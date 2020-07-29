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П'яний водій зайнявся сексом із пасажиркою на очах у поліції і перехожих. ВIДЕО

Поліція Кременчука зупинила автомобіль, запідозривши, що водій п'яний. Чоловік не став спілкуватися з правоохоронцями. Замість цього він замкнувся в машині і зайнявся сексом з пасажиркою.

Відео інциденту зняли небайдужі перехожі, інформує Цензор.НЕТ.

Увечері у вівторок, 28 липня, поліцейські зупинили машину, водій якої, ймовірно, був п'яний. Чоловік не став спілкуватися з правоохоронцями. Замість цього він замкнув зсередини двері авто і зайнявся сексом з пасажиркою.

Водія і його пасажирку не збентежили ні присутність поліцейських, ні натовп, який зібрався навколо, ні те, що роззяви знімали їх на відео.

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ВІДЕО 18+

Автор: 

Кременчук (297) Нацполіція (15272) пияцтво (580) секс (116) Полтавська область (1137)


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Топ коментарі
+46
У вас в ВР депутаты мастурбируют, дерутся и наркоту принимают а вы к гражданам в личную жизнь лезете
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29.07.2020 21:59 Відповісти
+37
П'яний водій зайнявся сексом із пасажиркою на очах у поліції і перехожих - Цензор.НЕТ 2508
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29.07.2020 22:08 Відповісти
+26
Який прюзюдєнт такі й граданє. В странє. Аморальне, полуп'яне стадо.
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29.07.2020 21:59 Відповісти
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Сторінка 4 з 4
С этим в суд за вмешательство в частную жизнь +разглошение информации частной с номерами авто 100 % дело !а эту мусоршу что мастурбировала отдать в порно студию к 6 африканцам !
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30.07.2020 10:33 Відповісти
Почему никто не возмущается и не бежит в прокуратуру?
Сексом заниматься в автомобиле никто не запрещает.
Съемка и распространение порно - уголовное преступление!
Да еще без письменного согласия снимаемых...
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30.07.2020 10:33 Відповісти
а вдруг у них мужья ,жены, семьи...
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30.07.2020 10:51 Відповісти
Хорошо тонированные стекла автомобиля - залог счастливой, семейной жизни.
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30.07.2020 10:48 Відповісти
держим тему в топе, порохолюбы )
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30.07.2020 10:53 Відповісти
Напомнило фильм "Адреналин".

П'яний водій зайнявся сексом із пасажиркою на очах у поліції і перехожих - Цензор.НЕТ 5826
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30.07.2020 11:11 Відповісти
Ядерне бидло!

Я спитав би у депутани... пардон, депутатки третьякової: може таких бидляків потрібно стерилізувати?
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30.07.2020 11:21 Відповісти
https://donets.partners/seks-v-publichnom-meste-vsglyad-yurista/ юридична практика
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30.07.2020 11:25 Відповісти
При Пете такого не было...
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30.07.2020 11:52 Відповісти
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30.07.2020 21:51 Відповісти
Сколько же боли и тайной зависти в голосе женщины-комментатора....
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30.07.2020 12:06 Відповісти
Еще бы! Последний секс был лет сорок назад на выпускном по пьяне!
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30.07.2020 13:18 Відповісти
Зачем вы их окружили? Дайте людям кончить спокойно.
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30.07.2020 12:10 Відповісти
самим то ж охота
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30.07.2020 21:19 Відповісти
Понабирали в полицию дрыщей и менчендайзеров которые ходят вокруг правонарушителей и сопли жуют Вместо разбить стекло и выволочь на асфальт да дубинками отмудохать что бы факи не показывали Скоро нашим полицейским обнаглевшая сявота срать в их кашкеты будет под телекамеры а наши завороженные правоохранители сглатывать и причитать
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30.07.2020 12:33 Відповісти
Менти у нас ледащі як завжди, не дай Бог щось зробити за власною ініциативою і дубком бичарі по спині надавати
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30.07.2020 12:39 Відповісти
вот у нас люди, как собаки... готовы другим последний ад пожелать.... предположительно пьяный в машине занимается сексом... за что его бить? какое право полиция вообще имеет поднимать руку на граждан? менталитет совка...
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30.07.2020 13:38 Відповісти
Пьяный за рулём оскорбляет полицейских жестами и словами и этого недостаточно что-бы выволочь его из машины Мы все верещим что хотим жить как на Западе и безопасность была как на Западе но бросаемся защищать и оправдываем пьянючего или под наркотой ублюдка Только обдолбанный и ничего несоображающий может так себя вести Мало нам трупов на дорогах Когда такой гражданин собьёт твоего ребёнка ты будешь причитать -Куда смотрят власти а сейчас торохтишь про гражданские права Можешь представить что бы так вели себя с полицейскими в Штатах или Европе Там сразу минимум электрошокером отработали да так что его пипка ещё года два не стояла
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30.07.2020 13:53 Відповісти
Номер машины засветили Наверное жена этого автолюбителя испытает гордость за супруга
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30.07.2020 12:37 Відповісти
Так один пенсіонер з Кременчуга (ви його добре знаєте) розповідав про секс. Це він герой статті.
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30.07.2020 12:38 Відповісти
Дохрена вы умные! Разбили бы стекло - вы их тут же обвинили бы в превышении!
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30.07.2020 12:43 Відповісти
Машина его собственность,он может делать в ней что хочет. А сучке коментирующей видимо обидно,что ее никто не трахает.
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30.07.2020 13:16 Відповісти
Посадить обезьян в клетку и пусть себе плодятся. За руль можно только людям.
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30.07.2020 14:07 Відповісти
- Вот почему так: одним - всё, другим - ничего? У этой с 7-й квартиры, и муж есть, и любовник, и ещё в лифте вчера изнасиловали!
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30.07.2020 14:08 Відповісти
А что, пьяному за руль нельзя?
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30.07.2020 17:42 Відповісти
Ой да был похожий случай в 90-е. Трахнулись граждане прямо на проезжей части на Крещатике. Дальше было уже несмешно. По 3,5 года получили. Баба правда под амнистию попала, а мужик от звонка до звонка
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30.07.2020 17:59 Відповісти
лайфхак не?
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30.07.2020 18:24 Відповісти
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