Найманці РФ від початку доби двічі обстріляли українські позиції на луганському напрямку, - Міноборони. ВIДЕО

Російські найманці від початку четверга двічі обстріляли українські позиції на луганському напрямку в зоні проведення операції Об'єднаних сил, втрат немає.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Також від початку поточної доби станом на 12:00 30 липня російськими окупаційними військами здійснено два обстріли на луганському напрямку. Зокрема, поблизу Новотошківського противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. Також неподалік Оріхового окупанти задіяли стрілецьке озброєння", - повідомив спікер Міноборони Михайло Шаравара в щоденному зведенні про обстановку в районі проведення ООС.

У відомстві наголосили, що з огляду на несистемний та провокативний характер ворожих обстрілів українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

"Бойових втрат немає", - додали в Міноборони.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції залишається стабільною і повністю контрольованою Об'єднаними силами.

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