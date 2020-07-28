П'ять катерів проєкту FPB 98 MKI для українських прикордонників побудують у Миколаєві. Ще 15 - на заводах французької компанії ОСЕА. ВIДЕО
П'ять катерів французького проєкту FPB 98 MKI для українських прикордонників побудують на Миколаївському суднобудівному заводі "Нібулон". Решта 15 - будуть виготовлені на виробничих підприємства французької компанії ОСЕА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля".
Загальна вартість спільного проєкту - 136 мільйонів євро.
Катери проєкту FPB 98 MKI - сучасні, маневрені, легкі патрульні судна завдовжки 32 метри, які розганяються до 30 вузлів і мають запас ходу 1200 морських миль. Після завершення будівництва катери оснастять сучасними системами оптико-електронного спостереження, супутниковим зв'язком та необхідним озброєнням.
Топ коментарі
+11 Valery Greff
показати весь коментар28.07.2020 12:04 Відповісти Посилання
+8 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар28.07.2020 12:33 Відповісти Посилання
+7 Rhodesian
показати весь коментар28.07.2020 12:10 Відповісти Посилання
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А авианосцы, крейсеры и прочая гигантомания - игрушки для генералов, которыми они не умеют даже пользоваться, как показал 2014 год.