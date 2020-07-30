На пляжі в Залізному Порту вдарили п'яного "слугу народу" Андрія Одарченка: "Депутати - п#дараси!!!". ВIДЕО
У Залізному Порту Херсонської області виник конфлікт між нардепом від "Слуги народу" Андрієм Одарченком та іншим відпочивальником, внаслідок якого нардепа вдарили по обличчю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережах опубліковано фрагмент відеозапису з місця події. Найімовірніше, на кадрах уже завершення ситуації і безпосередньо бійки вже немає.
"Там легка конфліктна ситуація виникла. Вчора близько 16-ї години в поліцію надійшла заява від чоловіка, який представився народним депутатом України і повідомив, що його в селі Залізний Порт Голопристанського району невідомий вдарив долонею по обличчю", - сказав в.о. керівника відділу комунікацій поліції Херсонській області Віталій Байдаров у коментарі "Українській правді".
Топ коментарі
+107 lera lera #471987
показати весь коментар30.07.2020 17:33 Відповісти Посилання
+74 Богдан Т
показати весь коментар30.07.2020 17:33 Відповісти Посилання
+52 Mora Zfayfer
показати весь коментар30.07.2020 17:39 Відповісти Посилання
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У мережі з'явився запис з камери спостереження з ресторану, в якому сталася бійка за участю нібито депутата Андрія Стріхарського.
Відео бійки в одному з ресторанів опублікував Telegram-канал "ЗЕландія". "Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Стріхарський, що перебуває в неадекватному стані - під дією алкоголю або наркотиків, накинувся на відвідувачів ресторану", - йдеться в повідомленні. За даними каналу, депутат напав на жінку, а потім по його команді охорона побила чоловіка, який намагався за неї заступитися. При цьому не вказується місце події. Камера зафіксувала дату 26.07.2020 р.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/sluga-narodu-biyka-striharskiy-napav-na-zhinku-v-restorani-zmi-video-novini-ukrajina-11094734.html?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_site
А девке в белой футболке можно было бы вдуть...
Вот как надо бить депутата
Отак от. А якби грів дупу на Багамах чи Мальдівах, не отримав би в писок.
Щось мені підказує, що скоро таке трепетне ставлення "народу до слуг своїх" набуде масового характеру.
Скоро это будет по всей стране!