УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11854 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
3 185 47

Найманці РФ від початку доби двічі обстріляли українські позиції на луганському напрямку, - Міноборони. ВIДЕО

Російські найманці від початку четверга двічі обстріляли українські позиції на луганському напрямку в зоні проведення операції Об'єднаних сил, втрат немає.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Також від початку поточної доби станом на 12:00 30 липня російськими окупаційними військами здійснено два обстріли на луганському напрямку. Зокрема, поблизу Новотошківського противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. Також неподалік Оріхового окупанти задіяли стрілецьке озброєння", - повідомив спікер Міноборони Михайло Шаравара в щоденному зведенні про обстановку в районі проведення ООС.

У відомстві наголосили, що з огляду на несистемний та провокативний характер ворожих обстрілів українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

"Бойових втрат немає", - додали в Міноборони.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції залишається стабільною і повністю контрольованою Об'єднаними силами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли в зоні ООС не є системними, ескалації не фіксується, - Хомчак

Автор: 

Міноборони (7475) обстріл (29141) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
это тоже не нарушение перемирия зебилы??????????????
показати весь коментар
30.07.2020 15:14 Відповісти
+22
по "договору" о прекращении огня, ЛЮБЫЕ инциденты должны быть РАССЛЕДОВАНЫ, виновные НАКАЗАНЫ и результаты расследования СООБЩЕНЫ ДРУГОЙ СТОРОНЕ.
Два дня "перемирия", оба дня - нарушения с той стороны.
ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ?
КТО ВИНОВАТ в ОБСТРЕЛАХ?
показати весь коментар
30.07.2020 15:17 Відповісти
+19
Перемирие у зеленого убожества не продержалось ни дня. Только его засцанные трусливые глаза этого никак видеть не хотят.

Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7486
показати весь коментар
30.07.2020 15:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это тоже не нарушение перемирия зебилы??????????????
показати весь коментар
30.07.2020 15:14 Відповісти
...не, хомяк сказал, что это несистемно...
показати весь коментар
30.07.2020 15:15 Відповісти
до его кабинета не долетело? не долетело! значит, нет войны
показати весь коментар
30.07.2020 15:23 Відповісти
а что, кто-то реально ждал что они будут "соблюдать тишину"?
показати весь коментар
30.07.2020 15:30 Відповісти
НЕТ , никого же не убило ....
показати весь коментар
30.07.2020 15:40 Відповісти
Типичный эксцесс исполнителя... Понять, простить...
показати весь коментар
30.07.2020 15:15 Відповісти
Просто ещё не успели всем оркам сообщить что перемирие - у посыльного лошадь подкову потеряла и захромала.
показати весь коментар
30.07.2020 15:20 Відповісти
по "договору" о прекращении огня, ЛЮБЫЕ инциденты должны быть РАССЛЕДОВАНЫ, виновные НАКАЗАНЫ и результаты расследования СООБЩЕНЫ ДРУГОЙ СТОРОНЕ.
Два дня "перемирия", оба дня - нарушения с той стороны.
ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ?
КТО ВИНОВАТ в ОБСТРЕЛАХ?
показати весь коментар
30.07.2020 15:17 Відповісти
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что обстрелы на Донбассе со стороны наемников РФ не являются системными.Источник: https://censor.net/n3211013
показати весь коментар
30.07.2020 15:21 Відповісти
Зелені агітатори у ФБ пишуть, що вони цим "перемир'ям" хочуть щось довести усій Європі. Тільки не зрозуміло, що вони хочуть довести.
показати весь коментар
30.07.2020 15:18 Відповісти
Те, що вся Європа і весь світ знають уже 6 років. Та зебіли хочуть ЩЕ РАЗ довести.
Якщо серйозно, то нікому нічого вони не доводять. Вони здають Україну ворогу. І схоже, що їм похрін, чи це буде мирна капітуляція, під прикриттям "перемир'я", чи почнеться, дійсно, громадянська війна. Їх запоребрикових хазяїі, як і містечкових, влаштовують обидва варіанти.
показати весь коментар
30.07.2020 15:32 Відповісти
что-что...
то, что стреляет какая-то непонятная "та сторона"...
показати весь коментар
30.07.2020 16:04 Відповісти
Перемирие у зеленого убожества не продержалось ни дня. Только его засцанные трусливые глаза этого никак видеть не хотят.

Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7486
показати весь коментар
30.07.2020 15:18 Відповісти
это не "системный обстрел", не переживайте так.
показати весь коментар
30.07.2020 15:18 Відповісти
Это не то. Это не нарушение перемирия! Это одинокие выстрелы!
Это тоже вчерашняя прессуха возле "Охмадета". и это тоже не показали по тиви
https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1288753198811971586
показати весь коментар
30.07.2020 15:19 Відповісти
********
показати весь коментар
30.07.2020 15:23 Відповісти
ЧТО это(!!!) было?!..........
ОНО обдолбленное что ли?.........
показати весь коментар
30.07.2020 15:30 Відповісти
на солнышке сопрел трудяжка... фляга и потекла
показати весь коментар
30.07.2020 15:42 Відповісти
коммент под видео

