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Смертельне перемир'я. Як Зеленський та Єрмак роззброюють ЗСУ заради передвиборчого піару. ВIДЕО

Навіщо Офіс Президента свідомо наражає українських воїнів на небезпеку? Про це сьогодні у "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Вже із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі вкотре почався режим повного та всеосяжного припинення вогню. При цьому перед початком перемир'я на Донбасі бойовики поранили українського військового і замінували позиції неподалік Новомихайлівки протипіхотними мінами.

Утім, це не заважає команді Володимира Зеленського шукати мир в очах Володимира Путіна і бачити панацею в тому, щоб українська армія "просто перестала стрелять".

Чому чергове перемир'я на Донбасі закінчиться як і попередні дев'ятнадцять? Як "вірус миролюбства" і незмога називати Росію агресором шириться через командувачів армії?

Чому Зеленський і його ванільна дипломатія ніяк не розуміють, що без Збройних Сил Україні, а значить - і їм теж, нема куди йти далі?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) Донбас (22357) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+56
Смертельное перемирие. Как Зеленский и Ермак разоружают ВСУ ради предвыборного пиара - Цензор.НЕТ 9103
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27.07.2020 09:40 Відповісти
+54
Смертельне перемир'я. Як Зеленський та Єрмак роззброюють ЗСУ заради передвиборчого піару - Цензор.НЕТ 3567
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27.07.2020 09:51 Відповісти
+53
Не суди всех по себе. Но эта гнида, которая "под личным контролем" запретила спасать раненого солдата и поехала на остров жрать и бухать, пока он умирал, никогда для меня уже не станет президентом.

Смертельне перемир'я. Як Зеленський та Єрмак роззброюють ЗСУ заради передвиборчого піару - Цензор.НЕТ 3198
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27.07.2020 09:53 Відповісти
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Обрали? Їжте.
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27.07.2020 10:53 Відповісти
В этом и минус демократии , что я Осла Оманского не выбирал , бо в сказки не верю с 10 лет и у меня ума хватало понять , что в Польше ВВП 12 штук баксов , то есть в 4 раза выше чем у нас и то они не в состоянии платить учителям 4 штуки баксов , но жрать мне приходиться то же говно , что и 73 % идиотов.
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27.07.2020 13:34 Відповісти
Воно то так.

Тільки не слід плутатати демократію з ідіократією. А в нас саме друге.
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27.07.2020 15:24 Відповісти
Їсти приходиться всім, а не тільки тим, що за нього голосували.
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27.07.2020 15:32 Відповісти
Авжеж, їдять усі. От тільки той, хто чекав на дупу (не голосував за Зє) їдять раз у день, а решта через день. Звісно, якщо усі клепки на місці.
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27.07.2020 16:40 Відповісти
http://argumentua.com/stati/levko-lukyanenko-vmesto-glaz-u-yushchenko-byli-chernye-dyry#_blank «Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.

