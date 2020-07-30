Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації на Донбасі. ВIДЕО
Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці бригади пройшли колоною головною вулицею міста. Щоб зустріти воїнів, на центральну площу Коломиї прийшли сотні людей, представники місцевих адміністрацій і духовенства.
Топ коментарі
+27 Ihor V
показати весь коментар30.07.2020 12:44 Відповісти Посилання
+18 Nikos KGB
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+18 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар30.07.2020 12:46 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=SsfjH8Zpi54 Песня из мюзикла "Звуки Музыки" - Эдельвейс. - YouTube
Бережи Вас Боже!
териконы?
Русская весна відійде в Лєту…
Що, крім бід, вдалось їй принести?
Кануть у минуле кулемети,
Колорадські стрічки, блокпости,
Похоронні залпи і салюти…
Дочекаєм зцілення від ран.
Пропаде продажне плем'я люте,
Що на нас точило ятаган.
Скільки вже знівечено і вбито?
Скільки ще із нас в борні впаде?
То ціна за українське літо,
Що на зміну тій весні іде.
Буде мир! Калина коло хати.
Будуть сонце, зорі і блакить.
Тільки брат уже не буде братом -
Просто… мокша, що хотіла вбить.
Іван Гентош