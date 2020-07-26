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Поліція знайшла водія, який ледь не спровокував масову ДТП під час забороненого розвороту біля моста Патона, - Білошицький. ВIДЕО

Поліція знайшла водія, який ледь не спровокував масову ДТП під час забороненого правилами розвороту біля моста Патона в Києві.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Водій перекрив рух на трьох смугах, щоб здійснити розворот. Десятки автомобілів були змушені зупинитися і лише дивом не сталася ДТП, ніхто не травмувався і не загинув.

"Водій, звичайно, і не очікував, що за свій вчинок він нестиме відповідальність, але ми його розшукали і склали матеріали за ч. 4 ст. 122 (створення аварійної ситуації) КУпАП, а також тимчасово вилучили його водійське посвідчення.

Протокол розгляне суд у межах передбаченої відповідальності (штраф у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн) або позбавлення права керування транспортними засобами на термін від 6 місяців до 1 року)", - написав Білошицький.

Читайте також: Патрульна поліція виграла в суді першу справу про порушення швидкісного режиму, зафіксоване в авторежимі, - Білошицький

Автор: 

Київ (19640) ПДР (478) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) патрульна поліція (1442) Білошицький Олексій (116)


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Топ коментарі
+38
Такого дауна нужно пожизненно лишать прав...
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26.07.2020 18:09
+13
Водитель перекрыл движение на трех полосах, перекрыл на 6 полосах фактически, и разворачивался даже не с первой полосы а с примыкающего сьезда, только лишение, даже жалости к таким горе водителям нет, и никакие оправдания не принимаются.
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26.07.2020 18:14
+12
редкий дятел!
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26.07.2020 18:11
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И за ним гонялись по всей УКРАИНЕ??
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26.07.2020 18:08 Відповісти
Зачем за ним гонятся?
Прочли номер, поехали в адрес... делов то)
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26.07.2020 18:44 Відповісти
Это хорошо хоть на это ума у них хватает.. хотя далеко - не факт..
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26.07.2020 19:07 Відповісти
Такого дауна нужно пожизненно лишать прав...
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26.07.2020 18:09 Відповісти
Таких даунов не меньше 20%
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26.07.2020 18:14 Відповісти
определись, у нас на сегодняшний день 2 цифры, 73 или 27, сделай свой выбор.
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26.07.2020 18:17 Відповісти
Спалил меня, бегу в решетиловский лес, надеюсь необследованные квадраты там еще остались, а может споймаю террика еще и грошикив заработаю.
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26.07.2020 18:20 Відповісти
все , видалив ... аби нікого не палити ..))
П.С - а при спробі "поймать террика" , головне - не спіймати його гранату ...
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26.07.2020 18:22 Відповісти
24%, если быть точным.
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26.07.2020 18:41 Відповісти
Любите вы это "расстрелять", "пожизненно". Мне кажется что внушительный штраф вполне себе заслуженное наказание, за такое нарушение, учитывая что без последствий что-то порядка 1000 евро ( по курсу считайте сами) Все довольны и все смеются. Деньги в казну, а нарушителю, каким бы богатым не был, это наказание. Вторичное серьезное нарушение - 2 тысячи евро и так далее в прогрессии. Деньги это прекрасный эквивалент всему, и достижениям и проступкам.
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26.07.2020 21:47 Відповісти
Наверное чудесным образом нашли, при том что камеры уже везде.
Надеюсь что прав лишат, а не отделается 680 грн.
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26.07.2020 18:10 Відповісти
редкий дятел!
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26.07.2020 18:11 Відповісти
сколько времени прошло с момента нарушения?
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26.07.2020 18:12 Відповісти
С авиацией должно быть искали...
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26.07.2020 18:12 Відповісти
Террика решетиловского искали и этот нарушитель случайно под замес попал.
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26.07.2020 18:15 Відповісти
Не наступай на больную мозоль, гвинтокрылов маловато, на все не хватает, в выходные все по дачам разлетелись, не допросишься.
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26.07.2020 18:24 Відповісти
Водитель перекрыл движение на трех полосах, перекрыл на 6 полосах фактически, и разворачивался даже не с первой полосы а с примыкающего сьезда, только лишение, даже жалости к таким горе водителям нет, и никакие оправдания не принимаются.
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26.07.2020 18:14 Відповісти
майже "подвиг" , а чо - знайти машину брендовану логотипом якоїсь ТМ , схоже службову - важко таку не знайти ... ))
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26.07.2020 18:15 Відповісти
И вот объясните мне: Как камеры автоматической фиксации влияют на снижение ДТП подобными даунами?
