На зарплати шахтарям протягом пів року виділили 3 млрд грн, - Буславець. ВIДЕО

Обсяг коштів бюджету України, спрямованих на зарплати шахтарям за перше півріччя поточного року, становить 3 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

"Вдалося повністю погасити заборгованість бюджету із зарплат шахтарям. Всього за пів року з держбюджету було направлено на зарплати близько 3 млрд грн", - зазначила т.в.о. міністра.

При цьому вона уточнила, що залишилася ще заборгованість із зарплати (небюджетна. - Ред.) обсягом трохи більш ніж 200 млн грн.

"Ці борги будуть погашені за рахунок реалізації вугільної продукції, яку нам вдалося стабілізувати", - підкреслила Буславець, зазначивши, що "нам вдалося повернути шахтарів з мітингів на роботу".

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