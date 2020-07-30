Макарович замість Даниловича. Навіщо 86-річного Кравчука взяли в "Мінський формат"? ВІДЕО
Чи може близький до Медведчука 86-річний дідусь бути ефективним у захисті інтересів України? Про це у свіжому випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Сьогодні перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. І ця новина непокоїть. По-перше, досвідчений апаратник Леонід Кучма ще восени відверто протестував проти "формули Штайнмайєра", яку тоді активно просував Офіс президента Зеленського. А по-друге, не може не турбувати політична близькість Леоніда Кравчука до Віктора Медведчука, а отже - і до ОПЗЖ.
Чому у Володимира Зеленського з'явилася ідея змінити в ТКГ Кучму на Кравчука? За що російські медіа і медведчуківські телеканали так люблять першого президента України? Чим Леонід Кравчук може бути небезпечний для переговорів стосовно Донбасу?
Де гарантії, що людина, яку за словами Зеленського, поважають на Заході і на Сході, не стане таким собі "аватаром" давнього політичного товариша - Віктора Медведчука - і не допоможе легалізувати "хотілки" Кремля? Тільки уявіть - перший президент незалежної України зберігає цю саму незалежність, оце символізм, так? Все, як любить Володимир Путін.
А як ви ставитеся до головування Леоніда Кравчука в українській делегації ТКГ?
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Нагадаємо, перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію Тристоронньої контактної групи замість Леоніда Кучми.
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Может, стоило сразу включить Виктора Медведчука в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
Зачем было трогать «деда в глубоком маразме»
Решение президента назначить первого президента руководителем делегации Украины в ТКГ - это бытовая капитуляция.
Это такая мягонькая, глубоко «совковая» и мурчащая капитуляция, как и сам Леонид Макарович.
Поэтому в данном случае не стоит тешить себя какими-то иллюзиями.
https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский , став президентом, так и не смог приспособится к серьезным психологическим нагрузкам.
Поэтому глава государства откровенно «слил» процесс урегулирования ситуации на Донбассе «людям Кремля», присутствующим в его окружении.
Сегодня Зеленский - это чисто формальная фигура, которая ни на что не влияет, но отсидит за всех. Как раз в этой роли он всех и устраивает.
При этом нужно готовиться к тому, что стразу после местных выборов начнется откровенный грабеж того, что осталось от страны