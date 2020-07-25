Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції. ВIДЕО

Бронемашина БРДМ-2 затонула під час форсування Керченської протоки в рамках проведеної окупантами акції "Дорога мужності. Керченський десант" на честь Керченсько-Ельтігенського десанту 1943 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як заявили організатори, після проходження відрізка приблизно 5 км автомобіль БРДМ-2, який рухався першим у колоні, вийшов на відрізок з сильною течією і дужим боковим вітром.

МНС РФ вдалося евакуювати екіпаж БРДМ у кількості п'яти осіб. За 10 хвилин після евакуації броньовик потонув. На вимогу рятувальників інші бронеавтомобілі завершили форсування протоки і розвернулися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму зник 3-річний син політв'язня Сулейманова