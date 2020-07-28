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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Шумів, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню на луганському напрямку.

Зранку противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Шумів із підствольного гранатомета.

За наявною інформацією, бойових втрат з боку українських підрозділів немає.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки що складно говорити про повернення російських офіцерів до складу Спільного центру з контролю і координації, - Пєсков

Автор: 

Міноборони (7472) обстріл (29105) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+62
Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Шумов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9481
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28.07.2020 13:22 Відповісти
+42
А в ответ стреляли? зелень тут распинается, что ответный огонь можно.
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28.07.2020 13:21 Відповісти
+39
Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Шумів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6262
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28.07.2020 13:30 Відповісти
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А в ответ стреляли? зелень тут распинается, что ответный огонь можно.
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28.07.2020 13:21 Відповісти
Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Шумов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5560
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28.07.2020 13:23 Відповісти
Зєлєнскій дав залп пуканом. Зебіли теж залпанули. А бійці мовчки скрипіли зубами.
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28.07.2020 13:25 Відповісти
"Зєлєнскій дав залп пуканом." - и никто огоньку не поднёс? Это упущение, однозначно!
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28.07.2020 13:27 Відповісти
Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Шумів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6262
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28.07.2020 13:30 Відповісти
Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Шумів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 456
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28.07.2020 13:39 Відповісти
То не щитается. То было понарошку.
Продолжаем радоваться миру во главе с уклонистом-предателем.
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28.07.2020 13:28 Відповісти
ні, у відповідь - НЕ СТРЕЛЯЛИ, бо якщо вистрілять - бо бубОчко злякається.. воно ж пообіцяло "не стрелять"
Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Шумов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8463
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28.07.2020 13:29 Відповісти
Та хай лякаеться - кого это волнует?..
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28.07.2020 13:31 Відповісти
Підри!
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28.07.2020 13:33 Відповісти
Та хозарам пофіг!
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28.07.2020 13:34 Відповісти
Зедебіла на нуль! той обстріл несистемний!
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28.07.2020 13:22 Відповісти
Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов возле Шумов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9481
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28.07.2020 13:22 Відповісти
Отлично!
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28.07.2020 13:26 Відповісти
Всебічне "прекращение" вогня, однаку знову наіпалі нелоха оманьського
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28.07.2020 13:22 Відповісти
Ну и смысл?!! Всех этих перемирий!!!?Зеля думаешь самый умный?! Всех слуг народа туда и пусть наслаждаются перемирием в турборежиме!!!
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28.07.2020 13:23 Відповісти
Слова зеля, думать и умный не пишутся в одном предложении.
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28.07.2020 14:30 Відповісти
вот если бы росиянские наёмники обстреливали Банковую и дом, в котором живет семья Зеленой Шмаркли, а жители Украины по ТВ наблюдали как обкаканый Зеленский ползет в погреб за памперсами.. и так трое суток ТВ шоу..
вот тогда было бы справедливо..
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28.07.2020 13:23 Відповісти
обстрел был безсистемный поэтому не считается . не обращайте внимание всеобщее перемирие не нарушено
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28.07.2020 13:24 Відповісти
Страна лохов.
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28.07.2020 13:24 Відповісти
