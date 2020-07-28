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Невідомий увірвався із сокирою до будівлі синагоги в Маріуполі, нападника вдалося роззброїти. ВIДЕО

Невідомий чоловік скоїв напад на синагогу в місті Маріуполь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Об'єднана Єврейська Громада України.

28 липня 2020 року після ранкової молитви невідомий увірвався в будівлю синагоги із сокирою. Він напав на охоронця, який вийшов на зустріч, і завдав йому кількох ударів.

Лідер єврейської громади Маріуполя рабин Менахем Мендл Коен розповів, що зав'язалася бійка, охоронцю вдалося роззброїти нападника, який був приблизно на 20 років молодшим.

У громаді також надали відео з камер спостереження. На відео видно, як молодик нападає на охоронця із сокирою.

Крім цього, нападник, тікаючи, встиг кинути в бік будівлі синагоги пакети і банки з фекаліями, піском і невідомою речовиною.

"Слава Богу, охоронцю вдалося забрати сокиру. Я в цей час був у синагозі, поки вони билися, встиг вийти через запасний вхід, вибігти з двору і сфотографувати нападника. Ми викликали поліцію і зараз злочинця шукають. Було кілька чудес Всевишнього: в синагозі були неозброєні люди, але всі залишилися живі, охоронець просто герой. Наша громада і я особисто висловлюємо глибоку подяку Ріхарду Анатолійовичу Голомазову за те, що він, ризикуючи життям, захистив усіх, хто перебував у будівлі", - зазначив рабин.

За його словами, поліція вже займається розслідуванням інциденту і пошуком злочинця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США занепокоєні нападами як на політичних діячів, так і на представників громадянського суспільства в Україні, - посольство

Автор: 

євреї (125) Маріуполь (3243) напад (1139) синагога (36)


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Топ коментарі
+24
100% это очередная заказуха от ФСБ.. нашли "полезного идиота", дали денег и инструкции..
точно также в 2015г немецкий праворадикальный журнаглист нанимал польских "полезных идиотов" что бы они подожгли в Украине на Закарпатье дом венгерской культуры, а Рашка СМИ растрезвонили о притеснениях мадьяр в Украине..
почерк один и тот же..
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28.07.2020 14:51 Відповісти
+19
Охранник явно не клиент синагоги ,те сразу к чёрному ходу рванули.
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28.07.2020 14:51 Відповісти
+13
хотел сделать обрезание присутствующим, но сеансу помешал охранник..
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28.07.2020 14:47 Відповісти
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Та може он хотел дровишек на зиму нарубить ...
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28.07.2020 14:45 Відповісти
хотел сделать обрезание присутствующим, но сеансу помешал охранник..
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28.07.2020 14:47 Відповісти
Охранник явно не клиент синагоги ,те сразу к чёрному ходу рванули.
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28.07.2020 14:51 Відповісти
То террорист из Полтавы к границе прорывается.Хотел харчами на дорогу разжиться, кольца кальмаров на тормозок раздобыть.
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28.07.2020 17:26 Відповісти
Пресекли неудачную попытку обрезания. Следующий прибежит с серпом и молотом.
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28.07.2020 14:47 Відповісти
Зебил и его сородичи довели людей ..... ))))))
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28.07.2020 14:48 Відповісти
Он напал на охранника, который вышел на встречу

На видео видно, как молодой человек нападает на охранника с топором.

