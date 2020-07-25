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Українець намагався вивезти до Румунії в бензобаках вантажівки близько 317 кілограмів бурштину, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Спробу нелегально вивезти з України близько 317 кілограмів бурштину викрили співробітники пункту пропуску "Дякове" на ділянці Мукачівського прикордонного загону в Закарпатській області.

Під час оформлення вантажівки, якою в Румунію везли паливні гранули, оглядова група зауважила незаводські шви на паливному баку та саморобні кріплення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ. На підставі оцінки та аналізу ризиків машину вирішили перевірити ретельніше. Прикордонники Мукачівського загону та митники провели поглиблений огляд, під час якого впевнились у наявності сторонніх предметів, для вилучення яких довелось демонтувати та (після зливання пального) розрізати бензобаки.

Дивіться також: ДПСУ на кордоні з Білоруссю вилучила найбільшу за останні роки партію контрабандних цигарок - понад 130 тис. пачок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як з’ясувалося, у двох бензобаках було заварено металеві діжки, в які було заварено мішки з бурштином. З одного баку вилучили трохи більше 200 кілограмів бурштину, з другого – понад 100.

Зазначається, що для проведення процесуальних та слідчих дій було залучено також співробітників СБУ та Нацполіції.

Вантажівку (тягач Renault, 2008 року випуску) вилучили та оцінили у понад 275 тисяч гривень. Її водія, 26-річного громадянина України, передали співробітникам Нацполіції.

Українець намагався вивезти до Румунії в бензобаках вантажівки близько 317 кілограмів бурштину, - Держприкордонслужба 01
Українець намагався вивезти до Румунії в бензобаках вантажівки близько 317 кілограмів бурштину, - Держприкордонслужба 02

Дивіться також: Під час огляду вантажівки на кордоні з Польщею виявили 2 кг контрабандного бурштину, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6122) контрабанда (1825) Правоохоронні органи (2708) Румунія (1188) силовики (2515) бурштин (511)


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Топ коментарі
+6
старая песня: "Почему Ахметову можно, а мне нет?, пойду что то сворую.."
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25.07.2020 23:48
+2
у вас и рабинович украинец...не все граждане Украины украинцы.
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25.07.2020 23:36
+1
простой украинец тоже хочет жить хорошо, не хуже украинских безнаказанных чиновников или как они себя называют "слуги народа", а иногда выживать приходится
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25.07.2020 23:35
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простой украинец тоже хочет жить хорошо, не хуже украинских безнаказанных чиновников или как они себя называют "слуги народа", а иногда выживать приходится
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25.07.2020 23:35 Відповісти
старая песня: "Почему Ахметову можно, а мне нет?, пойду что то сворую.."
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25.07.2020 23:48 Відповісти
у вас и рабинович украинец...не все граждане Украины украинцы.
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25.07.2020 23:36 Відповісти
Хана Житомирском у леснику...
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25.07.2020 23:46 Відповісти
я подписал..
https://petition.president.gov.ua/petition/102210

Українець намагався вивезти до Румунії в бензобаках вантажівки близько 317 кілограмів бурштину, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7427
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26.07.2020 00:16 Відповісти
Зверніть увагу "водителя, 26-летнего гражданина Украины " Источник: https://censor.net/v3210149 Молоде зелене а таке жадібне, вирішив попрацювати сам і по максимуму. Дядько далекобійник 40-50р. на таку куйну не пішов би, загітували молокососа.
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25.07.2020 23:54 Відповісти
Він напевне був не в курсі справи. Бо якби був у долі, то нервував би, а так злапали, бо помітили нестандартні шви на баку.
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26.07.2020 06:58 Відповісти
просто была надежда на невнимательность погранцов.
Я заезжал в Польшу на своем форд фокус-2 дизель..Что-то им не понравилось,не знаю что..Ходили вокруг машины,смотрели на бензобак,посадили собачку в багажник.Собачка ничего не унюхала.
Откатили в сторону запаску,обсмотрели со всех сторон,и назад прикатили к машине.
Что пытались искать я так и непонял.
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26.07.2020 00:22 Відповісти
Никто ничего мне не пояснил.Но хоть обшивку с дверей не начали демонтировать.
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26.07.2020 00:24 Відповісти
Теперешние политики говорили что бурштын уже не копают.
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26.07.2020 00:59 Відповісти
"... не копают", а за що живуть? Може, відкрили підприємства, і є робота?
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26.07.2020 07:03 Відповісти
Де ці журналісти вчаться!?
Ще б написали- близько 317 кг і 224 г

Близько 300!
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26.07.2020 10:31 Відповісти
около 317 - это значит 316.654кг
Вы же не говорите когда с бутылки двухлитровой отпили глоток воды, что там осталось около литры
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26.07.2020 11:04 Відповісти
316,654 це і є 317. З точністю до округлення. Не треба слів 'около'
Гуманітарії...який спрос))
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26.07.2020 12:51 Відповісти
 
 