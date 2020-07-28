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"Я проклинаю тебе і все кодло, яке кругом тебе", - батько загиблого солдата Журавля - Зеленському. ВIДЕО

Під час мітингу під ОП, на якому виступали проти умов перемир'я на Донбасі, батько загиблого українського воїна Ярослава Журавля жорстко розкритикував президента В.Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема батько воїна, звертаючись до президента Зеленського, заявив: "Вово, де ти був, коли бабуся розв'язувала з хустинки останні 100 гривень і віддавала нам, волонтерам, щоб ми везли в армію. Де ти, гнида, була, коли у мого сина ламали пальці, виймаючи автомат, а ти пив вино чи каву? Де ти був? Чому ти не біля народу України? Кого ти слухаєш? ​​Ви тіло України обмазали гнидотою різною. Вовочко, прокинься! ​​Народ вас зітре з лиця оцієї оплаканої землі. Я проклинаю тебе і все кодло, яке кругом тебе".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загиблого на Донбасі морпіха Ярослава Журавля поховали на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) мітинг (755) смерть (6777) 35 окрема бригада (65)


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Топ коментарі
+197
нежданчик для клована... аж кусок кошерного мяса в рот не зашел...
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28.07.2020 00:01 Відповісти
+163
«В частности, отец воина, обращаясь к президенту Зеленскому, заявил: "Вова, где ты был, когда бабушка развязывала с платочка последние 100 гривен и отдавала нам волонтерам, чтобы мы везли в армию. Где ты, гнида, была, когда у моего сына ломали пальцы, вынимая автомат, а ты пил вино или кофе.Где ты был? Почему ты не возле народа Украины? Кого ты слушеашь? Вы, тело Украины обмазали гнидотой разной. Вовочка, проснись! Народ вас сотрет с лица этой оплаканой земли. Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя".Источник: https://censor.net/v3210424»

73,22%, слухайте. Це й вам.
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28.07.2020 00:31 Відповісти
+161
Светлая память погибшему.
Соболезнования Отцу.
Смерть российским оккупантам и зелёным коллаборантам!
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28.07.2020 00:06 Відповісти
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Да, Укрправда скурвилась,
Обозреватель упомянул очень незаметно.
Про ТВ - и не говорю...
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28.07.2020 17:37 Відповісти
Светлая память защитнику Украины Ярослава Журавля
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28.07.2020 14:51 Відповісти
Пдітримую батька,дуже боляче слухати відчай за байдужесть всієі влади.Бажаю всему кодлу дивіться он-лайн за своїх рідних.Дуже сумно.Герої не вмирають
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28.07.2020 15:01 Відповісти
откуда столько злобы...ну нет у Зеленского на руках хороших карт, а с теми что есть в игре находиться сложно...
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28.07.2020 15:38 Відповісти
Посмотрел бы я на тебя после того как твой сын умирал бы 4 дня, а пархатый ублюдок который якобы взял это дело под личный контроль свалил на курорты винцо попивать. Так что не рааскзывай тут про злобу отца потерявшего своего сына из-за трусости и некомпетентности жидовского клоуна, расскажи лучше зачем это пархатое чмо в президенты лезло?
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28.07.2020 16:25 Відповісти
Ну и сидел бы в своем быдлоквартале с шестерками
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28.07.2020 20:31 Відповісти
Залезь в парашу ,возьми трубочку и дыши .Вякаешь тут за вовочку .Весь парламент его ,тварь заткнись .
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15.08.2020 22:02 Відповісти
Порошенковская тоталитарная секта системно гадит Украине и расшатывает ситуацию изнутри в интересах Путина.

