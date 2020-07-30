На пляжі в Залізному Порту вдарили п'яного "слугу народу" Андрія Одарченка: "Депутати - п#дараси!!!". ВIДЕО

У Залізному Порту Херсонської області виник конфлікт між нардепом від "Слуги народу" Андрієм Одарченком та іншим відпочивальником, внаслідок якого нардепа вдарили по обличчю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережах опубліковано фрагмент відеозапису з місця події. Найімовірніше, на кадрах уже завершення ситуації і безпосередньо бійки вже немає.

"Там легка конфліктна ситуація виникла. Вчора близько 16-ї години в поліцію надійшла заява від чоловіка, який представився народним депутатом України і повідомив, що його в селі Залізний Порт Голопристанського району невідомий вдарив долонею по обличчю", - сказав в.о. керівника відділу комунікацій поліції Херсонській області Віталій Байдаров у коментарі "Українській правді".

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