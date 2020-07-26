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Шабунін звітуватиме про ремонт будинку за підтримки громади: "Зрештою нападники тільки отримають собі ще більше проблем". ВIДЕО

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, чий будинок був сильно пошкоджений в результаті підпалу, має намір робити відеозвіти про відновлення житла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомляє на сторінці в фейсбуці.

"Одна з можливостей цієї історії в тому, щоб довести безглуздість таких атак на громадянське суспільство.

Якої би шкоди вороги кому-небудь з нас не заподіяли, разом ми це виправимо. Ніхто не залишиться з такими викликами наодинці.

Зрештою нападники тільки отримають собі ще більше проблем, а постраждалі підтримкою громади все відновлять", - написав він, опублікувавши посилання на канал ЦПК в Youtube.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На місці пожежі в будинку Шабуніна слідів вибухівки не виявлено, - поліція

Нагадаємо, 23 липня голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.

Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею.

пожежа (4351) ремонт (2318) Шабунін Віталій (537) Центр протидії корупції (268)


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Топ коментарі
+37
Чушь какая-то. Как и все, что происходит. На кой ляд мне его видеоотчет? Видосики "борцу с коррупцией" покоя не дают?
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26.07.2020 12:05
+33
краще би гроші для хворої дитини збирали, аніж на дах шабуніну.
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26.07.2020 12:07
+32
)))))))))))))))))))))во чмо
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26.07.2020 12:00
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)))))))))))))))))))))во чмо
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26.07.2020 12:00 Відповісти
кровью ,говоришь, пахнут... бойся ,свинособака ,то кровь твоих сородичей
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26.07.2020 17:23 Відповісти
А нападавших хоть поймали,чтобы они "получили ещё больше проблем"?
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26.07.2020 12:02 Відповісти
так он сам наверное и поджигатель
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26.07.2020 12:36 Відповісти
вряд чи. Скоріш замкнуло проводку чи типу того.
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26.07.2020 13:06 Відповісти
Сил не хватает, сейчас прочесываем решетиловские леса, террика ловим, скажите руководству, что еще бы 200 вертолетов купили и найдем его за день, два, год..., и сразу ловить поджигателей начнем.
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26.07.2020 13:54 Відповісти
Зелень напружилась.
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26.07.2020 12:02 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25359448.html Хотіли "зламати систему" - зламали

Шабунін звітуватиме про ремонт будинку за підтримки громади: "Зрештою нападники тільки отримають собі ще більше проблем" - Цензор.НЕТ 8742В Україні є свій словник (за типом Оксфордського), який щороку визначає найбільш уживане в медіапросторі слово. У 2014 це було слово «КІБОРГИ». Дійсно достойне! Передавало силу духу й стійкість наших воїнів.

Але вже за два роки, у 2016, таким словом стала «КОРУПЦІЯ»! Уявіть собі рівень журналістської деградації - усього 2 роки від возвеличення своєї країни до її тотального приниження.

І тут ви скажете: нууу… корупція дійсно була, і з нею потрібно було боротися. Так! Погоджуюся. Тільки от який нюанс. За результатами визначення світового Індексу сприйняття корупції (СРІ) можна прослідкувати цікаву тенденцію: протягом 5 років діяльності попередньої влади Україна, хоч і повільно, але все ж покращувала свої показники. Щороку піднімалася на кілька сходинок вище у цьому рейтингу! Раніше такого не було! Наприклад, за часів президентства В.Януковича цей показник тільки знижувався.
Тепер уявіть парадокс: ситуація покращується, а людям з усіх прасок верещать, що насправді корупція стає страшнішою. Шабуніни-бігуси-шмігуси й армія медіаповій розганяли цю тему до розмірів чорної діри.

Просто кілька заголовків тих часів: «Чому корупція більше вбиває Україну, ніж війна з Росією»; «Корупція в Україні більше, ніж війна, відлякує закордонні інвестиції»…. І ще тисячі подібних.

