы рукожопые бездари. Не могут даже пользоваться той техникой , которую сами слепили из дерьма... Они ещё и товарный поезд утопят в Керченском проливе...
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25.07.2020 19:04 Відповісти
В этот раз не получилось взять Берлин.
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25.07.2020 19:06 Відповісти
Зато получилось взять дно пролива! Так держать!
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25.07.2020 19:37 Відповісти
Так Берлин и не пытались. Их цель (уже давно) - Лондон.
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26.07.2020 00:00 Відповісти
они до сих пор в "Зарницу" играют?
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25.07.2020 20:10 Відповісти
В поЗорницу они играют. Чего только штурм фанерного Рейхстага стоит...
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26.07.2020 00:16 Відповісти
А тут відео як його рятували, але все рівно "оно утонуло".
Буває, що і гімно тоне)) https://youtu.be/1deKvAfaiIU
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25.07.2020 20:38 Відповісти
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25.07.2020 21:50 Відповісти
Плохо...очень плохо.... Ни одна сволочь не сдохла!!!!!!!!!!!!
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25.07.2020 21:59 Відповісти
Правду кажучи, якщо котрий із одічалих пішов на корм крабам, вони все одно скажуть, що всіх врятували. Тому не надто журіться - все може бути...
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25.07.2020 22:40 Відповісти
Ничего, таким опытным спецам еще подобных жестянок топить и топить надо.
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26.07.2020 01:07 Відповісти
Вид приборной панели и внутренний "фарш" ,не имеющей аналогов в мире брмд времен совка ,навеял воспоминания 40 летней давности . Таким "величием" Китай не напугаешь ....Так держать !
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25.07.2020 22:10 Відповісти
Ржавое ватное корыто утопилось в Керченском проливе) На россии ( на параше) все так - через жопу происходит...развалится кацапстан, вопрос времени..
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25.07.2020 22:16 Відповісти
Булоб краще якби 2 БРДМ, а ще краще чотири БРДМ2. Хтілось щоб вони усі разом раптом втопились, але загадять навкруги усю воду
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25.07.2020 22:41 Відповісти
умер никодим , да и х... с ним . главное не теряйте темп.убивайтесь как можно чаще
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25.07.2020 23:41 Відповісти
так вроде говорят что говно не тонет? че потонуло? видать не качественное говно)))
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25.07.2020 23:51 Відповісти
Старая консервная банка. Пробивается 7.62 пкт в упор на раз. Два газоновских БЕНЗИНОВЫХ движка. Если бы не вы*бывалиси и закрыли люки, то м/б и обошлось. Хотя они правы. Если ремонт делали/ не делали "снежинки" то так и необходимо. Если что- прыгать. Движки заглохнут и лисичка, полная!
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25.07.2020 23:58 Відповісти
можно повторить?
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26.07.2020 00:13 Відповісти
Нужно.
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26.07.2020 00:17 Відповісти
Сальники..сальники. Это не село возле Калиновки. Это что-то непостижимое. И незаменимое. Ну никто на..ер не заменяет. А они текут. И никакими олвейз не заменит. Ни Соловьями на Киселе. Не гундяями. Бибизяны с гранатой.
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26.07.2020 00:17 Відповісти
Там слышно, как движки поменяли тембр от бандеровской забортной водички..
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26.07.2020 05:21 Відповісти
Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції - Цензор.НЕТ 1001
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26.07.2020 00:18 Відповісти
Почему сразу "утопили" ?
Поставили на стоянку и заполнили водой для скрытности.
БРДМ в полной исправности, заправлен, помыт, готов к службе.
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26.07.2020 05:28 Відповісти
Патриотическая акция Утопи БРДМ
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26.07.2020 07:43 Відповісти
"Я требую продолжения банкета !" (с) И.Васильевич
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26.07.2020 11:14 Відповісти
На видео никакого "утопленного БРДМа" нету!!! Хватит по ушам ездить!
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26.07.2020 09:41 Відповісти
Как же нету? Очень даже есть - https://www.youtube.com/watch?v=1deKvAfaiIU&feature=youtu.be
Так что ухи твои кто-то другой отъездил, может скабеевы, например
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26.07.2020 11:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-6pKGMFPjK4 Дивитись до кінця
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26.07.2020 13:14 Відповісти
Ну это хотя бы ради учений, а то ведь - ради понтов можемповторителей
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26.07.2020 13:46 Відповісти
Ну, ради "дороги мужества" - не жалко!
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26.07.2020 10:46 Відповісти
Очень жаль, что содержимое спасли... лучше бы авто спасали - его не так много, как того дерьма которое внутри плавало.
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26.07.2020 11:35 Відповісти
"Оккупанты утопили БРДМ-2 в Керченском проливе"

Повезло патриотическим акционистам, а ведь заголовок мог выглядеть и по-другому - "БРДМ-2 утопил пятерых аккупантов в Керченском проливе"
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26.07.2020 11:44 Відповісти
Кацапня, а слабО повторити?
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26.07.2020 13:08 Відповісти
А звернули увагу, що там постійно хтось в кадрі з жовто-блакитним тризубцем носиться?
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26.07.2020 13:16 Відповісти
Патриотическая акция "Утопи БРДМ" .))
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26.07.2020 13:20 Відповісти
Новая российская подводная лодка. Эффект эскимо - плывёт и тает.
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26.07.2020 14:26 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1285040813672718336 Аналоговнет Ливийской армии застрелил Средиземное море
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26.07.2020 17:55 Відповісти
Скрепно и символично!!!! Габышев на свободе...))))))
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26.07.2020 18:32 Відповісти
не удалась "Дорога мужества", потому что у кацапского рогатого скота нет мужества.
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26.07.2020 20:16 Відповісти
Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції - Цензор.НЕТ 9454
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26.07.2020 20:30 Відповісти
не пишется, но догадаться самому просто, что штатная система откачки воды перестала справляться, а когда она перестала справляться? Вероятно когда члены екипажа все вместе обмочились от страха, от тогда все и залило
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27.07.2020 01:22 Відповісти
БРДМ это не катер.
речушку может переплыть, а перешеек врятли...
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27.07.2020 08:43 Відповісти
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