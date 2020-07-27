NASA готує нову місію на Марсі, одне із завдань - запуск першого міжпланетного вертольота. ВIДЕО
Американське космічне агентство США NASA планує відправити п'ятий марсохід на червону планету. Пуск заплановано на 30 липня, і вікно для можливого запуску триватиме до 15 серпня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, планується, що марсохід прибуде на планету в лютому.
Цього разу робот вартістю 2,7 млрд доларів збиратиме зразки ґрунту для аналізу на виявлення можливих свідчень іншопланетного життя. Робот працюватиме на ядерному паливі, що має забезпечити його роботу упродовж 14 років. Це значно довше, ніж запланований час місії у два роки. Марсохід запакує зразки ґрунту і залишить їх на поверхні. У 2026 році NASA планує запустити інший апарат, який забере зразки та доставить їх на орбіту планети. З орбіти зразки забере космічній корабель і доставить їх на Землю.
"Якщо це звучить складно, то так і є", - заявила Лорі Глейз, директорка планетарної науки NASA під час брифінгу для преси 17 липня.
Через два місяці після прибуття на Марс, марсохід випустить невеликий вертоліт, який, за планом, здійснить перший політ на іншій планеті. Для того, щоб провести переліт у розрідженій атмосфері Марса, його лопаті крутитимуться у вісім разів швидше, ніж лопаті вертольота на Землі, пише видання Business Insider.
Ще одним завданням марсоходу буде зробити дослідницькі роботи, щоб підготуватись до можливого запуску на Марс астронавтів. Одна з програм передбачає вивчення можливостей перетворення марсіанського вуглекислого газу, з якого майже на 95% складається атмосфера планети, на кисень для того, щоб астронавти могли дихати.
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На сколько помню, первый полёт на другой планете был у совкового аэростата на Венере.
Кстати, а почему я всегда под своим именем пишу, а ты погоняла постоянно меняешь?
А уже потом, когда трофеи попали в СССР и США, началась космическая гонка.
К такому решению гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин и глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер пришли в результате телесовещания. В сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации, говорится, что завершение работ по ExoMars-2020 было бы нарушено, в частности, по словам Рогозина, из-за «обстоятельств непреодолимой силы, вызванных ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе»."
Почитав коментарі, згадав старий анекдот.
Рік 1961-й, 13 квітня. Один вуйко каже іншому:
- Дмитре, ти чув? Москалі в космос полетіли!
- Що, всі?
Решена проблема пресной воды в планетарном масштабе? Или мы перестали собирать СМСками детям на лечение?
Наука важна, развитие её определяет нашу жизнь и наши возможности. Но скажите мне, насколько важны для нас будут несколько килограмм говна камней и пыли с Марса???? Ну реально пусть мне ответят? В лесу или в горах люди могут заблудится и никто не выйдет на связь и не попросит помощи потому что там нет интернета и нет покрытия мобильной связи. Может человечество кардинально решило проблему бедности? Нам некуда больше девать деньги и мы начнем изучать булыжник с Марса.
спутниковый телефон и вперед за грибами.А по поводу лекарств то проблема в медицинской мафии.
Еще товарищ Сталин хотел там навести порядок,но они его ушатали. Если изготовить правельные
таблетки, то как тогда жить. Детки с голоду подохнут ихни.
МЕЖПЛАНЕТНЫЙ вертолёт, мать вашу, должен летать МЕЖДУ планетами!
мириться с отставанием от мирового уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь
неспециалист или разнузданный либерал? Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).
Давайте лучше о батутах....