Про владу з усіх усюд тільки й було чутно: "політична корупція, розсадник корупції, корупційні оборудки, тіньові потоки, хабарники, офшори". Слово «корупція» вживалося поруч з прикметниками «тотальна, нечувана, страшенна, небачена». А ще додавалося, що корупція «на найвищому рівні», «на всіх щаблях влади».

А тепер подумайте, як це сприймала наша сіра маса нєокрєпших умов під вечірнє пивко перед телевізором?

Увесь цей треш сприяв тому, що владу, яка прийшла після Революції гідності, почали асоціювати зі страшною корупцією, якої раніше нібито не було! У той час, як все було якраз навпаки.

А за рік до президентських виборів почалося взагалі адіще! І о диво… уже в 2018 році соцдослідження показали, що 79% відсотків українців вважають найбільшою проблемою країни - корупцію, а не війну!!!

А тепер здогадайтеся, кому було вигідно, аби фокус уваги з воєнної агресії був штучно зміщений на проблему корупції?? Кому було вигідно, аби вся наша ненависть упала НЕ на Росію, а на Порошенка, Парубія і Турчинова?

І всі ці кремлівські меми «збагатився в 80 раз, обікрав людей», які ви досі чуєте від простого наріду, прекрасно підживлювалися за рахунок отаких антикорупційних вересків.
Який наслідок цього пекла? Ви й самі знаєте: корабельні сосни, президентські айкоси, повії і ґвалтівники у Верховній Раді, продані за газ собаки, сивохи-бужанські-дубінські, зруйнована економіка, мир в очах Путіна, знищений міжнародний імідж країни, …і пєрєстать стрєлять, і забутий воїн, який 4 доби вмирав під палючим сонцем...

А тепер ще й додалося спалювання будинків неугодним! Спалили дім Гонтарєвої - влада тільки посміялася і записала прикольний відосік з пісеньками.

Вчора спалили дім головного антикорупціонера Шабуніна. І це справді страшно. Бо завтра таке творитимуть з кожним, хто виступає проти влади.

Звісно, можна спитати: чи розуміє Шабунін, що сприяв приходу цієї влади? Бо коли треба було валити «поганого баригу», Віталікові антикорупційні шоу були дуже вигідні тим, хто баригу хотів побороти. І Віталік працював, а «тіньові борці» вміло використовували результати його праці, доводячи будь-який, правдивий чи неправдивий факт, до світових масштабів.

Але показово, що дім Віталіка був тоді цілий. Ніхто його не чіпав. Навіть такі страшні й тотальні бариги-корупціонери.

А тепер Віталікові розслідування чомусь стали борцунам нецікаві, бо нема кого валити, усе вже зроблено. А боротися проти теперішніх корупціонерів - уже не так достойно! І тепер за це можна отримати спалену хату. І чим далі, тим страшніше! Такий час настав!

