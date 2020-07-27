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Новини Відео Захоплення заручників у Луцьку
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Геращенко пояснив, чому "луцького терориста" не знешкодили снайпери: "Ми не могли ризикувати". ВIДЕО

В операції зі звільнення заручників "луцького терориста" Максима Кривоша снайпери участі не брали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Він (Кривош - ред.) дуже добре підготувався. Він дуже грамотно діяв. Коли він захопив автобус, він спеціально вибрав той автобус, в якому є шторки. Тому що не у всіх автобусах у нас сьогодні є шторки", - пояснив він.

За словами Геращенка, Кривош посадив заручників уздовж вікон, сам не показувався, тому снайпер не міг його зняти.

"Тому всі розмови про те, що треба було його прикінчити пострілом снайпера, вони можуть залишитися, знову ж таки, для диванних експертів. Ми не могли ризикувати життям нікого із заручників. І тому результат спецоперації - те, що всі заручники залишилися живі. А те, що терорист перебуває за ґратами, - я вважаю, це успіх", - сказав він.

Дивіться також: Геращенко пояснив, чому спецпризначенці на БТР почали штурм після того, як луцький терорист Кривош здався: У нього під одягом могла бути інша зброя. ВIДЕО

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали.Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.

Автор: 

Луцьк (420) тероризм (2868) Геращенко Антон (935) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+42
Та всьо ясно. Шоу цього не передбачало.
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27.07.2020 07:43 Відповісти
+28
І всі одразу знали, що в автобусі будуть шторки та терорист добре підготувався? Знали тому, що самі готували це шоу, яке назвали терактом? Зазвичай одразу викликають снайперів, які чекають наказу.
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27.07.2020 07:49 Відповісти
+26
Геращенко объяснил, почему "луцкого террориста" не обезвредили снайперы: "Мы не могли рисковать" - Цензор.НЕТ 8903
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27.07.2020 07:51 Відповісти
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Та всьо ясно. Шоу цього не передбачало.
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27.07.2020 07:43 Відповісти
До купи ще й тепловізора заклинило...
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27.07.2020 07:51 Відповісти
відосіки президента тки мають велику силу впливу - нам нагадали і ми переконалися в цьому...
але витрачати її надаремне не варто...президент високо цінує свій час на зйомки...
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27.07.2020 08:36 Відповісти
на канале ахметки ***** авакова расказивает байки
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27.07.2020 13:54 Відповісти
У МВС (Геращенко) повідомили про причину істотної нестачі кадрів в поліції...
- Як на мою думку, то: або садисти закінчуються, або порядні
та професіонали - не бажають маратися об "орлів Авакова"...
Бо те, чим оперує Геращенко (низька зарплата) - то є міф!
Міф у порівнянні з мізерною зарплатою вчителя,лікаря,інженера. !
- Перше: Якщо дотримуватися європейських норм, то на 42 млн. населення України має бути 84 тисяч правоохоронців, а у нас Поліції+Нац.Гвардія - 240 тисяч ( як всі ЗСУ зі всіма родами військ)! А разом з прикордонниками, ДСНС +міграційною службою - 370 тисяч!! Тобто - більш ніж в чотири рази завищеною кількістю від європейських норм!
Нагадаю, що реформа МВС передбачала зменшення чисельності працівників органів внутрішніх справ. Зокрема, про плани 30% скорочення говорив очільник міністерства САМ Арсен Аваков. Так де ж тих грошей вистачить, щоб утримувати і обмундировувати таку армаду "бєздєльніків" наполовину замішаних на бандитизмі.
Населення зменшується, а штати поліції - розбухають...
-Друге: Зарплата поліцейського- початківця 12 тис.гр.+ 50% коронавірусних, а з/п вчителя-початківця -4700 гр.
