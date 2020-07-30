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На очах здивованих пляжників у Чугуєві в воду з вертольота, який летів низько, висадився десант. ВIДЕО

У Чугуєві Харківської області на очах здивованих відпочивальників у воду з вертольота, який летів низько, висадився десант.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис фрагмента десантування з'явилася в соціальних мережах. На записі видно, що у воду вистрибнули чотири особи.

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Автор: 

пляж (158) військові навчання (2781) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+45
На очах здивованих пляжників у Чугуєві в воду з вертольота, який летів низько, висадився десант - Цензор.НЕТ 7698
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30.07.2020 11:32 Відповісти
+26
Вчера был день настоящих парней. Кстати, Президент их вчера поздравил, а полшестого забил.

На очах здивованих пляжників у Чугуєві в воду з вертольота, який летів низько, висадився десант - Цензор.НЕТ 5193
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30.07.2020 11:23 Відповісти
+22
Уявляю, як місцева чугуївська вата обхезалася!
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30.07.2020 11:21 Відповісти
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Если бы звук был получше, мы бы услышали: "Я не хочу!", "Там холодно!", "Не надо!",
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31.07.2020 00:21 Відповісти
Пляж наш!
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31.07.2020 03:04 Відповісти
Когда люди видят, чем занимается армия, а я верю, что это боевая подготовка, значит армию будут любить, уважать и помогать ей.
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31.07.2020 20:15 Відповісти
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