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26.07.2020 18:21 Відповісти
неотвратимость наказания.
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26.07.2020 18:25 Відповісти
Ну да. После того как конкретно этого дауна опубликовали в интернете и пошел резонанс - менты подняли свои жопы. Это конечно "неотвратимость наказания". А как быть с остальными тысячами нарушений в этот же день? Где же там "неотвратимость"?
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26.07.2020 21:56 Відповісти
Я поступая просто, стаю в левый ряд и еду с максимально разрешенной скоростью ( с допуском 20 км) и ни при каких условиях не пропускаю торопыг, и если бы побольше водителей так дисциплинировали лихачей, то несущих Смерть на дорогах Украины можно остановить.
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26.07.2020 22:06 Відповісти
Спорная тактика. Можно нарваться на совсем отбитого отморозка (или знающего свою безнаказанность выродка). Такой потом обгонит, прижмёт к обочине и разрядит свой травмат.
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27.07.2020 03:36 Відповісти
правая полоса в плохом состоянии, еще аргументы есть?
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27.07.2020 15:50 Відповісти
еще как. Попробуйте сами и убедитесь. В регулировке дорожного движения есть два пути - огромные штрафы, но малая вероятность обнаружения или вполне вменяемые штрафы, но неотвратимость явная. И то и другое работает.
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26.07.2020 21:50 Відповісти
А он будучи без прав набухается, сядет за руль и кого то заберет с собой в могилу.
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26.07.2020 22:08 Відповісти
Ради хохмы опубликуйте его обьяснение данного поступка.
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26.07.2020 18:26 Відповісти
За такие нарушения надо на пол года прав лишать.
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26.07.2020 18:52 Відповісти
до следущего утра.
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26.07.2020 20:15 Відповісти
феерический дятел
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26.07.2020 18:55 Відповісти
Кстати, там ведь не только он один дятел. Когда он перекрыл движение, тут же нашлись хитрожопые, которые поехали по выделенной полосе. Их тоже надо было наказать. Даже раньше чем этого, явного нарушителя. Там порода хитросделанных, которые вышивают по полосам или по обочинам. От них вреда больше.
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26.07.2020 21:51 Відповісти
Понять и простить. Так ездят большинство евродятлов.
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26.07.2020 18:58 Відповісти
яп стерилизовал таких недайбох потомство даст
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26.07.2020 19:07 Відповісти
Знаю ещё одного подобного!
По три четыре по шесть полос перекрывают.
На тридцати тачках ездит. Но тот пока неприкосновенен.
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26.07.2020 19:12 Відповісти
А где нашли? В не скошенной кукурузе? Там где террориста с гранатой оставили...
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26.07.2020 19:27 Відповісти
Добре що на зустріч не їхав такий же даун із швидкістю під 200. А лише були сумлінні громадяни які дотримуються правила ВДД (вступи дорогу дурню). І все закінчилося без втрат.
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26.07.2020 19:55 Відповісти
100% не киевлянин.
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26.07.2020 20:25 Відповісти
Колись жив на Шулявці і є там вулиця Виборгська(тепер Олекси Тихого). Так там був схожий випадок - Жигулі з молдавськими номерами їхали через усі потоки вулиці Гетьмана напереріз і всі його пропустили, бо ніхто не хотів тратити час на дурня. Зараз там світлофор, а це було років 6 тому.
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26.07.2020 21:13 Відповісти
и где там создание аварийной обстановки? там другое нарушение, даже не одно, но аварийки нет
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26.07.2020 21:18 Відповісти
"Аварійна обстановка - це ситуація, за якої інші учасники дорожнього руху були змушені різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, що підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відеоспостереження та іншими документами."
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27.07.2020 07:51 Відповісти
именно, ключевое слово "резко", там тянучка вообщем-то была, ничего резкого не было, хотя материли его конечно
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27.07.2020 14:59 Відповісти
Дегенерат. В сводках в таких случаях пишут:" с особым цинизмом". Отягчающее обстоятельство.
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26.07.2020 21:41 Відповісти
Я вангую : это клинический идиот
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26.07.2020 21:50 Відповісти
отето, *****, водятєл!!! Хоч і обережний
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26.07.2020 22:09 Відповісти
Если не лишат прав, то полиция покажет свою полную беззубость. Чувак нарушил все фундаментальные законы физики.
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27.07.2020 09:05 Відповісти
я бы его легко отмазал, если бы занялся его делом
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27.07.2020 15:01 Відповісти
Слов нет...
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27.07.2020 16:49 Відповісти
 
 