і це при середній платі ВСІХ працюючих в Україні - 9800 гр. по всій Україні
Найвище можлива брутто- зарплата старшого вчителя вищої категорії з 27-ми річним стажем +за керівництво класом+ за зошити = 11,5 тис.гр. Де в світі бачено, щоб рядовий поліцейський-початківець (без вищої освіти- неотесаний) отримував більше освічених вчителя, чи лікаря, чи інженера?
-Третє і останнє: така чисельність поліції, такі зарплати, такі витрати на неї на утримання і оснащення вертольотами, кораблями, бронетехнікою і такі апетити, які висловлює Геращенко, свідчать, що Україна ВЖЕ нині є типовою поліцейською державою!
PS: Я - ЗА те, щоб зарплата поліцейського-початківця була наприклад 20 тис.гр., Але при Умовах: - при мінімалці в країні 12,5 тисяч, при середній зарплаті в Україні в 25 тисяч, зарплаті початківців з вищою освітою, - 28 тисяч. тоді й зарплата міністра в 125 тисяч ввійшла б у європейські норми по співвідношення зарплат в країні... Але, й співвідношення правоохоронців має бути європейським = 200 чол. на 100 тисяч населення! А в нас, ще й СБУ виконує досі частину поліцейських функцій, а не повинно! Не забувай-те...
Але "вибирати огірок - слід за розміром горла"... щоб не подавитися!
Бо країну довели до нинішнього плачевного стану НЕ без "допомоги" правоохоронців, НЕ без участі міністрів типу Авакова - а ЗАВДЯКИ їм.
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27.07.2020 09:10 Відповісти
- Это был обыкновенный землемер - жена, одна комната, сто двадцать рублей жалованья.
- Обыкновенный, ну, совершенно незамечательный человек, даже, если хотите знать, между нами говоря, хам.(с)
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27.07.2020 09:28 Відповісти
Не могли ризикувати. Чи то аґентом, чи то актором. Мабудь, талановитий.
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27.07.2020 08:06 Відповісти
Крыжополь
- Сдавайся, гондон! - крикнул заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, прячась за фонарным столбом от шального выстрела. - Сопротивление бесполезно!
- Сначала посмотрите кино! - проорал террорист сквозь разбитое окно фургона. - Фильм "Земляне" 2005 года!
- Та смотрели уже, ты, идиот! - возмутился Геращенко. - Сам президент смотрел!
- Ничего он не смотрел! - крикнул террорист. - Он сразу удалил ролик, его никто не успел увидеть, а между тем, там в конце фильма разумные свиньи захватывают мир! Это что, шутки, по-вашему?
- Да, но потом люди совершили электоральную революцию, свергли свинарчуков, и пришел Король Вислюк! - вмешался глава МВД Аваков. - Я это кино уже три раза пересматривал!
- Это не тот фильм! - заорал террорист. - Вы пытаетесь меня обмануть!
Из разбитого окна фургона вылетел взрывпакет и плюхнулся в лужу. Загремели выстрелы.Джерело: https://censor.net/ua/r3209857
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27.07.2020 12:40 Відповісти
Ну хотябы самого геращенко можно было снайперам обезвредить ??? Надоела эта *****…жь до невозможности !!!
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27.07.2020 09:03 Відповісти
просто ці швондєри думали, що периметр зачищений і ніхто інший, крім їх оператора, знімати цю "подію" не може.
Але ж не так сталось, як гадалось. Хтось опинився в будинку біля центрального собору, звідти до автобуса було метрів з 50, все, як на долоні...
Тепер несуть всіляку маячню, точніше, Антоша несе, це його робота.
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27.07.2020 09:24 Відповісти
А чего бьі не принят закон, ессно для барьбьі с террарістами,что в зоне проведения антитеррорестической операции ничего нельзя простьім гражданам ? Все бьі вьігледело ну совсем по другому. но согласись
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27.07.2020 11:46 Відповісти
Антошка, Антошка, пойдём копать картошку
Антошка, Антошка, пойдём копать картошку
Дили-дили (дили-дили), трали-вали (трали-вали)
Это мы не проходили, это нам не задавали
Дили-дили (дили-дили), трали-вали (трали-вали)
Это мы не проходили, это нам не задавали
Па-рам-пам-пам, па-рам-пам-пам

Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке
Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке
Дили-дили (дили-дили), трали-вали (трали-вали)
Это мы не проходили, это нам не задавали
Дили-дили (дили-дили), трали-вали (трали-вали)
Это мы не проходили, это нам не задавали
Па-рам-пам-пам, па-рам-пам-пам
Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку
Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку
Тили-тили трали-вали
Это братцы мне по силе, откажусь теперь едва ли
Тили-тили, трали-вали
Это братцы мне по силе, откажусь теперь едва ли
Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам
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27.07.2020 13:01 Відповісти
А СБУ-шники не рисковали свалиться с БТР-а при захвате?
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27.07.2020 07:43 Відповісти
Так там везде подушек набросали...
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27.07.2020 07:45 Відповісти
"Он (Кривош. - Ред.) очень хорошо подготовился." Как готовы были вы показал эпичный штурм цирк с БТРом.
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27.07.2020 07:44 Відповісти
Тоша ховався за стовпом, а тіроріст - за фіранками...😁
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27.07.2020 07:48 Відповісти
Снайперы уворачивались от пуль. Времени не было.
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27.07.2020 07:49 Відповісти
І всі одразу знали, що в автобусі будуть шторки та терорист добре підготувався? Знали тому, що самі готували це шоу, яке назвали терактом? Зазвичай одразу викликають снайперів, які чекають наказу.
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27.07.2020 07:49 Відповісти
Снайпери кастинг не пройшли...
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27.07.2020 07:55 Відповісти
Геращенко объяснил, почему "луцкого террориста" не обезвредили снайперы: "Мы не могли рисковать" - Цензор.НЕТ 8244
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27.07.2020 07:50 Відповісти
Геращенко объяснил, почему "луцкого террориста" не обезвредили снайперы: "Мы не могли рисковать" - Цензор.НЕТ 8903
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27.07.2020 07:51 Відповісти
Хм.,а Матиос заявлял что можно с помощью тепловизора( Шокина помните?) или это тоже был цирк?
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27.07.2020 07:52 Відповісти
от тепер і думай, з якого такого матеріалу ті автобусні шторки
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27.07.2020 08:40 Відповісти
Кроме раздражения эти заявления ничего не вызывают...Тьху...
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27.07.2020 07:53 Відповісти
Этот болтун херащенко не плохо устроился,болтай ересь и получай з/плату зам.министра.
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27.07.2020 10:25 Відповісти
Делфи не подняли - " Мы не могли рисковать " .
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27.07.2020 07:58 Відповісти
я уже и думать забыл про героическое прошлое Тоськи геращенко - славном событии в его карьерном блюде... вы-то там вообще при чем? Мусарню Рюкзаковскую имею в виду... антитеррор - дело спецподразделений соответствующих служб. Но получилось так, что рюкзак борисович выступил основной скрипкой...
Тоська, объясни мне несколько вещей:
- в какие дали дематерилизовался полтавский гранатометчик?
- как получилось, что в день всеобъемлющего луцкого террора по всей стране синхронно возникли минирования?
- оказался ли пособником харьковский пособник???
- зачем мусра, когда луцкий террорист протянул им руку для рукопожатия, надели на нее наручники... разве друзья так поступают?
- ну и, с каких пор экономист Харьковоблэнерго вдруг стал внедиванным экспертом в мусорских делах?????
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27.07.2020 07:59 Відповісти
Да, а по сути конкретного перформанса вопросов нет... с удовольствием посмотрел шоу...
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27.07.2020 08:03 Відповісти
Никто ты не подписался участвовать в шоу, если бы предполагалось его застрелить.
Совсем берега попутал?
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27.07.2020 07:59 Відповісти
З вас дібілів майже вся Україна сміється, а де ділися ці заручники? Щось від них не має ніяких даних, та й відразу їм не надали меддопомоги, ні психологічної. Клоуни.....
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27.07.2020 07:59 Відповісти
А зебилы верят...
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27.07.2020 08:02 Відповісти
вірне написання КЛОВУНИ, бо на зазначених вами- вчитись треба...
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27.07.2020 12:49 Відповісти
https://sumypost.com/sumynews/proisshestviya/predstavlennya-novogo-ochilnyka-politsiyi-sumshhyny-zakinchylosya-strilyanynoyu-v-lisi/ Представлення нового очільника поліції Сумщини закінчилося стріляниною в лісі?

