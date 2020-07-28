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Нардеп ОПЗЖ Ківа пояснює 1,2 млн доходу тим, що здає в оренду зливну яму, а проживання в незадекларованій квартирі - "спільним сексом", - Bihus.info. ВІДЕО+ФОТО

Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа пояснює заробіток 1,2 млн грн на рік орендою в Полтавській області ями розміром 20 на 20 метрів, призначеної для скидання жому від цукрових буряків після переробки.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

Як встановили журналісти, Ківа фактично живе на вулиці Лютеранській, що в центрі Києва. Крім того, народного депутата постійно супроводжують люди в екіпіровці, схожі на представників охорони. Але ні приміщення, ні оренда послуг приватної охорони не відображені в декларації Ківи. Автомобілі, на яких пересуваються нібито охоронці Ківи, не зареєстровані в базі даних МВС.

Джерелом доходів, яке може покривати витрати Ківи на квартиру і охорону, в декларації вказана жомова яма площею 400 квадратних метрів - це яма, яку використовують для відходів під час виробництва цукру з буряка. Ківа ніби здавав цю яму в оренду і заробив на цьому 1,2 мільйона гривень на рік.

Як переконалися журналісти Bihus.Info, місце, де розташована яма Ківи, вже давно не використовується, а сама яма поросла бур'яном.

Нардеп ОПЗЖ Ківа пояснює 1,2 млн доходу тим, що здає в оренду зливну яму, а проживання в незадекларованій квартирі - спільним сексом, - Bihus.info 01

Жомова яма - скриншот з відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутат ОПЗЖ Ківа - абоненту "Яна Блядинська" у відповідь на фото дитини: "16 000 - витрачені гроші цього тижня на тебе". ФОТО

Орендарі ями на Полтавщині, зазначені в декларації Ківи, - ТОВ "Компанія "Сиквел"", зареєстрована у Львові. У розмові з журналістами її представниця назвала причину оренди "комерційною таємницею". "Компанія "Сиквел"" фігурує в одному з кримінальних проваджень як фіктивна, зазначають розслідувачі.

Через рік після здачі жомової ями в оренду Ківа продав її, за скільки - невідомо. Покупцем стала фірма "Укрзв’язокмонтаж", у якій Ківа колись був директором і головним бухгалтером.

У коментарі Bihus.Info Ківа заявив, що "нікому не продавав яму". "Може, хтось рейдернув її? У нашій країні все може бути. Нічого я не продавав", - сказав народний депутат.

Пояснив він і ситуацію з незадекларованим житлом. "На Лютеранській квартирі, там живе моя подруга", - відповів Ківа. На питання, чому він не декларує житло, в якому живе з подругою, адже вони мають спільний побут, депутат відповів: "У мене з нею не спільний побут, у мене з нею спільний секс. Буває і таке. У вас буває спільний секс?"

Автор: 

Кива Ілля (377) електронне декларування (1469) Бігус Денис (197)


