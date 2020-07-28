"Я проклинаю тебе і все кодло, яке кругом тебе", - батько загиблого солдата Журавля - Зеленському. ВIДЕО

Під час мітингу під ОП, на якому виступали проти умов перемир'я на Донбасі, батько загиблого українського воїна Ярослава Журавля жорстко розкритикував президента В.Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема батько воїна, звертаючись до президента Зеленського, заявив: "Вово, де ти був, коли бабуся розв'язувала з хустинки останні 100 гривень і віддавала нам, волонтерам, щоб ми везли в армію. Де ти, гнида, була, коли у мого сина ламали пальці, виймаючи автомат, а ти пив вино чи каву? Де ти був? Чому ти не біля народу України? Кого ти слухаєш? ​​Ви тіло України обмазали гнидотою різною. Вовочко, прокинься! ​​Народ вас зітре з лиця оцієї оплаканої землі. Я проклинаю тебе і все кодло, яке кругом тебе".

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