Гопники вбивають героя. Держава допомагає? Історія убитого в Запоріжжі "азовця". ВIДЕО

Як українські суди допомагають злочинцям уникати покарання за вбивство героїв? Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

У чому справа? У Запоріжжі у відпустці побили бійця полку "Азов" Олега Черевка. Це сталося тиждень тому, 21 липня. Військовослужбовець зазнав важкої травми - перелом основи черепа. Він впав у кому, а вранці 27 липня помер у лікарні.

Підозрюваного - двічі судимого, до речі - затримали, але потім відпустили під заставу 40 тисяч гривень. Фантастика? Ні, на жаль, це українська реальність. І це ще не весь абсурд ситуації. Справа в тому, що командування відмовило в транспорті товаришам Черевка, коли ті хотіли поїхати в Запоріжжя і здати кров для потерпілого!

Чому українська держава не заважає гопникам убивати захисників України? З якого дива суд у Запоріжжі такий добрий до вбивці військового і відпустив злочинця-рецидивіста під заставу? І які шанси, що з таким підходом двічі судимий злочинець отримає справедливе покарання?

Ну і що не так з армійським командуванням, яке не дає бійцям допомогти товаришеві - питання риторичне.

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Нагадаємо, що боєць батальйону "Азов" Олег Черевко приїхав додому в Запоріжжя під час короткочасної відпустки із зони ООС. 21 липня біля продуктового супермаркета він зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. У відповідь чоловік ударив військового по голові, що призвело до перелому основи черепа. Нападник з місця пригоди втік, пізніше його затримали поліцейські. Затриманий - 29-річний раніше судимий житель Запоріжжя. Йому повідомили про підозру за статтею "умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.