Водій Volkswagen збив жінку на пішохідному переході на вулиці Шолом-Алейхема в Києві. ВІДЕО камер спостереження
Водій Volkswagen скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході на вулиці Шолом-Алейхема в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію Києва, дорожньо-транспортна пригода сталася вранці. Жінку госпіталізували.
На записі камер спостереження видно, що водій одного з автомобілів перед пішохідним переходом зупинився, а водій Volkswagen продовжив рух і збив жінку.
Топ коментарі
+29 Orel Orlov
показати весь коментар30.07.2020 16:23 Відповісти Посилання
+18 Петя Петрович
показати весь коментар30.07.2020 16:09 Відповісти Посилання
+18 Eispickel
показати весь коментар30.07.2020 16:16 Відповісти Посилання
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п. 4.10, 4.11.а і особливо 4.11.б
Ступил на пешеходный переход, транспорт до меня метров 50, не меньше, скорость небольшая так за 100 метров до перехода светофор и они начали движение после остановки на светофоре. Дорога трехполосная. Иду по переходу, значит, пытаюсь понять с какой скоростью приближается ко мне транспорт.
По первой полосе едет автобус, который, скорее всего собирается остановится на остановке общественного транспорта, которая сразу за переходом. Понятно.
На второй полосе машинка притормаживает, значит будет пропускать. Иду дальше.
Все внимание переключаю на третью полосу и вижу, несётся у@бан и не собирается скидывать скорость, а даже вроде как наоборот, жмёт на газ.
Я уже дошел до третьей полосы и как бы на мгновение остановился, бежать не стал потому что впереди ещё 3 полосы.
И что вы думаете? Этот урод пролетел в сантиметрах от меня на скорости, ну наверное, не меньше 80-ти.
Трудно понять, что в голове у таких водителей. На что они расчитывают.
Интересно, как он оценивал мое поведение на переходе.
1. Бежать по переходу нельзя.
2. Выходя из-за транспортного средства нужно остановиться и посмотреть, не едет там другое транспортное средство.