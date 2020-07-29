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"Мій ніс дуже ідеальний", - заступник начальника головного слідчого управління ГПУ часів Януковича, новий прокурор Києва і учасник телешоу Олег Кіпер. ВIДЕО

Новопризначений прокурор Києва Олег Кіпер був учасником телешоу, на якому обговорювалися розміри носа.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов:

"Прокурор з найвідомішим носом. Призначений учора прокурор Києва Олег Кіпер - люстрований через роботу на Януковича, але поновлений судом Вовка, дуже пишається своїм носом і носом своєї дружини. Настільки, що виступав з розповіддю про ніс на телешоу. Окружний адмінсуд ухвалив виплатити йому з бюджету 1,8 мільйона гривень у вересні 2019-го, тож на ніс йому вистачає. Щоб робити кар'єру у владі, треба стати популярним, тому дивіться частіше такі розмовні бла-бла-шоу - кадри набирають саме там".

Олег Кіпер брав участь у шоу "Говорить Україна" влітку 2015 року разом зі своєю дружиною Іриною. Випуск шоу називався "Битва за новий ніс"

Також дивіться: Венедіктова представила нового прокурора Києва Олега Кіпера. ФОТО

Автор: 

призначення (2300) прокуратура (3701) шоу (56) Кіпер Олег (53)


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Топ коментарі
+32
Шоу долбайобиков...зеленых..
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29.07.2020 10:13 Відповісти
+28
Всіх циркачів у владу позабирали.
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29.07.2020 10:11 Відповісти
+21
"Мой нос очень идеален", - замначальника главного следственного управления ГПУ времен Януковича, новый прокурор Киева и участник телешоу Олег Кипер - Цензор.НЕТ 9852
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29.07.2020 10:16 Відповісти
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Всіх циркачів у владу позабирали.
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29.07.2020 10:11 Відповісти
ты ба - слуги и регианалы - одна морда лица!

