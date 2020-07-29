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"Окопна війна":"Ми маємо допомагати нашим захисникам у боротьбі проти московських окупантів!" , - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська. ВIДЕО

Колись на одній із зустрічей журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман сказав, що депутати не знають, що таке війна, адже їхні діти не воюють, а живуть собі з комфортом. Поруч стояла Оксана Анатоліївна, тоді ще депутатка, вона взяла в руки мікрофон і почала розповідати про своє перебування на фронті разом із чоловіком. Про сина, який зазнав поранення в боях проти російських окупантів.

Сьогодні незручна для багатьох журналістів, політиків, чиновників, волонтерка, ексдепутатка Верховної Ради України Оксана Корчинська в рубриці Цензор.НЕТ "Окопна війна".

За словами автора інтерв'ю, перебування у Верховній Раді не змінило її доброго ставлення до бойових дій, які тривали і тривають у східних регіонах України. Навпаки, Оксана мала багато можливостей впливати на корумпованих чиновників, які не могли забезпечити ліками і обладнанням військові госпіталі та безпосередньо бійців в окопах. Боротися з байдужістю і халатністю військових і цивільних лікарів, які лікували поранених українських захисників.

Після закінчення депутатської каденції Оксана Корчинська продовжує їздити на Схід, адже проблем не стало менше, навпаки - в рази стало більше. Саме під час чергового розбору фронтових проблем мені вдалося зустрітися з нею і спеціально для Цензор.НЕТ поспілкуватися кілька хвилин.

- Стандартне питання, чому ви тут, на фронті, що змусило вас залишити Київ?

- Не люблю стандартних запитань, але скажу так, що в моїй родині п'ятеро добровольців, які воювали проти російських окупантів, і троє з них були поранені. Саме тому я дякую Богові і Україні, що мої діти залишилися живі, тому допомагаю іншим дітям вижити. Ми маємо допомагати нашим захисникам, щоб вони вистояли в боротьбі проти ворогів, яка вже триває всюди. У східних регіонах нашої країни, в столиці і містах мирної частини країни, де повстають проросійські сили.

- Зовсім нещодавно надійшла інформація, що командирам бригад і батальйонів заборонено пускати вас на позиції. Чому так, вони бояться, що якісь їхні помилки будуть виявлені й передані на суд суспільства?

- У нинішнього керівництва Генерального штабу і Міністерства оборони страх критики. Це не тільки проблема нинішніх чиновників, так само було за минулої влади. Але вони бояться свідомої критики, бояться, коли громадськість активна, тому ми маємо впливати на них.

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Наприклад, на фронті зараз багато неякісних турнікетів - це засоби номер один, які потрібні бійцям під час поранень. Але вони рвуться, не відповідають стандартним вимогам, але все одно їх застосовують у бойових умовах. Тому що фірма, яка постачає турнікети, платить чиновникам 30 відсотків "відкатів". На шостий рік війни цього не має бути - життя бійців найдорожче, що в нас є.

- Скоро вибори до місцевих рад, чи ви плануєте брати в них участь?

- Ні. Я буду йти шляхом боротьби, щоб наші воїни на фронті розуміли, що вони не одні в цій війні. Нам потрібно боротися за в’язнів режиму, які сидять у тюрмах. Роботи багато і все ще попереду.

Автор: 

Донбас (22357) Антитерористична операція (6637) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+18
Очередной агент Кремля, тьфу... Поставить знак равенства между Порошенко и Зеленским...(((
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29.07.2020 09:52 Відповісти
+15
Это новая методичка с московии. Тут ее рашо боты уже несколько дней синхронно продвигают.
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29.07.2020 10:06 Відповісти
+8
Ни разу не агенты ***** со своим муженьком и лучшим дружбаном

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 8252
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29.07.2020 10:02 Відповісти
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Очередной агент Кремля, тьфу... Поставить знак равенства между Порошенко и Зеленским...(((
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29.07.2020 09:52 Відповісти
Это новая методичка с московии. Тут ее рашо боты уже несколько дней синхронно продвигают.
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29.07.2020 10:06 Відповісти
Тижнів
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29.07.2020 12:34 Відповісти
Ни разу не агенты ***** со своим муженьком и лучшим дружбаном

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 8252
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29.07.2020 10:02 Відповісти
"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 84
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29.07.2020 10:03 Відповісти
Це фото ще до переходу Ківи до ОПЗЖ. І Корчинський вже відхрестився від нього. Ківа образця 2014-2015 і теперешній це ідеологічно різні люди.
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29.07.2020 13:26 Відповісти
"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 5641
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29.07.2020 13:29 Відповісти
"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 9338
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29.07.2020 13:32 Відповісти
Опять. У людей память как у золотых рыбок. Ану быстро споминайте в каком году делали эти фотки и при каких обстоятельствах.
Может вам фоток порошенка в партии регионов накидать?
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30.07.2020 09:25 Відповісти
Всій родині Корчинськиї великий респкт!