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Топ коментарі
+41
Шо интересно, - ни бибикова ни бенядиктову єто не интересует...
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28.07.2020 12:50 Відповісти
+26
Нардеп ОПЗЖ Кива поясняет 1,2 млн дохода сдачей в аренду сливной ямы, а проживание в незадекларированной квартире - "общим сексом", - Bihus.info - Цензор.НЕТ 5533
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28.07.2020 12:51 Відповісти
+22
Быдло.
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28.07.2020 12:50 Відповісти
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а публічну мастурбацію - патриотизмом?
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28.07.2020 12:50 Відповісти
То он так прибор на вечер настраивал с онлайн трансляцией
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28.07.2020 14:10 Відповісти
Шо интересно, - ни бибикова ни бенядиктову єто не интересует...
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28.07.2020 12:50 Відповісти
Быдло.
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28.07.2020 12:50 Відповісти
Бидлом насправді він вас вважає. Та й так воно і є, якщо таке бидло, як ківа є депутатом, а не сидить за гратами.
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28.07.2020 14:26 Відповісти
Ошибаетесь.
Это будущий президент Украины, за него проголосует бывший "бубочкин" лохторат, разочаровавшийся в "бубочке".
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28.07.2020 14:56 Відповісти
партия, в которой состоит кива- будущего не имеет, это гребанное позорище,существо которому нужно в жизни только- пожрать, пос рать, пои бать и на все это накрасть
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28.07.2020 12:51 Відповісти
Ничего подобного.
Это будущаяя партия власти, а Кива - будущий президент Украины.
Вас это удивляет?
А "бубочке" Вы не удивились, нет?
Так вот следующий президент будет Кива, ему Шарий отдаст голоса бывшего "бубочкиного", а ныне его, Шария, лохтората.
Нынешнего президента Беня выточал, по словам самого Бени, из полена.
Киву "вылепили" из содержимого той самой ямы.
Раньше он дрочил только в Раде, а скоро будет заниматься любимым делом на международной арене.
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28.07.2020 14:59 Відповісти
У опзж 15%. Чем делают голосующих за такое? Страпоном?
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28.07.2020 15:05 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Кива поясняет 1,2 млн дохода сдачей в аренду сливной ямы, а проживание в незадекларированной квартире - "общим сексом", - Bihus.info - Цензор.НЕТ 5533
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28.07.2020 12:51 Відповісти
Ну,ахметка в нас теж,можна сказати "безробітний".))
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28.07.2020 13:14 Відповісти
Вот так. Кто не может или не хочет зарабатывать трудом (физическим или умственным), идёт в политику
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28.07.2020 15:09 Відповісти
другими словами ложил он на вас дорогие любители опзж большой хер))) он как и зеля, никому ничего не должен
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28.07.2020 12:51 Відповісти
Я тебе один умный вещь скажу - ты только не обижайся: он хер ложил на всех, не только на фанатов-зажопинцев. Все это благодаря попустительству и покуизму всех, кому "какаяразница, хотьпоржем по-приколу"(с)
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28.07.2020 13:01 Відповісти
кива - типичный срез общества и времени, в котором мы с вами живем
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28.07.2020 12:55 Відповісти
Да ладно вам, а то вы не знаете, откуда бабки!
У него же Арсен на связи!
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28.07.2020 12:56 Відповісти
Зелохи, отличный кандидат в президенты для вас.
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28.07.2020 12:57 Відповісти
Киева- Царёв 2.0. Помните такого идиота?
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28.07.2020 13:01 Відповісти
ШТО
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28.07.2020 13:03 Відповісти
Чистый Шариков
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28.07.2020 13:03 Відповісти
Так Шариков хоть на балабайке играть умел
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28.07.2020 14:13 Відповісти
Киве и хер балалайка.
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28.07.2020 17:14 Відповісти
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28.07.2020 19:55 Відповісти
А сколько таких "кив" в ВР ?
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28.07.2020 13:05 Відповісти
Зеленский где твои все антикоррупционные органы? Почему они при тебе так же не работают как и при попэрэдныке?
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28.07.2020 13:06 Відповісти
И это "видный деятель последней революции" правая рука революционного министра целого МВД.. Теперь правда на шутовской подтанцовке у ОПЗЖопса, в свободное от чесания я-ц и толканий в Раде Оно то видно было сразу что оно из себя представляет но у нас народ простой, доверчивый , вон из Надюхи пулеметчицы медведчуковской цельную Жанну д,Арк умудрились слепить. ( а как ее путиское ТВ и СМИ пиарили... все судебные процессы показывали.., нате смотрите, заглатывайте наживку... Правда говорится " простота хуже воровства".
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28.07.2020 13:07 Відповісти
Можно подумать, Андерсен, ты весной 2014 это понимал, а теперь оно конечно умно из себя умного задним числом корчить.
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28.07.2020 14:27 Відповісти
Ну "ТЫ" может и не понимал... Что по Киве не видно было и тогда что это чмо.. Или по раскрутке Надюхи ( и ее сестренке) чья это песня.. Так что не нужно про "заднее число". Всем свойственно ошибаться, бывало и я промашку давал. ( вот например Славик Вакарчук слился..,не ожидал..). но уж не на столько что бы не понять про Киву, Надю и прочих. ( возраст уже далеко не тот что бы на такое "попадаться") Это как рассказывать какой великий "патриЕт" Порошенко Пэтрушка ( чисто на безрыбьи и рак рыба и патриот поневоле) или какой "вумный и принциповый и крепкий хозяйственник" Виталя Речистый ( недаром они должности делили под патронатом Фирташа- Левочкина в марте 2014 в Вене Кому быть президентом а кому мэром и как распределить места в Раде, Виталя то "Удар" слил под Пэтю ( как Тигибко в свое время под Янука). Не сотвори себе кумира ( это не моя мудрость) Ну а теперь Фирташ- Левочкин- Бойко это совладельцы ОПЗЖ с Медведчуком- Рабиновичем... есть над чем подумать.. если есть чем конечно... Общая шайка лейка и друзяки. А народу подсунули " новое лицо" Зеленю.
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28.07.2020 19:39 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Ківа пояснює 1,2 млн доходу тим, що здає в оренду зливну яму, а проживання в незадекларованій квартирі - "спільним сексом", - Bihus.info - Цензор.НЕТ 1065
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28.07.2020 13:08 Відповісти
Они что друг другу в ширинку залезли, пративные?
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28.07.2020 13:22 Відповісти
Докеруються до ями 2х1х1,5 метра
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28.07.2020 13:10 Відповісти
Кому ещё не ясно что оно @бнутое? Типичный заж@повец.
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28.07.2020 13:11 Відповісти
рыги сидят по - обезьяньи на берегу и издевательськи терпеливо ждут когда уже схлестнутся сцепятся зебобики с порохоботами и мимо них поплывут трупы... Не нужно давать шанса рыгам, помните это зелебобики. Ибо там где рыги - там смерть! Не ведиТЕсь!
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28.07.2020 13:11 Відповісти
Кива глав бухом?
Удивили!
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28.07.2020 13:14 Відповісти
Спільний секс у нього з Ляшко? Интересно кто кого долбит.
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28.07.2020 13:15 Відповісти
Ляшко тикы в рота брав.
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28.07.2020 13:20 Відповісти
А зачем Киве квартира с женщиной для секса если у него есть рука и зал Рады?
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28.07.2020 13:19 Відповісти
В той женщине кивин хер от его рук на время прячется.
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28.07.2020 17:15 Відповісти
только у меня на него рвотный рефлекс? *****...
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28.07.2020 13:19 Відповісти
Поясните мне вот: "Автомобили, на которых передвигаются якобы охранники.. не зарегистрированы в базе данных МВД". А так можно было? И арестовать эти "автомобили" не догадались?
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28.07.2020 13:23 Відповісти
... а чего Вы удивляетесь? посмотрите на все эти лица не отмеченные интелектом в Раде и сразу поймете, кого поимела "бородатая бабушка" с "писюанистом-роялистом" в нашей стране ... не догадались? а арестовывать авто друга Авакова - пусть попробуют, Аваков им быстро покажет где раки зимуют ... только почему-то с развратниками копами долго играет пластинка, там не хотят сдавать своих ... ну что, будете ждать концовки этой хрено...вой оперы или таки думать станете?
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28.07.2020 13:38 Відповісти
все правдоподобно . разве нет ?
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28.07.2020 13:31 Відповісти
ВСЕ сторонники опжз вы хоть понимаете за каких ********* вас держат !!!
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28.07.2020 13:33 Відповісти
Не насосал, а заработал!
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28.07.2020 13:36 Відповісти
На счет секса он прав.
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28.07.2020 13:38 Відповісти
"У меня с ней не общий быт, у меня с ней общий секс."

