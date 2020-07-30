УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9985 відвідувачів онлайн
Новини Відео
43 290 147

На пляжі в Залізному Порту вдарили п'яного "слугу народу" Андрія Одарченка: "Депутати - п#дараси!!!". ВIДЕО

У Залізному Порту Херсонської області виник конфлікт між нардепом від "Слуги народу" Андрієм Одарченком та іншим відпочивальником, внаслідок якого нардепа вдарили по обличчю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережах опубліковано фрагмент відеозапису з місця події. Найімовірніше, на кадрах уже завершення ситуації і безпосередньо бійки вже немає.

"Там легка конфліктна ситуація виникла. Вчора близько 16-ї години в поліцію надійшла заява від чоловіка, який представився народним депутатом України і повідомив, що його в селі Залізний Порт Голопристанського району невідомий вдарив долонею по обличчю", - сказав в.о. керівника відділу комунікацій поліції Херсонській області Віталій Байдаров у коментарі "Українській правді".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гасло "Зробимо їх разом" будемо змінювати, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

алкоголь (1249) бійка (746) курорт (97) Слуга народу (2819)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+107
На пляже в Железном Порту ударили пьяного "слугу народа" Андрея Одарченко: "Депутаты - п#дарасы!!!" - Цензор.НЕТ 3847
показати весь коментар
30.07.2020 17:33 Відповісти
+74
Чути по вигуках як зелених "*******" на Херсонщині.
показати весь коментар
30.07.2020 17:33 Відповісти
+52
Об такую будку очень удобно кирпичи ломать,что думаю вскорости мы и увидим

На пляже в Железном Порту ударили пьяного "слугу народа" Андрея Одарченко: "Депутаты - п#дарасы!!!" - Цензор.НЕТ 768
показати весь коментар
30.07.2020 17:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Жаль что без поножовщины .этот ***** заслужил нож в грудь..
показати весь коментар
30.07.2020 18:41 Відповісти
у зеленых жаб это нормальным считается

У мережі з'явився запис з камери спостереження з ресторану, в якому сталася бійка за участю нібито депутата Андрія Стріхарського.

Відео бійки в одному з ресторанів опублікував Telegram-канал "ЗЕландія". "Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Стріхарський, що перебуває в неадекватному стані - під дією алкоголю або наркотиків, накинувся на відвідувачів ресторану", - йдеться в повідомленні. За даними каналу, депутат напав на жінку, а потім по його команді охорона побила чоловіка, який намагався за неї заступитися. При цьому не вказується місце події. Камера зафіксувала дату 26.07.2020 р.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/sluga-narodu-biyka-striharskiy-napav-na-zhinku-v-restorani-zmi-video-novini-ukrajina-11094734.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site
показати весь коментар
30.07.2020 18:48 Відповісти
Блин, я 3 раза видео пересмотрел и так и не увидел где кто кого ударил.