P.S. В коментах, рясніє перезбуджене московське, та промосковське лайно.
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29.07.2020 14:53 Відповісти
На фотке чуть выше на митинге Евразиского союза он с каким дерьмом рядом выступает?
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29.07.2020 14:59 Відповісти
А это он с кем митингует против движения Украины в Европу и НАТО? Не подскажешь?

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 2931
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29.07.2020 15:03 Відповісти
о, диви, промосковське лайно відгукнулося. Ну і навіщо ти трусиш переді мною цим протухлим мотлохом 20-ти річної давнини? Що ти цим хочеш сказати мені? Краще свій фотоальбом покажи.
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29.07.2020 15:23 Відповісти
Глазки открыть "зеленая роса" мешает? Сильно щиплет?

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 8119
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29.07.2020 15:35 Відповісти
Та не зведи, московіт. Корчинський з Ківою, ніколи не були "дружбанами".
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29.07.2020 15:24 Відповісти
А это на отдыхе пойдет?

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 9505
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29.07.2020 15:36 Відповісти
Или это?

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 7916
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29.07.2020 15:37 Відповісти
А может эта?

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 760
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29.07.2020 15:39 Відповісти
Ну це всім відомо, що Корчинський та Ківа на фронті перетиналися. А докази "дружби" тут де? Якщо в мене є мої фотки, наприклад, з Pussу Riот, то цеж не означатиме, що ми з Альохіною є дружбанами. А що твоя метушня доводить? Те, що Ківа ходив до Корчинського послухати його цікаві розповіді? Ну, ходив. І що з того.Що, мало тих, хто ходили до Корчинського? Корчинський дуже відома особистісь. Їздив до Європи? А з ким і коли ще б той Ківа туди з'їздив у своєму житті А коли Ківа останній раз перетинався з Корчинським, не підкажеш? Що, в твоїй "папочці на Корчинського" не міститься такої інформації?
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29.07.2020 16:18 Відповісти
Ты с чужими людьми на отдых за границу ездишь? И вместе с ними ешь?

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 6735
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29.07.2020 16:20 Відповісти
"Ты с чужими людьми на отдых за границу ездишь? И вместе с ними ешь?"
Чувак, уяви собі, я "заграніцей" живу. І відпочиваю також. З різними людьми - з "іностранцями". І, прикинь, вони всі говорять лише "паінастраному". А які з тим проблеми? Взяв квиток, і полетів куди треба в світі. А в там в різних країнах різні люди, це ж дуже цікаво. Так ми і живемо. Лише останнім часом корона все зіпсувала.
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29.07.2020 16:47 Відповісти
Т.е. тебе их совместных фотографий и фотографий совместного отдыха, заявлений самого Кивы недостаточно? Нет, тело, "вывсеврети" уже не катит. Смени пластинку. Заело.
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29.07.2020 16:54 Відповісти
Повторяю вопрос: какого года эти фотки? Ты в курсе что они уже давно разошлись?
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30.07.2020 09:27 Відповісти
Тебе списочек -- Корчинский, Пиховшек, Джангиров, Мустафаев, Сивкович -- не о чем не говорит. Откуда эта "пятерочка"?
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29.07.2020 16:24 Відповісти
"...не о чем не говорит."
Ні. Абсолютно.
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29.07.2020 16:27 Відповісти
Канал Мертветчука. Передача, которая накануне революции денно и ночно мочит оппозицию их стремление в Европу и НАТО. Список ведущих за деньги Мертветчука. Это за их грязные высеры потом извинялись журналисты и сотрудники канала. Не вспомнил?
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29.07.2020 16:31 Відповісти
слухай, складається таке враження, що ти тут один такий розумний, щось тут пояснюєш, розтлумачуєш, начебто інформаційну місію виконуєш. Може ти за гроші це робиш?
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29.07.2020 16:51 Відповісти
Нет, не люблю, когда заурядные кремлевские гниды выдают себя за патриотов. Таких "патриотов" нужно вешать первыми, как самых отъявленных и подлых предателей. В назидание остальным.
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29.07.2020 16:57 Відповісти
"Таких "патриотов" нужно вешать первыми"
Та кого ви там повісите? Ви всім своїм ФСБшним колгоспом лише здатні адміністрацію Youtube скаргами на Корчинського закидати.
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29.07.2020 17:04 Відповісти
Повторяю -- "вывсеврети" уже не катит. Если в соратниках у тела ФСБешные гниды -- Кива, Мертветчук, Витренко, Дугин, Марченко, Пиховшек, Джангиров, Мустафаев, Сивкович, криминальный авторитет Масква и тд. и т.п., то тело само и есть самый натуральной кремлевской гнидой. И тупые отмазки тут уже не катят.
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29.07.2020 17:10 Відповісти
"Повторяю -- "
Репетувати - не означає бути переконливим. Тим паче, що на прохання надати свіжі фото "на отдихє" , почалося закидання етеру інформаційним сміттям.
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29.07.2020 17:20 Відповісти
Облезешь неравномерно от моих фото. И я не "репетую", не дождешься. Сильно много чести для **********.
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29.07.2020 17:26 Відповісти
"...от моих фото"
Невжеж це коли ти, на пляшці дупою верхи? Тху яка гидота, причому, ірелевантна.
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30.07.2020 00:48 Відповісти
Твои сексуальные фантазии и проблемы никому не интересны. Страдой молча, кремлядь.
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30.07.2020 01:27 Відповісти
Или последнее фото "не друзей"

