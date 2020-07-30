Найманці РФ від початку доби двічі обстріляли українські позиції на луганському напрямку, - Міноборони. ВIДЕО
Російські найманці від початку четверга двічі обстріляли українські позиції на луганському напрямку в зоні проведення операції Об'єднаних сил, втрат немає.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Також від початку поточної доби станом на 12:00 30 липня російськими окупаційними військами здійснено два обстріли на луганському напрямку. Зокрема, поблизу Новотошківського противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. Також неподалік Оріхового окупанти задіяли стрілецьке озброєння", - повідомив спікер Міноборони Михайло Шаравара в щоденному зведенні про обстановку в районі проведення ООС.
У відомстві наголосили, що з огляду на несистемний та провокативний характер ворожих обстрілів українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
"Бойових втрат немає", - додали в Міноборони.
Зазначається, що ситуація в районі проведення операції залишається стабільною і повністю контрольованою Об'єднаними силами.
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Два дня "перемирия", оба дня - нарушения с той стороны.
ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ?
КТО ВИНОВАТ в ОБСТРЕЛАХ?
Якщо серйозно, то нікому нічого вони не доводять. Вони здають Україну ворогу. І схоже, що їм похрін, чи це буде мирна капітуляція, під прикриттям "перемир'я", чи почнеться, дійсно, громадянська війна. Їх запоребрикових хазяїі, як і містечкових, влаштовують обидва варіанти.
то, что стреляет какая-то непонятная "та сторона"...
Это тоже вчерашняя прессуха возле "Охмадета". и это тоже не показали по тиви
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1288753198811971586
ОНО обдолбленное что ли?.........
это просто шедевр!!! С каждым днем его речи становятся все колоритнее. Если собрать цитаты его выступлений, то получится неплохой бестселлер. А самого зелю нужно в бродячий цирк пристроить. Неплохие бабки можно будет поднять .
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может наши бесхребетные военноначхальники, тихобздящие даже голос повысить на врага, не то что сказать что-то кривое в "ту сторону"... как-то проконсультируются у адекватных и уважающих свою страну военных (ну там Турция и лично у г-на Эрдогана, например)
Та они ж понарошку..
https://ibigdan.livejournal.com/25382177.html
Но наркоманом и алкоголиком был Порох.