Геращенко пояснив, чому "луцького терориста" не знешкодили снайпери: "Ми не могли ризикувати" - Цензор.НЕТ 7071
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27.07.2020 08:05 Відповісти
а почему до сих пор эти дебилы-сценаристы (ссынаристы) до сих пор просиживают те же места и продолжают оболванивать украинское население своими удивительными деяниями...
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27.07.2020 08:06 Відповісти
Шапито 95 со своей клоунадой работает так же топорно, как и их старшие братья с КГБ.
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27.07.2020 08:15 Відповісти
Не кажи, радянські гебняві були все-таки талановитішими, то вже кацяпські дебілізувалися, бо нікому не дозволено бути розумнішим за тупеньку "Бліду Моль". Ну а що з кловунів взяти - все, що вони намагаються зробити, перетворюється на клоунаду з буфонадою.
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27.07.2020 15:31 Відповісти
Не показуйте Антоші американське кіно про терористів. А не було снайперів, бо там був просто відосік і не було поліцейських, а були Антоша, Рюкзак і сепар, який ганяв майданівців, а в них інша школа, зовсім не міліцейська.
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27.07.2020 08:16 Відповісти
По словам Геращенко, Кривош посадил заложников вдоль окон, сам не показывался, поэтому снайпер не мог его снять.Источник: https://censor.net/n3210222
Бред несет! Как же он по дрону стрелял,не показываясь с окна?...Через шторки или крышу автобуса?)
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27.07.2020 08:17 Відповісти
Во время операции по освобождению заложников "луцкого террориста" Максима Кривоша снайперы участие не принимали .Источник: https://censor.net/n3210222

Это как , антитеррористическая операция и ни одного снайпера !!!
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27.07.2020 08:18 Відповісти
кто это тело вообще допустил к такой работе-терроризм.Хотя перекрасился он швидко,на зелёном фоне просвистит аж бегом,там такие в свояках.
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27.07.2020 08:18 Відповісти
Томо що актор ще потрібен.
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27.07.2020 08:19 Відповісти
шторки баба да... да баба шторки))))
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27.07.2020 08:26 Відповісти
Есть две вещи,которые указывают что это спектакль...
1)люди в автобусе находились 13 часов. и после исторического освобождения их никто из родственников не ждал у автобуса...странно.не любили ихх что ли родственнички...не переживали...за их судьбу.но так не бывает...
2)подобными вещами заниматся во всем мире специальная группа психологов из спецслужб группы "Антитеррор".в нашем случае СБУ...
туфту подобную подкиньте Путлеру... с его Норд Остом или Бесланом...хоть поржет с вас...
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27.07.2020 08:31 Відповісти
Якби цього "терориста" вбили,то більше не було б бажаючих на цю роль )))))
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27.07.2020 08:38 Відповісти
А как там полтавский террорист?. Что то о нем ничего не слышно, или это уже не актуально?
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27.07.2020 08:40 Відповісти
переховується в лісах під решетилівкою...ці хащі ще не вирубали, як карпати
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27.07.2020 08:49 Відповісти
А їм не шкода інших громадян, що може знищити "полтавський терорист". У нього ж граната і любий момент може знищити велику кількість? Чи то не ті громадяни і тих не шкода?
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27.07.2020 08:50 Відповісти
тоша сказал, что тот и сам самоубьется. поэтому ловить его не надо.
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27.07.2020 10:34 Відповісти
Жирный а за что его убивать снайпером? Он кого то убил ?
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27.07.2020 08:50 Відповісти
Наверное, за то, что угрожал убить заложников.
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27.07.2020 08:56 Відповісти
Сама погроза вбити заручників вже є підставою для знищення терориста. Більш того, взірцево-показове знищення терориста, бажано в прямому ефірі, є другим після збереження життів заручників завданням при ліквідації акту тероризма. Захоплення заручників як теракт є інформаційно диверсійною операцією, яка закінчується тільки коректним знищенням терориста, бо на суді, чи під час слідства він може нанести ще більшу інформаційно-підривну шкоду, ніж під час безпосереднього захоплення заручників. А ці придурки з 95-го спочатку навіть вихвалялись, що зберегли життя не тільки заручників, а й терориста. Лише потім, якийсь розумний дядя їм порадив цього не робити.
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27.07.2020 15:59 Відповісти
С кем бы тогда разговаривал Бубочка?
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27.07.2020 08:53 Відповісти
- Первый, первый, я второй, скажите, террорист высунул голову из окна и машет вам рукой?
- Нет. Он оказался очень умным.
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27.07.2020 09:00 Відповісти
Бо актора на таку роль важкувато знайти.
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27.07.2020 09:11 Відповісти
Что значит хорошо подготовился? Он же нормальные требования террориста по дороге забыл.
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27.07.2020 09:14 Відповісти
Всё пошло мимо сценария: ружьё висевшее до селе на стене в третьем акте кто то спи-дил.
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27.07.2020 09:24 Відповісти
95 квартал теперь вся Украина. Шоу продолжается. Даже теракт не смогли убедительно поставить. Жалкое шапито.
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27.07.2020 09:26 Відповісти
интересно было бы посмотреть рейтинг доверия нацполиции и сравнить с тем, который был в первый год ее создания...
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27.07.2020 09:28 Відповісти
Слышь, Тоша, а говорят он по пояс высовывался из окошка, когда стрелял по дрону?
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27.07.2020 09:42 Відповісти
ЗЕ-МЛЯ... 😎🐸😎
Зє-млянін в Луцькій волості, Зє-млянін в Луцькій волості, -
Йде зйомка в Луцькій волості "кіно"...
"Бандіт" сидить в автобусі, "бандіт" сидить в автобусі -
Від Бубочки жде відік і дзвінок...
А чорт Арсєнавакович, а чорт Арсєнавакович
Все страху добавляє у сюжет,
Щоб Янелох заляканий, щоб Янелох заляканий
Підвищив "д'ефектівному" бюджет.


