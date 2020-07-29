Мер Умані Цебрій просить МЗС перевірити інформацію про продаж в Ізраїлі "перепусток" в Україну: "Посвідка на проживання за $500 або дозвіл на в'їзд за $330. Це - шахрайство". ВIДЕО
В Уманську мерію надійшов лист про те, що через заборону приїзду хасидів в Ізраїлі пропонують за гроші оформити посвідку на проживання в Україні або дозвіл на в'їзд.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Умані Олександр Цебрій, передає Цензор.НЕТ.
"На адресу виконавчого комітету Уманської міської ради надійшов лист, у якому повідомляється, що у зв'язку із забороною в'їзду паломників на територію міста Умань для святкування Рош-га-Шана в ізраїльській пресі з'явилися оголошення, що можна отримати "посвідку на проживання за 500 дол. чи дозвіл на в'їзд на 3 місяці за 330 дол.". Звертаюся до Державної міграційної служби України з проханням роз'яснити ситуацію", - йдеться в повідомленні.
За словами Цебрія, він переконаний, що це маніпуляція або чиїсь шахрайські дії.
Тому попросив Міністерство закордонних справ офіційно підтвердити або спростувати викладену в них інформацію.
Як повідомлялося, міський голова Умані Олександр Цебрій виступив проти приїзду цієї осені прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош ха-Шана. Він вважає, що це може спричинити спалах коронавірусу у місті.
Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош ха-Шана припадає на 18-20 вересня.
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Украина вообщем то Рай на земле и по климату, и по земле, и по свободе...- в бардаке который сейчас есть минусы, НО есть и плюсы...
Евреи, которые живут в пустыни - видят много плюсов...
например, Закарпатская область, город Мукачев, черниговский Нежин, город Славутич - это действительно райские места по климату, по красоте природы.
Израильтяне даже во сне не могут мечтать о таком климате и о такой земле Обетованной.
Ты их в дверь - они в окно!
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно.
Могут действовать они
не прямиком:
Шасть в купе - и притвориться
мужиком,
А сама наложит тола
под корсет...
Ты проверяй, какого пола
твой сосед!"
Тут давай его пытать я:
"Опасаюсь - маху дам.
Как проверить? Лезть под платье -
Так схлопочешь по мордам!"
Проект "Небесный Иерусалим"
https://www.youtube.com/watch?v=onU5SsLZUqU
http://ot.kr.ua/vozmozhen-li-v-ukraine-novyj-ierusalim.html Возможен ли в Украине Новый Иерусалим?
3.09.2017
«В последнее время в Интернете стала популярной тема о создании в Украине так называемого «Нового Иерусалима» - об этом много рассказывает Игорь Беркут.
Якобы на территории южных областей нашей страны планируется создать поселение богатых евреев, которых привлекает наш мягкий климат и плодородные земли. Они готовы переехать сюда из перенаселенного Израиля, вкладывать деньги в развитие экономики этих областей и обеспечить украинцам рабочие места. И.Беркут рассказывает о том, что первая партия переселенцев уже высадилась в этом году в Одессе.
….
О возможном переселении евреев в Украину говорил российский ученый Сергей Салль, кандидат физико-математических наук, доцент, который делает доклады об открытиях последнего времени в области археологии, истории, лингвистики, физики и других наук. Но Сергей Альбертович имеет в виду не переселенцев из Израиля, а латентных представителей еврейской национальности, интеллигентов из России и Украины, которых якобы планируется собрать в пяти южных областях Украины - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской.
http://ot.kr.ua/vozmozhen-li-v-ukraine-novyj-ierusalim.html
Эпохальным событием начала 2017 года, о котором украинские СМИ даже и вскользь не упомянули, стала высадка в порту Одессы первой группы переселенцев из Израиля, которую возглавил бывший советский военный разведчик Игорь Беркут, которого ныне многие евреи по всему миру почитают как «Машиаха Бен Йосефа».
https://kievgid.org/o-starte-v-ukraine-zavetnogo-evreyskogo-proekta-nebesnyiy-ierusalim/
ЗЕленые тоже кушать хотят