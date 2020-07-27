Смертельне перемир'я. Як Зеленський та Єрмак роззброюють ЗСУ заради передвиборчого піару. ВIДЕО

Навіщо Офіс Президента свідомо наражає українських воїнів на небезпеку? Про це сьогодні у "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Вже із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі вкотре почався режим повного та всеосяжного припинення вогню. При цьому перед початком перемир'я на Донбасі бойовики поранили українського військового і замінували позиції неподалік Новомихайлівки протипіхотними мінами.

Утім, це не заважає команді Володимира Зеленського шукати мир в очах Володимира Путіна і бачити панацею в тому, щоб українська армія "просто перестала стрелять".

Чому чергове перемир'я на Донбасі закінчиться як і попередні дев'ятнадцять? Як "вірус миролюбства" і незмога називати Росію агресором шириться через командувачів армії?

Чому Зеленський і його ванільна дипломатія ніяк не розуміють, що без Збройних Сил Україні, а значить - і їм теж, нема куди йти далі?

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