А девке в белой футболке можно было бы вдуть...
показати весь коментар
30.07.2020 18:50 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2020 19:20 Відповісти
ударил ладонью - это считай , что опустил...
показати весь коментар
30.07.2020 18:50 Відповісти
Пусть Одарченко щеку не моет - с неё будут снимать отпечатки пальцев.... И жопу пусть не моет - можно смыть синяк от ноги.....Избитого скорая увезла? Как Януковича после яйца? Переливания крови не будут делать? Может кровь нужна? Готов сдать......мочу и кал....Недорого...
показати весь коментар
30.07.2020 18:53 Відповісти
От «любви» до ненависти - один шаг(с)..........😁
показати весь коментар
30.07.2020 18:54 Відповісти
нарешті дочекався ! тепер пора їх в сміттєвий бак !
показати весь коментар
30.07.2020 18:58 Відповісти
Очень приятно и легко на душе становиться, когда бьют представителей ОПЗЖ, Слуг Урода и любителей Петушария. Отдельно хотелось бы сказать о Шуфриче, это вишенка на торте.
показати весь коментар
30.07.2020 19:01 Відповісти
Так их всех без разбору нужно киздить начинать с первой минуты получения депутатского мандата. По другому- дела не будет!
На пляжі в Залізному Порту вдарили п'яного "слугу народу" Андрія Одарченка: "Депутати - п#дараси!!!" - Цензор.НЕТ 2694
показати весь коментар
30.07.2020 19:29 Відповісти
Олег Куницин,я то Ваш пост лайкнул,но согласен не в полной мере.Шуфрич вызывает сарказм даже у его бывших прихлебателей:типичный прокацапский урод.Зато Петушарий... Один из бывших моих друзей постоянно пытался навязать мне просмотр петушария.Я смотрел и внимательно слушал.Эта гнида наверное поопаснее будет!Цитирую петушария приблизительно:вы должны быть счастливы,что слышите меня сейчас!Петушария надо слушать! Честное слово.Приблизительно 0,5 минуты.За это время адекватный человек все поймёт!
показати весь коментар
30.07.2020 21:43 Відповісти
какая же падаль зеленский и его шобла ....
показати весь коментар
30.07.2020 19:20 Відповісти
Всех слуг уродов пора бить.
показати весь коментар
30.07.2020 19:52 Відповісти
Зебили ватние мрази.
показати весь коментар
30.07.2020 19:52 Відповісти
бычье и слева и справа.....
показати весь коментар
30.07.2020 20:33 Відповісти
В СТРАНЕ ПОЛНЫЙ БАРДАК.
показати весь коментар
30.07.2020 20:35 Відповісти
Все хорошо, кроме одного- собственные имена НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ! Ну,ладно, этого не знает милиционер,но журналисты должны же знать,что Дюссельдорф не пишется как Деревнянаболоте,а Зализный Порт и Железный Порт-два разных города.
показати весь коментар
30.07.2020 20:39 Відповісти
На пляжі в Залізному Порту вдарили п'яного "слугу народу" Андрія Одарченка: "Депутати - п#дараси!!!" - Цензор.НЕТ 6193
Вот как надо бить депутата
показати весь коментар
30.07.2020 21:02 Відповісти
встретил слугу зесброда, спаси страну , обнули урода )))))
показати весь коментар
30.07.2020 21:07 Відповісти
Там зелёного бъют! Шо,так быстро?
показати весь коментар
30.07.2020 21:19 Відповісти
Одарченко - ещё та потаскуха. Папа был в БЮТ в своё время главным разводилом по Херсону, а сынка сейчас пристроил к зеленодебилам - настоящие патриоты. Если бы ***** захватил Херсон - достойно бы служили **********.
показати весь коментар
30.07.2020 21:42 Відповісти
Это сын экс главы ОДА?
показати весь коментар
30.07.2020 23:27 Відповісти
Оосбливо зелені та оппівці - ось кого треба бити
показати весь коментар
30.07.2020 21:57 Відповісти
мало дали. неинтересно.
показати весь коментар
30.07.2020 22:32 Відповісти
Не поспішайте. To be continued...
показати весь коментар
30.07.2020 23:47 Відповісти
Хоть одна хорошая новость за сегодня
показати весь коментар
30.07.2020 22:49 Відповісти
Начинают уже бить по морде.
показати весь коментар
30.07.2020 23:06 Відповісти


Отак от. А якби грів дупу на Багамах чи Мальдівах, не отримав би в писок.
Щось мені підказує, що скоро таке трепетне ставлення "народу до слуг своїх" набуде масового характеру.
показати весь коментар
30.07.2020 23:46 Відповісти
Депутат получил ладонью руки или ноги ?
показати весь коментар
31.07.2020 00:27 Відповісти
Не дерутати, а феодали. Як у середньовіччі.
показати весь коментар
31.07.2020 05:46 Відповісти
Слово "слуга" стало нарицательным, а служить то и не собирались и теперь слуг бьют по морде, толи ещё будет.
показати весь коментар
31.07.2020 06:31 Відповісти
Зебилам нравится кого они навыбирали
показати весь коментар
31.07.2020 08:14 Відповісти
Все правильно. Бей капитулянтов!
показати весь коментар
31.07.2020 08:30 Відповісти
Нужно принимать закон об ношении и применении оружия.
показати весь коментар
31.07.2020 08:37 Відповісти
Чому ганьба? Ганьба тупим дебілам, які подібне лайно обрали до Парламенту!
показати весь коментар
31.07.2020 09:03 Відповісти
Зеленую обезьянку побили.....

Скоро это будет по всей стране!
показати весь коментар
31.07.2020 10:48 Відповісти
Хозяин провел лечебно-профилактическую процедуру своему слуге, с целью возвращения последнего в объективную реальность.
показати весь коментар
31.07.2020 10:59 Відповісти
сейчас время такое, ударив любое пьяное быдло, ты рискуешь попасть на "слугу".
показати весь коментар
31.07.2020 12:33 Відповісти
жаль, что его ударили рукой, а не, например, веслом по морде...
показати весь коментар
31.07.2020 13:36 Відповісти
Не журіться. Якщо тому бидляку пощастило рознервувати фахівця, то в ту порожню голову прилетіло близько тонни. Це - мінімум на три тижні в лікарню. А коли пощастить іще зі зламаною щелепою, то й на довше.
показати весь коментар
31.07.2020 14:46 Відповісти
Якісь кацапи
показати весь коментар
31.07.2020 14:47 Відповісти
Слуги урода обсираются со скоростью света.
показати весь коментар
31.07.2020 14:57 Відповісти
Дуже обережно. Їм ще на трибунал
показати весь коментар
01.08.2020 04:03 Відповісти
Треба, щоб під ногами зеленої плісняви горіла земля! Щоб вони боялися з'явитися на люди ...
показати весь коментар
07.08.2020 18:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 