У центрі Дніпра чоловік ногами побив жінку: "Довбой#б, що ти робиш?!" ВIДЕО

У Дніпрі посеред вулиці на очах у перехожих чоловік побив жінку ногами. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис, на якому зафіксовано фрагмент побиття, опубліковано в соцмережах.

На записі видно, як чоловік штовхає жінку на тротуар, а потім завдає їй удару ногою в голову. Після такого удару жінка перестала рухатися. Один із перехожих обурився таким побиттям, але допомогти їй не намагався. Решта перехожих ніяк не відреагували на лежачу жінку - просто проходили повз.

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