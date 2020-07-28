Нардеп ОПЗЖ Ківа пояснює 1,2 млн доходу тим, що здає в оренду зливну яму, а проживання в незадекларованій квартирі - "спільним сексом", - Bihus.info. ВІДЕО+ФОТО

Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа пояснює заробіток 1,2 млн грн на рік орендою в Полтавській області ями розміром 20 на 20 метрів, призначеної для скидання жому від цукрових буряків після переробки.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

Як встановили журналісти, Ківа фактично живе на вулиці Лютеранській, що в центрі Києва. Крім того, народного депутата постійно супроводжують люди в екіпіровці, схожі на представників охорони. Але ні приміщення, ні оренда послуг приватної охорони не відображені в декларації Ківи. Автомобілі, на яких пересуваються нібито охоронці Ківи, не зареєстровані в базі даних МВС.

Джерелом доходів, яке може покривати витрати Ківи на квартиру і охорону, в декларації вказана жомова яма площею 400 квадратних метрів - це яма, яку використовують для відходів під час виробництва цукру з буряка. Ківа ніби здавав цю яму в оренду і заробив на цьому 1,2 мільйона гривень на рік.

Як переконалися журналісти Bihus.Info, місце, де розташована яма Ківи, вже давно не використовується, а сама яма поросла бур'яном.

Жомова яма - скриншот з відео

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Орендарі ями на Полтавщині, зазначені в декларації Ківи, - ТОВ "Компанія "Сиквел"", зареєстрована у Львові. У розмові з журналістами її представниця назвала причину оренди "комерційною таємницею". "Компанія "Сиквел"" фігурує в одному з кримінальних проваджень як фіктивна, зазначають розслідувачі.

Через рік після здачі жомової ями в оренду Ківа продав її, за скільки - невідомо. Покупцем стала фірма "Укрзв’язокмонтаж", у якій Ківа колись був директором і головним бухгалтером.

У коментарі Bihus.Info Ківа заявив, що "нікому не продавав яму". "Може, хтось рейдернув її? У нашій країні все може бути. Нічого я не продавав", - сказав народний депутат.

Пояснив він і ситуацію з незадекларованим житлом. "На Лютеранській квартирі, там живе моя подруга", - відповів Ківа. На питання, чому він не декларує житло, в якому живе з подругою, адже вони мають спільний побут, депутат відповів: "У мене з нею не спільний побут, у мене з нею спільний секс. Буває і таке. У вас буває спільний секс?"