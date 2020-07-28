Громадянин РФ незаконно перетнув кордон, щоб просити статус біженця в Україні, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

У вівторок неподалік пункту пропуску "Юнаківка" на Сумщині група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії, який у пішому порядку незаконно перетнув кордон з території РФ в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДПСУ.

"Під час з’ясування обставин правопорушення чоловік звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, як біженець", - повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

У ході бесіди росіянин повідомив, що в Росії він переслідується за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися.

Після проведення визначених у таких випадках законодавством заходів громадянина Росії направлено до органів Державної міграційної служби України.

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