Машини швидкої допомоги не встигають вчасно приїхати на виклик у 67% випадків, - МОЗ. ВIДЕО
В Україні машина швидкої допомоги вкладається в часові нормативи прибуття за викликом пацієнта лише в 17-18% випадків. Для міста норматив прибуття становить 10 хвилин, за містом - 20 хвилин.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами міністра, близько 67% автомобілів швидкої не встигають на виклики вчасно. При цьому щонайменше 75% машин мають доїжджати до пацієнта у визначені 10 хвилин у межах міста і 20 - поза містом.
На рік швидку допомогу викликають близько 7 млн українців.
"Із загальної кількості випадків, а це 6,8 мільйона викликів, 4,7 мільйона є невчасними. Це дуже погані показники", - додала заступниця Степанова Ірина Садов'як.
За її словами, виклики швидкої допомоги діляться на критичні, коли медики мають прибути за 10 хвилин, та екстрені - за 20 хвилин.
В інших випадках хворого направляють по первинну медичну допомогу до відповідного закладу охорони здоров'я. Якщо це зробити неможливо, тоді за хворим відправлять машину "швидкої", яка не виконує критичні та екстрені виїзди.
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А сейчас даже скорые не успевают...
А де ж Гросіни швидкі на яких піарився блазень?
Или признаете что некомпетентны?
Скоро будут ездить сразу с санитарной машиной.
Были просто:экстренные и неэкстренные.10 мин.и в течение часа.