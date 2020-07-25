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Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції. ВIДЕО
Бронемашина БРДМ-2 затонула під час форсування Керченської протоки в рамках проведеної окупантами акції "Дорога мужності. Керченський десант" на честь Керченсько-Ельтігенського десанту 1943 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Як заявили організатори, після проходження відрізка приблизно 5 км автомобіль БРДМ-2, який рухався першим у колоні, вийшов на відрізок з сильною течією і дужим боковим вітром.
МНС РФ вдалося евакуювати екіпаж БРДМ у кількості п'яти осіб. За 10 хвилин після евакуації броньовик потонув. На вимогу рятувальників інші бронеавтомобілі завершили форсування протоки і розвернулися.
Топ коментарі
+65 Омерзительный
показати весь коментар25.07.2020 15:30 Посилання
+61 Дмитрий Иванов #466733
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+57 Люцифер
показати весь коментар25.07.2020 15:35 Посилання
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Когда детство в джоппе отыграет и пропадёт желание голосовать "по приколу".
У евреев даже детство в жопе играет на скрипочке...
Пять мудрецов в одном тазу
пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее старый таз,
длинней бы был и мой рассказ.
А шо это там за крендели в труселях под парусами шныряли?! То новая марская пыхота от Ботокса такая? Так надо было пару парусов и к этому БДСМу-2 привязать!
Бандера став героєм для більшої частини українського суспільства і в Росії є також дуже багато людей які вважають Бандеру героем.
Буває, що і гімно тоне)) https://youtu.be/1deKvAfaiIU
Поставили на стоянку и заполнили водой для скрытности.
БРДМ в полной исправности, заправлен, помыт, готов к службе.
Так что ухи твои кто-то другой отъездил, может скабеевы, например
Повезло патриотическим акционистам, а ведь заголовок мог выглядеть и по-другому - "БРДМ-2 утопил пятерых аккупантов в Керченском проливе"
речушку может переплыть, а перешеек врятли...