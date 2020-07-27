"Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше", - кандидатка в президенти Білорусі Тіхановська. ВIДЕО
Суперниця Лукашенка на виборах президента Білорусі відповіла на запитання "чий Крим".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це вона сказала в інтерв'ю "Єврорадіо".
Коли ведучий запитав, після паузи, глибоко зітхнувши, Тіхановська відповіла:
"Я на цю проблему можу відповісти з точки зору людини, жінки, яка проти будь-якого прояву воєн. І мені дуже боляче через те, що в Україні була війна ... Це дуже болісне питання, і воно розділяє людей, налаштовує один проти одного. Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше".
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Зелень в нас тимчасово.
Вам би замість Луки щось нормальне підшукати.
женщина без личного мнения, это уже не женщина и не кандидат в президенты Белоруссии,
а так, тля, типа сн у нас
Удачи вам и смелости Белорусы!!! Америка вам в помощь!!! Просите помощи!!! И сражайтесь за свою свободу!