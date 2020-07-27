Смертельне перемир'я. Як Зеленський та Єрмак роззброюють ЗСУ заради передвиборчого піару. ВIДЕО
Навіщо Офіс Президента свідомо наражає українських воїнів на небезпеку? Про це сьогодні у "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Вже із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі вкотре почався режим повного та всеосяжного припинення вогню. При цьому перед початком перемир'я на Донбасі бойовики поранили українського військового і замінували позиції неподалік Новомихайлівки протипіхотними мінами.
Утім, це не заважає команді Володимира Зеленського шукати мир в очах Володимира Путіна і бачити панацею в тому, щоб українська армія "просто перестала стрелять".
Чому чергове перемир'я на Донбасі закінчиться як і попередні дев'ятнадцять? Як "вірус миролюбства" і незмога називати Росію агресором шириться через командувачів армії?
Чому Зеленський і його ванільна дипломатія ніяк не розуміють, що без Збройних Сил Україні, а значить - і їм теж, нема куди йти далі?
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Тільки не слід плутатати демократію з ідіократією. А в нас саме друге.
Так надо делать на всех выборах в Украине, нацменьшинство за 30 лет доказало свою профнепригодность.
боюся, оскільки якщо воно буде таким, то що ж тоді зеленське пообіцяло путіну зробити з Україною в обмін на це перемір'я?
- ВРАГ !!!
"Да это же просто праздник какой то"...)
Навіть вчора спілкувався з одним військовим,раніше вважав його толковою людиною,атошником з найкращої сторони,а зараз курва стала така,що просто п...дєц.Зеленський такий гарний,такий хороший,він миру прагне,стримався щоб не плюнути йому в харю,сказав що більше його не знаю.
І що саме образливе,що ця людина-командир роти елітного підрозділу....
І таких масса,а ви про армію....
Короче,з цьої країни треба забирати дахи,дітей та їхати світ за очі.З такими керманичами,та з армією яка наполовину засєпарилася в державі нічого доброго не буде.
Попри наші попередження, що саме так (чи приблизно так) і буде - так і сталось,
Я пригадую, як оця ларва з Тарасом Чорноволом обійшлась в студії, коли він саме це намагався їй втолкувати... Шкода, відео пропало з архіву ютуба і сайту Еспресо, https://www.facebook.com/espreso.tv/videos/807700432912932/?__tn__=H-R але ще десь сліди таки й залишились. ***** тимаринка, подивись но на себе, як тебе ми попереджали!
Петра Олексійовича. Це щоб не було запитань.
Чи не здається Вам ,що головна загроза для існування України це не Зеленський ,а та людина ,яку уперто і наполегливо всією своєю тактикою і стратегією веде до влади
путін і це медведчук ? Реванш екс-регіоналів головна небезпека ,а все інше димова
завіса . Невже це не зрозуміло ?
Зеленський -це сходинка ,яку робить путін ,щоб привести в крісло президента
медведчука.
Это дальше в тылу уже больше халявщики, которые пошли, чтоб отсидеться и бесплатно землю получить.
Ні в чому не винен продажний ... резидент ЗЕбіл - капітулянт. Сказав що Україна повія? Але вийшло що це говорив не він, а ще раніше бридкий кловун яким можно все . А те що масово кидають за ґрати патріотів, націоналістів, учасників російсько - української війни, так це робить нібито незалежна, але його ручна судова правоохоронна система. Оскаженілі ланцюгові пси менти , які при ньому поголовно стали україно-фобами - напів-сепаратистами повально затримують б'ють і калічать активістів, опозицію і просто всіх неугодних з капітуляцією ЗЕбілів і з знищенням України як держави громадян . А причому тут ... резидент Юда, це вони менти -кати пильно та строго підтримують громадський порядок. Вбивають при перемир'ї деморалізованих українських захисників на фронті, так це так написано в мінських змовах і в очах суворого )(уйла.
І коли ж ти Зеля кремлівський яничара, ти як продажний президент і головно-командувач - капітулянт строго відповіси за все ці криваві злочини проти України і Українського народу.