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Лукашенкові показали, як будуть розганяти протестувальників водометами: Щоб не панькатися, як у дитсадку. ВIДЕО

Внутрішні війська МВС Білорусі напередодні виборів показали президентові Олександру Лукашенку, як збираються силою розганяти людей у разі акцій протесту.

Про це повідомляє "Наша Нiва", передає Цензор.НЕТ.

Лукашенко відвідав військову частину в Мінську, де йому продемонстрували спеціальне тренування щодо розгону акції протесту. Фрагменти показали на телеканалі "Білорусь-1".

"Тактичне спеціальне завдання - дії військовослужбовців під час масових заворушень. Так відпрацьовується злагодженість за найрізноманітніших сценаріїв розвитку подій", - сказано в описі сюжету.

Читайте також: Лукашенко заявив про можливе застосування армії для "наведення порядку в країні"

Глава республіки наказав моментально припиняти спроби нападу на співробітників правоохоронних органів.

Президент заявив, що бачив кадри однієї з вуличних акцій у Мінську, на якій громадяни били силовиків ногами, і закликав надалі не допускати такого. "А то ми скоро дострибаємося, якщо будемо панькатися, як у дитячому садку", - заявив Лукашенко командиру ОМОНу Дмитру Балабі.

Автор: 

Білорусь (7967) Лукашенко Олександр (2661) розгін (55)


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Топ коментарі
+30
Чудово, наступний крок кулемети і Ростов.
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28.07.2020 16:48 Відповісти
+28
У нас теж один такий був... боєвик хренов, поки до Ростову не втік...
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28.07.2020 16:51 Відповісти
+22
Смоленск - то Беларусь, що вкрали кацапи..
тому - тільки за Рязань...
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28.07.2020 17:03 Відповісти
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https://censor.net/user/84240 - кто так считал?

Белорусы?
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28.07.2020 17:10 Відповісти
та часть, которая была до 39 под моськами
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28.07.2020 17:46 Відповісти
https://censor.net/user/424494 - верно заметил..

Лукашенко денационализировал свой народ..
но на счет мовы... - не хочу ни кого обидеть, как по мне она не благозвучная - украинская мова на две головы выше...
может поэтому Мова и держится века не смотря на все попытки ее уничтожить, а белорусская умирает...
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28.07.2020 17:06 Відповісти
Голосовавший за Зелемойского, до Октябрьского переворота на каком-то конкурсе беларуский язык был признан вторым по певучести после итальянского.
Не подскажешь - что кацапы находят смешным и унизительным в украинском?
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28.07.2020 17:12 Відповісти
вообще тебя не понял - по ходу с тех пор как мы общались последний раз ты спятил окончательно..
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28.07.2020 17:16 Відповісти
https://censor.net/user/273019, так это не ты тут совместно с Лахтой поливал Порошенко на пользу Зелемойскому?

Теперь ты доволен, ведь Зелемойский абсолютно ничего не делает того, что делал Порошенко в качестве Президента и Верховного главнокомандующего?
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28.07.2020 17:19 Відповісти
я за Зе-чмо не голосовал и он, и петя идут нах вместе...
зеля настоящий предатель украинцев - петя предатель ушедший..
не доставай меня ими больше..
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28.07.2020 17:28 Відповісти
он просто путается в показаниях.
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28.07.2020 17:39 Відповісти
https://censor.net/user/273019, значит ты можешь назвать - чего должен делать твой идеальный Президент и Верховный главнокомандующий.