І крутяться нам нові серіали
Про бомби у валізах-рюкзаках -
Бо головне, щоб гроші виділяли
Мовляв, "нєзамєнімий" при ділах!



А чорт копилить губочки, а чорт розводить Бубочку -
То путчем, то терактами ляка.
Працює, як стахановець, за себе і Баканова -
Нікому не спинити чувака!
... З Чечні Рамзан Ахматович, в Чечні Рамзан Ахматович
За серіалом стежить іздаля:
У нього, по сценарію, вже хрестика поставили
На Бубочці правителі Кремля...
22.07.2020
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27.07.2020 09:50 Відповісти
БАНДІТО-ГАНГСТЕРІТО...🎹🐸🎹
Ми - артісто-тєррорісто,
Ми гранато-пістолето, o yes!
Ми стрілянто, ми ляканто,
Тілько строго по сюжето, o yes!
Потєрпако-преЗЕдєнто
Зразу дзвонить ун моменто, o yes!
І Авако, режиссенто
Нас зніманто в кіноленто, o yes!


Гарно вчіто роль бандіто,
Щоб було всьо шито-крито, o yes!
Нас в Авако yes багато -
Ще сто серій можна зняти, o yes!
Після Луцька і Полтави
Вже столицю обіцяли, o yes!
Ждіть прем'єру лохотроно
На бюджетні мілліоно, o yes!


Ми артісто-гастрольоро,
При синьоро режиссьоро, o yes!
Він гаранто заляканто
До впісянто престо скоро, o yes!
Щоб на осінь ЗЕ бамбіно
Тихо Банкову покинув, o yes!
Піночето-Муссоріно
Де ля хунта Україно, бах-бах!
Піночето-Муссоріно
Де ля хунта Україно... 23.07.2020
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27.07.2020 09:55 Відповісти
99% "диванных" грамотнее и честнее Геращенко!
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27.07.2020 10:07 Відповісти
Патамучто просто перестали стрелять
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27.07.2020 10:09 Відповісти
Антін, сонечко! Ти усвідомлюеш, що дурачок ти?
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27.07.2020 10:27 Відповісти
а, ну всё понятно. снайперы в операции участия не принимали потому, что в автобусе есть шторки. расходимся.
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27.07.2020 10:32 Відповісти
Геращенко объяснил, почему "луцкого террориста" не обезвредили снайперы - потому что шторки...
Занавес (шторки закрываются)
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27.07.2020 11:42 Відповісти
Геращенко пояснив, чому "луцького терориста" не знешкодили снайпери: "Ми не могли ризикувати" - Цензор.НЕТ 1646
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27.07.2020 11:50 Відповісти
Народ, радуйтесь що все трапилось ну майже по сценарію, а то там зроблять висновки, і когось спровокують так, що комар носа не встромить.
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27.07.2020 11:54 Відповісти
Говорит
- Мы не могли рисковать... таким талантом, актер от бога
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27.07.2020 12:19 Відповісти
По словам Геращенко, Кривош посадил заложников вдоль окон, сам не показывался, поэтому снайпер не мог его снять. Источник: https://censor.net/v3210222

