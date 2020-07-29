"Окопна війна":"Ми маємо допомагати нашим захисникам у боротьбі проти московських окупантів!" , - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська. ВIДЕО
Колись на одній із зустрічей журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман сказав, що депутати не знають, що таке війна, адже їхні діти не воюють, а живуть собі з комфортом. Поруч стояла Оксана Анатоліївна, тоді ще депутатка, вона взяла в руки мікрофон і почала розповідати про своє перебування на фронті разом із чоловіком. Про сина, який зазнав поранення в боях проти російських окупантів.
Сьогодні незручна для багатьох журналістів, політиків, чиновників, волонтерка, ексдепутатка Верховної Ради України Оксана Корчинська в рубриці Цензор.НЕТ "Окопна війна".
За словами автора інтерв'ю, перебування у Верховній Раді не змінило її доброго ставлення до бойових дій, які тривали і тривають у східних регіонах України. Навпаки, Оксана мала багато можливостей впливати на корумпованих чиновників, які не могли забезпечити ліками і обладнанням військові госпіталі та безпосередньо бійців в окопах. Боротися з байдужістю і халатністю військових і цивільних лікарів, які лікували поранених українських захисників.
Після закінчення депутатської каденції Оксана Корчинська продовжує їздити на Схід, адже проблем не стало менше, навпаки - в рази стало більше. Саме під час чергового розбору фронтових проблем мені вдалося зустрітися з нею і спеціально для Цензор.НЕТ поспілкуватися кілька хвилин.
- Стандартне питання, чому ви тут, на фронті, що змусило вас залишити Київ?
- Не люблю стандартних запитань, але скажу так, що в моїй родині п'ятеро добровольців, які воювали проти російських окупантів, і троє з них були поранені. Саме тому я дякую Богові і Україні, що мої діти залишилися живі, тому допомагаю іншим дітям вижити. Ми маємо допомагати нашим захисникам, щоб вони вистояли в боротьбі проти ворогів, яка вже триває всюди. У східних регіонах нашої країни, в столиці і містах мирної частини країни, де повстають проросійські сили.
- Зовсім нещодавно надійшла інформація, що командирам бригад і батальйонів заборонено пускати вас на позиції. Чому так, вони бояться, що якісь їхні помилки будуть виявлені й передані на суд суспільства?
- У нинішнього керівництва Генерального штабу і Міністерства оборони страх критики. Це не тільки проблема нинішніх чиновників, так само було за минулої влади. Але вони бояться свідомої критики, бояться, коли громадськість активна, тому ми маємо впливати на них.
Наприклад, на фронті зараз багато неякісних турнікетів - це засоби номер один, які потрібні бійцям під час поранень. Але вони рвуться, не відповідають стандартним вимогам, але все одно їх застосовують у бойових умовах. Тому що фірма, яка постачає турнікети, платить чиновникам 30 відсотків "відкатів". На шостий рік війни цього не має бути - життя бійців найдорожче, що в нас є.
- Скоро вибори до місцевих рад, чи ви плануєте брати в них участь?
- Ні. Я буду йти шляхом боротьби, щоб наші воїни на фронті розуміли, що вони не одні в цій війні. Нам потрібно боротися за в’язнів режиму, які сидять у тюрмах. Роботи багато і все ще попереду.
Будь ласка, зачекайте...
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Может вам фоток порошенка в партии регионов накидать?
P.S. В коментах, рясніє перезбуджене московське, та промосковське лайно.
Чувак, уяви собі, я "заграніцей" живу. І відпочиваю також. З різними людьми - з "іностранцями". І, прикинь, вони всі говорять лише "паінастраному". А які з тим проблеми? Взяв квиток, і полетів куди треба в світі. А в там в різних країнах різні люди, це ж дуже цікаво. Так ми і живемо. Лише останнім часом корона все зіпсувала.
Ні. Абсолютно.
Та кого ви там повісите? Ви всім своїм ФСБшним колгоспом лише здатні адміністрацію Youtube скаргами на Корчинського закидати.
Репетувати - не означає бути переконливим. Тим паче, що на прохання надати свіжі фото "на отдихє" , почалося закидання етеру інформаційним сміттям.
Невжеж це коли ти, на пляшці дупою верхи? Тху яка гидота, причому, ірелевантна.
Такі як Корч багато зробили, щоб Україна лишилась Україною у свій час.
Шкода, що в Білорусі таких вже нема...
Корч, это не для средних мозгов.
Реальных агентов вы в упор даже не видете.
Представить, что это Корч был агентом у некоторых из перечисленных у тебя мозгов не хватает. Тем более, что многие из них тогда были в оппозиции к ***** и реалино действовали в интересах Украины.
Ну и как истинный агент Кремля он жопу рваал на всех доступных каналах за Порошенко и на реальных исторических примерах показывал, что бывает когда приходят клоуны!
Ты мне не интересен.
Але життя, то нелінійна річ.
А щодо нелінійності життя - погоджусь.
як же можна святого петрика порівнювати з клованом..? рука і нога ******* без сумнівів..
И об Армии заботился не то, что это зеленое сцыкливое недоразумение.
Продолларовый, это да, а там уже как карта ляжет
Ржу от "логики" соевой троллятины. Кремлю не интересна "прошлая власть" Украины - Кремлю интересна критика только текущей власти Украины, а потому вы с Кремлем сейчас на одной стороне.
І підозрюю, що совісті у вас немає взагалі...
Чи там 20 років рахуються, а у випадку Порошенка - "не було бекграунду"?