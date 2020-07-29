П'яний водій зайнявся сексом із пасажиркою на очах у поліції і перехожих. ВIДЕО
Поліція Кременчука зупинила автомобіль, запідозривши, що водій п'яний. Чоловік не став спілкуватися з правоохоронцями. Замість цього він замкнувся в машині і зайнявся сексом з пасажиркою.
Відео інциденту зняли небайдужі перехожі, інформує Цензор.НЕТ.
Увечері у вівторок, 28 липня, поліцейські зупинили машину, водій якої, ймовірно, був п'яний. Чоловік не став спілкуватися з правоохоронцями. Замість цього він замкнув зсередини двері авто і зайнявся сексом з пасажиркою.
Водія і його пасажирку не збентежили ні присутність поліцейських, ні натовп, який зібрався навколо, ні те, що роззяви знімали їх на відео.
ВІДЕО 18+
Топ коментарі
+46 ALEX SUROVV
показати весь коментар29.07.2020 21:59 Відповісти Посилання
+37 Alex Firman
показати весь коментар29.07.2020 22:08 Відповісти Посилання
+26 Alan Sandera
показати весь коментар29.07.2020 21:59 Відповісти Посилання
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Сексом заниматься в автомобиле никто не запрещает.
Съемка и распространение порно - уголовное преступление!
Да еще без письменного согласия снимаемых...
Я спитав би у депутани... пардон, депутатки третьякової: може таких бидляків потрібно стерилізувати?