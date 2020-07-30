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Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації на Донбасі. ВIДЕО

Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці бригади пройшли колоною головною вулицею міста. Щоб зустріти воїнів, на центральну площу Коломиї прийшли сотні людей, представники місцевих адміністрацій і духовенства.

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Автор: 

росія (66037) ротація (80) Донбас (22357) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (211)


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Топ коментарі
+27
Слава Героям!
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30.07.2020 12:44 Відповісти
+18
Храни Вас Бог!!!
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30.07.2020 12:45 Відповісти
+18
Слава Україні!
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30.07.2020 12:46 Відповісти
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Мабуть вата верещить що це Едельвейс ще з часів 2 Світової.
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30.07.2020 12:44 Відповісти
У дивизии вермахта не было такого официального названия, только имя нарицательное. она называлась 1-ая горнострелковая дивизия, у нее просто эмблемой был цветок эдельвейса. почему здесь такое название не знаю.
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30.07.2020 13:09 Відповісти
Тебе бы лучше знать почему кацапские военнослужащие типа "вагнеровцы" готовили провокации в Белоруссии, а ты тут трешься, умника из себя корчишь. Те 170, которых не поймали, захватят власть в вашей недостране, и предадут ее *****.
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30.07.2020 13:21 Відповісти
А ты умника чего на Украине корчишь по отношению к Белоруссии ?
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30.07.2020 13:51 Відповісти
Чи не байдуже Вам до емоцій ворога ? Хай навіть посміхається , аби здихав .
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30.07.2020 13:32 Відповісти
Слава Героям!
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30.07.2020 12:44 Відповісти
Очень рада, что живые герои возвращаются с фронта. Нужно им дать землю, дать возможность вести бизнес, охранять от кацапских диверсантов. И судя по белорусскому инциденту с Вагнером нужно закрыть границу с агрессором. Иначем скоро они в гости к Зеле завалят прямо в офис. Зеля своей дурью подставляет и украинцев и себя, вот падла...
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30.07.2020 13:07 Відповісти
Храни Вас Бог!!!
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30.07.2020 12:45 Відповісти
Пісня для наших захисників:
https://www.youtube.com/watch?v=SsfjH8Zpi54 Песня из мюзикла "Звуки Музыки" - Эдельвейс. - YouTube
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30.07.2020 12:45 Відповісти
І ще версія едельвайс https://www.youtube.com/watch?v=yZPMPRlsoZQ
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30.07.2020 12:54 Відповісти
Гімн 10 ОГШБ - https://www.youtube.com/watch?v=lDN76h4-HRM Едельвейси
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30.07.2020 13:05 Відповісти
👍!
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30.07.2020 13:30 Відповісти
Слава Україні!
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30.07.2020 12:46 Відповісти
Дякуємо Вам за вашу боротьбу з ворогом України!

Бережи Вас Боже!

Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації на Донбасі - Цензор.НЕТ 1351
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30.07.2020 12:51 Відповісти
Слава Украинским Героям!
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30.07.2020 13:22 Відповісти
Героям Слава!!!
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30.07.2020 13:45 Відповісти
З поверненням! Слава Україні ! Героям слава!
Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації на Донбасі - Цензор.НЕТ 3708
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30.07.2020 13:46 Відповісти
а что там штурмовать?
териконы?
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30.07.2020 13:55 Відповісти
Як приємно таке бачити. Дякую командиру цього підрозділу, влаштував невеликий парад в місті!!! Скільки людей вийшло і вітають захисників України, не як донецькі чмошники плювали на своїх, а зараз лижуть чоботи окупанту. Дивлячись відео повернення бійців, пустив сьозу. З поверненням захисники! Слава Україні!
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30.07.2020 13:55 Відповісти
***

Русская весна відійде в Лєту…
Що, крім бід, вдалось їй принести?
Кануть у минуле кулемети,
Колорадські стрічки, блокпости,

Похоронні залпи і салюти…
Дочекаєм зцілення від ран.
Пропаде продажне плем'я люте,
Що на нас точило ятаган.

Скільки вже знівечено і вбито?
Скільки ще із нас в борні впаде?
То ціна за українське літо,
Що на зміну тій весні іде.

Буде мир! Калина коло хати.
Будуть сонце, зорі і блакить.
Тільки брат уже не буде братом -
Просто… мокша, що хотіла вбить.
Іван Гентош
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30.07.2020 13:56 Відповісти
Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації на Донбасі - Цензор.НЕТ 5946Ми боронимо незалежність та територіальну цілісність України , мужньо захищаємо державу від проклятих російсько-окупаційних військ
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30.07.2020 14:11 Відповісти
--- Воістину Героям слава ! Проте рекламувати місце дислокації---НЕ розважливо !!! У країні.де нахабніють мерзенні путінські агентяри --- головорізи. а поліція їх оминає / більше того --сприяє цій гидоті / Згадаймо нашу Героїню -- захисницю Окуєву. В она знала : якщо не сьогодні то завтра її заб*ють і сподіватися на захист держави України---марна справа...Отож .опісля цієї публікації= наводки вони гадами НЕ будуть. якщо НЕ вчинять якоїсь провокації щодо наших воїнів...
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30.07.2020 14:29 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації на Донбасі - Цензор.НЕТ 9565
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30.07.2020 14:30 Відповісти
Зі зброєю?!
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30.07.2020 14:40 Відповісти
А зачем им всем солнцезащитные очки??? Вроде не было яркого солнца... Да и репетиций парада бесконечных не было...
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30.07.2020 14:55 Відповісти
Что бы умники не передали их фото в ФСБ.
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30.07.2020 20:54 Відповісти
Спасибо что вернулись, земной вам поклон от всех адекватных граждан Украины!!Отправить
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30.07.2020 15:10 Відповісти
Класс!Спасибо!
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30.07.2020 15:35 Відповісти
n
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30.07.2020 15:36 Відповісти
К сожалению такие встречи только в западной Украине! Люде верят и любят свою армию,и они именно их будут защищать всегда!!
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30.07.2020 15:39 Відповісти
Едельвейси - молодці. Хай кацапам пукани рве
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30.07.2020 17:02 Відповісти
Наші мужні Герої , а на таких коритах. Як завжди хенералам нові авто , а хлопцям все що ще не списане
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30.07.2020 18:16 Відповісти
И на старой технике , если хорошо тренироваться много можно !
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30.07.2020 20:56 Відповісти
Браво Герої!
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30.07.2020 21:06 Відповісти
Слава Українським воїнам
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30.07.2020 21:40 Відповісти
 
 