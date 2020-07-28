Лукашенкові показали, як будуть розганяти протестувальників водометами: Щоб не панькатися, як у дитсадку. ВIДЕО

Внутрішні війська МВС Білорусі напередодні виборів показали президентові Олександру Лукашенку, як збираються силою розганяти людей у разі акцій протесту.

Про це повідомляє "Наша Нiва", передає Цензор.НЕТ.

Лукашенко відвідав військову частину в Мінську, де йому продемонстрували спеціальне тренування щодо розгону акції протесту. Фрагменти показали на телеканалі "Білорусь-1".

"Тактичне спеціальне завдання - дії військовослужбовців під час масових заворушень. Так відпрацьовується злагодженість за найрізноманітніших сценаріїв розвитку подій", - сказано в описі сюжету.

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Глава республіки наказав моментально припиняти спроби нападу на співробітників правоохоронних органів.

Президент заявив, що бачив кадри однієї з вуличних акцій у Мінську, на якій громадяни били силовиків ногами, і закликав надалі не допускати такого. "А то ми скоро дострибаємося, якщо будемо панькатися, як у дитячому садку", - заявив Лукашенко командиру ОМОНу Дмитру Балабі.