А МОЖЕ ТРЕБА У ВІДСТАВКУ ТАКЕ КЕРІВНИЦТВО МЕНТІВ ЯКЕ НЕВЗМОЗІ ВИЗВОЛИТИ ЗАРУЧНИКІВ ?
Пішли на хрєн нездари які позорять Україну на весь світ і штурмують пусті автобуси
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27.07.2020 12:20 Відповісти
А.Геращенко : МИ НЕ МОГЛИ РИЗИКУВАТИ ТАКИМ АКТОРОМ
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27.07.2020 12:24 Відповісти
Лайно машина це тупе створiння герущенко
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27.07.2020 12:57 Відповісти
Ой , толстая и хитрая жопа...иDи *****....
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27.07.2020 13:03 Відповісти
Вот верно сказано, и пусть идёт...
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27.07.2020 16:32 Відповісти
Отмазки...у вас просто нет технической возможности для проведения таких операций...нищеброды как ******* так и и дальше розкрадаете материальные ресурсы простых исполнителей...а они вместо нормального инструмента бегают вокруг работы исполняя таней ИБД (имитация бурной деятельности) и так во всех сферах держструктур...
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27.07.2020 14:00 Відповісти
Пацан к успеху шол .... не фартануло не повезло
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27.07.2020 14:21 Відповісти
блюдолиз совсем плохой стал ...
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27.07.2020 15:11 Відповісти
О, говорящая голова раздуплилась. Эта заява курам на смех. Или перевелись снайперы? У специалиста риск небольшой, расстояния там невелики. Уж очень похоже на откровенное вранье. Люди в погонах молодцы только против титушек, которых они забирают и потом сразу отпускают, так как те социально близкие людям в погонах. А кто ж своих будет обижать?
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27.07.2020 15:12 Відповісти
Что ты п#здишь тарелколиз, это же придуманный вами спектакль, для поднятия рейтинга "не лоха" и чёрта авакяна, которому вообще не хрен было там делать со своими полицаями. Неужели думаете, что народ такой тупой и ни хрена не понимает, дешёвая постановка, а не террор.
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27.07.2020 16:29 Відповісти
Очко авакова, что ты несешь? Вы сами сказали, что хотели штурмовать автобус, но Зеленский запретил. Штурмовать, бл*ть, автобус с заложниками и вероятным подрывником!Не хотели рисковать? Ни хрена вы не можете, ни хрена. Только пи*деть. А ты лично, Геращенко, лизожоп последнего уровня.
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27.07.2020 18:03 Відповісти
2014 рік, питання Авакову: "Чому в аеропорту поліція не затримала Януковича?"
Відповідь: "Ми боялися спровокувати стрільбу з його охороною, могли постраждати люди".
Янукович втік. Позвав путлера. Загинуло 14000 українців і більше 70000 поранені.
Нащо нам така поліція, яка боїться.
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27.07.2020 18:09 Відповісти
Антоша,это все хорошо,но зачем было после того как он сдался и все заложники вышли, бросать гранаты,бить стекла и БТРом штурмовать пустой автобус? Или сценарист с режисером маху в сюжете дали?
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27.07.2020 18:23 Відповісти
Геращенко пояснив, чому "луцького терориста" не знешкодили снайпери: "Ми не могли ризикувати" - Цензор.НЕТ 8107

...
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27.07.2020 18:42 Відповісти
Антонина Рюкзакова уже путается в показаниях.
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27.07.2020 19:20 Відповісти
Чому, чому? В сценарії такого не було.
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27.07.2020 19:56 Відповісти
іноді - краще їсти, чим говорити...
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27.07.2020 20:23 Відповісти
Авакова-Геращенка потрібно провести диктант на знання державної мови.
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27.07.2020 20:32 Відповісти
напевно єдиний такий "терорист" за всю історію тер. атак, який висунув такі прості "вимоги" - просто викласти фільм на сторінці президента! НІ ГРОШЕЙ, НІ ЗВІЛЬНЕННЯ ЯКИХОСЬ ІНШИХ ТЕРОРИСТІВ йому не треба - просто відос викласти....
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28.07.2020 05:56 Відповісти
Слушать эту говорящую голову- себя не уважать!!!
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28.07.2020 06:07 Відповісти
свою тупость - всегда приукрасит и обьяснит...
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28.07.2020 09:48 Відповісти
 
 