Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Шумів, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню на луганському напрямку.

Зранку противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Шумів із підствольного гранатомета.

За наявною інформацією, бойових втрат з боку українських підрозділів немає.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

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