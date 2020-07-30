На очах здивованих пляжників у Чугуєві в воду з вертольота, який летів низько, висадився десант. ВIДЕО

У Чугуєві Харківської області на очах здивованих відпочивальників у воду з вертольота, який летів низько, висадився десант.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис фрагмента десантування з'явилася в соціальних мережах. На записі видно, що у воду вистрибнули чотири особи.

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