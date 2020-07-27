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Найманець РФ Абдулла скаржиться, що українські воїни знищили "два повнокровні батальйони" в Авдіївці. ВIДЕО

Найманець РФ з НЗФ "Батальйон "Схід" Рафі Джабар ("Абдулла") розповів, що в Авдіївській промзоні знищено "десь два батальйони".

Відео опублікував у Twitter блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

"Ми даємо сигнал, що противник заривається на "промці". Та людина, яка тоді командувала полком 11-м на той момент, до нього дуже великі питання. Це 2016 рік, лютий, березень, квітень. Я думаю, його треба судити, тому що я не знаю, скільки людей у ​​нас загинуло в "промці", і це все в мінус ось цієї людини. Я думаю, він зараз в Росії спочиває на лаврах", - заявляє найманець.

За його підрахунками, загиблих там "десь два батальйони".

"Два повнокровні батальйони від того дня і до сьогодні на "промці" ми втратили. І вся ця кров на цій людині, про яку я говорив", - підкреслив найманець.

Найманець РФ Абдулла скаржиться, що українські воїни знищили два повнокровні батальйони в Авдіївці 01

Нагадаємо, сили ЗСУ взяли під контроль Авдіївську "промзону" ("промку") 4 лютого 2016 року. Однак вона залишається однією з гарячих точок на Донбасі.

Читайте також: Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС

Автор: 

знищення (7525) Донбас (22357) Авдіївка (2342) найманці рф (2064) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+88
Привіт від 72-ки і Білої Церкви.

Наемник РФ "Абдулла" жалуется, что украинские воины уничтожили "два полнокровных батальона" в Авдеевке - Цензор.НЕТ 6436
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27.07.2020 17:42 Відповісти
+61
чудесная новость!
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27.07.2020 17:40 Відповісти
+61
Начиная с 19-года таких новостей почему-то нет.
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27.07.2020 17:45 Відповісти
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чудесная новость!
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27.07.2020 17:40 Відповісти
2016-го года, но чудесная.
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27.07.2020 17:43 Відповісти
Начиная с 19-года таких новостей почему-то нет.
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27.07.2020 17:45 Відповісти
Абдулла пожалівся Бубочці. Бубочка пожалів Абдуллу.
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27.07.2020 17:49 Відповісти
жаль что ты падло не вошел в их число
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27.07.2020 21:22 Відповісти
Черножопая продажная гнида предала своих предков-горцев так же, как его предки сдавали своих соседей-горцев русскому царю, также как они сдали Кавказ и Шамиля кацапам. Презираю этих трусов, которые убивают за кацапское бабло и забыли память убитых прадедов и изнасилованных женщин Кавказа. Это не мужчина, а дешевая ************ проститутка, отсасывающая тем, кто убивал его дедов.
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27.07.2020 21:41 Відповісти
Да и х с ним, абдула не вошел в их число, но уже врядли поедет убивать украинцев. Надеюсь ему и протезы поставили производства РФ.
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28.07.2020 11:57 Відповісти
4 года назад была везде бойня.
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27.07.2020 17:41 Відповісти
Це вже після боїв 16-го. І думаю там більше ніж два бата. По перехватам орки башляли по 20.000 ржублів щоб не потрапити на промку. Гіві навіть зловив Шмеля на цю тему)
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27.07.2020 17:46 Відповісти
який скрєпний кацап.
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27.07.2020 17:41 Відповісти
Нічьо нічьо щас свіжачьок підїде. Безпечно! Гарантія від пів-шостого
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27.07.2020 17:42 Відповісти
Привіт від 72-ки і Білої Церкви.