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 2589
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29.07.2020 15:50 Відповісти
так цеж літо 2017. Не канає. Зовісім. Треба, щоб 2020 було. Накрайняк 2019, бо Ківа став депутатом у Жовтні 2019. Збігай ще, пошукай. Фуфло "нє прєдлагать".
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29.07.2020 16:30 Відповісти
Почему не канає, а если подумать и внимательно посмотреть? Или типа - один раз не тридварас? Так в том-то и дело, что за эти годы далеко-далеко не один раз.
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29.07.2020 16:39 Відповісти
слухай, я не розуміюсь на цитатах з радянських кинофільмів, бо в нас тут не є прийнятним таким оперувати в спілкуванні.
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29.07.2020 16:53 Відповісти
Воно хворе, його так рве від Корча, що аж мозок вимикає. Знаю його тут добре...
Такі як Корч багато зробили, щоб Україна лишилась Україною у свій час.
Шкода, що в Білорусі таких вже нема...
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30.07.2020 12:33 Відповісти
кива тогда поддерживал добробаты, потом кукухой поехал и все на него забили. А ты до сих пор нет.
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30.07.2020 09:28 Відповісти
Мне не Кива интересен, а другие хамелеоны. Имел "счастье" общаться с этим дебилом под Каланчаком. Уже тогда было видно, что оно психически больное.
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30.07.2020 10:08 Відповісти
Для не далëких ищë раз:
Корч, это не для средних мозгов.
Реальных агентов вы в упор даже не видете.
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30.07.2020 12:20 Відповісти
Повторяю -- "вывсеврети" уже не катит. Если в соратниках у тела ФСБешные гниды -- Кива, Мертветчук, Витренко, Дугин, Марченко, Пиховшек, Джангиров, Мустафаев, Сивкович, криминальный авторитет Масква и тд. и т.п., то тело само и есть самый натуральной кремлевской гнидой. И тупые отмазки про "не для средних мозгов" тут уже не катят.
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30.07.2020 12:29 Відповісти
Тебя клинит.
Представить, что это Корч был агентом у некоторых из перечисленных у тебя мозгов не хватает. Тем более, что многие из них тогда были в оппозиции к ***** и реалино действовали в интересах Украины.
Ну и как истинный агент Кремля он жопу рваал на всех доступных каналах за Порошенко и на реальных исторических примерах показывал, что бывает когда приходят клоуны!
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30.07.2020 12:43 Відповісти
Нет. В жизни я выучил одно простое правило "Предавший хоть раз - предаст и снова". И Вышеперечисленные в списке НИКОГДА не были сторонниками независимой и свободной Украины. НИКОГДА.
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30.07.2020 12:52 Відповісти
Этим ты лишь лишний раз подтвердил свою ограниченность в этом вопросе.
Ты мне не интересен.
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30.07.2020 13:38 Відповісти
Тебя никто и не звал "неограниченный". Ты сам влез в разговор. И неограниченность в моральных вопросах у нормальных людей называется крайней нечистоплотностью. .
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30.07.2020 13:43 Відповісти
Скільки керівництво не міняй, але без розстрілів справи не буде - аксиома (хоча й не одноразово доведена).
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29.07.2020 10:16 Відповісти
Ну, себе ти звичайно бачиш в команді розстрілювачів.
Але життя, то нелінійна річ.
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29.07.2020 10:36 Відповісти
Я бачу себе серед тих кого не потрібно буде міняти примусово.
А щодо нелінійності життя - погоджусь.
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29.07.2020 10:49 Відповісти
"Так же было при прошлой власти"

як же можна святого петрика порівнювати з клованом..? рука і нога ******* без сумнівів..
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29.07.2020 10:47 Відповісти
Ирония не уместна. Святой, не святой, но проукраинский на 200%.
И об Армии заботился не то, что это зеленое сцыкливое недоразумение.
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29.07.2020 11:35 Відповісти
єдине кому він служить це золотий телець..а "сцыкливое недоразумение" взагалі незрозуміло що..
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29.07.2020 11:45 Відповісти
https://censor.net/user/458393 Ирония не уместна. Святой, не святой, но проукраинский на 200%.

