Геращенко пояснив, чому "луцького терориста" не знешкодили снайпери: "Ми не могли ризикувати". ВIДЕО

В операції зі звільнення заручників "луцького терориста" Максима Кривоша снайпери участі не брали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Він (Кривош - ред.) дуже добре підготувався. Він дуже грамотно діяв. Коли він захопив автобус, він спеціально вибрав той автобус, в якому є шторки. Тому що не у всіх автобусах у нас сьогодні є шторки", - пояснив він.

За словами Геращенка, Кривош посадив заручників уздовж вікон, сам не показувався, тому снайпер не міг його зняти.

"Тому всі розмови про те, що треба було його прикінчити пострілом снайпера, вони можуть залишитися, знову ж таки, для диванних експертів. Ми не могли ризикувати життям нікого із заручників. І тому результат спецоперації - те, що всі заручники залишилися живі. А те, що терорист перебуває за ґратами, - я вважаю, це успіх", - сказав він.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.