И какой мгновенний и адекватний ответ дали? Мишени изобразили,нарисовав круги на форме?
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28.07.2020 13:24 Відповісти
позвонили оркам, спросили - "Можна отвечать", -те говорят - "Не, нельзя"
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28.07.2020 13:27 Відповісти
Може і так бути.
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28.07.2020 13:28 Відповісти
Я ж говорил, что зеленский воюет на стороне ********* и дырявых. Он враг Украины. Поэтому ему так срочно нужно было чтобы ВСУ перестали стрелять и сдали оружие.
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28.07.2020 13:26 Відповісти
Мабуть скоро почуємо: «Офіс Прєзідєнта, радостно встрєчаєт русскіх дєсантніков освободітєлєй !!!!»
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28.07.2020 13:26 Відповісти
Терпилы?так нашу армию никто не унижал
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28.07.2020 13:26 Відповісти
А коли в ДАП наших сєпари через свої лаштунки пропускали десь там в 2015 році, а наші чи не в трусах патрони ховали, то не принижували? Хряк тоді був верховним. А нинішній Ніщо лише продовжує започатковане. Оберемо до влади націонал-патріотів, і всіх цих ублюдків запитають чому ми під "мудрим" керівництвом нинішніх і попередніх були бідні і дурні.
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28.07.2020 13:51 Відповісти
щось твого "хероя" кощулинського нечутно і не видно. сидить як миша під віником
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28.07.2020 13:58 Відповісти
Він траву стриже. Не займайте, йому не до Вас.
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28.07.2020 18:00 Відповісти
я, певно, щось пропустив. Про яку траву мова??? Вибачте за невігластво
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28.07.2020 18:26 Відповісти
Як?!! Не в курсі?!!! Та світ не видів таких патрійотів, як свобода і Кошулинський! Цілий футбольний газон у Львові, у якійсь школі, був підстрижений за підтримки... УВАГА!!!... ВО "Свобода" і особисто пана Кошулинського!!! Маєш?!! "Ґвозді би дєлать із етіх людей..."
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28.07.2020 22:25 Відповісти
Ви,члени секти "абинепорох",нагадуєте ту гулящу молодицю,яка зраджувала чоловіка тільки тоді, коли він був у відрядженні і страшенно пишалася перед подругами такою своєю добропорядністю.Не можна бути трішки хвойдою,трішки порядною.Ти або бл@дь,або порядна людина.
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28.07.2020 14:13 Відповісти
......Степан решил сознательно готовить себя к мученичеству ради идеи, проверяя, сможет ли он в случае необходимости вынести пытки, и с этой целью загонял себе иголки под ногти. Позднее, по свидетельству товарищей, уже будучи студентом, Степан истязал себя ремнём, обжигал пальцы, защемлял их в косяках дверей и т.п.. ( http://day.kyiv.ua/ru/article/lichnost/fenomen-stepana-bandery Пётр Кралюк. Феномен Степана Бандеры. И почему его боятся украинофобы?)
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28.07.2020 14:24 Відповісти
Степан терпел и им велел
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28.07.2020 14:25 Відповісти
хаотично и единично? ааа...так это не считается...
хлопчики наши...как жеж вам там не весело и не-поприкольно...
(думай-те... подсказываю: единичные - не считается! понимаете??? орлам и соколятам с шакалами и жабами ... на одной высоте не быть....)))
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28.07.2020 13:27 Відповісти
При владі--сепари, зрадникі,ворогі України.
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28.07.2020 13:27 Відповісти
зеля не зрадник,зеля ворог,який працює на кремль!!!!!
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28.07.2020 13:29 Відповісти
Пора звонить ***** ... хотя Песков сказал заранее ,что ******** тут не при делах и ни за что не отвечает ...
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28.07.2020 13:29 Відповісти
Зеленский уже звонил позавчера кремлёвской перхоти *********** по приказу бородатой путенской содержанки с преобладающими женскими гормонами и мужским именем "кабздыр"...
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28.07.2020 15:45 Відповісти
Не здивований.
Невже всі вови пустобрехи?
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28.07.2020 13:31 Відповісти
Херня. Не считается. Это бессистемный обстрел.
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28.07.2020 13:33 Відповісти
Пока рашка свой пятак свинной не уберет с Донбасса,все договоры будут только сотрясать воздух! Куда только зеля не будет целовать Лугандон там везде жопа!!!
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28.07.2020 13:36 Відповісти
Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Шумів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5181

