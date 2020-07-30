Почалися переговори з Іраном про компенсацію за збитий літак МАУ, - Кулеба. ВIДЕО

Українські дипломати почали переговори з представниками іранської делегації про виплату компенсацій родичам українців, які загинули під час катастрофи збитого над Тегераном літака МАУ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, його відеозвернення опубліковано на сторінці МЗС у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми довго домагалися початку переговорного процесу, і я вітаю те, що справа нарешті зрушила з місця. Процес не буде легким, але ми працюємо на результат, а це - досягнення справедливості", - сказав Кулеба.

Він пообіцяв, що український МЗС докладе всіх зусиль, щоб компенсації були максимальними.

"Це дозволить хоч трохи полегшити біль і горе рідних, в якому вони живуть уже понад півроку. Ми доб'ємося справедливості, скільки б часу і зусиль це не коштувало", - підкреслив міністр.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

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У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справний.