"Я проклинаю тебе і все кодло, яке кругом тебе", - батько загиблого солдата Журавля - Зеленському. ВIДЕО
Під час мітингу під ОП, на якому виступали проти умов перемир'я на Донбасі, батько загиблого українського воїна Ярослава Журавля жорстко розкритикував президента В.Зеленського.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема батько воїна, звертаючись до президента Зеленського, заявив: "Вово, де ти був, коли бабуся розв'язувала з хустинки останні 100 гривень і віддавала нам, волонтерам, щоб ми везли в армію. Де ти, гнида, була, коли у мого сина ламали пальці, виймаючи автомат, а ти пив вино чи каву? Де ти був? Чому ти не біля народу України? Кого ти слухаєш? Ви тіло України обмазали гнидотою різною. Вовочко, прокинься! Народ вас зітре з лиця оцієї оплаканої землі. Я проклинаю тебе і все кодло, яке кругом тебе".
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Обозреватель упомянул очень незаметно.
Про ТВ - и не говорю...
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/28/7260899/ Вот мнение человека с передовой.
А вы знаете, шо Земля - плоская?
И скажу больше: судьбы его деткам такой же!!! Но еще при его жизни!!!
Не все вимірюється грошима. Є ще в українських чоловіів і гідність, і честь, і любов до своєї землі. Ще не вмерли України ні слава, ні воля !!
А вважаєте той батько, який до речі, мій земляк, також з Дніпропетровщини, не хотів своєму сину кращої долі, ніж смерть від рук ворога н своїй землі? Я розумію, родина це важливо, щастя близьких - безумовно важлива річ. Але, не треба забувати про те, що може так статися, що не буде в вас ні дому, ні щасливої родини, ні гідної освіти в дітей, тому, що до вас в родину/дім/місто може прийти війна, яку не пустили ті, хто зміг знайти в собі сили, залишити своїх власних дітей, і піти захищати і свій і ваш дім, і свою, і вашу родину, і своє і ваше місто.
Байдужість та егоїзм це не найкращі риси людини. Вони часто є супутниками боягузтва.
Мої глибокі співчуття батькові, який зростив такого Сина.. Тримайтесь, Тато !!!
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/28/7260899/ Вот мнение человека с передовой.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/28/7260899/ Вот мнение человека с передовой.
Нові єврейськи обличчя в Раді продали в січні - лютому в великій кількості медичні маски в Китай, Грецію та Іспанію і залишили народ України без засобів захисту при пандемії коронавируса.
Лохторат 73% вже зрозумiв що не буде єврейська дитина піклуватися про здоров'я своїх виборців. Для нього вони - ГОІ. В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» блазень з «95 кварталу» вмонтував пісню з таким тестом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!».Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «шоб ви здохли». Таким чином, інородець висловлює своє ставлення до громадян УКРАЇНІ.
Батько комедіанта образив український народ I назвав виборцiв - «біомасою», а його дитина, порівняла в Юрмале громадян України з «актрисою німецького фільму для дорослих, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку».
Зазвичай єврейські родини, які живуть в діаспорі, намагаються не псувати відносин з аборигенами, від яких вони годуються. У них накопичен великий досвід гасити будь-які конфлікти з сусідами, і не йти на загострення відносин. Але сім'я нінішнього президента України веде себе досить агресивно, як кажуть на Залесье «наривається на неприємності».
Кодло, захопившее владу в України, несе смерть, злидні, горе i сльози всім громадянам.
В своих образах Янелох Перший перейшов «червону межу», за якою очікується падіння рейтингу політика и передчасна відставка. Источник: https://ukranews.com/news/678385-zelenskij-o-evrejskoj-krovi-rasskazal-v-intervyu-izrailskomu-izdaniyu
А ведь можно было на передок выдвинуть эвакуационную машину типа .....СЭМ производства Житомирского БЗ.при поддержке хотя бы огня пары танковых пушек
для спасения ЖИЗНИ нашего Г е р о я
Он - нет --- слова - ничего не значащие слова поддержки не Украинского кагала .
"Беру под свой контроль!" - хотя бы эту фразу выполнил из всех обещаний на площади перед выборами ...
А , что в Израиле для евреев. 1027 боевиков ХАМАС и "Фатх" были обменяны на
(одного) капрала ШАЛИТА.https://korrespondent.net/world/1273337-gilad-shalit-vernulsya-v-izrail