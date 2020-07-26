Поліція знайшла водія, який ледь не спровокував масову ДТП під час забороненого розвороту біля моста Патона, - Білошицький. ВIДЕО
Поліція знайшла водія, який ледь не спровокував масову ДТП під час забороненого правилами розвороту біля моста Патона в Києві.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
Водій перекрив рух на трьох смугах, щоб здійснити розворот. Десятки автомобілів були змушені зупинитися і лише дивом не сталася ДТП, ніхто не травмувався і не загинув.
"Водій, звичайно, і не очікував, що за свій вчинок він нестиме відповідальність, але ми його розшукали і склали матеріали за ч. 4 ст. 122 (створення аварійної ситуації) КУпАП, а також тимчасово вилучили його водійське посвідчення.
Протокол розгляне суд у межах передбаченої відповідальності (штраф у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн) або позбавлення права керування транспортними засобами на термін від 6 місяців до 1 року)", - написав Білошицький.
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Прочли номер, поехали в адрес... делов то)
П.С - а при спробі "поймать террика" , головне - не спіймати його гранату ...
Надеюсь что прав лишат, а не отделается 680 грн.
По три четыре по шесть полос перекрывают.
На тридцати тачках ездит. Но тот пока неприкосновенен.