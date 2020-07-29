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Степанов розповів про нові правила карантину: Країну поділять на чотири епідеміологічні зони. ВIДЕО

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як працюватиме карантин із 1 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Степанов розповів під час онлайн-брифінгу.

"Ми змінили правила щодо карантину, починаючи з 1 серпня. Ми зробили розподіл на чотири зони... У кожній з цих зон будуть різні обмеження. Найбільш м'які обмеження будуть стосуватися зеленої зони", - сказав міністр.

Глава МОЗ зазначив, що у зеленій зоні обовязкове виконання усіх правил карантину, які встановлені в країні - масковий режим, соціальна дистанція, використання антисептика.

"Щодо масових заходів - не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. Також обмеження щодо відвідування кінотеатрів або театрів, тобто зали повинні заповнитися не більше, ніж на 50%. Що стосується пересування громадським транспортом, воно може відбуватися у кількості місць, які визначені у технічних характеристиках того чи іншого транспортного засобу", - сказав Степанов.

Також читайте: За добу на COVID-19 захворіли 59 дітей і 74 медики, загалом 4781 дитина і 8509 медпрацівників, - Степанов

Міністр також розповів і про перетин кордонів між зеленою та червоною зоною.

"У червоній зоні буде обмежено рух транспорту - міського, міжміського. Будуть встановлені відповідні пости на перетині з зеленої до червоної зони. Ми зараз робимо це на рівні територіально-адміністративних одиниць - це або місто, або район", - зазначив Степанов.

Він запевнив, що МОЗ уже має чіткі критерії, як будуть визначатися зони.

"Там чотири критерії, якщо один із цих критеріїв перевищений п'ять днів поспіль, тільки в такому випадку буде зроблено перехід з більш м'якої зони до більш суворої зони. Уся ця інформація буде розміщена на ресурсах МОЗ, будуть відповідно держборди, де ви зможете подивитися у розрізі кожної області, хто до якої зони відноситься у залежності від епідситуації", - додав Степанов.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
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29.07.2020 10:38 Відповісти
+5
Понятно - от совка никак. Это - в голове, совок из человека никак не выкинуть. Снова - зона, святое слово. Почему, например, не регион? Слово «зона» - это единственное, что приходит в голову нашим патриотам- дерьмократам.
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29.07.2020 11:03 Відповісти
+4
И каждой зоне свой смотрящй...
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29.07.2020 10:41 Відповісти
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29.07.2020 10:38 Відповісти
И каждой зоне свой смотрящй...
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29.07.2020 10:41 Відповісти
Чур я в зелёной зоне.
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29.07.2020 10:41 Відповісти
73% вже немає,то в яку оприділити ?
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29.07.2020 10:58 Відповісти
цей СТЕПАН повністю провалив боротьбу з вірусом! Так що давай у відставку, СТЬОПА! І поділ на кольори вважаю дискримінаційним і має бути так: ЗЕЛЕНий колір - найнебезпечніша ЗОНА , синій - небезпечна ЗОНА, рожевий - задовільна зона і фіолетовий - безпечна територія!
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29.07.2020 10:42 Відповісти
Степанов-чурило ти як попадеш на зону то в якій зоні будеш коло параші спати ?
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29.07.2020 10:57 Відповісти
Понятно - от совка никак. Это - в голове, совок из человека никак не выкинуть. Снова - зона, святое слово. Почему, например, не регион? Слово «зона» - это единственное, что приходит в голову нашим патриотам- дерьмократам.
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29.07.2020 11:03 Відповісти
страну превратили в зону! цвета меняются а зона остаётся
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29.07.2020 11:30 Відповісти
Они не сумашедшие они нас дебилами делают и добьются своего если мы их не переизберем
и всех ковидных во главе с зелей не привлечем к суду.
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29.07.2020 13:11 Відповісти
в стране у власти "зеленые " експериментаторы
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29.07.2020 13:35 Відповісти
Нуу чё зеки! Украина-зона - - дибилы
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29.07.2020 14:01 Відповісти
 
 