Машини швидкої допомоги не встигають вчасно приїхати на виклик у 67% випадків, - МОЗ. ВIДЕО

В Україні машина швидкої допомоги вкладається в часові нормативи прибуття за викликом пацієнта лише в 17-18% випадків. Для міста норматив прибуття становить 10 хвилин, за містом - 20 хвилин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами міністра, близько 67% автомобілів швидкої не встигають на виклики вчасно. При цьому щонайменше 75% машин мають доїжджати до пацієнта у визначені 10 хвилин у межах міста і 20 - поза містом.

На рік швидку допомогу викликають близько 7 млн українців.

"Із загальної кількості випадків, а це 6,8 мільйона викликів, 4,7 мільйона є невчасними. Це дуже погані показники", - додала заступниця Степанова Ірина Садов'як.

За її словами, виклики швидкої допомоги діляться на критичні, коли медики мають прибути за 10 хвилин, та екстрені - за 20 хвилин.

В інших випадках хворого направляють по первинну медичну допомогу до відповідного закладу охорони здоров'я. Якщо це зробити неможливо, тоді за хворим відправлять машину "швидкої", яка не виконує критичні та екстрені виїзди.