А за онанизм в ВР хоть гараж ему подкинули?
Нардеп ОПЗЖ Ківа пояснює 1,2 млн доходу тим, що здає в оренду зливну яму, а проживання в незадекларованій квартирі - "спільним сексом", - Bihus.info - Цензор.НЕТ 2288
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28.07.2020 13:39 Відповісти
Представляете, если у этого конченого морального урода такой интелект, то каковы в умственном плане его избиратели!
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28.07.2020 13:43 Відповісти
Авоковско-кремлевская жаба
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28.07.2020 13:46 Відповісти
этого козла киву в ту бы яму посадить...
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28.07.2020 14:00 Відповісти
Для зтои власти ,вполне весомыи,конкретныи аргумент.
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28.07.2020 14:05 Відповісти
Ну все верно. Шо тут не понятно?! Берет мзду с сахарного завода, а оформлена эта мзда как плата за яму
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28.07.2020 14:15 Відповісти
Этот лол при диабетике был мельтоном
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28.07.2020 14:15 Відповісти
пока такая х**ня происходит - все будет очень плохо. ни воображения, ни мозгов, потому что - зачем? - и так все работает. каких-то "террористов" - "ловят" аж президенты. а тут - пофиг.
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28.07.2020 14:27 Відповісти
дворняга)
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28.07.2020 14:47 Відповісти
Вумные корреспонденты - разоблачители с голой жо....сидят, а дурак Кива богатый человек...вот и пословица пригодилась, "что же вы все такие умные и такие бедные".))
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28.07.2020 14:49 Відповісти
Не, чувак. Богатый и умный человек - Илон Маск. А Кива - быдловатая мелкоуголовная шушера.
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28.07.2020 15:04 Відповісти
Ну и что? Таких кив в Украине сейчас сотни тысяч. И все живут не по доходам, и ни к кому из них у правоохрЕнительных органов претензий нет.