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/28/7260899/ Вот мнение человека с передовой.
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28.07.2020 15:42 Відповісти
що сьогодні, на пару з старпером в білій панамці на зміні?
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28.07.2020 15:48 Відповісти
вот оно чо Михалыч)) секта, расшатывает лодку это набор слов из методичек ***** как раз.
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28.07.2020 15:50 Відповісти
Порох - лайно, але в порівнянні з Зе - квіточка...
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28.07.2020 16:01 Відповісти
Якщо людина упоротий фанат Зелі, то йому нічого не допоможе.
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28.07.2020 16:14 Відповісти
Щось дуже смердить чи то кацапом, чи жидом не розберу, але ваняє на весь форум. За парєбрік шмара прадажна.
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28.07.2020 22:17 Відповісти
Ти правий, проша, селюк я- "діванний". Москалі сруть постійно, куди тільки поткнуться. Народи такий, нічого не зробиш. Тому те, що вони сруть і собі, й іншим в штани - не дивина, а система. Ти - тому теж підтвердження, убоге.
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29.07.2020 11:22 Відповісти
это минимум на 2 видосика тянет для мордокнижного сообщества
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28.07.2020 15:47 Відповісти
Вся страна проклинает это ж..кое кодло, которое торгует Украиной и оптом и в розницу.
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28.07.2020 15:49 Відповісти
Судя по рейтингам половина страны у нас откровенные коллаборанты мертветчуковцы-петушарики которые вообще наверняка радуются смерти нашего воина + зебильное стадо которому вообще похеру на эту войну, для них ее и не было никогда.
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28.07.2020 16:28 Відповісти
Вы верите социолохам лупоглазого Разумкина?
А вы знаете, шо Земля - плоская?
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28.07.2020 21:09 Відповісти
Ну как правило результаты выборов у нас не сильно отличаются от результатов соцопросов.
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29.07.2020 20:59 Відповісти
Бо дебилы доверчивые...
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29.07.2020 21:04 Відповісти
Це тільки початок...
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28.07.2020 16:11 Відповісти
Довели евреи страну. Спасибо биомассе, допустивших кодло к кормушке...
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28.07.2020 16:16 Відповісти
Зелёнке всё - больше года не проживёт. Вспомните как прокляла мать погибшего на майдане детей Януковича, и как это проклятие сработало. Тогда и года не прошло. Такие проклятие самые мощные.
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28.07.2020 16:22 Відповісти
"Я проклинаю тебе і все кодло, яке кругом тебе", - батько загиблого солдата Журавля - Зеленському - Цензор.НЕТ 8826
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28.07.2020 16:43 Відповісти
гнида вовочка как раз в тему
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28.07.2020 17:42 Відповісти
Подписываюсь под каждым словом.
И скажу больше: судьбы его деткам такой же!!! Но еще при его жизни!!!
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28.07.2020 18:28 Відповісти
Оля, я не буду с вами спорить, но лично мне кажется что насильно на войну в АТО никто никого не призывает. Взял автомат, пошел на войну, будь готов не только стрелять в других, но и получить пулю в ответ.
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28.07.2020 21:29 Відповісти
Це ви про Верховну Раду з монобільшістю? Дуже відверто.
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28.07.2020 19:20 Відповісти
воно не почує слів згорьованого батька, але небесна канцелярія все фіксує і сковарідка вже підігрівається
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28.07.2020 19:36 Відповісти
Зеленский за все время своего президентства НИ РАЗУ не посетил в госпитале наших раненых защитников Отчизны и не поддержал их. Это говорит о том,что плевать он хотел на армию, как впрочем и на весь народ.
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28.07.2020 19:51 Відповісти
Бо мразь. В мене в хаті теж така мразь живе. Всі кевеени передивився тепер сидить, тварь, на шиї і слова не можна сказати, щоб за голову брався... От тобі і кавеен..(.
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28.07.2020 20:00 Відповісти
А ви його - дустом...
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28.07.2020 21:10 Відповісти
До столу не кликати спробуйте.Може,шлунком почне думати?
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28.07.2020 23:47 Відповісти
а прикинь якщо кожен чоловік буде так розмірковувати як ти.. Хто захистить українську землю?
