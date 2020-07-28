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"Чуєш, ти сам село #бане! Іди нах#й", - фани луцької "Волині" влаштували бійку з поліцією та охороною стадіону після поразки від "Агробізнесу". ВIДЕО

Уболівальники луцької "Волині" влаштували після поразки команди від "Агробізнесу" бійку з поліцією та охороною стадіону, яка намагалася захистити президента ФК "Агробізнес" Олега Собуцького. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ПРОФУТБОЛ, конфлікт спровокувала реакція Собуцького на нецензурну фразу на адресу його команди, яку він випадково почув, проходячи повз місце розборок між фанами "Волині" та її гравцями.

"Ми зараз базаримо за цю гру. Це село #бане!", - обурився програшу "Волині" уболівальник.

Саме ці слова і почув Собуцький і відповів уболівальнику: "Чуєш, ти сам село #бане!".

Також читайте: "Це плювок в очі всім уболівальникам "Динамо", - столичні ультрас анонсували акції протесту після призначення Луческу тренером київського клубу

Автор: 

бійка (746) футбол (1586) фанати (133)


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Топ коментарі
+12
Конечно обидно что городские продули сельской команде, но зачем же людей оскорблять, это село вас идиотов городских кормит.
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28.07.2020 09:43 Відповісти
+8
Залишилось багато городян, які вважають - що сільські мешканці - це якісь рогулі, але як показує практика все навіть зовсім навпаки.
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28.07.2020 09:54 Відповісти
+4
Волочиськ взув Луцьк. Я це можна пережити? (сарказм)
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28.07.2020 09:43 Відповісти
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Фани як фани. Я чув ще й не таке.
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28.07.2020 09:40 Відповісти
Волочиськ взув Луцьк. Я це можна пережити? (сарказм)
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28.07.2020 09:43 Відповісти
Конечно обидно что городские продули сельской команде, но зачем же людей оскорблять, это село вас идиотов городских кормит.
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28.07.2020 09:43 Відповісти
Залишилось багато городян, які вважають - що сільські мешканці - це якісь рогулі, але як показує практика все навіть зовсім навпаки.
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28.07.2020 09:54 Відповісти
Кого кормит? Чем??? Бесплатно? А? Или все таки за деньги?
А качество? Его нет и не было.
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28.07.2020 12:37 Відповісти
т.е. когда я тут ругнусь нечаянно, то меня сразу банят..
а такие провокационные посты с нецерзурщиной, Цензору можно публиковать?
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28.07.2020 09:47 Відповісти
Тю) шо это за новость?)
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28.07.2020 09:57 Відповісти
Ну це новина рівня цього ресурсу .тому вибачайте-маємо .що маємо)
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28.07.2020 10:33 Відповісти
Село перемогло Луцьк. Це ганьба для фк Волинь. Ще й коли нам так треба очки для попадання в Прем'єр-Лігу
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28.07.2020 10:00 Відповісти
А нащо вам та ліга, коли ви програєте Підволочиську?
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28.07.2020 12:28 Відповісти
Половина команд в Прем'єр-лізі із сіл. А Одеса, Харків, Луцьк і т.д. із своїми славетними командами змушені сидіти в позорній першій лізі
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28.07.2020 13:47 Відповісти
А знаешь почему ? -Патамушо пацаны из "сёл" стали оставаться в "сёлах" и играть за свои команды... у "асфальтных детей" интересы совсем другие сейчас...
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28.07.2020 14:04 Відповісти
А Луцьк шо не село ?
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28.07.2020 12:46 Відповісти
Чуть більше за Волочиськ.
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28.07.2020 13:25 Відповісти
Луцьк найбільше місто на Волині
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28.07.2020 13:48 Відповісти
и всё, можешь поставить точку в этом предложении. Вашу "Торпедо-Волынь" как рвали "сёла" так и будут рвать - это исторически так сложилось... Чего только стоит матч 1989 года на День Шахтёра на поселковом стадионе в Жовтневом Нововолынска , когда почти серебряных призёров "Торпедо" порвали местные пацаны со счётом 5:0 !
Так шо кто ты там говоришь село...?
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28.07.2020 13:58 Відповісти
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел дело по заявлению ПФЛ и комитета по этике и честной игры УАФ относительно инцидента, произошедшего 15 июля 2020 года после матча 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги ФК "Агробизнес" (Волочиск) - ФК "Минай" (Ужгород).
Собуцкий ударил арбитра. Комитет признал, что его действия нанесли вред имиджу украинского футбола.
По результатам рассмотрения КДК УАФ постановил запретить Собуцкому любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно. Кроме того, клуб "Агробизнес" оштрафовали на 500 000 гривен.
Команде запрещено проводить матчи на стадионе "Юность" в городе Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.
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28.07.2020 10:03 Відповісти
Яка потужна і важлива новина!
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28.07.2020 10:08 Відповісти
Разборки селюков.
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28.07.2020 10:23 Відповісти
Більшість видатних дворянських родів це селюки, місто в основному давало люмпенів.
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28.07.2020 12:31 Відповісти
Ти ба новина, село, як село нічого нового.
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28.07.2020 10:27 Відповісти
Справедливі зауваження.
Інакше фани покинуть клуб. Дворовому футболу продули...
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28.07.2020 10:29 Відповісти
Пагналі наши городскіх!..
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28.07.2020 10:31 Відповісти
Москали, ну шо с них взять
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28.07.2020 10:39 Відповісти
фанати спровокували бійку, людям немає чим зайнятись, хочуть адреналіну, то після кожної гри на них треба проводити тренування поліції з щитами і кийками, оточують і внатурі гамселть фанатів, може тоді розуму наберуться.
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28.07.2020 11:02 Відповісти
Ахахаха. Єти малолетки хотя бі знают на кого прігали? Если бі не полиция и добрались до тела, то через пару недель пропали бі безвести навсегда. )))
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28.07.2020 11:05 Відповісти
А те що Колос з села Ковалівка Динамо взув 2-0, то там ультрас мали б розірвати Суркісню, але він їм ще гівна підкинув у вигляді Луческу.
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28.07.2020 11:19 Відповісти
причому в Ковалівці 1,6 тис жителів, а у Волочиську 20 тис.
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28.07.2020 11:21 Відповісти
Чекаємо Агробізнес - Реал М у фіналі ЛЧ.
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28.07.2020 12:30 Відповісти
руки геть від патріотів
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28.07.2020 13:13 Відповісти
І правильно сказав президента ФК "Агробізнес" Олег Собуцький. Молодці Волочиськ. Виходить, що село вміє все, а "городские" тільки матюкатися і погрожувати. Бо якби почалась бійка, то звичайно волиняни відповзали без своїх хвостів. Навчіться грати і розмовляти, а потім приїзжайте до людей.
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28.07.2020 13:23 Відповісти
Нанавиджу *******,які зневажають село і його мешканців,цим вони подібні до свинособак.
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28.07.2020 14:15 Відповісти
 
 