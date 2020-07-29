"Мій ніс дуже ідеальний", - заступник начальника головного слідчого управління ГПУ часів Януковича, новий прокурор Києва і учасник телешоу Олег Кіпер. ВIДЕО
Новопризначений прокурор Києва Олег Кіпер був учасником телешоу, на якому обговорювалися розміри носа.
Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов:
"Прокурор з найвідомішим носом. Призначений учора прокурор Києва Олег Кіпер - люстрований через роботу на Януковича, але поновлений судом Вовка, дуже пишається своїм носом і носом своєї дружини. Настільки, що виступав з розповіддю про ніс на телешоу. Окружний адмінсуд ухвалив виплатити йому з бюджету 1,8 мільйона гривень у вересні 2019-го, тож на ніс йому вистачає. Щоб робити кар'єру у владі, треба стати популярним, тому дивіться частіше такі розмовні бла-бла-шоу - кадри набирають саме там".
Олег Кіпер брав участь у шоу "Говорить Україна" влітку 2015 року разом зі своєю дружиною Іриною. Випуск шоу називався "Битва за новий ніс".
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где зебанутые? обьясните порохоботам, зачем вы чпокаетесь с рыгами?
И глаз как у орла...
ЗЕлєпіхвова занесла в Київ кіппер
Незавершена революція це найкращий привід для реваншистів повернутися
вважаю, що анус зедента дуже ідеальній, щоб настромити на палю
Зєлю і Пєцю - на довічне з конфіскацією. Їхню шоблу теж. Дострокові і повне перезавантаження перевиборами.
Як там косата капітельман, поправила "здоров'я, на елітних "свободівських" купортах "НЕ" олігарха кривецького?
П'ятизірковий карантин Юлії Тимошенко. "Радіо свобода"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=UL7qa642yFQ&feature=emb_logo
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А може ти, цапюра нульова, просто залізеш в свойому Тамбові в калюжу і не будеш тут смердіти? Га?
Як казав "велічайший" зрадник України, який перебуває на посаді презЕдента : "Какаяразница патриот или ватник". І призначає на всі державні посади ватників.
это не Буратино-киздит а нос не растет..
Ничего-на следующем Майдане сломают..
обязательно
Интересно, почему прокурор Киева, бывший замначальника главного следственного управления ГПУ времен Януковича - зрада, а президент, бывший министр времен Януковича - перемога? Может как-раз в этом и причина возвращения во власть всяких
пидуродов и приход к власти убогих клоунов?
Ідеальний ніс в шапіто.