где зебанутые? обьясните порохоботам, зачем вы чпокаетесь с рыгами?
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29.07.2020 10:54 Відповісти
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!
"Мій ніс дуже ідеальний", - заступник начальника головного слідчого управління ГПУ часів Януковича, новий прокурор Києва і учасник телешоу Олег Кіпер - Цензор.НЕТ 208
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29.07.2020 11:59 Відповісти
Намёк на то, что давно не били по носу.
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29.07.2020 10:11 Відповісти
Намёк на то, что зебильная власть оставила украинцев с носом
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29.07.2020 10:27 Відповісти
И нюх как у собаки
И глаз как у орла...
"Мой нос очень идеален", - замначальника главного следственного управления ГПУ времен Януковича, новый прокурор Киева и участник телешоу Олег Кипер - Цензор.НЕТ 8300
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29.07.2020 10:11 Відповісти
Шоу довгоносиків!?
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29.07.2020 10:12 Відповісти
Шоу долбайобиков...зеленых..
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29.07.2020 10:13 Відповісти
Незабаром і Проффесор повернеться і скине Ваву з табуретки.
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29.07.2020 10:15 Відповісти
95% популяції-ідіоти!
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29.07.2020 10:15 Відповісти
Яка "в доску" своя поведінка для нинішньої влади! А на піаніно часом носом не грав?
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29.07.2020 10:16 Відповісти
Ні,тільки нюхав клавіши...Але зараз і цього досить,щоб стати прокурором...
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29.07.2020 10:34 Відповісти
после пианиста?
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29.07.2020 10:53 Відповісти
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29.07.2020 23:08 Відповісти
яким - верхнім чи нижнім?..
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29.07.2020 21:30 Відповісти
НОВИНИ ПРОКУРАТУРИ:
ЗЕлєпіхвова занесла в Київ кіппер
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29.07.2020 10:16 Відповісти
"Мой нос очень идеален", - замначальника главного следственного управления ГПУ времен Януковича, новый прокурор Киева и участник телешоу Олег Кипер - Цензор.НЕТ 9852
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29.07.2020 10:16 Відповісти
от якби ми так били тих ригів після Майдану.
Незавершена революція це найкращий привід для реваншистів повернутися
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29.07.2020 10:34 Відповісти
1.8 млн. Окружной админсуд постановил выплатить ему из бюджета.Вот куда уходят наши деньги.
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29.07.2020 10:17 Відповісти
Так и знала, что с моим носом мне такие "должности" не светят....ФИЗИОЛОГИЯ
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29.07.2020 10:21 Відповісти
русня продовжує розставляти своїх посіпак на ключові пости
вважаю, що анус зедента дуже ідеальній, щоб настромити на палю
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29.07.2020 10:23 Відповісти
А мені чомусь подобається ніс Вінстона Черчеля. Бо він вчив свою націю не здаватись. І Британія перемогла. А носи Янека, Пєці і Зєлі мені не подобаються. Бо вони ведуть Україну назад в московське ярмо.
Зєлю і Пєцю - на довічне з конфіскацією. Їхню шоблу теж. Дострокові і повне перезавантаження перевиборами.
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29.07.2020 10:25 Відповісти
Суліма, ви- іуда, агітували і зробили зелю президентом. Тому, сидіть нишком і не звіздіть.
Як там косата капітельман, поправила "здоров'я, на елітних "свободівських" купортах "НЕ" олігарха кривецького?
П'ятизірковий карантин Юлії Тимошенко. "Радіо свобода"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=UL7qa642yFQ&feature=emb_logo
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29.07.2020 10:39 Відповісти
Стоп, стоп, стоп. Це ваш(работодавець?) Порошенко робив правильно, коли вивозив гроші на Мальдіви? В Україні свого підприємця підтримувати не треба?
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29.07.2020 11:12 Відповісти
Суліма, окрім звичного звіздіжа, якісь факти приведете, чи так і будете кацапське лайно по сайту ганять? І про мого "роботодавця". І про гроші, вивезені на Мальдіви.
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29.07.2020 11:58 Відповісти
Ванька, хлебай лучше щи, чем здесь звенишь рогами кремлевские фейки.
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29.07.2020 12:08 Відповісти
ваще-та воровка должна досидеть свой срок! и досидит, только в этой стране появится правосудие
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29.07.2020 10:56 Відповісти
Щойно твій Януковіч поверниться на свою посаду президента України, водночас судочинство з'явиться...
________________
А може ти, цапюра нульова, просто залізеш в свойому Тамбові в калюжу і не будеш тут смердіти? Га?
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29.07.2020 11:15 Відповісти
ты - тупень, помешанный на бесперспективной бабке, если тебе воняет, то пойди помойся!
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29.07.2020 11:20 Відповісти
Українофобе! Переклади з собачої на зрозумілу!
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29.07.2020 11:33 Відповісти
Ще одне "нове ригівське рило" у команді зеленського. Тим більше національність й призвіще підходящі. Партіотів немає.
Як казав "велічайший" зрадник України, який перебуває на посаді презЕдента : "Какаяразница патриот или ватник". І призначає на всі державні посади ватників.
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29.07.2020 10:25 Відповісти
да..
это не Буратино-киздит а нос не растет..
Ничего-на следующем Майдане сломают..
обязательно
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29.07.2020 10:34 Відповісти
...замначальника главного следственного управления ГПУ времен Януковича, новый прокурор Киева...