Так надо делать на всех выборах в Украине, нацменьшинство за 30 лет доказало свою профнепригодность.
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27.07.2020 10:56 Відповісти
мы при всем желании не можем за конкретного человека голосовать, кроме мажоритарки
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27.07.2020 12:01 Відповісти
Сподіваюся, що це була випадковість": Резніков заявив, про обстріли після перемир'я на Донбасі, брехня від махрового ж2. колаборант проявився.
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28.07.2020 10:04 Відповісти
адвокат террористов
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28.07.2020 13:11 Відповісти
Свобода с Тягныбоком как раз и состояла из украинцев , а это не хрена им не мешало у Рыгов бабло брать .Да и в ДыРке как минимум 50% орков которые с нами воюют , то же носят украинские фамилии. И сам Левко Лукьяненко то же агитировал за малороского жида Осла Оманского.
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27.07.2020 13:41 Відповісти
Левко Лук'яненко помер 7 липня 1998 року. Ваш коментар - наклеп. Гнилий наклеп. Українців, що воюють проти нас немає. Жодного. Той, хто розмовляє українською, сидить у підвалі, а не отримує бабло від сепарів.
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27.07.2020 16:16 Відповісти
А я не сказал , что там украинцы, Но увы там есть граждане Украины с украинскими фамилиями , тот же Саня Курица был с фамилией Захарченко и кроме украинского у него не было другого паспорта .
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27.07.2020 16:47 Відповісти
А Вовченко, якого роду племені, ядовитий сепар.
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28.07.2020 10:06 Відповісти
Я того роду племени , который в 14 году в августе месяце , бросил налаженный бизнес и уехал воевать в Дебальцево в 11 БТРО Киевская Русь, просто от вас вишиватников сильно отличаюсь , бо моя вишиванка была цвета пикселя и потом и кровью пропитана.
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28.07.2020 22:21 Відповісти
И к стати , не стоит у человека 10 лет жизни отбирать https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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27.07.2020 16:55 Відповісти
2018 року за зе дійсно агітуваті не міг
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27.07.2020 23:10 Відповісти
Хочу погодитись, але згадую Колісниченка, Медведчука, Шуфрича і беруть мене сумніви.
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27.07.2020 15:45 Відповісти
Шо? Злякалыся поро-поросята. Будэтэ по компу защищаться.
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27.07.2020 11:03 Відповісти
не разноси инфекцию, зефилитик!
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27.07.2020 11:14 Відповісти
Безграмотное набутылочное чмо
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27.07.2020 11:18 Відповісти
ЗЕскот, тут не пасовисько.
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27.07.2020 15:47 Відповісти
Брысь под шконарь, опущенец проткнутый.
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27.07.2020 22:00 Відповісти
Непостежимый парадокс - враги хвалят главнокомандующего противника!
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27.07.2020 11:04 Відповісти
США и Великобритания поддерживают усилия Украины по перимирию. Кто для тебя враги? Уточнил бы.
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27.07.2020 11:06 Відповісти
А хвалят расеяне. Разница понятна?
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27.07.2020 11:20 Відповісти
Разница между чем и чем? Между "хвалят" и "поддерживают"?
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27.07.2020 11:37 Відповісти
ему разницы не понятно. Оно конченное.
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27.07.2020 13:08 Відповісти
Враги - московиты.
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27.07.2020 11:58 Відповісти
может появится и 3-я сторона, которая будет уничтожать предателей в том числе. Думай-те
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27.07.2020 11:04 Відповісти
Окрема подяка за формулювання "головний креакл України" щодо Кирила Тимошенка (на 2:48).
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27.07.2020 11:05 Відповісти
скажу чесно - я боюся, що це перемир'я буде довготривалим чи сталим чи остаточним.
боюся, оскільки якщо воно буде таким, то що ж тоді зеленське пообіцяло путіну зробити з Україною в обмін на це перемір'я?
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27.07.2020 11:23 Відповісти
Бублу главное своё имущество в Крыму сохранить.В Украине он всё давно продал-переписал-спрятал.В Крыму так не получится.Поэтому "крымское имение" нам дорого будет стоить-ценой станет вся Украина.Неужели так много дураков в стране-что верят агентам "Козырю" и ослу оманскому?! Плевать они хротели на страну и людей.
