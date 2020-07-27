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Машини швидкої допомоги не встигають вчасно приїхати на виклик у 67% випадків, - МОЗ. ВIДЕО

В Україні машина швидкої допомоги вкладається в часові нормативи прибуття за викликом пацієнта лише в 17-18% випадків. Для міста норматив прибуття становить 10 хвилин, за містом - 20 хвилин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами міністра, близько 67% автомобілів швидкої не встигають на виклики вчасно. При цьому щонайменше 75% машин мають доїжджати до пацієнта у визначені 10 хвилин у межах міста і 20 - поза містом.

На рік швидку допомогу викликають близько 7 млн українців.

"Із загальної кількості випадків, а це 6,8 мільйона викликів, 4,7 мільйона є невчасними. Це дуже погані показники", - додала заступниця Степанова Ірина Садов'як.

За її словами, виклики швидкої допомоги діляться на критичні, коли медики мають прибути за 10 хвилин, та екстрені - за 20 хвилин.

В інших випадках хворого направляють по первинну медичну допомогу до відповідного закладу охорони здоров'я. Якщо це зробити неможливо, тоді за хворим відправлять машину "швидкої", яка не виконує критичні та екстрені виїзди.

Автор: 

МОЗ (5401) швидка (267) Степанов Максим (2197)


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Топ коментарі
+7
Машины скорой помощи не успевают вовремя приехать на вызов в 67% случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6661
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27.07.2020 11:01 Відповісти
+6
- Лікарю, може ще є надія на одужання? - Вибачте, але Зеленський вже взяв вас під свій контроль...
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27.07.2020 11:09 Відповісти
+4
Доріг не має. У містах шалені затори. Як вони можуть встигати?
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27.07.2020 11:07 Відповісти
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Неправильные больные. Очень издалека вызывают.
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27.07.2020 11:00 Відповісти
А з новим районуванням ,відстані до ЦРЛ зменшиться ???))
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27.07.2020 11:09 Відповісти
Це означає що Супрун була права - не потрібні лікарі в цих труповозках, які нікуди не встигають і нікого не можуть довести до лікарні вчасно! Достатньо мати в машині парамедиків, які можуть відкачати при зупинці серця! А то приїжджають на виклик пізно та ще й без обладнання, та ще й нікчемні лікарі які фізично не можуть робити штучне дихання та масаж серця - немає сили! Водії швидких в цих випадках більш ефективні ніж ці говномедики! Потрібні треновані хлопці та дівчата, з гарною фізичною та медичною підготовкою, які зможуть мертвого підняти!
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27.07.2020 15:43 Відповісти
Машины скорой помощи не успевают вовремя приехать на вызов в 67% случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6661
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27.07.2020 11:01 Відповісти
А раньше, ведь, успевали!
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27.07.2020 11:04 Відповісти
Коли,раніше ???)))
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27.07.2020 11:10 Відповісти
Раньше всё было лучше!
Вера... Армия... Мова...
А сейчас даже скорые не успевают...
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27.07.2020 11:15 Відповісти
птн пнх
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27.07.2020 11:17 Відповісти
лет 20 назад вызывал и ждал скорую - 40 минут к подрезанному ехала .
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27.07.2020 12:10 Відповісти
и это те люди которые нам рассказывали как у нас будут офигенные опорные больницы (место широкой сети мальеньких медпунктов) в которые скорые всех будут довозить за 10 минут! без дорог без бензина да и без скорых машин!!
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27.07.2020 11:04 Відповісти
Доріг не має. У містах шалені затори. Як вони можуть встигати?
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27.07.2020 11:07 Відповісти
Затори не тому що доріг немає, а тому що хорошого громадського транспорту немає. Якщо всі їдуть на авто, то ніякі дороги не справляться.
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27.07.2020 18:48 Відповісти
Машини швидкої допомоги не встигають вчасно приїхати на виклик у 67% випадків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1505
А де ж Гросіни швидкі на яких піарився блазень?
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27.07.2020 11:08 Відповісти
- Лікарю, може ще є надія на одужання? - Вибачте, але Зеленський вже взяв вас під свій контроль...
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27.07.2020 11:09 Відповісти
Это вы хвастаетесь?
Или признаете что некомпетентны?
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27.07.2020 11:12 Відповісти
Машины скорой помощи не успевают вовремя

Скоро будут ездить сразу с санитарной машиной.
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27.07.2020 11:14 Відповісти
Валіть на Уляну Супрун.
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27.07.2020 11:15 Відповісти
"Машины скорой помощи не успевают вовремя приехать на вызов в 67% случаев, - Минздрав." - после реформы они вообще не приезжают, а из Киева консультируют по телефону, какую таблетку выпить, какой укол уколоть.
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27.07.2020 11:29 Відповісти
Это еще старая реформа медицины, или уже новая?
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27.07.2020 11:39 Відповісти
Что-то новенькое: критические и экстренные.
Были просто:экстренные и неэкстренные.10 мин.и в течение часа.
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27.07.2020 12:05 Відповісти
На мой взгляд скорая должна как полиция дежурить не на подстанции, а в каждом районе, жилмассиве,что бы быстро доехать на место проишествия определить место и дороги как быстро доехать. В сельской местности в каком то селе между двумя или тремя селами.Одна выехала на вызов, на ее место с подстанции приезжает другая и дежурит. На подстанции остается 30% карет скорой. Они помогают в случае массовой травмы. Это дешево, быстро и эффективно
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27.07.2020 14:58 Відповісти
автопарк машин "скорых помощи" очень сильно сократили. а в связи с реформой сами машины должны работать в режиме "такси с мигалкой" отвезти больного в больницу в другой район а не в ближнюю больницу + людей уволили вот и результат
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27.07.2020 15:08 Відповісти
Ах-ах-ах, можно подумать, что раньше они успевали...
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27.07.2020 16:54 Відповісти
 
 