Наемник РФ "Абдулла" жалуется, что украинские воины уничтожили "два полнокровных батальона" в Авдеевке - Цензор.НЕТ 6436
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27.07.2020 17:42 Відповісти
Наемник РФ "Абдулла" жалуется, что украинские воины уничтожили "два полнокровных батальона" в Авдеевке - Цензор.НЕТ 7034
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27.07.2020 17:48 Відповісти
Від Ротка і до Гайка - Батьківщина це моя !
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27.07.2020 17:51 Відповісти
Це колишня П. Запорожця і колись давно магазин "Мелодія"?
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27.07.2020 18:39 Відповісти
Ага .
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28.07.2020 13:13 Відповісти
Я в БЦ вже років з десять не був. Гайок, школа №8 з 1980 по 1988 роки. Батько в 251 полку на Ту-16 літав.
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28.07.2020 14:26 Відповісти
"Бабы нарожают."
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27.07.2020 17:44 Відповісти
Гутарят, что будуть строить фермы для молодняка ! А опорос пустять на поток !
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27.07.2020 17:51 Відповісти
шкода..дуже шкода...що виродок абдула ще може щось патякати
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27.07.2020 17:44 Відповісти
Да пускай пока кукарекает, что ему еще остается. С колен этому ущербному уже не встать и калинку-малинку не сплясать, ножки-то ему наши военные уже укоротили)
Наемник РФ "Абдулла" жалуется, что украинские воины уничтожили "два полнокровных батальона" в Авдеевке - Цензор.НЕТ 6956
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27.07.2020 17:57 Відповісти
А рожи у лекарей...! Рады за идиота!
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27.07.2020 18:17 Відповісти
по їх мордах можна прочитати:"Як добре що є такі безголові ідійоти, що дають нам, лікарям, можливість заробляти на добре життя"
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27.07.2020 18:41 Відповісти
Був би тоді Зеленський він би цього не допустив.
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27.07.2020 17:45 Відповісти
Сдох московит Максим?
Да и х.. с ним.
Сдох московит Иван?
Кто тебя в Украину звал, баран?
А вот когда сдохнет Вова Ху..ло,
Выпью на радости с кумом дорогое вино!
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27.07.2020 17:46 Відповісти
***** это не человек. Это титул правителя **********. Будет еще *****-2,3,4,5... Сущность кацапа не меняется столетиями...
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27.07.2020 19:47 Відповісти
Зеленский услышал твои жалобы,Абдулла. Ніколи знову.
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27.07.2020 17:47 Відповісти
Да кто их на цензоре пиарит, просто из их бредней вырезают пруфы, чтобы кацапам и сепарам в их свинные рыла тыкать, а то их послушать, так они прям неуязвимые и бессмертные.
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27.07.2020 18:04 Відповісти
батальйоны просили огня? они его получили. жалко шо он только костылями обделался, а не на пазлы пошёл вместе с остальными.
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27.07.2020 17:49 Відповісти
Спершу теж так подумала. Але ні, нехай ті патериці йому щоденно нагадують про те, що "нехай щастить" на чужій землі.
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27.07.2020 17:54 Відповісти
в принципе да. но тогда лучше бы ему ещё и руки с глазами поотрывало.
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27.07.2020 17:57 Відповісти
Як у фільмі "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%BB_%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1971) Джонні узяв зброю ".
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27.07.2020 19:25 Відповісти
ага. або як при совку післявоєнному - "сталінський самовар".
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27.07.2020 22:34 Відповісти
Або як Гепа - щоб решту життя паскудив під себе.
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28.07.2020 12:39 Відповісти
Так тебе и надо, Абдула пуйловская! )
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27.07.2020 17:50 Відповісти
Вумний... а дві патерички поруч. Нозям вава...
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27.07.2020 17:51 Відповісти
Это фантомные боли. И это хорошо.
Пусть **** черножопая страдает.
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28.07.2020 09:22 Відповісти
Рано , или поздно вы все ****** запоребриковые встретитесь в аду !
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27.07.2020 17:51 Відповісти
нех..й било шастать
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27.07.2020 17:52 Відповісти
Русского человека Абдуллу гурии заждались.
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27.07.2020 17:53 Відповісти
Скорее фурии.
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28.07.2020 09:23 Відповісти
это друг кадырова, хозяина зеленского ?
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27.07.2020 17:58 Відповісти
Ты зачем убил моих людей?
Наемник РФ Абдулла жалуется, что украинские воины уничтожили "два полнокровных батальона" в Авдеевке - Цензор.НЕТ 3831
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27.07.2020 18:00 Відповісти
Были времена, когда зелёное гумно ещё в цирке выступало
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27.07.2020 18:09 Відповісти
Альо,плятттт, абдула,козаки завжди били вас,інородців.Та і далі бити будуть. Тому що некуй сюди,в нашу державу, лізти було. От тобі,в своїх горах,чому не сиділось? Ну пас би баранів, (до речі, не така вже і погана робота).Так ти тіко хотів заробити,чмошник,коли сюди,в мою країну приїхав.А приїхав ти,гнида, вбивати. От тому,абдула,чи як тебе там,ти знай,що колись,рано,чи пізно,а все одно потрапиш ти,гнида, на палю. ... #уйово ти закінчиш,абдула...
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27.07.2020 18:17 Відповісти
Теперь ему свою невесту овцу трахать сподручнее будет.Они теперь одного роста.
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28.07.2020 09:25 Відповісти
а тебя ******* не нужно судить?
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27.07.2020 18:19 Відповісти
це було в 2016...тепер Зеперемир'я
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27.07.2020 18:24 Відповісти
Хачу пагаварить с настаящим терраристом!

Найманець РФ Абдулла скаржиться, що українські воїни знищили "два повнокровні батальйони" в Авдіївці - Цензор.НЕТ 3498