Питати, звісно, можна, але ці відповіді сьогодні вже не матимуть жодного значення. Бо до влади ВЖЕ прийшли абсолютно аморальні люди. У яких на умі тільки сміху..очки й відосіки. Для яких ваша спалена хата - тільки матеріал для нового гумористичного шоу.
https://www.facebook.com/kyryljuk/posts/4371766902894666 Ольга Кирилюк
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26.07.2020 18:38 Відповісти
дом 6.
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26.07.2020 12:04 Відповісти
Чушь какая-то. Как и все, что происходит. На кой ляд мне его видеоотчет? Видосики "борцу с коррупцией" покоя не дают?
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26.07.2020 12:05 Відповісти
сам підпалив скотиняка
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26.07.2020 12:06 Відповісти
На електриках при будівництві "заощадив"! (ІМХО)
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26.07.2020 12:31 Відповісти
краще би гроші для хворої дитини збирали, аніж на дах шабуніну.
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26.07.2020 12:07 Відповісти
Раньше ,поджог ,это была серьезная статья, сейчас возможно только штраф
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26.07.2020 12:08 Відповісти
Да альбинос за счет попиленных грантов от ЕС и США, что разбросал по ФОПам, может себе дворец отстроить.
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26.07.2020 12:10 Відповісти
Цей шмактивіст на "боротьбі" з корупційов вже не слабо собі наборов.Крім майна в декларації доходи за минулий рік близько $4000 на місяць.Так би сім'ям загиблих солдат гроші збирали,як цьому придурку.
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26.07.2020 15:04 Відповісти
Ага. Побольше видосиков. Это очень поможет.
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26.07.2020 12:10 Відповісти
Лисий з кварталу , вже готує новий відосік , з піснею - " горіла хата - палала " . .
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26.07.2020 12:11 Відповісти
Чувак, имеющий ежегодный доход под миллион грн, собирает деньги с людей на ремонт крыши....
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26.07.2020 12:15 Відповісти
$3.5k в месяц
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26.07.2020 13:03 Відповісти
Соевая падаль скорбит только по хатынке Гонтаревой?
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26.07.2020 12:19 Відповісти
а ты скорбишь по хатынке шабунина ?

плохо скорбишь.
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26.07.2020 12:27 Відповісти
не разноси инфекцию, зефилитик!
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26.07.2020 13:43 Відповісти
вышли денег "бедной" падле на ремонт маетка и здохни с чуством выполненного долга, гнида зебильная...
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26.07.2020 15:44 Відповісти
Светлячек прибомбил. Мерзкая душенка
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26.07.2020 12:27 Відповісти
А звідки...цікаво у цього борця з корупцієї..власний будинок? Ми найбідніша країна Європи...і чесно заробити у нас можна лише на собаччю конуру , як казав...Порошенко))) А тут цілий дім. Це може ..спадщина..чи подарунок?))
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26.07.2020 12:36 Відповісти
така буба в голові та й у "динозавра" форуму user/21297.... В колготки не нацюцюрив від сміху?
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26.07.2020 13:44 Відповісти
насправді цифра повинна бути на порядок меньша, бо як і деякі інші..із перших , довго ігнорував "новий" (померанчовий ) формат сайту і не переходив із старого .."сірого". Але це суті не змінює...Як то кажуть росіяни "откуда дровишки?" Тобто будинок у козирному селі біля Дніпра? Бо пан все своє ше не дуже тривале життя був депутатом чи помічником депутата..або боровся із корупцією...Як бачу зараз боротися із корупцією...дуже вигідно і прибутково)) чи Може я в чомусь не правий?
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27.07.2020 01:10 Відповісти
в бажанні маніпулювати? чи змішати в омлет шкарлупу та сільничку? А про блондинчика, я висловився нижче.
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27.07.2020 03:02 Відповісти
брал бы пример у еще тодного борцуна -лещенки,тот квартирами брал
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26.07.2020 12:36 Відповісти
"Удачный ремонт" (с)
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26.07.2020 12:46 Відповісти
Головне не те, в кого горять хати, а в кого вони не горять.
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26.07.2020 12:51 Відповісти
вот ***** - сразу видно. Просто по роже *****астической.
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26.07.2020 12:53 Відповісти
Шабуня , а откуда у тебя гроши на такой дом , а ?
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26.07.2020 12:54 Відповісти
А він "зробив вас разом")
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26.07.2020 13:00 Відповісти
Це як
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26.07.2020 13:01 Відповісти
це так)
Шабунін звітуватиме про ремонт будинку за підтримки громади: "В результаті нападники тільки отримають собі ще більше проблем" - Цензор.НЕТ 4364
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26.07.2020 13:03 Відповісти
Это сборище мразей, включая Лещенко, Наема и еще какая то телка, получали гранты на свою "борьбу", по 65 тыс$ на рыло в год. Раз в неделю писали отчеты в посольство. Что бы платили, выдумывали коррупцию везде, даже в общественном сортире. Чем ее больше, тем "борьба" сильней, и нужно больше денег. Теперь не платят, поэтому тишина, языки в жопе.
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26.07.2020 13:05 Відповісти
Не, сходи, еще раз, за Кошулинского во втором туре проголусуй.
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26.07.2020 14:13 Відповісти
Карлик, ты утверждаешь, что у нас нет коррупции?
Ура, порошенко победил коррупцию, особенно в суде, и вот теперь антикоррупционеры нам не нужны : они все врут.
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26.07.2020 15:12 Відповісти
Называй меня ЗЛОЙ! Читай по буквам, этот вопрос раз 150 задавал всяким лохам, которые каждый день свое рыло размещают в телевизоре - ПРИВЕДИ ПРИМЕР КОРРУПЦИИ, С КОТОРОЙ ТЫ ЛИЧНО, СТАЛКИВАЛСЯ ! И мразь после этого сливается.
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26.07.2020 16:47 Відповісти
Без громады не осилит.
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26.07.2020 13:00 Відповісти
шабунін зараз шестерить на "слуг урода" аж гай гуде)Ко-корупція там зникла з ефіру