де відосик від нелоха?
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28.07.2020 13:37 Відповісти
Надо отойти под капельницей сначала.
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28.07.2020 13:41 Відповісти
Навіщо добкіна-молодшого сюди постити?)))
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28.07.2020 13:52 Відповісти
-тёска -привет!
-привет- тёска, чё хател?
-мы их развели как лохов...
-так точно...в 42-то годика...
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28.07.2020 13:37 Відповісти
ета нічіво!
зато піріміріє!
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28.07.2020 13:38 Відповісти
i ано работаєт (с) ОП
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28.07.2020 13:47 Відповісти
Чекаю відосика з янелохом де він скаже що перемиріє пакращується. Всього 1 обстріл.
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28.07.2020 13:39 Відповісти
Не считается у нас перемирие
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28.07.2020 13:39 Відповісти
у зелі жопа болить кадирка прийняв вибачання
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28.07.2020 13:40 Відповісти
А вот если закидать "Картель-95" на сцене яйцами - они будут стоять не предпринимая никаких действий?
Ну, они же артисты, кодекс поведения, искусство требует жертв и т.п. !?
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28.07.2020 13:41 Відповісти
на чиєму боці президент України?
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28.07.2020 13:42 Відповісти
На боці країни, в якій він прожив половину свого життя в Москві.
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28.07.2020 13:43 Відповісти
Ну это ж не системные обстрелы! Главное мир в глазах видеть.
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28.07.2020 13:47 Відповісти
"Пастреливают"-это не нарушение перемирия. И вообще-какая разница? Фонарь горит,дырку на дороге заасфальтировали. Всё пучком.
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28.07.2020 13:49 Відповісти
Стріляли потусторонні сили - безтілесні лихі парфуми. Зараз Верховний стане на доріжку і в астральному вимірі поцілить з цибулі їм прямо у вороже серце!
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28.07.2020 13:50 Відповісти
нет разведки - нету глаз
и ...имеет сепар нас
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28.07.2020 14:01 Відповісти
зебобики
Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Шумів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2727
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28.07.2020 14:01 Відповісти
прараSSейские "панцыри" к стрельбе гатовы !
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28.07.2020 14:05 Відповісти
ох и дохрена ж якунович понаразводил в межигорье страусов
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28.07.2020 14:13 Відповісти
Не обращайте внимания, как сказал коллаборант и вице-премьер резников, такое бывает, это просто эасцес, не шумите, никого же не убили.
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28.07.2020 14:05 Відповісти
Спокойствие, только спокойствие!
По анализам из ОПы это не системный обстрел, а как-бы случайный.
Та сторона твёрдо выполняет условия перемирия!
В. ЗЕЛЕНСКИЙ
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28.07.2020 14:14 Відповісти
Офис президента вместе с президентом под обстрелы. Пусть там работают. Все равно обстрелы понарошку.
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28.07.2020 14:15 Відповісти
Если никто не погиб то не считается.
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28.07.2020 14:31 Відповісти
Падумаєш пастрєлівают, зате ні одна куля до Бубочки не долітає.
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28.07.2020 14:43 Відповісти
війна - це мир, тюрма - це свобода, щоденні обстріли - це всеосяжний режим припинення вогню
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28.07.2020 15:10 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZUhDnQju1tnZcXUwX7M3MfBdQKyMF0o8TTJRYX_PhInkw6k77PrmmkBYxXpxiVdkx3weVlKSrwUTzllow6Mliyu1OlLBT4OlSyqi-OclGKtc38Dfp3yzDZyLBqboKmfzOQ&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3394438737242803?__cft__[0]=AZUhDnQju1tnZcXUwX7M3MfBdQKyMF0o8TTJRYX_PhInkw6k77PrmmkBYxXpxiVdkx3weVlKSrwUTzllow6Mliyu1OlLBT4OlSyqi-OclGKtc38Dfp3yzDZyLBqboKmfzOQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Кстати, вот за вчера минимум 3 обстрела, которые даже в штабе ООС не посмели утаить.

На деле же в разы больше.
Но ок, 3 обстрела - я хочу видеть, со стороны российских оккупантов информацию, подтвержденную ОБСЕ, о том, какие подразделения оккупантов нарушили, фамилии их командиров и какое наказание получили бойцы врага, которые стреляли, и их командиры.
Где я могу почитать об этом и увидеть видео?
Ведь генералы Зеленского с нашей стороны мгновенно выдадут все это, стоит только кому-то из наших перехотеть тупо умирать под обстрелами российских оккупантов. Так где подтверждение ответственности за уже доказанные нарушения россиянами?
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28.07.2020 15:59 Відповісти
Надеюсь, "наемники РФ" получили за это дисциплинарное взыскание?
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28.07.2020 17:03 Відповісти
Для Зескоткоманди проблема не анексія Криму та окупація Донбасу а наявність ЗСУ та те що вони до сих пір боєздатні тому ця команда робить все щоб перетворити армію на деморалізований слухняний натовп готовий до капітуляції.
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28.07.2020 17:35 Відповісти
шо, опять?
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28.07.2020 22:58 Відповісти
 
 