Не все вимірюється грошима. Є ще в українських чоловіів і гідність, і честь, і любов до своєї землі. Ще не вмерли України ні слава, ні воля !!
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28.07.2020 21:35 Відповісти
Может вы и правы уважаемый. Просто я живу простыми понятиями: у меня хорошая работа, моя семья должна быть сыта, дети получить хорошее образование, и ехать в другой конец Украины, рисковать единственной жизнью, в угоду нездоровых политических амбиций политиков я не собираюсь. Кто эту войну хотел и развязал, пусть и воюет. А я хочу просто ее пережить, жизнь то одна.
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28.07.2020 21:48 Відповісти
Уйо@ок, на войну можно не идти, но нужно помнить, что она может прийти к каждому.
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28.07.2020 22:46 Відповісти
До цього уйо@ка війна не прийде. Бо він живе там, звідки вона йде по всьому світу. Почитайте, як це падло закликає чоловіків не захищати свою Батьківщину від орків.
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28.07.2020 23:24 Відповісти
Конечно может, но зачем на нее идти за сотни киллометров если она к тебе не пришла и самое главное, зачем ее провоцировать и разжигать чтобы не дать ей закончится мирными переговорами. Почему если малая часть людей хочет воевать с ОРДЛО до бесконечности, то другие, как стадо, должны последовать ихнему примеру???
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29.07.2020 00:41 Відповісти
вважаєте в тих, хто таки взяв до рук зброю, і не вагаючись пішов захищати свою країну у 2014-му не було дітей?? Були, напевно у всіх, а деякі і самі ще були майже діти. Вважаєте вони не хотіли гарної освіти своїм дітям чи гідного життя своїм батькам? А сталося так, що вони померли за те, щоб такі як ви могли дати своїм дітям гарну освіту та гарне життя.
А вважаєте той батько, який до речі, мій земляк, також з Дніпропетровщини, не хотів своєму сину кращої долі, ніж смерть від рук ворога н своїй землі? Я розумію, родина це важливо, щастя близьких - безумовно важлива річ. Але, не треба забувати про те, що може так статися, що не буде в вас ні дому, ні щасливої родини, ні гідної освіти в дітей, тому, що до вас в родину/дім/місто може прийти війна, яку не пустили ті, хто зміг знайти в собі сили, залишити своїх власних дітей, і піти захищати і свій і ваш дім, і свою, і вашу родину, і своє і ваше місто.
Байдужість та егоїзм це не найкращі риси людини. Вони часто є супутниками боягузтва.
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28.07.2020 23:43 Відповісти
це провокатор.
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29.07.2020 06:47 Відповісти
а може він не доріс до чоловіка . а ви йому про чоловіче. не пойме як в середині жінка
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28.07.2020 22:46 Відповісти
оце справжній Народ України, а не оте лайнище, яке ставило хрестик навпроти прізвища "зеленський" у квітні 2019-го..
Мої глибокі співчуття батькові, який зростив такого Сина.. Тримайтесь, Тато !!!
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28.07.2020 21:32 Відповісти
Герою Слава і вічна пам'ять зєльоній падлюці - поскоріше здохнути самоубившись.
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28.07.2020 22:18 Відповісти
Присоединяюсь к проклёнам. Эта мразь в самое тяжелое для Украины время занимает чужое кресло и вредит, вредит, вредит....
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28.07.2020 22:21 Відповісти
Зелёные мрази просто предатели.
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28.07.2020 22:33 Відповісти
люди це велике велике горе хоронити свою дитину . не буде спокою татові
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28.07.2020 22:52 Відповісти
проклятия в комментариях сыпятся на голову зельца 69 квартала из кривого, а это уже серьезно.
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28.07.2020 22:52 Відповісти
+1 проклинаю бубу віслюковну оманську
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28.07.2020 23:03 Відповісти
Жаль мужика, клоун заяву в СБУ накатает шо ему угрожали
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28.07.2020 23:14 Відповісти
Краще б 43 роки тому папасаша і мамарімма скористались презервативом, щоб не виплодився Вова-блаЗЕнь.
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29.07.2020 00:13 Відповісти
та ему 42, а не 43.
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03.09.2020 20:37 Відповісти
Хто на себе багато взяв з того багато й спитають.Зеленський продовжує сприймати посаду президента як пост царя-батюшки на якому тримаються всі закони всесвіту.Поки імунітет і охорона створили зону комфорта.Але цей прокльон досягне його обовязково.
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29.07.2020 08:16 Відповісти
Порошенковская тоталитарная секта системно гадит Украине и расшатывает ситуацию изнутри в интересах Путина.

