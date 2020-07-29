Обнюхували людей і валізи: на столичному вокзалі відбулися навчання поліцейських собак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Собаки вчилися шукати серед багажу і ручної поклажі зброю і вибухівку. Навички відпрацювали в камерах зберігання і залах очікування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

У навчаннях взяли участь німецькі та бельгійські вівчарки. Це було їхнє перше практичне заняття після курсу дресирування в Житомирському навчальному центрі підготовки.

"Такі навчання вкрай необхідні, адже вони готують нас до реальних ситуацій. Тому ми намагалися створити умови, максимально наближені до справжніх, щоб у разі небезпеки знати, як діяти. І ми відпрацьовували вигадане повідомлення про підозрілу сумку, а кінолог зі службовим собакою оглянули пакет на предмет вибухових речовин або предметів. Також за сценарієм навчань у залі очікування сидів умовний зловмисник зі зброєю і вибухівкою, на якого миттєво відреагував службовий собака і своєю поведінкою привернув увагу поліцейського", - розповів один із кінологів.

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За результатами навчань поліцейські вирішили, що їхні підопічні спрацювали на оцінку "добре". Тренування з поліцейськими собаками на столичному вокзалі проводитимуть і надалі.





