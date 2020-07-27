NASA готує нову місію на Марсі, одне із завдань - запуск першого міжпланетного вертольота. ВIДЕО

Американське космічне агентство США NASA планує відправити п'ятий марсохід на червону планету. Пуск заплановано на 30 липня, і вікно для можливого запуску триватиме до 15 серпня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, планується, що марсохід прибуде на планету в лютому.

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Цього разу робот вартістю 2,7 млрд доларів збиратиме зразки ґрунту для аналізу на виявлення можливих свідчень іншопланетного життя. Робот працюватиме на ядерному паливі, що має забезпечити його роботу упродовж 14 років. Це значно довше, ніж запланований час місії у два роки. Марсохід запакує зразки ґрунту і залишить їх на поверхні. У 2026 році NASA планує запустити інший апарат, який забере зразки та доставить їх на орбіту планети. З орбіти зразки забере космічній корабель і доставить їх на Землю.

"Якщо це звучить складно, то так і є", - заявила Лорі Глейз, директорка планетарної науки NASA під час брифінгу для преси 17 липня.

Через два місяці після прибуття на Марс, марсохід випустить невеликий вертоліт, який, за планом, здійснить перший політ на іншій планеті. Для того, щоб провести переліт у розрідженій атмосфері Марса, його лопаті крутитимуться у вісім разів швидше, ніж лопаті вертольота на Землі, пише видання Business Insider.

Ще одним завданням марсоходу буде зробити дослідницькі роботи, щоб підготуватись до можливого запуску на Марс астронавтів. Одна з програм передбачає вивчення можливостей перетворення марсіанського вуглекислого газу, з якого майже на 95% складається атмосфера планети, на кисень для того, щоб астронавти могли дихати.

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