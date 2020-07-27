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Новини Відео ДТП
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Двоє молодиків викрали маршрутку і каталися Києвом, виконуючи небезпечні маневри: "Що він робить!? Недоумки!" ВIДЕО

Поки водій відійшов, двоє громадян заволоділи маршруткою в Києві і поїхали кататися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram-каналі Патрульної поліції Києва.

"Учора ввечері патрульні отримали виклик про заволодіння маршрутним транспортним засобом "Богдан". Автопатруль виявив на зупинці розгубленого водія та очевидців, які розповіли, що поки водій відійшов, двоє хлопців зайшли до салону автобусу та поїхали у напрямку вулиці Кирилівської. Інспектори негайно передали орієнтування всім автопатрулям", - йдеться в повідомленні.

Невдовзі порожній "Богдан" виявили на вулиці Тульчинській.

"До інспекторів відразу підійшли обурені очевидці та показали відео "пригод" автокрадіїв - молоді люди їздили вулицею на великій швидкості, скоювали небезпечні маневри, під час поїздки передавали кермо один одному. Після чого покинули автобус у дворі та зникли. Також очевидці вказали ймовірний напрямок втечі зловмисників", - повідомили у відомстві.

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Вже за кілька хвилин патрульні розшукали та затримали ймовірних викрадачів на вулиці Кирилівській. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.

Двоє молодиків викрали маршрутку і каталися Києвом, виконуючи небезпечні маневри: Що він робить!? Недоумки! 01
Двоє молодиків викрали маршрутку і каталися Києвом, виконуючи небезпечні маневри: Що він робить!? Недоумки! 02

Автор: 

ДТП (4480) Київ (19643) маршрутки (347) викрадення автівки (208)


