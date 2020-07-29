"Мій ніс дуже ідеальний", - заступник начальника головного слідчого управління ГПУ часів Януковича, новий прокурор Києва і учасник телешоу Олег Кіпер. ВIДЕО

Новопризначений прокурор Києва Олег Кіпер був учасником телешоу, на якому обговорювалися розміри носа.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов:

"Прокурор з найвідомішим носом. Призначений учора прокурор Києва Олег Кіпер - люстрований через роботу на Януковича, але поновлений судом Вовка, дуже пишається своїм носом і носом своєї дружини. Настільки, що виступав з розповіддю про ніс на телешоу. Окружний адмінсуд ухвалив виплатити йому з бюджету 1,8 мільйона гривень у вересні 2019-го, тож на ніс йому вистачає. Щоб робити кар'єру у владі, треба стати популярним, тому дивіться частіше такі розмовні бла-бла-шоу - кадри набирають саме там".

Олег Кіпер брав участь у шоу "Говорить Україна" влітку 2015 року разом зі своєю дружиною Іриною. Випуск шоу називався "Битва за новий ніс".

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