П'ять катерів проєкту FPB 98 MKI для українських прикордонників побудують у Миколаєві. Ще 15 - на заводах французької компанії ОСЕА. ВIДЕО

П'ять катерів французького проєкту FPB 98 MKI для українських прикордонників побудують на Миколаївському суднобудівному заводі "Нібулон". Решта 15 - будуть виготовлені на виробничих підприємства французької компанії ОСЕА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля".

Загальна вартість спільного проєкту - 136 мільйонів євро.

Катери проєкту FPB 98 MKI - сучасні, маневрені, легкі патрульні судна завдовжки 32 метри, які розганяються до 30 вузлів і мають запас ходу 1200 морських миль. Після завершення будівництва катери оснастять сучасними системами оптико-електронного спостереження, супутниковим зв'язком та необхідним озброєнням.

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