Лукашенкові показали, як будуть розганяти протестувальників водометами: Щоб не панькатися, як у дитсадку. ВIДЕО
Внутрішні війська МВС Білорусі напередодні виборів показали президентові Олександру Лукашенку, як збираються силою розганяти людей у разі акцій протесту.
Про це повідомляє "Наша Нiва", передає Цензор.НЕТ.
Лукашенко відвідав військову частину в Мінську, де йому продемонстрували спеціальне тренування щодо розгону акції протесту. Фрагменти показали на телеканалі "Білорусь-1".
"Тактичне спеціальне завдання - дії військовослужбовців під час масових заворушень. Так відпрацьовується злагодженість за найрізноманітніших сценаріїв розвитку подій", - сказано в описі сюжету.
Глава республіки наказав моментально припиняти спроби нападу на співробітників правоохоронних органів.
Президент заявив, що бачив кадри однієї з вуличних акцій у Мінську, на якій громадяни били силовиків ногами, і закликав надалі не допускати такого. "А то ми скоро дострибаємося, якщо будемо панькатися, як у дитячому садку", - заявив Лукашенко командиру ОМОНу Дмитру Балабі.
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Белорусы?
Лукашенко денационализировал свой народ..
но на счет мовы... - не хочу ни кого обидеть, как по мне она не благозвучная - украинская мова на две головы выше...
может поэтому Мова и держится века не смотря на все попытки ее уничтожить, а белорусская умирает...
Не подскажешь - что кацапы находят смешным и унизительным в украинском?
Теперь ты доволен, ведь Зелемойский абсолютно ничего не делает того, что делал Порошенко в качестве Президента и Верховного главнокомандующего?
зеля настоящий предатель украинцев - петя предатель ушедший..
не доставай меня ими больше..
Может Бойко - твой президент?
И ведёт себя как гопник порошенко. Да ладно...то таке.
но в польской много шипящих, а белорусская цокает - что делает их для моего уха не благозвучными... - украинская мова идеальная..
но это мое мнение, на которое можно забить и забыть ...
- Гарри, где это ты так хорошо выучил змеиный язык - спрашивает Гермиона.
- Вообще-то это был польский - ответил Гарри Потер
А щоб не було "як у дитячому садку", то тут вусатому недоумку допоможе досвід таких же тупоголових комуняцьких недолюдків, особливо при розстрілі демонстрації в Новочеркаську
А ще людей можна отруйними газами, як тухачевський у Тамбовській губернії.
Всегда найдётся обмёрзлый сосед, который подставит подножку помощи.
Ніт! Не чули. Порівняно з нашою лядотою він ваще класний мужик.
А Сталін який скромняга був...
Та багато вже в історії було людожерів-альтруістів на повному держзабезпеченні.
А останній європейський диктатор реально очкує.
А теперь о том, как распределены силы ОМОНа по городам:
Брест - 109 (2 роты);
Пинск - 20 (1 взвод);
Витебск - 134 (1 отряд);
Гомель - 135 (1 отряд);
Гродно - 130 (1 отряд);
Минская область (база в Минске) - 80 (1 отряд);
Минск - 627 (8 рот и 2 взвода);
Могилёв - 113 (2 роты);
Бобруйск - 20 (1 взвод).
ИТОГО: 1368 человек.
Таким образом, реальная численность бойцов ОМОНа не превышает 1400-1500 человек, чего критично мало для подавления массовых протестов. И это та причина, по которой в последние недели режим начинает готовить к разгонам протестов даже отдельные подразделения армии, вовсе не предназначенные для этого. Не говоря уже о курсантах и даже контролёров исправительных колоний.
На весь Минск 627 вертухаев-оккупантов, просто людям епут мозг, какие эти ***** большие и страшные, а на самом деле - пшик, плюнуть и растереть , вместе с тараканом. Сейчас эту инфу доведут до населения и ГАМОН амону.