У центрі Дніпра чоловік ногами побив жінку: "Довбой#б, що ти робиш?!" ВIДЕО
У Дніпрі посеред вулиці на очах у перехожих чоловік побив жінку ногами. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис, на якому зафіксовано фрагмент побиття, опубліковано в соцмережах.
На записі видно, як чоловік штовхає жінку на тротуар, а потім завдає їй удару ногою в голову. Після такого удару жінка перестала рухатися. Один із перехожих обурився таким побиттям, але допомогти їй не намагався. Решта перехожих ніяк не відреагували на лежачу жінку - просто проходили повз.
Топ коментарі
+49 Dmitry Ender
показати весь коментар28.07.2020 11:05 Відповісти Посилання
+39 vigo
показати весь коментар28.07.2020 11:26 Відповісти Посилання
+29 Dmitry Ender
показати весь коментар28.07.2020 11:02 Відповісти Посилання
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Ты, без сомнения, пионЭр, бэтмен и супермен в одном лице: гоняешь по городам и весям, за справедливость ратуешь, подлецов наказуешь, горы воздымаешь и всегда знаешь какой подлец за кого голосовал на очередных выборах. И их испепеляешь. Уря тебе.
Все стоят и смотрят или снимают...помощи тётке шо лежит в нокауте НОЛЬ!
СТАДО ДЕБИЛОВ...прости Господи