Продолларовый, это да, а там уже как карта ляжет
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29.07.2020 20:34 Відповісти
За всех волонтеров не скажу, но большинство неплохо подбивается и пиарится на этом движении.
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29.07.2020 11:00 Відповісти
Сам не волонтер, конечно? Ох, любите вы осуждать всех. Сами палец о палец не ударят, но плеваться - это ваше все.
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29.07.2020 11:41 Відповісти
Нинель, свои скудоумные выводы оставь при себе. Знаю херову тучу волонтеров и через них прошло денег больше, чем можешь себе представить. Большинство из них обосрались и не раз.
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29.07.2020 16:43 Відповісти
Сравнивать нынешнее зеленое болото с прошлой властью - кидать говно накремлевский вентилятор. Вопрос лишь в том, умышленно или нет.
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29.07.2020 11:32 Відповісти

"Окопна війна": "У нинішнього керівництва Генштабу і МО страх критики. Так само було за минулої влади", - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська - Цензор.НЕТ 7398
Ржу от "логики" соевой троллятины. Кремлю не интересна "прошлая власть" Украины - Кремлю интересна критика только текущей власти Украины, а потому вы с Кремлем сейчас на одной стороне.
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29.07.2020 17:50 Відповісти
С одной стороны,всё конечно ОЙОЙОЙ....а с другой стороны.подавляющее количество бойцов ВСУ,волонтёров,добровольцев,националистов и патриотов Украины дружно(с выкриками,долой свинарчюков) выбрали себе нового президента и главнокомандующего!И чего теперь ноете?!
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29.07.2020 11:40 Відповісти
не понимаю этот бред . как может рваться турникет . разве машиной на разрыв пробовать.
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29.07.2020 12:09 Відповісти
корчинський=медведчук
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29.07.2020 12:37 Відповісти
Причем уже более 20 лет.
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29.07.2020 16:17 Відповісти
підозрюю,шо та корчинська,часом,не кур'єр між медведчуком і зрадниками на фронті?
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29.07.2020 18:22 Відповісти
Підозрюю, що ви не допомогали нашим захисникам на фронті всі 6 років, як це робила Корчинська.
І підозрюю, що совісті у вас немає взагалі...
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29.07.2020 19:09 Відповісти
Медведчук..Медведчук...это не тот ли Медведчук, который чуть более 20 лет назад привел некоего Порошенко П.А. в большую политику от своей партии СДПУ (о), а затем - включил молодого политика и начинающего олигарха Порошенко П.А. сразу в президиум своей СДПУ(о)...неееет....не может быть! Или может?
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29.07.2020 17:55 Відповісти
У медведчука 20 років назад не було того бекграунду,шо зараз.
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29.07.2020 18:21 Відповісти
Ой, а хто ж це лайкнув пост одного відомого професійного соєвого троля про "20 років"?
Чи там 20 років рахуються, а у випадку Порошенка - "не було бекграунду"?
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29.07.2020 19:07 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 23 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 року представники «Братства» ввірвалися у будинок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Центральної виборчої комісії з вимогою відкрити виборчі дільниці у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Придністров'ї . У результаті сутички з охороною ЦВК один із охоронців отримав травму голови, деякі вікна залишились без скла.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)#cite_note-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)#cite_note-15 [15]
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29.07.2020 19:15 Відповісти
так там ще були і суркіси, і кравчук, і ще купа. І росія аж розпиналася у дружбі до України
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29.07.2020 18:53 Відповісти
Враги везде - это факт - и в Раде и в правительстве и везде, где" можно". Это" можно" пора вытравить огнем и мечем!
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29.07.2020 13:01 Відповісти
Алярм! Кто-то посмел сказать, что при святом Порошенке было точно также плохо, как и при Зеле - штатные соевые тролли сразу же слетелись как мухи- уже и картинок налепили поспешно.
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29.07.2020 17:33 Відповісти
"Так же было при прошлой власти" - та ладна! При бывших мы не бросали умирать своих солдат сутками и территории освобождали как могли, а не сдавали
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29.07.2020 20:21 Відповісти
расскажи про лето 2014го. Или про освобождение дебальцево.
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29.07.2020 23:57 Відповісти
Ну, примеры в студию тогда. Жду
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04.08.2020 23:14 Відповісти
Тебе примеры брошеных солдат в котлах надо лета 2014 года? Ты совсем от жары кукухой поехал?
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11.08.2020 13:59 Відповісти
давай примеры и ФИО тех, кто бросал. Звания, номера частей. Жду
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22.08.2020 18:37 Відповісти
еще скажи после котлов пленных не было, клоун кондитерский.
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24.08.2020 23:08 Відповісти
 
 