Грамотеи Цензора...
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28.07.2020 14:49 Відповісти
кони люди всё смешалось
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28.07.2020 15:45 Відповісти
Ваши провокации работают!
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28.07.2020 14:50 Відповісти
Ваши провокации работают!/ А это ваши-израильских флажков-призывы и требования: «А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?»/ «Барыг необходимо мочить!»/ устроить в Украине « бессрочную общенациональную забастовку на транспорте, в энергетике, в топливодобыче, в нефтехимии, в коммунальном хозяйстве, в банковской системе, в СМИ »/ Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров . Выхода больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают ./пару сот виселец на Крещатики.
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28.07.2020 16:42 Відповісти
Чьи провокации? Скорее это Арсенборисович развлекается.
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28.07.2020 17:27 Відповісти
началось! Белые в городе!)
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28.07.2020 14:51 Відповісти
100% это очередная заказуха от ФСБ.. нашли "полезного идиота", дали денег и инструкции..
точно также в 2015г немецкий праворадикальный журнаглист нанимал польских "полезных идиотов" что бы они подожгли в Украине на Закарпатье дом венгерской культуры, а Рашка СМИ растрезвонили о притеснениях мадьяр в Украине..
почерк один и тот же..
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28.07.2020 14:51 Відповісти
В любом случае опасения обоснованы. Русские всегда будут держать руку на социальных конфликтах в Украине и по возможности их провоцировать, чтобы ими воспользоваться, как они это сделали в 14-м году.
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28.07.2020 14:55 Відповісти
100 пудово! Вы думаете в Украине есть проблемы с языками? Да ее никогда не существовало. А раздули ее кацапсячие ********* и в том числе через прикормленных депудятлов в Раде.
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28.07.2020 15:30 Відповісти
В Україні дійсно є проблеми з мовами, точніше з одною мовою, державною українською. Якою мовою більшість коментів на Цензорі? Хіба українською? Ні, російською. Типовий ''патріотизм'' українця..
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28.07.2020 18:30 Відповісти
Нічого вони не роздували.
Вони лише використали це як привід для вторгнення.
Так само могли використати привід, що їм не подобаються кольори нашого прапору або те, що Україна не зветься малоросією
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29.07.2020 01:49 Відповісти
рузькие в Украине будут держать свой анус на бутылочном горлышке и не более.
И периодически получать по рузькаговорязим челюстям.
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28.07.2020 15:41 Відповісти
новина навіює суперечливі емоції..
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28.07.2020 14:51 Відповісти
с одной стороны да, но с другой таки нет?
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28.07.2020 15:39 Відповісти
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28.07.2020 15:47 Відповісти
так было очень много раз в истории, когда народы доводили реформами до обнищания и люди начинали реформировать мыролюбцев, то реформаторы сразу же начитали повизгивать про антисиметизм.
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28.07.2020 15:51 Відповісти
Ну так, сами довели, что какого чинушу не расстреливай - сразу антисемитизм будет.
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28.07.2020 16:41 Відповісти
Так это новый моэль на работу прибежал. А его не узнали...
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28.07.2020 14:53 Відповісти
из видео мало , что понятно.
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28.07.2020 14:54 Відповісти
Срочно тикай в Решетиловские леса.
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28.07.2020 14:54 Відповісти
О, стало понятно почему орлы Авакова ни одного террориста обезвредить не в состоянии.
Лучшие кадры охраняют синагоги
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28.07.2020 14:56 Відповісти
А не надо закрывать психлечебницы.
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28.07.2020 14:56 Відповісти
А їх ніхто і не закривав. Це фейк щоб обісрати Супрун.
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28.07.2020 15:40 Відповісти
Найдут.И что им неймётся?.Долинский снова на понос изойдёт обвиняя всех украинцев.
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28.07.2020 14:57 Відповісти
Долинський та це мудило швидше за все з однієї кормушки годуються
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28.07.2020 15:05 Відповісти
Ветхий Завет это повеление уничтожать чужих богов, истреблять иноверцев, разрушать государства и закабалять финансово народы. Синагога это штаб террористов.
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28.07.2020 15:13 Відповісти
Винницких, парижских, нью-йоркских, лондонских, венских и московских. У них террористическая сеть.
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28.07.2020 16:21 Відповісти
В нашем случае, винницких, армянских, литовских, криворожских....
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28.07.2020 16:40 Відповісти
"Полезный идиот" с топором наперевес.
