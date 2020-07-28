Громадянин РФ незаконно перетнув кордон, щоб просити статус біженця в Україні, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
У вівторок неподалік пункту пропуску "Юнаківка" на Сумщині група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії, який у пішому порядку незаконно перетнув кордон з території РФ в Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДПСУ.
"Під час з’ясування обставин правопорушення чоловік звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, як біженець", - повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
У ході бесіди росіянин повідомив, що в Росії він переслідується за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися.
Після проведення визначених у таких випадках законодавством заходів громадянина Росії направлено до органів Державної міграційної служби України.
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Вот сегодняшний скрин с кацапсячего маилСру
А тот слышит, но не верит, и не вылазит.
- А не вылезешь по добру, то мы тебя анализами на ковид19 замучаем, генетикой ДНК разной и МРТ по 1,5 тыс. гривен.
Задрожал супостат, но удержался, чтоб не выйти к великому политику современного мира.
- А еще напалмом выжгем всю Решетиловку, Миргород и прилегающие к ним территории, включая Большую Сороцинцу.
И не выдержал преступник термина "Большая Сорочинца" и сдался он, поливая ланиты горючими слезами раскаяния.
На том и сказочке конец.
"Путинский режим, совершив военную оккупацию и аннексию Крыма грубо нарушил международное право, Договор о признании границ Украины и опозорил этой оккупацией всю нашу страну в глазах мирового сообщества".
Тутошние форумные деятели предлагают любого русского, просящего политубежища в Украине, сразу высылать назад в лапы ФСБ ? И такого русского, как Игорь Малеев тоже сразу высылать ?
Навряд чи він стане патріотом України, ми і так вже маємо баласт 73% населення, але його батьківщина - це параша, от нехай там проявляє свою активність. Нєхер шукати комфорту в чужій хаті, вали звідки прийшов.
Потрібно нам мислити стратегічно. А якщо його феесбешники вбють, і це підніме рускокалове населення на боротьбу з ху№лом? Отаке нам на руку...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/07/24/7187248/
можно ссылку на статистику?
на перепись населения?
таким образом не только жители Хабаровского края, но и даже кубанские казаки с ярко выраженными украинскими фамилиями, как мои соседи по станичной улице, типа Каклюга, Середа, Юрченко,Перебийнис, Семишкир, Овчаренко, Нестеренко, Сулима, Лымарь, Кужма, Часнык, все поголовно были превращены в "русских".
А о том, что в Хабаровском крае 70 % населения украинского происхождения говорил по 1-ому каналу России губернатор края .
Кстати, вот фамилии кандидатов в губернаторы на выборах 2006 года:
самовыдвижение, директор Хабаровского дома науки и техники - Анатолий Ярошенко - самовыдвижение,
гендиректор АОЗТ "Факт-Инфо", краевой депутат - Евгений Покусай
помощник депутата Госдумы Анатолий Мироненко
Сергей Ящук, депутат от партии "Справедливая Россия",
Константин Оноприенко, краевой депутат.
крысы с корабля бегут.
Если бабок нет - высокий риск что тебя отдадут рашке обратно!!!
При луцике отдавали.... думаю и эти отдают!!!