Невідомий увірвався із сокирою до будівлі синагоги в Маріуполі, нападника вдалося роззброїти. ВIДЕО
Невідомий чоловік скоїв напад на синагогу в місті Маріуполь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Об'єднана Єврейська Громада України.
28 липня 2020 року після ранкової молитви невідомий увірвався в будівлю синагоги із сокирою. Він напав на охоронця, який вийшов на зустріч, і завдав йому кількох ударів.
Лідер єврейської громади Маріуполя рабин Менахем Мендл Коен розповів, що зав'язалася бійка, охоронцю вдалося роззброїти нападника, який був приблизно на 20 років молодшим.
У громаді також надали відео з камер спостереження. На відео видно, як молодик нападає на охоронця із сокирою.
Крім цього, нападник, тікаючи, встиг кинути в бік будівлі синагоги пакети і банки з фекаліями, піском і невідомою речовиною.
"Слава Богу, охоронцю вдалося забрати сокиру. Я в цей час був у синагозі, поки вони билися, встиг вийти через запасний вхід, вибігти з двору і сфотографувати нападника. Ми викликали поліцію і зараз злочинця шукають. Було кілька чудес Всевишнього: в синагозі були неозброєні люди, але всі залишилися живі, охоронець просто герой. Наша громада і я особисто висловлюємо глибоку подяку Ріхарду Анатолійовичу Голомазову за те, що він, ризикуючи життям, захистив усіх, хто перебував у будівлі", - зазначив рабин.
За його словами, поліція вже займається розслідуванням інциденту і пошуком злочинця.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На видео видно, как молодой человек нападает на охранника с топором.
Грамотеи Цензора...
точно также в 2015г немецкий праворадикальный журнаглист нанимал польских "полезных идиотов" что бы они подожгли в Украине на Закарпатье дом венгерской культуры, а Рашка СМИ растрезвонили о притеснениях мадьяр в Украине..
почерк один и тот же..
Вони лише використали це як привід для вторгнення.
Так само могли використати привід, що їм не подобаються кольори нашого прапору або те, що Україна не зветься малоросією
И периодически получать по рузькаговорязим челюстям.
Лучшие кадры охраняют синагоги
Охраник молодец не испугался, хоть и малолетка но все таки с топором и еще неизвестно что в сумке, а мужчина показало, что он мужчина а не тряпка.
Хіба це вперше?
Це я один сліпий, чи вам позасліпдювало?
Пацан отримав пару стусанів (сокира була!, може він на пікнік збирався), ПОТІМ повернувся та забрав речі (чиї?).
Де сам напад на місце проведення обрядів вічної нації?
Мабуть я таки сліпий.
пацан - шизофреник.