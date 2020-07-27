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На зарплати шахтарям протягом пів року виділили 3 млрд грн, - Буславець. ВIДЕО

Обсяг коштів бюджету України, спрямованих на зарплати шахтарям за перше півріччя поточного року, становить 3 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

"Вдалося повністю погасити заборгованість бюджету із зарплат шахтарям. Всього за пів року з держбюджету було направлено на зарплати близько 3 млрд грн", - зазначила т.в.о. міністра.

При цьому вона уточнила, що залишилася ще заборгованість із зарплати (небюджетна. - Ред.) обсягом трохи більш ніж 200 млн грн.

"Ці борги будуть погашені за рахунок реалізації вугільної продукції, яку нам вдалося стабілізувати", - підкреслила Буславець, зазначивши, що "нам вдалося повернути шахтарів з мітингів на роботу".

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Автор: 

шахтарі (538) зарплата (2257) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+3
Ага, отримали бабло за ОВЗГ, направили... Тепер через місяць-два борги знову виростуть - то й гривню друкануть... і знову направлять...
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27.07.2020 14:44 Відповісти
+3
А какого фига им платят с бюджета? Где деньги с реализации угля???
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27.07.2020 14:52 Відповісти
+2
Ті гроші вкрали.
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27.07.2020 14:54 Відповісти
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По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс /Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії. - Скороход
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27.07.2020 14:37 Відповісти
При этом она уточнила, что оставшаяся задолженность по зарплате (небюджетная. - Ред.) составляет немногим более 200 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/n3210313
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Тобто приватним шахтарям платить держава?
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27.07.2020 14:38 Відповісти
Нет. Задолженность и сталось из-за того, что бюджет к ней не имеет отншения.
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27.07.2020 14:45 Відповісти
А кому тоді виплачували зарплати?
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27.07.2020 14:50 Відповісти
Тем, кто работает на государственных шахтах
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27.07.2020 14:51 Відповісти
Платили тому, що була заборгованість по зарплаті. Але небюджетну частину теж збираються платити. За чий рахунок виплатять недюджетну частину?
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27.07.2020 14:56 Відповісти
Она сказала, частный долг будет погашен за счет реализации угольной продукции, которую (реализацию) им (правительству) удалось разблокировать.
Я так понимю, что задолженность на частных предприятиях возникла в результате проблеммы с реализацие угля, которую решили
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27.07.2020 15:00 Відповісти
Не услышал главного : сколько из этих денег чистых дотаций госбюджета и что будет с убыточными шахтами? По организаторам "митингов" тоже не всё так однозначно
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27.07.2020 14:39 Відповісти
Акурат до виборів. Щоб голосування купити. А потім - хоч трава не рости.
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27.07.2020 14:42 Відповісти
Ага, отримали бабло за ОВЗГ, направили... Тепер через місяць-два борги знову виростуть - то й гривню друкануть... і знову направлять...
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27.07.2020 14:44 Відповісти
Если кому-то дали - значит у кого-то забрали !
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27.07.2020 14:44 Відповісти
А фирмочки-прокладки через которые реализуется уголь с госшахт оставили мрази?
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27.07.2020 14:50 Відповісти
Шота многовато шахтеров, Бердичев все еще шахтерский городок?
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27.07.2020 14:51 Відповісти
А какого фига им платят с бюджета? Где деньги с реализации угля???
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27.07.2020 14:52 Відповісти
Ті гроші вкрали.
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27.07.2020 14:54 Відповісти
Зекономика.
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27.07.2020 14:54 Відповісти
гос шахты, как правило, убыточны
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27.07.2020 15:03 Відповісти
И, заметьте, эти 3 млрд. грн. из бюджета - это наши с вами деньги, которыми кормят убыточные шахты. Оно нам надо? Деньги больше девать некуда? Тем более, к шахтерам с некоторых пор имеется не более, чем презрительное отношение, если не сказать жестче.
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27.07.2020 14:58 Відповісти
Станок работает в три смены.. купюры уже устойчиво имеют запах машинного масла... Ну то такэ... Будем все скоро" миллионерами.."
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27.07.2020 15:03 Відповісти
Зачем такое озвучивать ? Сейчас Коболев и ему подобные в шахтёры подадутся .
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27.07.2020 15:34 Відповісти
Я и не знал, что у нас оказывается шахтеры относятся к бюджетной сфере. Шахтеры получают зарплату от добытого и проданного угля. При чем тут бюджет? Либо совершенно безграмотно написана статья. Мне вообще мало понятно, почему вопросами шахтерских зарплат занимается правительство? Есть профсоюз, есть прокуратура....... Добыли, отгрузили, получили деньги, получили зарплату. Не добыли, не получили. Что не так?
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27.07.2020 15:57 Відповісти
 
 