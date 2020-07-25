Українець намагався вивезти до Румунії в бензобаках вантажівки близько 317 кілограмів бурштину, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Спробу нелегально вивезти з України близько 317 кілограмів бурштину викрили співробітники пункту пропуску "Дякове" на ділянці Мукачівського прикордонного загону в Закарпатській області.

Під час оформлення вантажівки, якою в Румунію везли паливні гранули, оглядова група зауважила незаводські шви на паливному баку та саморобні кріплення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ. На підставі оцінки та аналізу ризиків машину вирішили перевірити ретельніше. Прикордонники Мукачівського загону та митники провели поглиблений огляд, під час якого впевнились у наявності сторонніх предметів, для вилучення яких довелось демонтувати та (після зливання пального) розрізати бензобаки.

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Як з’ясувалося, у двох бензобаках було заварено металеві діжки, в які було заварено мішки з бурштином. З одного баку вилучили трохи більше 200 кілограмів бурштину, з другого – понад 100.

Зазначається, що для проведення процесуальних та слідчих дій було залучено також співробітників СБУ та Нацполіції.

Вантажівку (тягач Renault, 2008 року випуску) вилучили та оцінили у понад 275 тисяч гривень. Її водія, 26-річного громадянина України, передали співробітникам Нацполіції.





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