Найманець РФ Абдулла скаржиться, що українські воїни знищили "два повнокровні батальйони" в Авдіївці. ВIДЕО

Найманець РФ з НЗФ "Батальйон "Схід" Рафі Джабар ("Абдулла") розповів, що в Авдіївській промзоні знищено "десь два батальйони".

Відео опублікував у Twitter блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

"Ми даємо сигнал, що противник заривається на "промці". Та людина, яка тоді командувала полком 11-м на той момент, до нього дуже великі питання. Це 2016 рік, лютий, березень, квітень. Я думаю, його треба судити, тому що я не знаю, скільки людей у ​​нас загинуло в "промці", і це все в мінус ось цієї людини. Я думаю, він зараз в Росії спочиває на лаврах", - заявляє найманець.

За його підрахунками, загиблих там "десь два батальйони".

"Два повнокровні батальйони від того дня і до сьогодні на "промці" ми втратили. І вся ця кров на цій людині, про яку я говорив", - підкреслив найманець.

Нагадаємо, сили ЗСУ взяли під контроль Авдіївську "промзону" ("промку") 4 лютого 2016 року. Однак вона залишається однією з гарячих точок на Донбасі.

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