Интересно, почему прокурор Киева, бывший замначальника главного следственного управления ГПУ времен Януковича - зрада, а президент, бывший министр времен Януковича - перемога? Может как-раз в этом и причина возвращения во власть всяких пид уродов и приход к власти убогих клоунов?
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29.07.2020 10:34 Відповісти
Папаєв, ти розумієш різницю між обраним політиком і призначенцем?
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30.07.2020 02:17 Відповісти
Втащить бы с ноги, в шнобельман козляре!
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29.07.2020 10:36 Відповісти
Похоже времена вити-шапкокрада скоро покажутся золотым временем по сравнению с тем,что делают и ещё сделают зелёные
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29.07.2020 10:36 Відповісти
"Мій ніс дуже ідеальний, - заступник начальника головного слідчого управління ГПУ часів Януковича, новий прокурор Києва і учасник телешоу Олег Кіпер - я його кілька років в дупі самого Януковича тримав!"
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29.07.2020 10:43 Відповісти
Вот к чему писать кто где работал при Яныке, все люди с опытом тогда работали на определенных должностях.
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29.07.2020 11:05 Відповісти
Як казав Бред Пітт та Джорджа Клуні: зірками ми стали завдяки нашим маленьким носам. Але ж вони жартували, а цей поц на повному умняку пишається своїм обкусаним носом.
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29.07.2020 11:10 Відповісти
Джордж* - звідки нам «а» взялась не уявляю.
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29.07.2020 11:13 Відповісти
Кипер... Ещё один представитель национальности с идеальным носом.
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29.07.2020 11:19 Відповісти
"Мій ніс дуже ідеальний", - заступник начальника головного слідчого управління ГПУ часів Януковича, новий прокурор Києва і учасник телешоу Олег Кіпер - Цензор.НЕТ 1083
Ідеальний ніс в шапіто.
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29.07.2020 11:29 Відповісти
У зеублюдков дна нет.
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29.07.2020 11:40 Відповісти
Знаете выражение "он всегда держит нос по ветру!" ?
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29.07.2020 11:41 Відповісти
Зробимо їх разом !!!
"Мій ніс дуже ідеальний", - заступник начальника головного слідчого управління ГПУ часів Януковича, новий прокурор Києва і учасник телешоу Олег Кіпер - Цензор.НЕТ 5917
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29.07.2020 11:58 Відповісти
Нехай себе буй на лоб пришьёт,щоб жена была в восторге.Шо я зараз подивився?Це в Украине такие программы?!
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29.07.2020 12:01 Відповісти
Нос - пимпочка. Но то ладно. А что у него с губами?
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29.07.2020 12:03 Відповісти
нос ему под корректируем) в лево
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29.07.2020 12:18 Відповісти
Як казав дідусь Фройд: « Іноді ніс - це просто ніс».
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29.07.2020 12:28 Відповісти
Страшный позор твориться.Не уверен,что настолько позорно вообще когда то было в истории Украины.
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29.07.2020 13:45 Відповісти
Це просто якесь кацапське збіговисько! Типічне казапшоу.
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29.07.2020 13:51 Відповісти
реформы такие, что старых дыбилов нефига не по увольняли. страна в которой нет справедливости!
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29.07.2020 14:48 Відповісти
Шоу аля малахов - дыбилизация населения!
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29.07.2020 14:49 Відповісти
эх,жаль,не дожили некоторые центральноевропейские политические деятели до наших светлых времён..
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29.07.2020 15:04 Відповісти
Какой дебилизм! Уже не о чем говорить людям, проблем других нет!?
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29.07.2020 15:14 Відповісти
Никогда раньше не задумывался,насколько богатая земля Украины клоунами.Уже с "экономистами и юристами" (уж пусть иеня мои "дипломы" простят за такое кричащее сравнение),Оказывается их много..очень много..плодовитые как "мушки дрозофилы"-ими хоть пруд пруди..Раньше был гегемон пролетириат а теперь.."ржу не маху"всех уже повытаскивали или еще в "загашниках" малость осталось?
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29.07.2020 15:32 Відповісти
Характерное фамилие. Кошерное. Усе, как нада...
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29.07.2020 15:57 Відповісти
"Революція лише тоді чогось варта.--- коли спроможна захищатися ! " / Із цитатника ВОЖДЯ світового пролетаріату В. І. Ульянова ---Леніна /Замість того щоб оберати великомучеників за Україну ---Лук*яненка. Чорновола---благословляємо у керманичі комуно--червоних ідеологів. директорат олігархат тому й маємо суцільний клоунат. а країна тепер має називатися : ЗЕ--Вовілон !!!
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29.07.2020 17:36 Відповісти
Нагадує повість "Ніс" М.Гоголя
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29.07.2020 20:35 Відповісти
73 - кто это наделал, не может быть
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29.07.2020 21:39 Відповісти
Ну если времен януковича значит зелин клиент
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29.07.2020 21:40 Відповісти
Гребаный стыд И это главный прокурор Киева?! Кстати, нельзя говорить "очень идеальный", т.к. само слово "идеальный" уже несет в себе превосходную степень. Если оценивать нос прокурора, то у него характерный еврейский нос. Далеко ему до идеала... Если даже не знать его фамилии, нос сразу выдает какого он роду-племени
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30.07.2020 00:57 Відповісти
Як щось може бути «дуже ідеальним», якщо ідеал це абсолют?
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30.07.2020 02:13 Відповісти
 
 