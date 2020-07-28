Нардеп ОПЗЖ Ківа пояснює 1,2 млн доходу тим, що здає в оренду зливну яму, а проживання в незадекларованій квартирі - "спільним сексом", - Bihus.info. ВІДЕО+ФОТО
Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа пояснює заробіток 1,2 млн грн на рік орендою в Полтавській області ями розміром 20 на 20 метрів, призначеної для скидання жому від цукрових буряків після переробки.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.
Як встановили журналісти, Ківа фактично живе на вулиці Лютеранській, що в центрі Києва. Крім того, народного депутата постійно супроводжують люди в екіпіровці, схожі на представників охорони. Але ні приміщення, ні оренда послуг приватної охорони не відображені в декларації Ківи. Автомобілі, на яких пересуваються нібито охоронці Ківи, не зареєстровані в базі даних МВС.
Джерелом доходів, яке може покривати витрати Ківи на квартиру і охорону, в декларації вказана жомова яма площею 400 квадратних метрів - це яма, яку використовують для відходів під час виробництва цукру з буряка. Ківа ніби здавав цю яму в оренду і заробив на цьому 1,2 мільйона гривень на рік.
Як переконалися журналісти Bihus.Info, місце, де розташована яма Ківи, вже давно не використовується, а сама яма поросла бур'яном.
Жомова яма - скриншот з відео
Орендарі ями на Полтавщині, зазначені в декларації Ківи, - ТОВ "Компанія "Сиквел"", зареєстрована у Львові. У розмові з журналістами її представниця назвала причину оренди "комерційною таємницею". "Компанія "Сиквел"" фігурує в одному з кримінальних проваджень як фіктивна, зазначають розслідувачі.
Через рік після здачі жомової ями в оренду Ківа продав її, за скільки - невідомо. Покупцем стала фірма "Укрзв’язокмонтаж", у якій Ківа колись був директором і головним бухгалтером.
У коментарі Bihus.Info Ківа заявив, що "нікому не продавав яму". "Може, хтось рейдернув її? У нашій країні все може бути. Нічого я не продавав", - сказав народний депутат.
Пояснив він і ситуацію з незадекларованим житлом. "На Лютеранській квартирі, там живе моя подруга", - відповів Ківа. На питання, чому він не декларує житло, в якому живе з подругою, адже вони мають спільний побут, депутат відповів: "У мене з нею не спільний побут, у мене з нею спільний секс. Буває і таке. У вас буває спільний секс?"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это будущий президент Украины, за него проголосует бывший "бубочкин" лохторат, разочаровавшийся в "бубочке".
Это будущаяя партия власти, а Кива - будущий президент Украины.
Вас это удивляет?
А "бубочке" Вы не удивились, нет?
Так вот следующий президент будет Кива, ему Шарий отдаст голоса бывшего "бубочкиного", а ныне его, Шария, лохтората.
Нынешнего президента Беня выточал, по словам самого Бени, из полена.
Киву "вылепили" из содержимого той самой ямы.
Раньше он дрочил только в Раде, а скоро будет заниматься любимым делом на международной арене.
У него же Арсен на связи!
Удивили!
А за онанизм в ВР хоть гараж ему подкинули?
Такими "разоблачительными" репортажами их авторы могут слегка всколыхнуть, затянутую ряской поверхность болота. После этого все успокаивается и болото продолжает гнить дальше. Все все пофиг...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
учитесь, дети!
Кроме того, еще одним источником поставки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.