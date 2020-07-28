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У центрі Дніпра чоловік ногами побив жінку: "Довбой#б, що ти робиш?!" ВIДЕО

У Дніпрі посеред вулиці на очах у перехожих чоловік побив жінку ногами. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис, на якому зафіксовано фрагмент побиття, опубліковано в соцмережах.

На записі видно, як чоловік штовхає жінку на тротуар, а потім завдає їй удару ногою в голову. Після такого удару жінка перестала рухатися. Один із перехожих обурився таким побиттям, але допомогти їй не намагався. Решта перехожих ніяк не відреагували на лежачу жінку - просто проходили повз.

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Автор: 

Дніпро (3298) жінки (632) побиття (954)


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Топ коментарі
+49
Вступитесь и тетка напишет заявление на вас, т.к. окажется, что это её муж. И уедете в места не столь отдалённые. Лучше всегда вызывать полицию
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28.07.2020 11:05 Відповісти
+39
может получиться, как в Запорожье: парень вступился и поехал в больницу, а оттуда на кладбище.
Его убийцу суд отпустил под залог.
И где теперь та, за которую парень вступился?
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28.07.2020 11:26 Відповісти
+29
Да, и для начала - выбирать людей, а не голобородек
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28.07.2020 11:02 Відповісти
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Сначала голосует за Зеленского. Потом избивает женщину ногами.
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29.07.2020 09:23 Відповісти
Сначала ты играешь джаз, а после - Родину предАшь.
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29.07.2020 09:48 Відповісти
я о том, что быдло, как правило, очень цельно и последовательно в своих проявлениях. Это правило особенно характерно для ЗЕлупососов и прочих примитивных паразитов. Типа тебя.
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29.07.2020 11:03 Відповісти
************, я всегда знал, что я паразит.
Ты, без сомнения, пионЭр, бэтмен и супермен в одном лице: гоняешь по городам и весям, за справедливость ратуешь, подлецов наказуешь, горы воздымаешь и всегда знаешь какой подлец за кого голосовал на очередных выборах. И их испепеляешь. Уря тебе.
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29.07.2020 11:21 Відповісти
Это полный п...ц
Все стоят и смотрят или снимают...помощи тётке шо лежит в нокауте НОЛЬ!
СТАДО ДЕБИЛОВ...прости Господи
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29.07.2020 09:53 Відповісти
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