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27.07.2020 11:28 Відповісти
я думаю, воно вже заробило значно більше, щоб не переживати за кримську нерухомість, хіба тупа жадібність
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27.07.2020 11:47 Відповісти
зеЛя подонок и мразь
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27.07.2020 11:35 Відповісти
Смертельне перемир'я. Як Зеленський та Єрмак роззброюють ЗСУ заради передвиборчого піару - Цензор.НЕТ 8791
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27.07.2020 11:44 Відповісти
А чому це Зеленський і Єрмак? Це ви 73% дебілов і в тому числі військові. Це він виконує ваші забаганки, це ваша вина. По новим соцопитуванням за нього і сьогодні готові голосувати за 30% баранів. На передовій також?
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27.07.2020 11:50 Відповісти
если человек действует в интересах врага, врагу на пользу и во вред своим то он не свой, он -
- ВРАГ !!!
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27.07.2020 11:54 Відповісти
Допустим, прекратили стрелять. Что дальше? Переписывать Конституцию? Вражеский Лугондон в составе Украины? В каком статусе?
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27.07.2020 12:02 Відповісти
Судя по тому, как их деток без конкурса берут во все ВУЗы, то в статусе господ.
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27.07.2020 13:10 Відповісти
...Шарій найняв цих недоумків і прикупив площадку на Цензорі?
"Да это же просто праздник какой то"...)
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27.07.2020 12:04 Відповісти
Смертельне перемир'я. Як Зеленський та Єрмак роззброюють ЗСУ заради передвиборчого піару - Цензор.НЕТ 6840
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27.07.2020 12:06 Відповісти
Це не тварина,це мразь,подонок,шкура та жидівський вилупок.Зараз багато тих зеуйобків,які тягнули мазу за цю істоту навіть в очі не хочуть дивитися коли їм тикаєш в морду за цього гандона.
Навіть вчора спілкувався з одним військовим,раніше вважав його толковою людиною,атошником з найкращої сторони,а зараз курва стала така,що просто п...дєц.Зеленський такий гарний,такий хороший,він миру прагне,стримався щоб не плюнути йому в харю,сказав що більше його не знаю.
І що саме образливе,що ця людина-командир роти елітного підрозділу....
І таких масса,а ви про армію....
Короче,з цьої країни треба забирати дахи,дітей та їхати світ за очі.З такими керманичами,та з армією яка наполовину засєпарилася в державі нічого доброго не буде.
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27.07.2020 12:46 Відповісти
Згоден. Найкращі країни: США, Канада, Австралія. Україна здохла.
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27.07.2020 15:45 Відповісти
какое же оно ущербное. кроме рвотного рефлекса ничего не вызывает ))))
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28.07.2020 09:46 Відповісти
Як і зебілам, так і всім типу "авторам", оцій сучці "Мариной Данилюк-Ярмолаевой" я скажу так: "73/43%зебілів, ви таку чухню, за цю порнографію влади рік-півтора тому галасували всі разом, ви цїї забезпечили всі разом! а ми вас, 73/43%зебілів - рік-півтора тому попереджали! Але ж вам - "абинепорох", "хуженебудет". Жри-те".
Попри наші попередження, що саме так (чи приблизно так) і буде - так і сталось,
Я пригадую, як оця ларва з Тарасом Чорноволом обійшлась в студії, коли він саме це намагався їй втолкувати... Шкода, відео пропало з архіву ютуба і сайту Еспресо, https://www.facebook.com/espreso.tv/videos/807700432912932/?__tn__=H-R але ще десь сліди таки й залишились. ***** тимаринка, подивись но на себе, як тебе ми попереджали!
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27.07.2020 12:33 Відповісти
Для початку. Свідомо , під гаслом -Порошенко або путін - голосувала за
Петра Олексійовича. Це щоб не було запитань.
Чи не здається Вам ,що головна загроза для існування України це не Зеленський ,а та людина ,яку уперто і наполегливо всією своєю тактикою і стратегією веде до влади
путін і це медведчук ? Реванш екс-регіоналів головна небезпека ,а все інше димова
завіса . Невже це не зрозуміло ?
Зеленський -це сходинка ,яку робить путін ,щоб привести в крісло президента
медведчука.
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27.07.2020 16:03 Відповісти
Любой госслужащий и военнослужащий ВСУ, который на основании этого приказа будет требовать прекращения огня по врагу 27 июля, может быть привлечен к уголовной ответственности. Дело в том, что приказ о прекращении огня с 27 июля, изданный командованием ВСУ, противоречит закону Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" от 18.01.2018.
