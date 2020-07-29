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Київ розробив кілька сценаріїв навчання в школах восени. План дій буде представлено 7 серпня, - Кличко. ВIДЕО

Київські школи готуються до нового навчального року. І міська влада робить усе, щоб 1 вересня діти сіли за парти в школах. Але все залежатиме від епідеміологічної ситуації в столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на питання, отримані від користувачів Facebook.

"Департамент освіти КМДА створив групу з фахівців, яка вже 7 серпня представить план дій щодо початку навчального року в школах. Місто напрацювало кілька сценаріїв відновлення навчального процесу з огляду на епідеміологічну ситуацію. Сьогодні ми робимо все, щоб діти 1 вересня сіли за парти в школах", - сказав Кличко.

Він зазначив, що педагогічні колективи активно готуються до нового навчального року і планують свою роботу.

Більшість закладів освіти, за кошти міста, вже придбали дезінфікуючі та антисептичні засоби, засоби індивідуального захисту. Та будуть готові до різних форматів навчання – з урахуванням епідеміологічної ситуації.

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"Хочу нагадати, що ми виділили майже чотири мільярди гривень на підготовку закладів до нового навчального року. Найбільше коштів – близько двох мільярдів - спрямували на ремонти в закладах освіти та на загальноміські програми", - додав мер Києва.

Так, цього року в столиці планують відкрити сім оновлених закладів освіти. Зокрема, три новозбудовані дитсадки та два – після повної реконструкції. Також мають завершити масштабні реконструкції з добудовами у двох школах.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що в більшості міст діти підуть до школи 1 вересня.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3527) школа (2224) навчання (591) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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Да уж, такого 1-го сентября еще не было.
Племянник в этом году идет в первый класс...
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29.07.2020 14:14 Відповісти
Пойдет по одному из сценариев:
- Сваты
- Сваты 2
- Сваты 3
...
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29.07.2020 18:55 Відповісти
Якщо діти будуть сидіти по півдня в масках, зіштовхнемся з купою всіляких дерматитів і фіг його знає, як дитячий організм на це відреагує.
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29.07.2020 14:23 Відповісти
Суперчистота саме до алергій і призводить. А далі - решта болячок.
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29.07.2020 14:31 Відповісти
Пидагог...
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29.07.2020 14:27 Відповісти
зєбидло з ішаком угроблять образованіє.
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29.07.2020 14:32 Відповісти
навіщо олігархам - розумні діти - раби підійдуть...
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29.07.2020 15:14 Відповісти
ого я вже з Великобританії пишу хоча з Луцької області
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29.07.2020 16:20 Відповісти
 
 