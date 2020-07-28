"Чуєш, ти сам село #бане! Іди нах#й", - фани луцької "Волині" влаштували бійку з поліцією та охороною стадіону після поразки від "Агробізнесу". ВIДЕО

Уболівальники луцької "Волині" влаштували після поразки команди від "Агробізнесу" бійку з поліцією та охороною стадіону, яка намагалася захистити президента ФК "Агробізнес" Олега Собуцького. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ПРОФУТБОЛ, конфлікт спровокувала реакція Собуцького на нецензурну фразу на адресу його команди, яку він випадково почув, проходячи повз місце розборок між фанами "Волині" та її гравцями.

"Ми зараз базаримо за цю гру. Це село #бане!", - обурився програшу "Волині" уболівальник.

Саме ці слова і почув Собуцький і відповів уболівальнику: "Чуєш, ти сам село #бане!".

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