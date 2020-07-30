Водій Volkswagen збив жінку на пішохідному переході на вулиці Шолом-Алейхема в Києві. ВІДЕО камер спостереження

Водій Volkswagen скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході на вулиці Шолом-Алейхема в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію Києва, дорожньо-транспортна пригода сталася вранці. Жінку госпіталізували.

На записі камер спостереження видно, що водій одного з автомобілів перед пішохідним переходом зупинився, а водій Volkswagen продовжив рух і збив жінку.

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