Такими "разоблачительными" репортажами их авторы могут слегка всколыхнуть, затянутую ряской поверхность болота. После этого все успокаивается и болото продолжает гнить дальше. Все все пофиг...
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28.07.2020 15:07 Відповісти
Закона в этой стране нет,так что не стесняйтесь,граждане,если этому можно,то чем остальные хуже этой обезьяны?!
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28.07.2020 15:08 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.07.2020 16:07 Відповісти
Господи, какие ж ничтожества управляют нашей страной!!!
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28.07.2020 16:30 Відповісти
А шизофреніка хто пердолить на квартирі Аваков чи Медведчук, мабуть двоє...
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28.07.2020 17:13 Відповісти
довго ще будемо терпіти цю клоунаду над собою те державою?!
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28.07.2020 17:52 Відповісти
Бггг, красавчик ****. Пацан к успеху пришел через отстойник в земле
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28.07.2020 17:54 Відповісти
Цирк на дроте а не страна.
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28.07.2020 18:55 Відповісти
І це правда, бо він і є та зливна яма , помойка за "працю" якої платить Медведчук з москальських грошей !
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28.07.2020 19:18 Відповісти
Дерьмо.Навіть комениаря не достійний!
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28.07.2020 22:10 Відповісти
депутато обликоморале
учитесь, дети!
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28.07.2020 23:08 Відповісти
На данный момент все офисы и объекты инфраструктуры, принадлежащие ОПГ Медведчука и приближенных к Медведчуку людей (сепаров) охраняют вооруженные титушки из охранной фирмы "Шторм". Директором является Виктор Черный - Нардеп от ОПЗЖ, правая рука Медведчука. База охранной фирмы расположена на Трухановом полуострове, там 11 га земли, отжатой Медведчуком у государства. Есть инструкторы по тактической, военной и силовой подготовке. Фактически это диверсионно-разведывательная, анти-украинская военнизированная группировка, аналог харьковского "Оплота". Присутствуют чечены-кадыровцы.

Кроме того, еще одним источником поставки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.
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29.07.2020 13:56 Відповісти
Такого дебіла, міг вибрати тільки дебільний народ.
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29.07.2020 14:31 Відповісти
 
 