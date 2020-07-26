Шабунін звітуватиме про ремонт будинку за підтримки громади: "Зрештою нападники тільки отримають собі ще більше проблем". ВIДЕО

Голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, чий будинок був сильно пошкоджений в результаті підпалу, має намір робити відеозвіти про відновлення житла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомляє на сторінці в фейсбуці.

"Одна з можливостей цієї історії в тому, щоб довести безглуздість таких атак на громадянське суспільство.

Якої би шкоди вороги кому-небудь з нас не заподіяли, разом ми це виправимо. Ніхто не залишиться з такими викликами наодинці.

Зрештою нападники тільки отримають собі ще більше проблем, а постраждалі підтримкою громади все відновлять", - написав він, опублікувавши посилання на канал ЦПК в Youtube.

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Нагадаємо, 23 липня голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку.

Своєю чергою в Головному управлінні Держслужби України з НС у Києві повідомили, що в результаті пожежі, що сталася в приватному будинку за адресою, що збігається із зазначеною Шабуніним у своєму повідомленні, згоріло та розібрано 70 кв. м конструкцій даху.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна за фактом займання будинку Шабуніна.

Глава представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею.