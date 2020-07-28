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Гопники вбивають героя. Держава допомагає? Історія убитого в Запоріжжі "азовця". ВIДЕО

Як українські суди допомагають злочинцям уникати покарання за вбивство героїв? Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

У чому справа? У Запоріжжі у відпустці побили бійця полку "Азов" Олега Черевка. Це сталося тиждень тому, 21 липня. Військовослужбовець зазнав важкої травми - перелом основи черепа. Він впав у кому, а вранці 27 липня помер у лікарні.

Підозрюваного - двічі судимого, до речі - затримали, але потім відпустили під заставу 40 тисяч гривень. Фантастика? Ні, на жаль, це українська реальність. І це ще не весь абсурд ситуації. Справа в тому, що командування відмовило в транспорті товаришам Черевка, коли ті хотіли поїхати в Запоріжжя і здати кров для потерпілого!

Чому українська держава не заважає гопникам убивати захисників України? З якого дива суд у Запоріжжі такий добрий до вбивці військового і відпустив злочинця-рецидивіста під заставу? І які шанси, що з таким підходом двічі судимий злочинець отримає справедливе покарання?

Ну і що не так з армійським командуванням, яке не дає бійцям допомогти товаришеві - питання риторичне.

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

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Нагадаємо, що боєць батальйону "Азов" Олег Черевко приїхав додому в Запоріжжя під час короткочасної відпустки із зони ООС. 21 липня біля продуктового супермаркета він зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. У відповідь чоловік ударив військового по голові, що призвело до перелому основи черепа. Нападник з місця пригоди втік, пізніше його затримали поліцейські. Затриманий - 29-річний раніше судимий житель Запоріжжя. Йому повідомили про підозру за статтею "умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

Автор: 

Запоріжжя (2294) побиття (954) вбивство (3109) Азов (784) Буткевич Богдан (438) Черевко Олег (2)


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Топ коментарі
+39
кацап, кожен українец знає - що Порох ненавидять тільки ватники та кацапи, бо він вам в душу насрав(за твоїми словами))
Гопники убивают героя. Государство помогает? История убитого в Запорожье "азовца" - Цензор.НЕТ 4479
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28.07.2020 16:13 Відповісти
+31
Отже, виявилося брехнею:
- крики про неймовірне збагачення Порошенка;
- «офшори» Порошенка, з нулем на рахунку;
- підлі розмови про те, що «війна продовжується, бо це вигідно Порошенку» і «нада просто пєрєстть стрєлять»;
- розвалилася справа Гладковських (привіт кремлівським нацжонам);
- розвалилася справа з бронежилетами;
- Ротердам+ виявився правильною,економічно виправданою формулою, без якої «посипалася» вугільна галузь (привіт дівчинці легкої поведінки Герусу та іншим борцунам);
- в справі по «Кузні на Рибальському» не виявили порушень.
Все це і багато іншого виявилося банальною і підлою брехнею.
Так само брехнею рано чи пізно виявляться і «плівки Деркача» і маніпуляції про «Порошенко і Зеленський одінаковиє» і весь інший бруд, згенерований луб'янкою чи прихвоснями коломойських-фірташей. Все те,з чим зараз продовжують носитися платні «експерти», «політологи», «журналісти» та «націоналісти». І що продовжує в'яло жувати стадо покірних дурників.
Натомість правдою виявилося:
- зменшення статків Порошенка на 40% протягом каденції;
- 1,5 млрд гривень власних коштів, витрачених на армію та благочинність;
- зростання ВВП, мінімальної заробітної плати та пенсії у 2016-19 роках;
- зростання витрат на оборону з 19 млрд у 2013-му до 210млрд у 2019-му;
- українці з совєцьких кріпаків стали вільними людьми вільного світу,завдяки безвізовому режиму;
- українці отримали ПРАВО молитися в українській національній церкві.
І ще дуже багато чого є і назавжди залишиться в історії України. Правдою.
Отже з цього маємо два висновки:
1. Зелена влада прийшла до влади на тотальній брехні. І ігноруванні очевидної правди. А те, що базується на брехні, ніколи не породить нічого доброго.
2. Ми ЗОБОВ'ЯЗАНІ мати гарну пам'ять. Ми маємо пам'ятати кожного брехливого експерта, журналіста , політолога чи націоналіста. А це дуже просто: досить лише підняти їх дописи, статті чи інтерв'ю до березня 2019 року. Про Ротердам+. Про неймовірне збагачення. Про голі-босі. Про Іловайськ. Про бронежилети. Про пів-вареника. Про «хужє нє будєт». Про «нового нашєго Рєйгана». Кожен, хто долучився до поширення цієї брехні та маніпуляцій, вибачте - в**бав козу. Інакше на жаль не скажеш. Вони втратили репутацію. Ці продажні люди не мають права називатись експертом, політологом, журналістом, націоналістом. А ми не маємо права їм це пробачити, прочитавши один-два «правильних», «опозиційних» дописа.
Рукописи не горять. Вважаю, цю роботу необхідно зробити. Підняти всі виступи та дописи Бутусових, Берез, Дроздових, Томенок, Фесенок, Золотарьових, Кошулінських, Білецьких та їм подібних, які зараз знову пнуться в «лідери опозиції». Інакше вони знову будуть брехати. І ми з цієї брехні не виберемося ніколи.
(c)Костюк Олександр
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHfV1hjllE_M%26fbclid%3DIwAR0ZOrn-pSmsZcCckYG3f-mGC_Bb2N_B7AKpnEdlxw1Sy8-JFND_aI9Ergs&h=AT0zpOBm71p5-ZlaxWCd03cMmjfDJdmTfteISb34xDFZo6c0BUyT1DNMkjE4H-eLxggrkxvjkhDDyRo-wIvj_wzoBeamWG8-mmOV2z7SRoc_bO_Znj60gLwk6_x22fVFIJgu7vqIqRvuM4RAbKUHNsvgY3Z7iqlI3g https://www.youtube.com/watch?v=HfV1hjllE_M
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28.07.2020 16:14 Відповісти
+24
кацапура, ну ти і дебіл. і знов тобі пєтік в макитру насрав
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28.07.2020 16:06 Відповісти
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А где интересно Билецкий? Где нац жены любящие бегать по всей Украине справедливость восстанавливать? Или им за это не платят?
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28.07.2020 19:18 Відповісти
А ти не ківай на інших. Захищай сам Україну і свою сімью.
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28.07.2020 19:45 Відповісти
А ты?
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28.07.2020 20:08 Відповісти
Бутус он на «государство» киває. Ему видите Украина не нравиться, шо ж ти об этом не пишеш. Или ты думаешь это опечатка в названии статьи, или ты думаешь что он не понимает что у нас по закону суд никому не подчиняется.
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21.11.2020 18:06 Відповісти
Навіть якщо посадять пдрса на 5-8 років-це адекватна ціна за вбивство людини?Нехай кожен з вас подивиться на ситуацію з точки зору жінки,дітей,батьків вбитого солдата.Я б цього підара просто повісив на центральній площі.Око за око,зуб за зуб-стара,але адекватна формула покарання.
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28.07.2020 19:40 Відповісти
Схоже захищати посмертно честь Азовця доведеться Порошенко
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28.07.2020 22:08 Відповісти
В своё время, инородцы с помощью огня и меча навязали нам христианство. Со временем оказалось, что это есть опиум для народа. После чего, инородцы вновь, с помощью братоубийственного противостояния нашего народа, навязали нам идею коммунизма (рай на земле). Со временем оказалось, что это есть утопия. В настоящее же время, инородцы навязали нам свою демократию и рыночные отношения в нашем обществе. В результате, кроме разрухи и угасания веры у народа в элементарную справедливость, чуждая нам идеология инородцев нам ничего не дала. Со временем, может случится так, что кроме хлеба и зрелищ, нас больше ничего не будет интересовать. Ибо жить мы будем только ради живота своего и по законам дикой природы - кто сильнее тот прав.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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28.07.2020 22:19 Відповісти
))))))))))))))))))))
Старые песни рюсского мира достаны из ГБшных комодов и экспортированы в Украину!
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29.07.2020 09:52 Відповісти
це шо за *** ?
десь на сру сайтах надибали ?
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03.08.2020 08:07 Відповісти
Спасибо Порошенко за реформированные суды!
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28.07.2020 23:23 Відповісти
Лахта, смени методички
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29.07.2020 11:40 Відповісти
Странно что у товарищей не нашлось машины чтобы поехать сдать кровь. Пришли к такие к генералам, везите нас пажалуста.
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29.07.2020 05:57 Відповісти
Дело и в том, что такой весь распияренный Азов не в состоянии достойно ответить на выпад в свою сторону! Причем , учитывая, что ряду из руководителей отданы на откуп жирные куски, как , например, Бутусов указывал про Черниговскую таможню, ожидать серьезной реакции не следует.
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29.07.2020 09:49 Відповісти
Все, сегодня взяли под стражу в апелляции

https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizhzhi-sud-vzyav-pid-vartu-pidozryuvanogo-u-smertelnomu-pobitti-biytsya-azovu-202007291194712
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29.07.2020 11:48 Відповісти
Все мрази и подонки выходят под залог через ст. 183 КПК Украины. Есть криминально-процессуальный Кодекс Украины, изменения в который внес тварь и подонок Портнов во время правления диктатора Януковича.
Судья берет КПК, открывает ст. 183 и отпускает мразь под залог. По-этому не нужно рвать друг дружке волосы на жопе, не нужно приплетать сюда Порошенко или еще кого-то. Нужно принять волевое решение и внести на рассмотрение ВР Законопроект о внесении изменений в КПК, а именно убрать из ст.183 абзац о внесении залога.
"Надо зреть в корень")
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29.07.2020 12:14 Відповісти
"Как украинские суды помогают уголовникам избегать наказания?"
Тому, що в судах працюють такі ж кримінальники, як і гопота. Вірніше, набагато крутіші.
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29.07.2020 15:27 Відповісти
Смерть подонку!Та його друзям. Що це робиться в Украініі? Всяка мерзота вбиває кращих хлопців а потім друга мерзота випускає за кримінальні гроші на свободу падлюк. Ганьба побратимам , якщо не помстяться.
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29.07.2020 15:37 Відповісти
Слава Україні!Смерть ворогам!
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29.07.2020 15:39 Відповісти
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