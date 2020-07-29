П'яний водій зайнявся сексом із пасажиркою на очах у поліції і перехожих. ВIДЕО

Поліція Кременчука зупинила автомобіль, запідозривши, що водій п'яний. Чоловік не став спілкуватися з правоохоронцями. Замість цього він замкнувся в машині і зайнявся сексом з пасажиркою.

Відео інциденту зняли небайдужі перехожі, інформує Цензор.НЕТ.

Увечері у вівторок, 28 липня, поліцейські зупинили машину, водій якої, ймовірно, був п'яний. Чоловік не став спілкуватися з правоохоронцями. Замість цього він замкнув зсередини двері авто і зайнявся сексом з пасажиркою.

Водія і його пасажирку не збентежили ні присутність поліцейських, ні натовп, який зібрався навколо, ні те, що роззяви знімали їх на відео.

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