Невідомий увірвався із сокирою до будівлі синагоги в Маріуполі, нападника вдалося роззброїти. ВIДЕО

Невідомий чоловік скоїв напад на синагогу в місті Маріуполь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Об'єднана Єврейська Громада України.

28 липня 2020 року після ранкової молитви невідомий увірвався в будівлю синагоги із сокирою. Він напав на охоронця, який вийшов на зустріч, і завдав йому кількох ударів.

Лідер єврейської громади Маріуполя рабин Менахем Мендл Коен розповів, що зав'язалася бійка, охоронцю вдалося роззброїти нападника, який був приблизно на 20 років молодшим.

У громаді також надали відео з камер спостереження. На відео видно, як молодик нападає на охоронця із сокирою.

Крім цього, нападник, тікаючи, встиг кинути в бік будівлі синагоги пакети і банки з фекаліями, піском і невідомою речовиною.

"Слава Богу, охоронцю вдалося забрати сокиру. Я в цей час був у синагозі, поки вони билися, встиг вийти через запасний вхід, вибігти з двору і сфотографувати нападника. Ми викликали поліцію і зараз злочинця шукають. Було кілька чудес Всевишнього: в синагозі були неозброєні люди, але всі залишилися живі, охоронець просто герой. Наша громада і я особисто висловлюємо глибоку подяку Ріхарду Анатолійовичу Голомазову за те, що він, ризикуючи життям, захистив усіх, хто перебував у будівлі", - зазначив рабин.

За його словами, поліція вже займається розслідуванням інциденту і пошуком злочинця.

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