кому він треба щоб палити йому хату
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26.07.2020 13:01 Відповісти
Колишня колега Шабуніна по Центру протидії корупції Галина Янченко одна із головних у фракції Слуг.

Приклад її "боротьби" з корупцією.

"Заступниця голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики Галина Янченко: "Чи має Андрій Єрмак піти у відставку? Вважаю, людям не під силу відповідати за вчинки всіх їхніх родичів"."

https://censor.net.ua/resonance/3193087/******************************************************************************************************
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26.07.2020 13:32 Відповісти
"...У Декларації Шабунін В.В. не вказав об'єкт нерухомого майна - земельну ділянку площею 0,0584га кадастровий номер 3220882600:04:007:2058, придбану 14.11.2014 року дружиною Шабуніна В.В. Шабуніною Оленою Сергіївною, яка, згідно з Декларацією Шабуніна В.В., ніде не працює й перебуває на утриманні свого чоловіка. Окрім того, у розділі "ІІІ" п.25 Декларації Шабунін В.В. зазначив наявність у нього квартири площею 42 кв.м., але в розділі "ІV" п.56 зазначив, що будь-які витрати на утримання цього майна відсутні, що явно не відповідає дійсності."
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26.07.2020 13:05 Відповісти
а був ще один такий, з таким же щурячим рилом, борцун з карупцыєй єгор зімін( позивний "соболєв"). де він?
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26.07.2020 13:10 Відповісти
Їх таких було-було... Шабунін, лещенко , саакашвілі, наєм, семенченко, соболєв, поросюк і т.д. Частина рохкає біля корита, частину викинули на смітник. Зімін на смітнику.
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26.07.2020 13:18 Відповісти
використані презервативи, переважно, подорожують нетрями каналізаційних стоків... Щодо даного, то варто почути його сміх, щоб назавжди позбутись сумніву про адекватність... Лягло воно та просють (віп персона на пресконференції Бубочки, камера не могла налюбуватись.)
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26.07.2020 13:54 Відповісти
Більшість комeнтаторів комуністи? Вважають нeнормальною наявність власного житла? Якщо людина живe нe в дeржавній квартирі, то цe злодій?
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26.07.2020 13:17 Відповісти
Протос дятел, за все життя, не працював ні дня. Займався ввиключно "барьбой с карупційой"
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26.07.2020 13:20 Відповісти
Шабунін ви спочатку прозвітуйте про результати своєї роботи,щоб люди знали за що ви отримуєте таку височезну зарплату.
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26.07.2020 13:21 Відповісти
Олежка, вы ему платите чтобы он вам "звітував"?
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27.07.2020 03:04 Відповісти
Чтобы бороться с КОРрупцией и ВОРрупцией,ее надо возглавить Леонид Данилыч знал что делать в 1994 году,после Леонид Макарыча...,не взяточника... Два чемодана компромата Леонид Данилыча помню...
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26.07.2020 13:29 Відповісти
23 июля ?