это просто шедевр!!! С каждым днем его речи становятся все колоритнее. Если собрать цитаты его выступлений, то получится неплохой бестселлер. А самого зелю нужно в бродячий цирк пристроить. Неплохие бабки можно будет поднять .
показати весь коментар
30.07.2020 15:48 Відповісти
Коммент сам по себе шедевр=>комментатору респект🙂
показати весь коментар
30.07.2020 16:02 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/zaiavy-pro-vtorgnennia-rosii-zarady-vody-dlia-krymu/30745666.html Вторгнення заради води для Криму: із США попереджають про небезпеку, в Україні сумніваються



..
.Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7114
показати весь коментар
30.07.2020 15:20 Відповісти
Это всё так выглядит ущербно и унизительно,так хочется угодить врагу,зная что обстрелы проводились,но это типа не считается,то есть враг будет стрелять а мы говорим а это так себе провокации так как все живы и не ранены
показати весь коментар
30.07.2020 15:21 Відповісти
интересное какое-то перемирие ..устойчивое...тихое..
может наши бесхребетные военноначхальники, тихобздящие даже голос повысить на врага, не то что сказать что-то кривое в "ту сторону"... как-то проконсультируются у адекватных и уважающих свою страну военных (ну там Турция и лично у г-на Эрдогана, например)
показати весь коментар
30.07.2020 15:21 Відповісти
Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4665
показати весь коментар
30.07.2020 15:22 Відповісти
коси коса - пока роса (очі зрадникам від сечі не виїсть )
показати весь коментар
30.07.2020 15:25 Відповісти
Найманці РФ від початку доби двічі обстріляли українські позиції на луганському напрямку, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2524
показати весь коментар
30.07.2020 15:36 Відповісти
Да, ты прав. Турки четко сбили парашенский самолет, который "случайно" залетел на их территорию.
показати весь коментар
30.07.2020 16:01 Відповісти
и долго не мусолили... спрашивая разрешения и придумывая оправдания ...самолету ))))
показати весь коментар
30.07.2020 16:42 Відповісти
Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5158
показати весь коментар
30.07.2020 15:24 Відповісти
Наемники РФ с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Луганском направлении, - Минобороны

Та они ж понарошку..
показати весь коментар
30.07.2020 15:22 Відповісти
По мнению ЗЮ ишака у нас с паРАШЕЙ стойкий мир.
показати весь коментар
30.07.2020 15:27 Відповісти
Найманці РФ від початку доби двічі обстріляли українські позиції на луганському напрямку, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7703

https://ibigdan.livejournal.com/25382177.html
показати весь коментар
30.07.2020 15:39 Відповісти
комент - цимус!!!
показати весь коментар
30.07.2020 15:43 Відповісти

Но наркоманом и алкоголиком был Порох.
показати весь коментар
30.07.2020 17:46 Відповісти
ну получается ))))) еще и братоубийцей...и может даже брато-каннибалом )))))
показати весь коментар
30.07.2020 17:49 Відповісти
Через год в луГАНДОНИИ будет экологическая задница.И тогда рашка оттуда сама уйдет.Но нужна ли та ядовитая клоака Украине? И кто будет платить пенсии инвалидам,которые воевали за луГАНДОНИЮ? А их там просто дохера.
показати весь коментар
30.07.2020 15:45 Відповісти
при зедебілах .Україну, ще до суду притягнуть
показати весь коментар
30.07.2020 15:57 Відповісти
Найманці РФ від початку доби двічі обстріляли українські позиції на луганському напрямку, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1552
показати весь коментар
30.07.2020 15:58 Відповісти
чуть чуть не считается . правда зебобики ?
показати весь коментар
30.07.2020 16:07 Відповісти
общался сегодня с нашим военным . говорит стреляют чуть чуть меньше но все равно часто и регулярно . наши ложили нам все запреты и когда начальства рядом нет дают ответку . в сводки это все естественно не попадает . в общем ситуация такова . Осел думает что он миротворец . дибилы думают что он великий человек . Петро не мог а у него все получилось . а у бойцов на фронте все как и было . только раньше нужно было маскироваться что бы абизяны не засекли а теперь что бы еще и наши контроллеры за руку не схватили
показати весь коментар
30.07.2020 16:15 Відповісти
Хм...Так выходит,что и Украинская сторона имеет право "несистемно" наваливать кацапам?Один такой ракетный привентивный удар по кацапам,но конечно же "не системный",где то 5-10 ракетных ударов в сутки,но в рандомном порядке,чтобы "системы" не было.Да,Хомяк?Или ссыкливая зеленая тварь хочет продолжать позорить всю Украину?
показати весь коментар
30.07.2020 16:36 Відповісти
Укланисту дорогу на Донбасс. Пусть там скачет.
показати весь коментар
30.07.2020 16:36 Відповісти
Це зараз в тренді в медіа зелений наратив про найманців, тероистів , ніби там РФ - мироточить і возить виключно булки камазами для ДиРки.
показати весь коментар
30.07.2020 18:23 Відповісти
подготовка к наступлению - снижение боеспособности зсу
показати весь коментар
30.07.2020 20:08 Відповісти
Поки нікого не вбили - несистемні. Що ж будуть говорити, коли хтось потерпить?
показати весь коментар
30.07.2020 22:57 Відповісти
 
 