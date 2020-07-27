Найманець РФ Абдулла скаржиться, що українські воїни знищили "два повнокровні батальйони" в Авдіївці. ВIДЕО
Найманець РФ з НЗФ "Батальйон "Схід" Рафі Джабар ("Абдулла") розповів, що в Авдіївській промзоні знищено "десь два батальйони".
Відео опублікував у Twitter блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
"Ми даємо сигнал, що противник заривається на "промці". Та людина, яка тоді командувала полком 11-м на той момент, до нього дуже великі питання. Це 2016 рік, лютий, березень, квітень. Я думаю, його треба судити, тому що я не знаю, скільки людей у нас загинуло в "промці", і це все в мінус ось цієї людини. Я думаю, він зараз в Росії спочиває на лаврах", - заявляє найманець.
За його підрахунками, загиблих там "десь два батальйони".
"Два повнокровні батальйони від того дня і до сьогодні на "промці" ми втратили. І вся ця кров на цій людині, про яку я говорив", - підкреслив найманець.
Нагадаємо, сили ЗСУ взяли під контроль Авдіївську "промзону" ("промку") 4 лютого 2016 року. Однак вона залишається однією з гарячих точок на Донбасі.
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Да и х.. с ним.
Сдох московит Иван?
Кто тебя в Украину звал, баран?
А вот когда сдохнет Вова Ху..ло,
Выпью на радости с кумом дорогое вино!
Пусть **** черножопая страдает.
..
А этот черножопый наверное только недавно это слово где то услышал и не знает что оно обозначает.
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
Надо слова переписать.
-Яка?
-Ну,що можно долго смотреть,як горит огонь,течёт вода и жалуется Абдулла
О ком тогда чешет этот безногий Рафи-Абдулла? Не Ходаковский же...
А воно, он, як невдобно вийшло.
Библию читать надо, а не коран
и на костыли наденем-их у тебя два