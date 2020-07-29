Мер Умані Цебрій просить МЗС перевірити інформацію про продаж в Ізраїлі "перепусток" в Україну: "Посвідка на проживання за $500 або дозвіл на в'їзд за $330. Це - шахрайство". ВIДЕО

В Уманську мерію надійшов лист про те, що через заборону приїзду хасидів в Ізраїлі пропонують за гроші оформити посвідку на проживання в Україні або дозвіл на в'їзд.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Умані Олександр Цебрій, передає Цензор.НЕТ.

"На адресу виконавчого комітету Уманської міської ради надійшов лист, у якому повідомляється, що у зв'язку із забороною в'їзду паломників на територію міста Умань для святкування Рош-га-Шана в ізраїльській пресі з'явилися оголошення, що можна отримати "посвідку на проживання за 500 дол. чи дозвіл на в'їзд на 3 місяці за 330 дол.". Звертаюся до Державної міграційної служби України з проханням роз'яснити ситуацію", - йдеться в повідомленні.

За словами Цебрія, він переконаний, що це маніпуляція або чиїсь шахрайські дії.

Тому попросив Міністерство закордонних справ офіційно підтвердити або спростувати викладену в них інформацію.

Як повідомлялося, міський голова Умані Олександр Цебрій виступив проти приїзду цієї осені прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош ха-Шана. Він вважає, що це може спричинити спалах коронавірусу у місті.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош ха-Шана припадає на 18-20 вересня.

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