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"Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше", - кандидатка в президенти Білорусі Тіхановська. ВIДЕО

Суперниця Лукашенка на виборах президента Білорусі відповіла на запитання "чий Крим".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це вона сказала в інтерв'ю "Єврорадіо".

Коли ведучий запитав, після паузи, глибоко зітхнувши, Тіхановська відповіла:

"Я на цю проблему можу відповісти з точки зору людини, жінки, яка проти будь-якого прояву воєн. І мені дуже боляче через те, що в Україні була війна ... Це дуже болісне питання, і воно розділяє людей, налаштовує один проти одного. Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше".

Читайте також: Суперниця Лукашенка Тіхановська не відповіла на запитання про анексію Криму: "Не хотілося б необережними словами когось відштовхнути"

Автор: 

Білорусь (7967) Крим (14185) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+61
Юридически квартира твоя, но фактически в ней живёт разбойник и убийца с пулемётом
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27.07.2020 21:25 Відповісти
+35
Юридически Тихановская оппонент Луке, а фактически такая же ватная пропаРашкинская политическая проститутка....
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27.07.2020 21:35 Відповісти
+30
А самое обидное что все твои бывшие соседи говорят что надо просто смирится и перестать перекрывать ему воду в горшок.
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27.07.2020 21:34 Відповісти
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Я читала. Дякую.
Зелень в нас тимчасово.
Вам би замість Луки щось нормальне підшукати.
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28.07.2020 13:07 Відповісти
Ну что вы набросились на эту беларусскую женщину, за Крым !! Крым просрал в первую очередь кравчук!!, не добивший конретики в вопросе крыма с россией и ельциным в Беловежской пуще!!! Ещё большая вина лежит на, всеми хвалённом, воре -президенте Кучме!! Развал Украины и Крыма, начался при воре-Кучме!! Который строил воровскую империю своей дочке и зятю и болт положил на Крым и на весь украинский народ! именно в период Кучмы, резко активизировались недобитки из россии и Всякие там Лужковы и Жирики. Именно в этот период, незаконно начали толпами возвращаться, из казахтана и узбекистана в Крым, крымские татары и сеять в Крыму смуту и беспорядки, погромы и панику. Требуя возврата своих земель и имущества и устраивая безпорядки! Кучме и всяким там губернаторам крыма, было это похеру мороз!! Все усиленно воровали! Кто санаторий . кто берега , кто госдачи!! Все думали, что оно само собой разсосётся!! И не меньшая вина за Крым лежит на самих крымских татарах. А события в Тузла это уже было как следствие, этой бездеятельности Кучмы и его поддонков!! И остановить процесс уже было не возможно. А теперь эта самая татарва льёт крокодильи слёзы за свой Крым. И Сидит эта самая татарва в ВР и требует Автономии Крыма, (не понятно какого Крыма). Вы сначала верните Крым, а потом будем решать, быть в Крыму автономии или нет!!
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28.07.2020 14:23 Відповісти
а разве не "татарва" этнический народ крыма с полным правом на него?
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28.07.2020 22:14 Відповісти
готовилась лярва, ответ прдуманый
женщина без личного мнения, это уже не женщина и не кандидат в президенты Белоруссии,

а так, тля, типа сн у нас
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28.07.2020 21:31 Відповісти
Вона виступає не від свого імені, а від трьох претендентів, один з яких - її ув'язнений чоловік. Для неї тепер наголовніше - вирвати владу з рук Лукашенка, а для цього треба об'єднати весь народ. На наступних виборах різні політики вже матимуть різні програми, кожен визначиться і з Кримом, і з білоруською мовою ітд. Тоді вже народ зможе вибирати.
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28.07.2020 23:18 Відповісти
Провалила экзамен. Будет батька президент.
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29.07.2020 13:43 Відповісти
Бред!!!! С ним нельзя перегоаривать- он часть россии!!! Уверен - там все непросто, нет там опозиции- там фсб!!!!
Удачи вам и смелости Белорусы!!! Америка вам в помощь!!! Просите помощи!!! И сражайтесь за свою свободу!
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10.08.2020 12:14 Відповісти
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