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Топ коментарі
+19
Місцеві. Прихильники Зеленої Шмарклі.
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27.07.2020 15:12 Відповісти
+19
Такое впечатление, шо с приходом ЗЕ все дурдома Украины повыпускали своих пациентов.
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27.07.2020 15:26 Відповісти
+15
Фактично це був терористичний акт, за допомоги автобуса! Так можна було в'їхати в натовп і розчавити людей на тротуарі! Маршрутки мають бути заборонені як такі, замість них мають працювати великі автобуси які неможливо завести без водія. Водій має бути ідентифікований по відбитку пальця або малюнку очей засобами безпеки автобуса, перевірений на вміст алкоголя і тільки після цього автобус може рушити з місця.
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27.07.2020 15:13 Відповісти
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Не приезжие ли с оттудова!? С "ТОЙ СТОРОНЫ"!?
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27.07.2020 15:09 Відповісти
Місцеві. Прихильники Зеленої Шмарклі.
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27.07.2020 15:12 Відповісти
Лохторат Шария, они теперь за него ратуют.
Всех дебилов с избирательным правом собрал Шарий, как магнит железные опилки.
Потом Шарий передаст их Киве.
Вот и заживут, как в сказке.
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27.07.2020 15:44 Відповісти
Ага у зелёных педоботов новая методичка))
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27.07.2020 17:27 Відповісти
два дебила это сила ...
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27.07.2020 15:10 Відповісти
Фактично це був терористичний акт, за допомоги автобуса! Так можна було в'їхати в натовп і розчавити людей на тротуарі! Маршрутки мають бути заборонені як такі, замість них мають працювати великі автобуси які неможливо завести без водія. Водій має бути ідентифікований по відбитку пальця або малюнку очей засобами безпеки автобуса, перевірений на вміст алкоголя і тільки після цього автобус може рушити з місця.
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27.07.2020 15:13 Відповісти
Двоє молодиків викрали маршрутку і каталися Києвом, виконуючи небезпечні маневри: "Що він робить!? Недоумки!" - Цензор.НЕТ 5533
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27.07.2020 15:31 Відповісти
Мажоры развлекаются ,если не наследят как Зайцева,то будут хероями.
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27.07.2020 15:14 Відповісти
Мажори навряд чи вміють їздити з механічною коробкою передач... Скоріше, це бидло-гопота малолітня!
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27.07.2020 15:16 Відповісти
"Террористы"?
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27.07.2020 15:15 Відповісти
У квартала есть будущее! Какие там мажоры - не шутите так. Ахаха)))
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27.07.2020 15:16 Відповісти
Братья Кличко что ли.. А где их велосипеды и самокаты...
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27.07.2020 15:16 Відповісти
проспись, рузькэ сказочник.
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27.07.2020 15:36 Відповісти
а как это они завели ее ?
водители у нас что бросают открытые с ключами ?
водитель виноват в первую очередь ...........................................
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27.07.2020 15:16 Відповісти
Згідно ПДР водій забов'язаний прийняти всіх заходів, щодо унеможливлення користування ТЗ сторонніми особами............
Покі їх знайдуть- протокол на "возілу"..........
Доречі, більшість "нормальних маршрутчиков" в Києві їздять не краще(((( При цьому- з повною маршруткою пасажирів....((((((
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27.07.2020 15:39 Відповісти
выборцы зеЛи
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27.07.2020 15:18 Відповісти
Сейчас враги "угоняют" целую страну ...
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27.07.2020 15:25 Відповісти
Такое впечатление, шо с приходом ЗЕ все дурдома Украины повыпускали своих пациентов.
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27.07.2020 15:26 Відповісти
та ні, вони ще перед виборами походу усіх розпустили...
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27.07.2020 15:31 Відповісти
Тада.
У ватных дебилов вольница - свой в доску криворожский ватник ЗЕ президентом стал.
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27.07.2020 15:35 Відповісти
Да вы все просто ********... и сюда несчастного Зе приплели. Вы- первые на очередь в дурдомы!
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27.07.2020 21:53 Відповісти
совсем не смешно - могли запросто пару детей переехать и не заметить.... идиоты
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27.07.2020 15:28 Відповісти
просто ще один день у 2020 році (с) І.Маск
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27.07.2020 15:29 Відповісти
А на такой скорости во дворе спокойно могли кого-то задавить ... Идиоты !
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27.07.2020 15:29 Відповісти
Слишком много дебилов на улицах . Надо этим уродам не обещать "отшлёпаем" , а реально сажать .
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27.07.2020 15:31 Відповісти
А шлепать будут точно такие же дебилы, которые сейчас у власти?
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27.07.2020 15:36 Відповісти
реформа сэээр..
отмена 15-суток, "химиков", вытрезвителей, бродяжничества и много другого..
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27.07.2020 15:37 Відповісти
КПК "Портнова" у дії.
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27.07.2020 15:43 Відповісти
к сожалению - да..
я ему задавал этот вопрос, мол не жалеет он что такую куйню сделал, но он промолчал..
а вообще, он хороший юрист..
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27.07.2020 15:49 Відповісти
гарний юрист, це оціночна категорія. Він гарний рішала і давно перевів свої здібності на ці рейки.
Чого йому шкодувати? Для мене, він ворог України, а ворогу не має чого сумувати, він має пишатись шкодою, яку заподів.
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27.07.2020 15:51 Відповісти
Та да, хароший юризд партянкін! Содєржанєц пуйла , із псячею , сексуально незадоволеню пащею! )
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27.07.2020 16:09 Відповісти
Есть простое правило - вышел из машины, забери ключи .
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27.07.2020 15:34 Відповісти
и включи мозги...
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27.07.2020 15:37 Відповісти
ну так... але краще їх не вимикати
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27.07.2020 15:43 Відповісти
ЭЕбилизм - это не приверженность ЗЕ, это - диагноз.
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27.07.2020 15:37 Відповісти
Эти двое - не случайные хулиганы, решившие после дозы развлечься.....Эти двое, по моему мнению, сознательные, нанятые террористы, зарабатывающие на дозу , создавая тревожно - нервозное настроение в обществе, вызывающие страх, неуверенность в безопасности, подозрительность и панику..... Этот эпизод - один из сотен и тысяч, которые происходят и будут происходить в крупных городах ещё долго..... Путен не жалеет трёх копеек на такие дешёвые диверсии....Уверен, эти двое уже сидели за что-то.... Такой контингент - самый готовый к подобным заработкам....
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27.07.2020 15:43 Відповісти
Homo Zebilus detected!
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27.07.2020 15:48 Відповісти
А чого б не побузити ? Он урка в Запоріжжі солдата вбив а йому замість пожиттєвого за 40тис. додому відпустили. Зайцева вбила 6 людей то її роками судили
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27.07.2020 17:15 Відповісти
Поц зарезал человека и не сел пока. Два дебила убили Бузину и тоже гуляют на свободе пока. Список тянется давно и не заканчивается.
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27.07.2020 17:31 Відповісти
Во первых, водиле надо дать пилюлей, чтоб не бросал открытый транспорт с ключами зажигания, ну а потом тем идиотам по полной программе, чтоб другим не повадно было.
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27.07.2020 17:30 Відповісти
Чё все напали на пацанов? Пацаны просто покатались
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27.07.2020 19:28 Відповісти
Аніжедєєєті!!!
Хай стулять писок ліберасти, але цих і їм подібних хльопчиків можна привести до тями лише дебелим дрючком.
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28.07.2020 02:54 Відповісти
 
 