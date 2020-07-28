Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Шумів, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО
Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню на луганському напрямку.
Зранку противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Шумів із підствольного гранатомета.
За наявною інформацією, бойових втрат з боку українських підрозділів немає.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні та провокаційні дії противника.
Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
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Продолжаем радоваться миру во главе с уклонистом-предателем.
вот тогда было бы справедливо..
хлопчики наши...как жеж вам там не весело и не-поприкольно...
(думай-те... подсказываю: единичные - не считается! понимаете??? орлам и соколятам с шакалами и жабами ... на одной высоте не быть....)))
Невже всі вови пустобрехи?
де відосик від нелоха?
-привет- тёска, чё хател?
-мы их развели как лохов...
-так точно...в 42-то годика...
зато піріміріє!
Ну, они же артисты, кодекс поведения, искусство требует жертв и т.п. !?
и ...имеет сепар нас
По анализам из ОПы это не системный обстрел, а как-бы случайный.
Та сторона твёрдо выполняет условия перемирия!
В. ЗЕЛЕНСКИЙ
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3394438737242803?__cft__[0]=AZUhDnQju1tnZcXUwX7M3MfBdQKyMF0o8TTJRYX_PhInkw6k77PrmmkBYxXpxiVdkx3weVlKSrwUTzllow6Mliyu1OlLBT4OlSyqi-OclGKtc38Dfp3yzDZyLBqboKmfzOQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Кстати, вот за вчера минимум 3 обстрела, которые даже в штабе ООС не посмели утаить.
На деле же в разы больше.
Но ок, 3 обстрела - я хочу видеть, со стороны российских оккупантов информацию, подтвержденную ОБСЕ, о том, какие подразделения оккупантов нарушили, фамилии их командиров и какое наказание получили бойцы врага, которые стреляли, и их командиры.
Где я могу почитать об этом и увидеть видео?
Ведь генералы Зеленского с нашей стороны мгновенно выдадут все это, стоит только кому-то из наших перехотеть тупо умирать под обстрелами российских оккупантов. Так где подтверждение ответственности за уже доказанные нарушения россиянами?