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/28/7260899/ Вот мнение человека с передовой.
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29.07.2020 08:23 Відповісти
Порошенковская тоталитарная секта системно гадит Украине и расшатывает ситуацию изнутри в интересах Путина.

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/07/28/7260899/ Вот мнение человека с передовой.
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29.07.2020 08:24 Відповісти
Нам вже давно треба розуміти - ВОНИ З ОДНОГО КОРИТА
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02.08.2020 12:35 Відповісти
Чотири доби повільно і болісно, вмирав в «сірій зоні» поранений український воїн Ярослав після того, як Верховний потерпілий взяв ситуацію «під особистий контроль» і поїхав в чергову позапланову відпустку «освіжитися» у моря. В інтерв'ю виданню The Times of Israel криворіжець уточнив: «У мене єврейська кров. І я президент». Після цієї гучної заяви, ніхто вже не сумнівається, що до влади в 2019 році в Києві прийшли євреї. Україна - єдина країна в світі, крім Ізраїлю, де Президент - єврей. На вітання «СЛАВА УКРАЇНІ!» тепер відповідають: «ЄВРЕЯМ СЛАВА!». Напередодні виборів Бубочка чесно сказав: «Я нікому нічого не винен!».
Нові єврейськи обличчя в Раді продали в січні - лютому в великій кількості медичні маски в Китай, Грецію та Іспанію і залишили народ України без засобів захисту при пандемії коронавируса.
Лохторат 73% вже зрозумiв що не буде єврейська дитина піклуватися про здоров'я своїх виборців. Для нього вони - ГОІ. В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» блазень з «95 кварталу» вмонтував пісню з таким тестом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!».Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «шоб ви здохли». Таким чином, інородець висловлює своє ставлення до громадян УКРАЇНІ.
Батько комедіанта образив український народ I назвав виборцiв - «біомасою», а його дитина, порівняла в Юрмале громадян України з «актрисою німецького фільму для дорослих, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку».
Зазвичай єврейські родини, які живуть в діаспорі, намагаються не псувати відносин з аборигенами, від яких вони годуються. У них накопичен великий досвід гасити будь-які конфлікти з сусідами, і не йти на загострення відносин. Але сім'я нінішнього президента України веде себе досить агресивно, як кажуть на Залесье «наривається на неприємності».

Кодло, захопившее владу в України, несе смерть, злидні, горе i сльози всім громадянам.
В своих образах Янелох Перший перейшов «червону межу», за якою очікується падіння рейтингу політика и передчасна відставка. Источник: https://ukranews.com/news/678385-zelenskij-o-evrejskoj-krovi-rasskazal-v-intervyu-izrailskomu-izdaniyu
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29.07.2020 09:41 Відповісти
СПАСАТЬ ГЕРОЕВ ОНИ НЕ БУДУТ - не кошерно.....
А ведь можно было на передок выдвинуть эвакуационную машину типа .....СЭМ производства Житомирского БЗ.при поддержке хотя бы огня пары танковых пушек

для спасения ЖИЗНИ нашего Г е р о я

Он - нет --- слова - ничего не значащие слова поддержки не Украинского кагала .
"Беру под свой контроль!" - хотя бы эту фразу выполнил из всех обещаний на площади перед выборами ..."Я проклинаю тебе і все кодло, яке кругом тебе", - батько загиблого солдата Журавля - Зеленському - Цензор.НЕТ 1778
А , что в Израиле для евреев. 1027 боевиков ХАМАС и "Фатх" были обменяны на

(одного) капрала ШАЛИТА.https://korrespondent.net/world/1273337-gilad-shalit-vernulsya-v-izrail
"Я проклинаю тебе і все кодло, яке кругом тебе", - батько загиблого солдата Журавля - Зеленському - Цензор.НЕТ 5738
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29.07.2020 11:47 Відповісти
Господи, хоча б одна з цих владних тварюк, коли творила цей злочин задумалась - а якщо мій син чи донька опиняться на місті Ярослава, що тоді ? Тепер свої сраки будуть прикривати... За таке злодійство - НАРИ ЧЕКАЮТЬ ! Щире співчуття родині, поможи Боже. Слава Україні! Герою Слава ! Смерть ворогам !
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02.08.2020 12:44 Відповісти
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