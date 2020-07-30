Військовослужбовця Чорноморського флоту Росії затримали в окупованому Севастополі за шпигунство на користь України, - ФСБ РФ. ВIДЕО

ФСБ РФ затримала в окупованому Севастополі військовослужбовця Чорноморського флоту за підозрою в державній зраді, він нібито передавав розвідці Міноборони України відомості, що становлять державну таємницю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Федеральна служба безпеки в Севастополі затримала військовослужбовця Чорноморського флоту, який збирав і передавав у Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю. ФСБ порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ ("Державна зрада")", - повідомили в спецслужбі.

Чоловіка затримано на вулиці біля машини, коли він спілкувався зі своїм знайомим.

Окупаційний "суд" обрав стосовно військовослужбовця запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Йому загрожує від 12 до 20 років колонії.

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