..
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27.07.2020 18:26 Відповісти
Як майстерно над Бубочкою попрацював таксидерміст... чесне слово, немов живий...
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27.07.2020 19:37 Відповісти
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28.07.2020 09:27 Відповісти
Костыли красиво в кадре смотрятся
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27.07.2020 18:27 Відповісти
Тоже обратил внимание.Надеюсь яйца ему тоже оторвало.
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27.07.2020 18:39 Відповісти
Підшили одне страусинне і пісюн від оленя,хоча воно йому вже непотрібно...Хіба обісцятися...
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27.07.2020 20:19 Відповісти
В Эфиопии уничтожены в Панциря Путлера......месят эту погань по всему Миру...
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27.07.2020 18:30 Відповісти
і яким боком оця Бдула до нашої землі ?
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27.07.2020 18:34 Відповісти
У Вас помилка в написанні ім'я цього непотребу.Правильно-Бздула.
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27.07.2020 18:41 Відповісти
З шахти виліз)). Пам'ятаєте, там в них постійно щось закопували
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27.07.2020 21:23 Відповісти
Исконно рЮЗЬГий пришЬЙОлЬ АсвАбАждать срЮзЬких...
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27.07.2020 18:34 Відповісти
Два экипажа рекетного комплекса Панцирь уничтожены в Эфиопии...причем сдохли от удара молнии....Бог все видит....
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27.07.2020 18:37 Відповісти
"Молния", хорошее название для средства противопанцирной борьбьі
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27.07.2020 18:43 Відповісти
абдула зарежь отого человека, шо ****** называется, а мы тебе ноги отдадим.
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27.07.2020 19:00 Відповісти
Угу..Свинные.
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28.07.2020 09:06 Відповісти
Грамотей ПОТЧЮЕТ НА ЛАВРАХ . Я подозревал что сепарня сплошь дебилы .
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27.07.2020 19:10 Відповісти
Там даже для русскоязычных почивать,потчевать и патчить-это одно и то же.
А этот черножопый наверное только недавно это слово где то услышал и не знает что оно обозначает.
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28.07.2020 09:38 Відповісти
«Все, що ми знаємо, - це те, що в боях з росіянами нам доводилося розгрібати кургани ворожих трупів перед нашими окопами, щоб мати чітке поле вогню проти їх свіжих штурмових хвиль» - Пол фон Гінденбург
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27.07.2020 19:18 Відповісти
Вища військова тактика та стратегія московітських генералів завалити противника трупами своїх солдатів.
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27.07.2020 19:40 Відповісти
кацапи завжди брешуть.
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27.07.2020 19:26 Відповісти
Сепар безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...

Найманець РФ Абдулла скаржиться, що українські воїни знищили "два повнокровні батальйони" в Авдіївці - Цензор.НЕТ 5568
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27.07.2020 19:34 Відповісти
Какая проникновенная лирика.
Надо слова переписать.
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28.07.2020 09:40 Відповісти
Единственный шанс выжить Украины это срочно усиливать и технологически вооружать армию. И наносить гигантские потери российским террористам каждый день, каждый час. За одного нашего 1000 террористов. Только такая пропорция. Только так можно ожидать, что начнутся переговоры и будет победа и уважение в мире.
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27.07.2020 19:53 Відповісти
Вон пискоф уже сообщил об продуктивной беседе гидранта с х"йлом. Наверное опять мир в глазах увидел.
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27.07.2020 20:25 Відповісти
Ну вот,добавилась ще одна присказка куме.
-Яка?
-Ну,що можно долго смотреть,як горит огонь,течёт вода и жалуется Абдулла
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27.07.2020 20:03 Відповісти
Героям слава!
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27.07.2020 20:57 Відповісти
Костыли не потеряй
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27.07.2020 21:04 Відповісти
Тогда там воевал батальон "Сомали" и командрвал этим батальоном Гиви. Он посылал на пулемёты своих придурков и те, как зомби лезли один за другим, подыхая десятками. Потом в комнату, где керовал Гиви, кто-то бахнул из Шмеля, и тот вроде сдох, даже обгоревший труп показывали.
О ком тогда чешет этот безногий Рафи-Абдулла? Не Ходаковский же...
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27.07.2020 21:13 Відповісти
Добре але мало.
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27.07.2020 22:44 Відповісти
Да,было время Украинская армия воевала за свою землю.
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27.07.2020 23:39 Відповісти
Поджигай Абдуулааа)
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28.07.2020 00:01 Відповісти
Як там пітушня кукарєкала: «Да еслиб рассия захатела, то за 2 дня до Кіева! За 3 до Львова!»
А воно, он, як невдобно вийшло.
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28.07.2020 00:04 Відповісти
взявший меч от меча погибнет, абдула...
Библию читать надо, а не коран
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28.07.2020 00:58 Відповісти
ээ,абдулла,ми твой горла рэзать будем,как барану-от уха до уха.
и на костыли наденем-их у тебя два
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28.07.2020 09:31 Відповісти
Нада звИзду этАму аисту передать на ту сторону со 120-й...
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28.07.2020 11:18 Відповісти
Всегда привожу пример судьбу рашкинского генерала Анатолия Романова... Он командовал расправой в Самашках... В 95-м на него было покушение.... И вот на протяжении 25 лет он ОВОЩЬ... Может только глазами шевелить.... Вот это карма....
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28.07.2020 12:20 Відповісти
Эт да.Что б он еще 25 лет в таком состоянии пожил.Будет время подумать над своими злодеяниями.
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28.07.2020 14:59 Відповісти
Ну надіємося що і абдала приєднається до них)
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28.07.2020 13:51 Відповісти
 
 