Да с момента победы Зели этот барец заткнулся! Может пальнул свою хату в надежде на новый грант за страдания?
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26.07.2020 13:33 Відповісти
банальный паразит и любитель шары
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26.07.2020 13:34 Відповісти
Интересную. инфу нарыл.В Швейцарском банке с времен Мировой революции Льва Троцкого и чЛенина хранятся баблосы на счетах....
1)Феликс Дзержинский 46 млн.долл.
2)Яков Свердлов 65...
3)Ульянов-чЛенин 102 млн...
4)Йося Джугашвили 127 млн...

Всего в списке 116 негодяев членов РСДРП чЛенина Сралина Свердлова...нищеброды пля....рабочего класса...
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26.07.2020 13:40 Відповісти
детки в коротких штанишках в порівнянні з теперишніми крадчуками чучмами валянками ... парашенками и зеопудалами ...
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26.07.2020 14:58 Відповісти
Скорее всего это то бабло,которое взял Джугашвили и его банда Тер-Петросяна в банках Баку и Тбилиси в 1907-08 годах...
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26.07.2020 13:50 Відповісти
Экспроприация называется, товарищи чЛенинцы и прочие комсомолисты.... Ибо сцарь Николашка был немцем из древнего рода Готторп-Гольштейнов....а вы Романов Романов...
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26.07.2020 13:55 Відповісти
Фамилия Гольштейн - одна из распространенных еврейских фамилий...
http://www.jewage.org/wiki/ru/Article:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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26.07.2020 14:10 Відповісти
Враги сожгли родную хату,
Значит пора доить громаду.
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26.07.2020 14:18 Відповісти
А Громада всем погорельцвм помогает?
И потом это видео обещанное,на йух оно кому надо?
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26.07.2020 14:56 Відповісти
Замість того щоб збирати гроші на допомогу сім'ям загиблих і поранених, цей аферист вимагає дати їх йому , а він нам відосік покаже. Скоріше всього коротнуло і загорілося, а воно нам меле про підпал, хоча експертиза показала , що ніяких вибухових і інших речовин не виявлено .
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26.07.2020 15:10 Відповісти
Пусть лучше Шабунин отчитается за каждый потраченный доллар из полученных грантов. Уверен, многие оху... удивятся.
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26.07.2020 15:42 Відповісти
Как показала новейшая история в Украине , у нас главные борцы с коррупцией , каким то чудным образом становятся очень богатыми людьми и живут не хрена не хуже , чем те коррупционеры с которыми они яко бы ведут борьбу.
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26.07.2020 16:13 Відповісти
Держитесь Виталий. Вы молодец. Ждем результатов от "потужного" министра.
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26.07.2020 17:57 Відповісти
ага держив курсе всю старну .ахаххах блин цб какое
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26.07.2020 17:59 Відповісти
Шабунін на виборах підтримував зелю,
а зараз зеля його відверто боїться,
раз вирішили превентивно полякати нападами на родину..

щось у зелі з дружбанами не складається комбінація,
намагаються "погасити" тих, хто має незалежний голос
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26.07.2020 23:04 Відповісти
ох и сказочный... чи перевести ему 1 гривню, забавы ради
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27.07.2020 00:57 Відповісти
шоу для дебилов!
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27.07.2020 06:37 Відповісти
а чого ж ти не накрив будинок?
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27.07.2020 08:34 Відповісти
Заокеанские спонсоры отремонтируют... Такое говно, как Шабуня не должно потонуть...
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27.07.2020 08:38 Відповісти
бездомный монах из нищенствующего ордена подавился мраморной говядиной во время оргии в своей трехэтажной палатке на лазурном берегу.
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27.07.2020 09:02 Відповісти
 
 