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Обнюхували людей і валізи: на столичному вокзалі відбулися навчання поліцейських собак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Собаки вчилися шукати серед багажу і ручної поклажі зброю і вибухівку. Навички відпрацювали в камерах зберігання і залах очікування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

У навчаннях взяли участь німецькі та бельгійські вівчарки. Це було їхнє перше практичне заняття після курсу дресирування в Житомирському навчальному центрі підготовки.

"Такі навчання вкрай необхідні, адже вони готують нас до реальних ситуацій. Тому ми намагалися створити умови, максимально наближені до справжніх, щоб у разі небезпеки знати, як діяти. І ми відпрацьовували вигадане повідомлення про підозрілу сумку, а кінолог зі службовим собакою оглянули пакет на предмет вибухових речовин або предметів. Також за сценарієм навчань у залі очікування сидів умовний зловмисник зі зброєю і вибухівкою, на якого миттєво відреагував службовий собака і своєю поведінкою привернув увагу поліцейського", - розповів один із кінологів.

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За результатами навчань поліцейські вирішили, що їхні підопічні спрацювали на оцінку "добре". Тренування з поліцейськими собаками на столичному вокзалі проводитимуть і надалі.

Обнюхували людей і валізи: на столичному вокзалі відбулися навчання поліцейських собак 01

Обнюхували людей і валізи: на столичному вокзалі відбулися навчання поліцейських собак 02
Обнюхували людей і валізи: на столичному вокзалі відбулися навчання поліцейських собак 03
Обнюхували людей і валізи: на столичному вокзалі відбулися навчання поліцейських собак 04

Автор: 

вокзал (290) Київ (19646) Нацполіція (15272) собаки (100) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+2
ну, до шоколадной пятилетки ему еще далеко! так что запасаемся терпением и прекращаем испражнятся по малейшему поводу! по крайней мере доллара по 5 и завершения ато за считанные часы при Зе ожидать не стоит - он этого не обещал!
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29.07.2020 17:21 Відповісти
+1
Рояль ищут ?
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29.07.2020 17:02 Відповісти
+1
почему собаки без намордников ?
мусорские мрази запугивают граждан,
чтобы те голосовали за зегнид
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29.07.2020 17:39 Відповісти
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Ходят собаки, подымают экономику полицаев.
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29.07.2020 17:01 Відповісти
Рояль ищут ?
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29.07.2020 17:02 Відповісти
а бездельников и ворье, которые воруют вещи и сумки, не погоняли?
потому что сами сотрудники укрзализныци ходят и предупреждают приезжих, чтоб те следили за своими сумками, так как на вокзале работают "профессионалы"
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29.07.2020 17:02 Відповісти
так они теперь с собаками их и охраняют, пока лохи разевают рты мусорские цыгане работают
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29.07.2020 17:42 Відповісти
все это топтания на старых следах. Ничего нового, читаешь о Зе, только обещания в будущем, а настоящее уже имеет больше года и 0 успехов. Так во всем.
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29.07.2020 17:07 Відповісти
ну, до шоколадной пятилетки ему еще далеко! так что запасаемся терпением и прекращаем испражнятся по малейшему поводу! по крайней мере доллара по 5 и завершения ато за считанные часы при Зе ожидать не стоит - он этого не обещал!
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29.07.2020 17:21 Відповісти
почему собаки без намордников ?
мусорские мрази запугивают граждан,
чтобы те голосовали за зегнид
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29.07.2020 17:39 Відповісти
В офисе преЗедента собаки не нюхали?
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29.07.2020 17:40 Відповісти
что стоит террористам измельчить в кофемолке или тому подобное и распылить на большой площади ?
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29.07.2020 17:40 Відповісти
На вокзале весьма специфический запах, к нему собак нужно приучать.
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29.07.2020 17:43 Відповісти
Полицейские собаки не в погонах - непорядок.
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29.07.2020 22:09 Відповісти
 
 