Может Бойко - твой президент?
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28.07.2020 18:18 Відповісти
Не спятил. А нафаршировал себя пустотой.
И ведёт себя как гопник порошенко. Да ладно...то таке.
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28.07.2020 20:38 Відповісти
Кацапи сміються з усього, що не розуміють, а це 99 відсотків того , що відбувається в світі.
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28.07.2020 17:16 Відповісти
не знаю, мені дуже подобається білоруська мова. із задоволенням слухаю білоруське фм-радіо розмовного формату. так само і польська дуже подобається. реально найближчі родичі української мови - польська і білоруська.
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28.07.2020 17:34 Відповісти
родичи да..
но в польской много шипящих, а белорусская цокает - что делает их для моего уха не благозвучными... - украинская мова идеальная..
но это мое мнение, на которое можно забить и забыть ...
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28.07.2020 17:40 Відповісти
как по мне лучше даже ужасная французская, но шоп жить как во Франции. толку с мовы раз в большей половине городов даже бывает опасно на ней говорить? и тем более - толку с мовы если такой цирк и кринж происходит?(мова мне - родная если че)
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28.07.2020 18:36 Відповісти
Есть анекдот:
- Гарри, где это ты так хорошо выучил змеиный язык - спрашивает Гермиона.
- Вообще-то это был польский - ответил Гарри Потер
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28.07.2020 21:27 Відповісти
Не допоможе! Краще, Бацька, бронюй квиток до Ростова.
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28.07.2020 16:59 Відповісти
Історія вчить, що треба вводити війська в столицю, як "гєкєчєпє" у серпні 1991-го.
А щоб не було "як у дитячому садку", то тут вусатому недоумку допоможе досвід таких же тупоголових комуняцьких недолюдків, особливо при розстрілі демонстрації в Новочеркаську
А ще людей можна отруйними газами, як тухачевський у Тамбовській губернії.
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28.07.2020 17:04 Відповісти
Я 19 августа 1991 г.был в Москве и наблюдал окуппированный войсками город, мы ехали в Болгарию (командировку) и не знали сможем ли вернуться назад, войска кстати не помогли.
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28.07.2020 17:17 Відповісти
Батько совсем охренел от долгого сидения на одном месте.
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28.07.2020 17:06 Відповісти
...от сиденья на одном месте он стал геморроем
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28.07.2020 17:47 Відповісти
Колхозник с замашками среднеазиатского царька. Не помогут тебе ни водометы, ни псы твои цепные.
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28.07.2020 17:12 Відповісти
Может и помогут. Все зависит от народа. Но если победят, все будет намного хуже.
Всегда найдётся обмёрзлый сосед, который подставит подножку помощи.
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28.07.2020 20:43 Відповісти
А шо будут делать против коктейля Молотова не показали.
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28.07.2020 17:13 Відповісти
молодые ещё сосёнки а уже отмечены наградами... талант...
Лукашенкові показали, як будуть розганяти протестувальників водометами: Щоб не панькатися, як у дитсадку - Цензор.НЕТ 4170
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28.07.2020 17:17 Відповісти
Лячно Сашку.
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28.07.2020 17:47 Відповісти
кого лукавому бояться? своих холопов?
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28.07.2020 18:02 Відповісти
Поверь, найдут что делать и против коктейлей молотова. Ровно то же самое что сделали бы в США или скажем в старушке Европе.
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28.07.2020 18:02 Відповісти
ты равняешь США с Беларусью..!?
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28.07.2020 18:16 Відповісти
Ну вообще-то действие этого коктейля везде одинаково чревато, почему противодействие должно быть разным?
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28.07.2020 19:05 Відповісти
И что же??? Конкретизируйте пожалуйста.
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28.07.2020 18:33 Відповісти
Это хорошо, что продемонстрировали. Зная тактику и стратегию противника, легко разработать свою тактику противодействия. Обходные маневры с применением "коктейля Молотова" сделают свое дело. Сгорят эти водометы как свечки. Наивные "верноподданные" и правда верят в свою силу против народа???
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28.07.2020 18:32 Відповісти
Так,а шо, Луке знов на стол поклали докладную с КГБ-ФСБ,що границу пересекли Бандеровцы-ярые зачинщики и подстрекатели сябров на свержение Богоизбранного помазанника всея Белоруссии и земли Вейшнойрской ?
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28.07.2020 18:45 Відповісти
Чи бачив хтось палаци Лукашенка,чи чув про офшори?Ніт!Не чули.Порівняно з нашою лядотою він ще норм мужик.Та й в країну гейхлопців не пустить.Кажу вам-нормальний чоловік. От тільки мову шкода що згубив.
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28.07.2020 19:15 Відповісти
Чи бачив хтось палаци Гітлера,чи чув про офшори?
Ніт! Не чули. Порівняно з нашою лядотою він ваще класний мужик.

А Сталін який скромняга був...

Та багато вже в історії було людожерів-альтруістів на повному держзабезпеченні.
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28.07.2020 20:30 Відповісти
Їм що треба, коли вся країна їх, разом з населенням/кріпаками
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28.07.2020 21:43 Відповісти
Я погоджуюсь,що Лука диктатор. Але, здається,господарник в ньому переважує диктатора.
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29.07.2020 21:44 Відповісти
Про Гитлера и Сталина можно сказать то же самое.
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30.07.2020 08:51 Відповісти
картофельный 5 й рейх падишаха луки
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28.07.2020 19:51 Відповісти
Лукашенко не мытьем так катаньем опять станет "президентом" ( это пожизненная должность при подобных режимах с возможной передачей сыну Коле по наследству как дофину, кронпринцу , цесаревичу- хотя думаю до этого не дойдет, это уже все будет одной из губерний РФ) Вопрос в другом как после вот таких "выборов" будет происходить общение украинских высших должностных лиц ( президент, премьер, спикер и т.д) с нелегетивным диктатором Минской губернии. ( интересно будет на это посмотреть)
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28.07.2020 20:05 Відповісти
https://ipress.ua/ru/news/na_maydane_podozhgly_vodomet_47584.html водомети горять прекрасно. Доведено Майданом
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28.07.2020 21:41 Відповісти
Не дай Бог білорусам отримати досягнення наших майданів.....
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28.07.2020 23:24 Відповісти
Чому новини на рузьком ізикє? У білорусів вже нема своєї мови? Жах, бідна нація, в такому випадку недовго їм залишилось існувати як народу. Шкода.

А останній європейський диктатор реально очкує.
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29.07.2020 01:02 Відповісти
Усё будзе добра !, дзень прыйдзе новы!
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29.07.2020 01:17 Відповісти
https://t.me/nexta_tv/3478

А теперь о том, как распределены силы ОМОНа по городам:
Брест - 109 (2 роты);
Пинск - 20 (1 взвод);
Витебск - 134 (1 отряд);
Гомель - 135 (1 отряд);
Гродно - 130 (1 отряд);
Минская область (база в Минске) - 80 (1 отряд);
Минск - 627 (8 рот и 2 взвода);
Могилёв - 113 (2 роты);
Бобруйск - 20 (1 взвод).
ИТОГО: 1368 человек.
Таким образом, реальная численность бойцов ОМОНа не превышает 1400-1500 человек, чего критично мало для подавления массовых протестов. И это та причина, по которой в последние недели режим начинает готовить к разгонам протестов даже отдельные подразделения армии, вовсе не предназначенные для этого. Не говоря уже о курсантах и даже контролёров исправительных колоний.
На весь Минск 627 вертухаев-оккупантов, просто людям епут мозг, какие эти ***** большие и страшные, а на самом деле - пшик, плюнуть и растереть , вместе с тараканом. Сейчас эту инфу доведут до населения и ГАМОН амону.
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29.07.2020 01:14 Відповісти
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