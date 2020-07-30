Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації на Донбасі. ВIДЕО

Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернулися в рідну Коломию після ротації в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці бригади пройшли колоною головною вулицею міста. Щоб зустріти воїнів, на центральну площу Коломиї прийшли сотні людей, представники місцевих адміністрацій і духовенства.

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