"Чуєш, ти сам село #бане! Іди нах#й", - фани луцької "Волині" влаштували бійку з поліцією та охороною стадіону після поразки від "Агробізнесу". ВIДЕО
Уболівальники луцької "Волині" влаштували після поразки команди від "Агробізнесу" бійку з поліцією та охороною стадіону, яка намагалася захистити президента ФК "Агробізнес" Олега Собуцького. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ПРОФУТБОЛ, конфлікт спровокувала реакція Собуцького на нецензурну фразу на адресу його команди, яку він випадково почув, проходячи повз місце розборок між фанами "Волині" та її гравцями.
"Ми зараз базаримо за цю гру. Це село #бане!", - обурився програшу "Волині" уболівальник.
Саме ці слова і почув Собуцький і відповів уболівальнику: "Чуєш, ти сам село #бане!".
Топ коментарі
+12 Максим Дерендяев
показати весь коментар28.07.2020 09:43 Відповісти Посилання
+8 Oljik
показати весь коментар28.07.2020 09:54 Відповісти Посилання
+4 Olga Lunkina
показати весь коментар28.07.2020 09:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А качество? Его нет и не было.
а такие провокационные посты с нецерзурщиной, Цензору можно публиковать?
Так шо кто ты там говоришь село...?
Собуцкий ударил арбитра. Комитет признал, что его действия нанесли вред имиджу украинского футбола.
По результатам рассмотрения КДК УАФ постановил запретить Собуцкому любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно. Кроме того, клуб "Агробизнес" оштрафовали на 500 000 гривен.
Команде запрещено проводить матчи на стадионе "Юность" в городе Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.
Інакше фани покинуть клуб. Дворовому футболу продули...