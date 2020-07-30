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Військовослужбовця Чорноморського флоту Росії затримали в окупованому Севастополі за шпигунство на користь України, - ФСБ РФ. ВIДЕО

ФСБ РФ затримала в окупованому Севастополі військовослужбовця Чорноморського флоту за підозрою в державній зраді, він нібито передавав розвідці Міноборони України відомості, що становлять державну таємницю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Федеральна служба безпеки в Севастополі затримала військовослужбовця Чорноморського флоту, який збирав і передавав у Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю. ФСБ порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ ("Державна зрада")", - повідомили в спецслужбі.

Чоловіка затримано на вулиці біля машини, коли він спілкувався зі своїм знайомим.

Окупаційний "суд" обрав стосовно військовослужбовця запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Йому загрожує від 12 до 20 років колонії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ катує затриманих в окупованому Криму, - доповідь ООН

Автор: 

Севастополь (558) ФСБ (1458) Чорноморський флот рф (625) шпигунство (1014)


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Топ коментарі
+23
А за шпіонаж на користь Японії? Чи на користь Кореї? Ще нікого не взяли?
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30.07.2020 10:21 Відповісти
+6
які можуть бути секрети у країни-бензоколонки? Те, що плавуча шашлична "кузя" технічно застаріла, - знає весь світ))
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30.07.2020 10:22 Відповісти
+6
А звание этого военнослужащего? Небось, старший матрос?
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30.07.2020 10:25 Відповісти
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А за шпіонаж на користь Японії? Чи на користь Кореї? Ще нікого не взяли?
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30.07.2020 10:21 Відповісти
а какая тайна то что ху..ло таки ху..ло тайная известная даже младенцам в роддомах...
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30.07.2020 10:57 Відповісти
які можуть бути секрети у країни-бензоколонки? Те, що плавуча шашлична "кузя" технічно застаріла, - знає весь світ))
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30.07.2020 10:22 Відповісти
Плохо работают, там целая сеть агентов и даже с высшими чинами.
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30.07.2020 10:23 Відповісти
А звание этого военнослужащего? Небось, старший матрос?
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30.07.2020 10:25 Відповісти
"Джон Ланкастер в одиночку,преимущественно ночью,чем то щелкал,в чем был спрятан инфракрасный объектив. А потом в нормальном свете представало в черном цвете то,что ценим мы и любим,чем гордится коллектив"...(с)
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30.07.2020 10:25 Відповісти
Да что там собирать,за сотку водки в пивной любой руснянский вояка под свою героическую браваду сам расплескает любую тайну,сиди анализируй да подливай.К чему этот концерт?,настоящих шпионов так не берут
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30.07.2020 10:26 Відповісти
ржавые секреты ? кацапы отжигают
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30.07.2020 10:27 Відповісти
Какой то ссыкливый военнослужащий, задерживают в шортах и голый торс, а выводят с буса уже в джинсах и футболке, чудеса.
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30.07.2020 10:28 Відповісти
"Обрили уже!"
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30.07.2020 10:34 Відповісти
Что-о?! Ах ты, хулиган! А ещё очки одел! И не думай: тебя ещё судить за это будут, мерзавец! Да, да, не волнуйся. Поможем, поможем! Интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову! Облысели все!
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30.07.2020 10:39 Відповісти
ЄСПЛ має скасувати вирок. Це не держзрада, це шпигунство. Бо він, громадянин України, а РФшне громадянство є нікчемним на анексованій території.
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30.07.2020 10:41 Відповісти
не факт что это не понаехавший с расии после начала оккупации
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30.07.2020 12:58 Відповісти
блин вот шайтан опять нашли сало в газете шаровары и немецкую фуражку.и лыжи профессора плейшнера...
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30.07.2020 11:09 Відповісти
Какая то постановка. В трусах и голышлом, а потом из автобуса выводят в джинсах и других кросовках.
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30.07.2020 11:14 Відповісти
Зате у нас шпигуни фашистського агресора почувають себе вільно...навіть в тому ж СБУ. Що там СБУ - блазень працює на росію.
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30.07.2020 11:14 Відповісти
Не понятно,арестовали в трусах и сразу уехали,вывели из авто в одежде(четко сидящеи на РАЗВЕДЧИКЕ),по пути в фсб видать в бутик заскочили,приодеться.
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30.07.2020 11:14 Відповісти
предполагаю, что мичман, начсклада ГСМ, не поделился с фсб баблом от реализации ворованного дизеля
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30.07.2020 11:24 Відповісти
инфу писал микротекстом на использованной туалетбуммагге.
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30.07.2020 11:49 Відповісти
секрет русской бояры раскрыт!?)
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30.07.2020 12:47 Відповісти
Ураїнським ЗМІ, потрібно закарбувати собі у підкірці:
- наші - розвідники,
- кассаби - шпигуни.
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30.07.2020 13:01 Відповісти
Кіно для вати.
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30.07.2020 13:48 Відповісти
Идиоты.
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30.07.2020 14:49 Відповісти
 
 