Двоє молодиків викрали маршрутку і каталися Києвом, виконуючи небезпечні маневри: "Що він робить!? Недоумки!" ВIДЕО
Поки водій відійшов, двоє громадян заволоділи маршруткою в Києві і поїхали кататися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram-каналі Патрульної поліції Києва.
"Учора ввечері патрульні отримали виклик про заволодіння маршрутним транспортним засобом "Богдан". Автопатруль виявив на зупинці розгубленого водія та очевидців, які розповіли, що поки водій відійшов, двоє хлопців зайшли до салону автобусу та поїхали у напрямку вулиці Кирилівської. Інспектори негайно передали орієнтування всім автопатрулям", - йдеться в повідомленні.
Невдовзі порожній "Богдан" виявили на вулиці Тульчинській.
"До інспекторів відразу підійшли обурені очевидці та показали відео "пригод" автокрадіїв - молоді люди їздили вулицею на великій швидкості, скоювали небезпечні маневри, під час поїздки передавали кермо один одному. Після чого покинули автобус у дворі та зникли. Також очевидці вказали ймовірний напрямок втечі зловмисників", - повідомили у відомстві.
Вже за кілька хвилин патрульні розшукали та затримали ймовірних викрадачів на вулиці Кирилівській. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всех дебилов с избирательным правом собрал Шарий, как магнит железные опилки.
Потом Шарий передаст их Киве.
Вот и заживут, как в сказке.
водители у нас что бросают открытые с ключами ?
водитель виноват в первую очередь ...........................................
Покі їх знайдуть- протокол на "возілу"..........
Доречі, більшість "нормальних маршрутчиков" в Києві їздять не краще(((( При цьому- з повною маршруткою пасажирів....((((((
У ватных дебилов вольница - свой в доску криворожский ватник ЗЕ президентом стал.
отмена 15-суток, "химиков", вытрезвителей, бродяжничества и много другого..
я ему задавал этот вопрос, мол не жалеет он что такую куйню сделал, но он промолчал..
а вообще, он хороший юрист..
Чого йому шкодувати? Для мене, він ворог України, а ворогу не має чого сумувати, він має пишатись шкодою, яку заподів.
Хай стулять писок ліберасти, але цих і їм подібних хльопчиків можна привести до тями лише дебелим дрючком.