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27.07.2020 13:23 Відповісти
собак в окопы на нуле!
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27.07.2020 16:14 Відповісти
Кто вам сказал, что зе разоружает армию? Армия сама приняла решение на выборах 2019 - посмотрите статистику. Народное быдло не доросло и не дорастёт до тех идей Украинской державности.
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27.07.2020 17:26 Відповісти
В воюющих частях, на участках на передовой 60% за Пороха вообще-то было.
Это дальше в тылу уже больше халявщики, которые пошли, чтоб отсидеться и бесплатно землю получить.
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27.07.2020 18:42 Відповісти
А в целом ВСУ - за зе.
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27.07.2020 18:59 Відповісти
вся країна була за Зеленського - була тоді і є зараз !
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27.07.2020 21:48 Відповісти
Аха-ха...Вони ж не лохи якийсь там Більшість завжди права. Тому й живе так заможно та гідно.
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27.07.2020 22:26 Відповісти
угу - треба взагалі вибори скасувати , так ? Нехай меншість все вирішує - як В РФії , чи Білорусі ..
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27.07.2020 22:50 Відповісти
Там як раз більшість вирішувала...спочатку Смертельне перемир'я. Як Зеленський та Єрмак роззброюють ЗСУ заради передвиборчого піару - Цензор.НЕТ 7386 Зараз теж...але лише по зелевізору.
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27.07.2020 22:55 Відповісти
костя, никогда сиволочному геть-ману не быть ни кем!
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28.07.2020 15:33 Відповісти
Выбрали кретины жопоголовые беду.
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27.07.2020 18:41 Відповісти
Кремлю нужна передышка.Ведь они (по приказу) готовяться к войне против ИндоПэриджана-чтоб из Тауша ударить по нефтепроводу Баку-Джейхан и месту(там же) где пройдет газопровод Шахдениз-Европа,а также с этой высоты(если ее взять)простреливается дорога в Грузию.Слава Кавказу,который ответит им!
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27.07.2020 22:12 Відповісти
Уже Сербия и арабская Иордании переправляют оружие в, отнятое у нас, Иреванское ханство. Если с Иорданией все понятно-они помогают арабским братьям. То Сербия(ЯшарБэй-Жизни бек) помогает в будущей войне против Базантии(ст.ГанаУдж), а потом говорят мы Бизантия??? Машины едет через Грузию,где их главные слова-одэрские: БэйАтаЯна(БекОтец Горящий=БАТАНО=Пенаты Рима) и царица Тамара(АтаОмур-Отец Жизни=Март=Марс),но в правительстве у них почти нет чистокровных грузин.Другой араб-король Саудовской Аравии звонил путину и просил за своих братьев-арабохаев.Все готовяться. Надо найти точное место Нулевого меридиана.Кавказ Един!
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27.07.2020 22:29 Відповісти
туфта конфетная.
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27.07.2020 22:13 Відповісти
Враг хочет ослепить нас и связать по рукам и ногам во время массовой мобилизации ватников и в преддверии проведения масштабных военных учений Кавказ-2020. Все взаимосвязано, осенью будет горячо..
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27.07.2020 23:07 Відповісти
*
Ні в чому не винен продажний ... резидент ЗЕбіл - капітулянт. Сказав що Україна повія? Але вийшло що це говорив не він, а ще раніше бридкий кловун яким можно все . А те що масово кидають за ґрати патріотів, націоналістів, учасників російсько - української війни, так це робить нібито незалежна, але його ручна судова правоохоронна система. Оскаженілі ланцюгові пси менти , які при ньому поголовно стали україно-фобами - напів-сепаратистами повально затримують б'ють і калічать активістів, опозицію і просто всіх неугодних з капітуляцією ЗЕбілів і з знищенням України як держави громадян . А причому тут ... резидент Юда, це вони менти -кати пильно та строго підтримують громадський порядок. Вбивають при перемир'ї деморалізованих українських захисників на фронті, так це так написано в мінських змовах і в очах суворого )(уйла.
І коли ж ти Зеля кремлівський яничара, ти як продажний президент і головно-командувач - капітулянт строго відповіси за все ці криваві злочини проти України і Українського народу.
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28.07.2020 05:58 Відповісти
зебарана оманского в отставку. иначе через 4 года от Украины остануться рожки да ножки. это зеленое говно все уничтожит. бедосик , продажная мразь.
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28.07.2020 09:50 Відповісти
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