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28.07.2020 15:35 Відповісти
кошмарр! это посягательство на мыролюбных реформаторов.
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28.07.2020 15:38 Відповісти
Ты как всегда бредишь
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28.07.2020 22:21 Відповісти
Рюске Шоу для зомбоящика. Треба ж розказувати що в Україні антисемітизм ось і наймають божевільних.
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28.07.2020 15:39 Відповісти
откуда антисиметизмус в Украине, когда два раза подряд граждане выбирают лиц реформаторской национальности? когда 80% в кабмине за последние 6 лет профессиональные мыролюбцы.
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28.07.2020 15:46 Відповісти
Вот отсюда и антисемитизм
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28.07.2020 16:39 Відповісти
https://royallib.com/book/rid_duglas/spor_o_sione.html
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28.07.2020 21:36 Відповісти
Хрупкая психика не вдержала рассказов про жидомассонские заговоры.
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28.07.2020 15:58 Відповісти
Когда реально нападают на храмы, то действуют по другому, а не идут в открытую с топором. Поэтому либо психически больной либо провокация, скорей второе, психически больные всегда вычурно действуют, одеваются говорят, а это с виду обычный кацапчик.
Охраник молодец не испугался, хоть и малолетка но все таки с топором и еще неизвестно что в сумке, а мужчина показало, что он мужчина а не тряпка.
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28.07.2020 16:10 Відповісти
рэбэ зелегман ибн раввин шлиссерман
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28.07.2020 16:25 Відповісти
Ещё один террорист....
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28.07.2020 16:26 Відповісти
Пацан явно вербований козломордими.
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28.07.2020 16:29 Відповісти
они-козломодые-мастера на подлянки с неожиданностями. Типа фамилии у пацана Киперман.
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28.07.2020 17:05 Відповісти
Наслушался раввина Ходоса или схиигумена Сергия. Короче по любому ватного дерьма наелся.
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28.07.2020 16:37 Відповісти
Ну это свинство. Живя в промышленном регионе, с топором на юду бросаться, у тебя под носом и мазута и керосина хоть попой жри, и прекурсоров для хлорциана, иприта и фосгена навалом, да при должном старании можно и циклон-б приготовить, а тут... просто позор тупым антисемитам. За такие "теракты" нужно обваливать в смоле и перьях, и водить голым по городу, чтобы в него плевали и бросали гнилые овощи.
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28.07.2020 16:38 Відповісти
ну так хабадський цирк же
Хіба це вперше?
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29.07.2020 01:53 Відповісти
А что хотели пархатые нацисты, что можно грабить и уничтожать Украину и украинцев и им за это ничего не будет? Наши предки-козаки уже бы давно развешивали на столбах всю эту прахатую нечисть, а мы все терпим.
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28.07.2020 16:44 Відповісти
Как надоели эти бездарные постановки.95-й квартал деградировал. Власть критиковать несподручно, вот и с жиру бесятся.
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28.07.2020 17:33 Відповісти
А знаете на кого было типа "нападение"??? Объединённая еврейская община Украины (ОЕОУ) - крупнейшая всеукраинская еврейская общественная организация. Ее президент - Игорь Валерьевич Коломойский Надеюсь дальше все и так понятно, что это очередное шоу для отвлечения внимания зе-пиплов от проблем реальных и переключение на постановочные шоу типа недавнего задержания малохольного липового "террориста", с видосиками от зеленой шмаркли Игоря Валерича...
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28.07.2020 18:05 Відповісти
ЭТО НАПАДЕНИЕ?
Це я один сліпий, чи вам позасліпдювало?
Пацан отримав пару стусанів (сокира була!, може він на пікнік збирався), ПОТІМ повернувся та забрав речі (чиї?).
Де сам напад на місце проведення обрядів вічної нації?
Мабуть я таки сліпий.
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28.07.2020 20:31 Відповісти
Ой-вэй! Скажите, а погромы будут?
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28.07.2020 21:36 Відповісти
Жолтый кров потек из штанов всех богообраных, которые стали невольными свидетелями этой чудовищной кровавой бойни (кстати, жолтый кров бывает). Что это, если не покушение на убийство? Здесь и слепому видно - покушение... на убийство! Это вам не Стерненко, где не понятно, то ли на него напали, то ли он напал... А здесь на лицо такая драма. Какой кошмар, какой кошмар!
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28.07.2020 22:21 Відповісти
там на фото не топор, целая алебарда.
пацан - шизофреник.
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29.07.2020 00:22 Відповісти
Данное «нападение» смахивает на недавний «теракт» - столько же драйва, драмы и захватывающей дух опасности.
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29.07.2020 00:28 Відповісти
"Я в это время был в синагоге, пока они дрались, успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего."
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29.07.2020 09:14 Відповісти
 
 